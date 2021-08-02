Варшава предоставила белорусской спортсменке Тимановской гуманитарную визу, - МИД Польши

Польские власти выдали белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которую отстранили от Олимпиады после критики руководства сборной, гуманитарную визу.

Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил в понедельник в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская уже находится в непосредственном контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все необходимое для того, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", - написал он.

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Как сообщает Интерфакс-Украина, ранее в эфире польского телеканала ТВН24 Пшидач отметил, что заявление о предоставлении политического убежища Тимановской будет рассмотрено, как только оно поступит - пока речь идет только о гуманитарной визе.

На вопрос о том, когда Тимановская сможет прибыть в Польшу, высокопоставленный представитель польского МИД ответил: "Все развивается достаточно динамично, ситуация меняется. Что касается логистических деталей о перелете или дне прибытия в Польшу - ввиду деликатности этого дела и ее безопасности, такую информацию я предоставлять не буду".

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При этом Пшидач подчеркнул, что как только Тимановская появится в Польше, правительство страны объявит об этом.

Ранее стало известно, что Кристину Тимановскую, которая 2 августа должна была принять участие в квалификационном забеге на 200 метров в Токио, пытались отвезти в Беларусь против ее воли. Накануне спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.

Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму. Она заявила о намерении обращаться за политическим убежищем в посольство Австрии в Токио. Чехия заявила, что готова предоставить убежище Тимановской и взять ее под международную защиту.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой. Белорусская спортсменка сейчас находится в безопасности с руководством японского аэропорта Ханэда, сейчас ее сопровождает работник оргкомитета Олимпийских игр, заявили в МОК.