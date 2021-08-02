УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7040 відвідувачів онлайн
Новини
4 982 26

Варшава надала білоруській спортсменці Тимановській гуманітарну візу, - МЗС Польщі

Варшава надала білоруській спортсменці Тимановській гуманітарну візу, - МЗС Польщі

Польська влада видала білоруській легкоатлетці Крістіні Тимановській, яку усунули від Олімпіади після критики керівництва збірної, гуманітарну візу.

Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач повідомив у понеділок у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Білоруська легкоатлетка Крістіна Тимановська вже перебуває в безпосередньому контакті з польськими дипломатами в Токіо. Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе необхідне для того, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар'єру", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білоруська спортсменка Тимановська попросила політичного притулку в Польщі

Як інформує Інтерфакс-Україна, раніше в ефірі польського телеканалу ТВН24 Пшидач зазначив, що заяву про надання політичного притулку Тимановській буде розглянуто, як тільки вона надійде - поки йдеться тільки про гуманітарну візу.

На питання про те, коли Тимановська зможе прибути до Польщі, високопоставлений представник польського МЗС відповів: "Усе розвивається досить динамічно, ситуація змінюється. Що стосується логістичних деталей про переліт або день прибуття в Польщу - з огляду на делікатність цієї справи та її безпеки, такої інформації я надавати не буду".

При цьому Пшидач наголосив, що як тільки Тимановська з'явиться в Польщі, уряд країни оголосить про це.

Білорусь (7923) віза (732) Олімпіада (687) сховище (189) МЗС Польщі (215)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Как то аж рад за Кристину. Будет жить теперь в свободной стране, а не у того усатого шизофреника и среди крепостного населения
показати весь коментар
02.08.2021 15:48
+3
Варшава предоставила белорусской спортсменке Тимановской гуманитарную визу, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 8300
показати весь коментар
02.08.2021 15:49
+3
Под усатым подонком сгорел уже третий стул. Мстительное падло всё равно попытается её достать.
показати весь коментар
02.08.2021 15:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как то аж рад за Кристину. Будет жить теперь в свободной стране, а не у того усатого шизофреника и среди крепостного населения
показати весь коментар
02.08.2021 15:48 Відповісти
Варшава предоставила белорусской спортсменке Тимановской гуманитарную визу, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 8300
показати весь коментар
02.08.2021 15:49 Відповісти
Скоро польская чемпионка, а не федерального округа Российской ********* "Беларуссия".
показати весь коментар
02.08.2021 15:52 Відповісти
Ей надо просить политическое убежище.
показати весь коментар
02.08.2021 15:50 Відповісти
Под усатым подонком сгорел уже третий стул. Мстительное падло всё равно попытается её достать.
показати весь коментар
02.08.2021 15:51 Відповісти
Усатого тарагана випали в дупу !
показати весь коментар
02.08.2021 15:54 Відповісти
Отмучалась. Теперь можно подумать и о результатах.
Лукашенко соснёт толстого тунца, когда она принесёт медаль новой Родине.
показати весь коментар
02.08.2021 15:54 Відповісти
Кристину Цимановскую и Светлану Тихановскую назначить главными борцами за свободу и Независимость Белорюского ГУЛАГа БульбаПутлера
показати весь коментар
02.08.2021 15:54 Відповісти
Судя по фамилии она - полька. Просто вернулась на Родину.
показати весь коментар
02.08.2021 15:58 Відповісти
Багато вас таких, коли рідна земля горить, ви раптово повертаєтесь на якусь родіну або радную гавань. Але буде смішно коли поляки пригріють офіцера ГРУ.
показати весь коментар
02.08.2021 16:04 Відповісти
Ну да. Именно поэтому ее муж с ребенком и родители сбежали из Беларуси.
показати весь коментар
02.08.2021 16:31 Відповісти
Ответы на все вопросы однажды дал Мавзолейный Хряк Путлер...,сам того не ведая СПАЛИЛСЯ...в августе 1991 года произошла крупнейшая геополитическая катастрофа Века....Сдох сраный Ссср,но...,я соберу это говно в одно стадо Шариковых...,собиратель дерьма советского не понял тогда в августе 1991 года одной вещи...назад в ПРОШЛОЕ Золотой Орды Хана Батыя и строителя Мацковии Хана Менгу-Тимура, дороги не бывает...,дорога идет только в будущее, включая развитие даже нефтяной и газовой промышленности Саудовской Арабии или технологии Илана Маска по развитию автомобильной отрасли без газа и нефти...,лично я за развитие Паровой энергетики...Экология чище,и говна в Мире уменшится на 500 %...а корона с Вирусом подохнет внезапно,как и появилась...
показати весь коментар
02.08.2021 16:04 Відповісти
Тимановская пошла против системы... значит она боец!!! не то что некоторые... которые сразу же пошли на сделку с совестью и усатой властью...
показати весь коментар
02.08.2021 16:11 Відповісти
Прям подвиг! Критикнула руководства спорт комитета! Ха! Лука сам обещал надрать им зад за отсутствие побед! За ЭТО политическое убежище? Зато в Украине дерьмократия! 100 человек полетело в Токио и пара бронзовых медалей! Самая большая олимпиская делегация у украинцев! А шо? На халяву, за счет свободного украинского народа! Це Лука не дает так бабками срать! Народными, между прочим!
показати весь коментар
02.08.2021 16:18 Відповісти
А ты, Петруха, раб по натуре, да?
Девчонка со свободным духом внутри. Не пожелала, чтобы ею распоряжались, как с вещью. Теперь будет жить в свободной стране.
показати весь коментар
02.08.2021 16:27 Відповісти
Ты даже не раб и не вещь! Ты безымянное что то....Пусть девчонка просится жить в нашу свободную и демократическую Украину! А?
показати весь коментар
02.08.2021 16:38 Відповісти
Только в демократиеской стране к власти может прийти такое мурло из Цирка ШАПИТО...болван ты Петя...
показати весь коментар
02.08.2021 16:40 Відповісти
Болван ты , осенизатор! Только в олигархической стране могут пиплу назначить клоуна президентом!
показати весь коментар
02.08.2021 16:42 Відповісти
73 % назначил Бульбафюр,ну ***** 80 % Идиотов У Путдера однажды было 104 % Ш(ариковых..
показати весь коментар
02.08.2021 16:44 Відповісти
а Коломойский 73% назначил? и какая разница?
показати весь коментар
02.08.2021 16:47 Відповісти
Однажды мой отец ,дед Сенатор лет 30 назад сказал гениальную вещь...,все кто боролся с советскими Мудаками Шариковыми и Швондерами с первого дня их прихода к власти 26 октября 1917 года...ГЕРОИ...,включая даже профессора Преображенского и доктора Борменталя,не говоря о Деникине или Бароне Врангеле с адмиралом Колчаком...,в дневнике отца, мы с братом Алексеем и сестрой Элен нашли много чего интересного...,о крысах Мавзолейных...,такого не напишут даже хваленные Ысторики РАБссии типа Карамзина и прочих Мудрецов типа даже современный Андрей Зубов...
показати весь коментар
02.08.2021 16:29 Відповісти
Чего она в Австрию просится? Давай к нам , в свободную и демократическую Украину! Тут классно и спортсменам , и рабочим, и всем гражданам! Мы же свободная страна?
показати весь коментар
02.08.2021 16:40 Відповісти
Три танкиста три веселых друга ...Путлереску Лукашеску Зеленеску... Но Зеленску осталось недолго...
показати весь коментар
02.08.2021 16:46 Відповісти
у неї якось так негайно сім'я вже опинилася в Києві
Чехія їй так негайно пропонує візу, Польща - юридичний захист, Словенія - допомогу, але Тимановська добивається прихистку в Австрії, улюбленому тирлі розвідок усіх країн
черговий активний захід гебе в медіапросторі..?
показати весь коментар
02.08.2021 16:47 Відповісти
ага! наивная девочка! только об этом молчат....
показати весь коментар
02.08.2021 16:48 Відповісти
Фуфел ты тупой... в Украине было 6 президентов на Булбашии обосраной 1,на РАБссии тоже 1...Ельцин то было случайное недоразумение для БЫДЛА...ФСБшник ТЫ БАРАН
показати весь коментар
02.08.2021 16:51 Відповісти
 
 