Белорусская спортсменка Тимановская прибыла в Польшу. ФОТО

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую во время Олимпиады-2020 в Токио пытались вывезти в Минск, прибыла в Варшаву.

Об этом сообщил бывший министр культуры Беларуси, оппозиционер Павел Латушко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы рады, что Кристине Тимановской удалось благополучно добраться до Варшавы! Надеемся, что агония режима скоро закончится, и Кристина сможет вернуться к покорению новых спортивных вершин в Новой Беларуси!"- написал он.

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Тимановская вылетела в Польшу из Австрии вчера вечером. Перед этим польские власти предоставили спортсменке гуманитарную визу и убежище.





Напомним, белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.

Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.