Варшава надала білоруській спортсменці Тимановській гуманітарну візу, - МЗС Польщі

Польська влада видала білоруській легкоатлетці Крістіні Тимановській, яку усунули від Олімпіади після критики керівництва збірної, гуманітарну візу.

Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач повідомив у понеділок у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Білоруська легкоатлетка Крістіна Тимановська вже перебуває в безпосередньому контакті з польськими дипломатами в Токіо. Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе необхідне для того, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар'єру", - написав він.

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Як інформує Інтерфакс-Україна, раніше в ефірі польського телеканалу ТВН24 Пшидач зазначив, що заяву про надання політичного притулку Тимановській буде розглянуто, як тільки вона надійде - поки йдеться тільки про гуманітарну візу.

На питання про те, коли Тимановська зможе прибути до Польщі, високопоставлений представник польського МЗС відповів: "Усе розвивається досить динамічно, ситуація змінюється. Що стосується логістичних деталей про переліт або день прибуття в Польщу - з огляду на делікатність цієї справи та її безпеки, такої інформації я надавати не буду".

При цьому Пшидач наголосив, що як тільки Тимановська з'явиться в Польщі, уряд країни оголосить про це.