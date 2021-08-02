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Варшава предоставила белорусской спортсменке Тимановской гуманитарную визу, - МИД Польши

Варшава предоставила белорусской спортсменке Тимановской гуманитарную визу, - МИД Польши

Польские власти выдали белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которую отстранили от Олимпиады после критики руководства сборной, гуманитарную визу.

Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил в понедельник в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская уже находится в непосредственном контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все необходимое для того, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусская спортсменка Тимановская попросила политическое убежище в Польше

Как сообщает Интерфакс-Украина, ранее в эфире польского телеканала ТВН24 Пшидач отметил, что заявление о предоставлении политического убежища Тимановской будет рассмотрено, как только оно поступит - пока речь идет только о гуманитарной визе.

На вопрос о том, когда Тимановская сможет прибыть в Польшу, высокопоставленный представитель польского МИД ответил: "Все развивается достаточно динамично, ситуация меняется. Что касается логистических деталей о перелете или дне прибытия в Польшу - ввиду деликатности этого дела и ее безопасности, такую информацию я предоставлять не буду".

Также читайте: Сейчас в Беларуси для меня опасно: меня могут посадить в тюрьму, - спортсменка Тимановская

При этом Пшидач подчеркнул, что как только Тимановская появится в Польше, правительство страны объявит об этом.

Ранее стало известно, что Кристину Тимановскую, которая 2 августа должна была принять участие в квалификационном забеге на 200 метров в Токио, пытались отвезти в Беларусь против ее воли. Накануне спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.

Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму. Она заявила о намерении обращаться за политическим убежищем в посольство Австрии в Токио. Чехия заявила, что готова предоставить убежище Тимановской и взять ее под международную защиту.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой. Белорусская спортсменка сейчас находится в безопасности с руководством японского аэропорта Ханэда, сейчас ее сопровождает работник оргкомитета Олимпийских игр, заявили в МОК.

Беларусь (7887) виза (1238) Олимпиада (1136) Польша (8398) убежище (284) МИД Польши (332)


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Топ комментарии
+14
Как то аж рад за Кристину. Будет жить теперь в свободной стране, а не у того усатого шизофреника и среди крепостного населения
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02.08.2021 15:48
+3
Варшава предоставила белорусской спортсменке Тимановской гуманитарную визу, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 8300
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02.08.2021 15:49
+3
Под усатым подонком сгорел уже третий стул. Мстительное падло всё равно попытается её достать.
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02.08.2021 15:51
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Как то аж рад за Кристину. Будет жить теперь в свободной стране, а не у того усатого шизофреника и среди крепостного населения
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02.08.2021 15:48 Ответить
Варшава предоставила белорусской спортсменке Тимановской гуманитарную визу, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 8300
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02.08.2021 15:49 Ответить
Скоро польская чемпионка, а не федерального округа Российской ********* "Беларуссия".
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02.08.2021 15:52 Ответить
Ей надо просить политическое убежище.
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02.08.2021 15:50 Ответить
Под усатым подонком сгорел уже третий стул. Мстительное падло всё равно попытается её достать.
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02.08.2021 15:51 Ответить
Усатого тарагана випали в дупу !
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02.08.2021 15:54 Ответить
Отмучалась. Теперь можно подумать и о результатах.
Лукашенко соснёт толстого тунца, когда она принесёт медаль новой Родине.
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02.08.2021 15:54 Ответить
Кристину Цимановскую и Светлану Тихановскую назначить главными борцами за свободу и Независимость Белорюского ГУЛАГа БульбаПутлера
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02.08.2021 15:54 Ответить
Судя по фамилии она - полька. Просто вернулась на Родину.
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02.08.2021 15:58 Ответить
Багато вас таких, коли рідна земля горить, ви раптово повертаєтесь на якусь родіну або радную гавань. Але буде смішно коли поляки пригріють офіцера ГРУ.
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02.08.2021 16:04 Ответить
Ну да. Именно поэтому ее муж с ребенком и родители сбежали из Беларуси.
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02.08.2021 16:31 Ответить
Ответы на все вопросы однажды дал Мавзолейный Хряк Путлер...,сам того не ведая СПАЛИЛСЯ...в августе 1991 года произошла крупнейшая геополитическая катастрофа Века....Сдох сраный Ссср,но...,я соберу это говно в одно стадо Шариковых...,собиратель дерьма советского не понял тогда в августе 1991 года одной вещи...назад в ПРОШЛОЕ Золотой Орды Хана Батыя и строителя Мацковии Хана Менгу-Тимура, дороги не бывает...,дорога идет только в будущее, включая развитие даже нефтяной и газовой промышленности Саудовской Арабии или технологии Илана Маска по развитию автомобильной отрасли без газа и нефти...,лично я за развитие Паровой энергетики...Экология чище,и говна в Мире уменшится на 500 %...а корона с Вирусом подохнет внезапно,как и появилась...
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02.08.2021 16:04 Ответить
Тимановская пошла против системы... значит она боец!!! не то что некоторые... которые сразу же пошли на сделку с совестью и усатой властью...
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02.08.2021 16:11 Ответить
Прям подвиг! Критикнула руководства спорт комитета! Ха! Лука сам обещал надрать им зад за отсутствие побед! За ЭТО политическое убежище? Зато в Украине дерьмократия! 100 человек полетело в Токио и пара бронзовых медалей! Самая большая олимпиская делегация у украинцев! А шо? На халяву, за счет свободного украинского народа! Це Лука не дает так бабками срать! Народными, между прочим!
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02.08.2021 16:18 Ответить
А ты, Петруха, раб по натуре, да?
Девчонка со свободным духом внутри. Не пожелала, чтобы ею распоряжались, как с вещью. Теперь будет жить в свободной стране.
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02.08.2021 16:27 Ответить
Ты даже не раб и не вещь! Ты безымянное что то....Пусть девчонка просится жить в нашу свободную и демократическую Украину! А?
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02.08.2021 16:38 Ответить
Только в демократиеской стране к власти может прийти такое мурло из Цирка ШАПИТО...болван ты Петя...
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02.08.2021 16:40 Ответить
Болван ты , осенизатор! Только в олигархической стране могут пиплу назначить клоуна президентом!
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02.08.2021 16:42 Ответить
73 % назначил Бульбафюр,ну ***** 80 % Идиотов У Путдера однажды было 104 % Ш(ариковых..
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02.08.2021 16:44 Ответить
а Коломойский 73% назначил? и какая разница?
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02.08.2021 16:47 Ответить
Однажды мой отец ,дед Сенатор лет 30 назад сказал гениальную вещь...,все кто боролся с советскими Мудаками Шариковыми и Швондерами с первого дня их прихода к власти 26 октября 1917 года...ГЕРОИ...,включая даже профессора Преображенского и доктора Борменталя,не говоря о Деникине или Бароне Врангеле с адмиралом Колчаком...,в дневнике отца, мы с братом Алексеем и сестрой Элен нашли много чего интересного...,о крысах Мавзолейных...,такого не напишут даже хваленные Ысторики РАБссии типа Карамзина и прочих Мудрецов типа даже современный Андрей Зубов...
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02.08.2021 16:29 Ответить
Чего она в Австрию просится? Давай к нам , в свободную и демократическую Украину! Тут классно и спортсменам , и рабочим, и всем гражданам! Мы же свободная страна?
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02.08.2021 16:40 Ответить
Три танкиста три веселых друга ...Путлереску Лукашеску Зеленеску... Но Зеленску осталось недолго...
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02.08.2021 16:46 Ответить
у неї якось так негайно сім'я вже опинилася в Києві
Чехія їй так негайно пропонує візу, Польща - юридичний захист, Словенія - допомогу, але Тимановська добивається прихистку в Австрії, улюбленому тирлі розвідок усіх країн
черговий активний захід гебе в медіапросторі..?
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02.08.2021 16:47 Ответить
ага! наивная девочка! только об этом молчат....
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02.08.2021 16:48 Ответить
Фуфел ты тупой... в Украине было 6 президентов на Булбашии обосраной 1,на РАБссии тоже 1...Ельцин то было случайное недоразумение для БЫДЛА...ФСБшник ТЫ БАРАН
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02.08.2021 16:51 Ответить
 
 