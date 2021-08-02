Варшава надала білоруській спортсменці Тимановській гуманітарну візу, - МЗС Польщі
Польська влада видала білоруській легкоатлетці Крістіні Тимановській, яку усунули від Олімпіади після критики керівництва збірної, гуманітарну візу.
Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач повідомив у понеділок у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Білоруська легкоатлетка Крістіна Тимановська вже перебуває в безпосередньому контакті з польськими дипломатами в Токіо. Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе необхідне для того, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар'єру", - написав він.
Як інформує Інтерфакс-Україна, раніше в ефірі польського телеканалу ТВН24 Пшидач зазначив, що заяву про надання політичного притулку Тимановській буде розглянуто, як тільки вона надійде - поки йдеться тільки про гуманітарну візу.
На питання про те, коли Тимановська зможе прибути до Польщі, високопоставлений представник польського МЗС відповів: "Усе розвивається досить динамічно, ситуація змінюється. Що стосується логістичних деталей про переліт або день прибуття в Польщу - з огляду на делікатність цієї справи та її безпеки, такої інформації я надавати не буду".
При цьому Пшидач наголосив, що як тільки Тимановська з'явиться в Польщі, уряд країни оголосить про це.
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Лукашенко соснёт толстого тунца, когда она принесёт медаль новой Родине.
Девчонка со свободным духом внутри. Не пожелала, чтобы ею распоряжались, как с вещью. Теперь будет жить в свободной стране.
Чехія їй так негайно пропонує візу, Польща - юридичний захист, Словенія - допомогу, але Тимановська добивається прихистку в Австрії, улюбленому тирлі розвідок усіх країн
черговий активний захід гебе в медіапросторі..?