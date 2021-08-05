Білоруська спортсменка Тимановська прибула до Польщі. ФОТО
Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку під час Олімпіади-2020 у Токіо намагалися вивезти до Мінська, прибула до Варшави.
Про це повідомив колишній міністр культури Білорусі, опозиціонер Павло Латушко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Ми раді, що Христині Тимановській вдалося благополучно дістатися Варшави! Сподіваємося, що агонія режиму скоро закінчиться, і Христина зможе повернутися до підкорення нових спортивних вершин у Новій Білорусі!" - написав він.
Тимановська вилетіла до Польщі з Австрії вчора ввечері. Перед цим польська влада надала спортсменці гуманітарну візу і притулок.
Нагадаємо, білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.
Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.
Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.
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