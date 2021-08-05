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Новости Фото Олимпиада-2020
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Белорусская спортсменка Тимановская прибыла в Польшу. ФОТО

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую во время Олимпиады-2020 в Токио пытались вывезти в Минск, прибыла в Варшаву.

Об этом сообщил бывший министр культуры Беларуси, оппозиционер Павел Латушко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы рады, что Кристине Тимановской удалось благополучно добраться до Варшавы! Надеемся, что агония режима скоро закончится, и Кристина сможет вернуться к покорению новых спортивных вершин в Новой Беларуси!"- написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша предоставила гуманитарную визу мужу белорусской спортсменки Тимановской Зданевичу, который находится в Украине

Тимановская вылетела в Польшу из Австрии вчера вечером. Перед этим польские власти предоставили спортсменке гуманитарную визу и убежище.

Белорусская спортсменка Тимановская прибыла в Польшу 01
Белорусская спортсменка Тимановская прибыла в Польшу 02

Напомним, белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.

Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.

Автор: 

Беларусь (7891) Олимпиада (1136) Польша (8409) Тимановская Кристина (12)


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Топ комментарии
+23
Люди бегут из совка, а скучно Европейцам?
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05.08.2021 08:03
+12
О! А вот и кацапские нарративы
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05.08.2021 08:03
+12
Хочешь сказать, что кацапские нарративы - это не серьезно? Это очень даже серьезная часть кацапской информационной войны против людей.
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05.08.2021 08:06
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ураааааа
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05.08.2021 13:03 Ответить
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