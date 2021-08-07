РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8217 посетителей онлайн
Новости Олимпиада-2020
15 926 74

Тимановская получила возможность продолжить спортивную карьеру в Польше

Тимановская получила возможность продолжить спортивную карьеру в Польше

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться в Беларусь после попытки властей страны силой вывезти ее из Токио в Минск, получила в Польше возможность продолжить спортивную карьеру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 6 августа заявили в министерстве культуры, национального наследия и спорта Польши, сообщает "Немецкая волна".

Тимановскую вчера проинформировали об этой возможности и существующих вариантах. На этой неделе у спортсменки запланирован ряд встреч, но глава правления крупнейшей в Польше нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen Даниэль Обайтек уже предложил ей спонсорскую поддержку.

"Для нас будет честью, если она примет предложение", – написал он в Twitter.

Напомним, белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.

Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.

4 августа Тимановская прибыла в Польшу.

Олимпиада (1136) Польша (8405) Тимановская Кристина (12)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
иди картоху копай! ну или на Сибирь пожары тушить! "подставила команду" - после того что ей по телефону плели (а там версия не на 3 минуты, а на 15 или больше) при чем тут команда, Алеша?
на тебе пример - я приехал боксировать в весовой категории до 63 кг, а мне говорят - стань с соперником 90 кг!
показать весь комментарий
07.08.2021 19:08
+14
володя, иди сибирь туши ради страны и команды!
показать весь комментарий
07.08.2021 19:13
+11
Молодчінка! Дівчина вибрала СВОБОДУ! А спортивна кар'єра ще налагодиться!
показать весь комментарий
07.08.2021 19:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на 400 метров бегать будет как миленькая...
показать весь комментарий
07.08.2021 18:33 Ответить
тоже не пойму, ну пробежишь на 100 метров, пробеги на 300 метров больше, тем более там можно біло просто прибежать пешком єтим беларусам
показать весь комментарий
07.08.2021 18:49 Ответить
А ты попробуй сама, побегай. Может тогда поймешь разницу.
показать весь комментарий
07.08.2021 18:52 Ответить
я за дудляром и моренгой бегаю по четыре раза на день, если это выхадной, шоб держать вас, кацапов, в тонусе
показать весь комментарий
07.08.2021 18:54 Ответить
Логічно, можеш кинути ядро, кинеш і молот, стрибаєш у висоту, стрибнеш у довжину, нащо бовдури розділили ці дисципліни.
показать весь комментарий
07.08.2021 19:22 Ответить
Буков,так кто "бовдур"?Ты что действительно ничего не знаешь ни о пятиборье ни о десятиборье?Там еще на лошади можно покататься...
показать весь комментарий
07.08.2021 19:45 Ответить
Что-то мне подсказывает, что "бовдур" - не он. "Универсал" никогда не поставит спринтерский рекорд!
показать весь комментарий
07.08.2021 21:41 Ответить
да она просто стерва если говорить честно - подставила свою команду и страну на ровном месте, что не отменяет того факта что Лука свихнувшийся диктатор и палач..
показать весь комментарий
07.08.2021 18:53 Ответить
Толпой и Бацку бить легче
показать весь комментарий
07.08.2021 18:55 Ответить
иди картоху копай! ну или на Сибирь пожары тушить! "подставила команду" - после того что ей по телефону плели (а там версия не на 3 минуты, а на 15 или больше) при чем тут команда, Алеша?
на тебе пример - я приехал боксировать в весовой категории до 63 кг, а мне говорят - стань с соперником 90 кг!
показать весь комментарий
07.08.2021 19:08 Ответить
А мене хотіли заставить шпагу в руки взять! А я - "еспадронщик"
показать весь комментарий
07.08.2021 19:30 Ответить
опасный ты парень, эспадронщик!
показать весь комментарий
07.08.2021 19:39 Ответить
Колись був! Я покинув займаться ще у 83-му! Бо у степу з ховрахами не пофехтуєш! Та й часу не було - приходив додому і валився спать! Дитина батька не бачила! Приходив - уже спить! Іду - ще спить!
показать весь комментарий
07.08.2021 19:46 Ответить
ну тогда посмотри Капитан Алатристе! вспомни молодость, испанскую терцию и очень не плохие фехтовальные этюды https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5
показать весь комментарий
07.08.2021 19:58 Ответить
А-а! Не хочу! Одна справа - фехтувать - інша - дивиться! Дивишся і сіпаєшся - думаєш що ти-б зробив "не так"! Тому перестав дивиться і по телевізору!
показать весь комментарий
07.08.2021 20:15 Ответить
Сережа,будь спортсменом,а не болтуном...Как ты взвесишься в 90?А ведь в боксе, на Олимпиаде, нет "абсолютки"...
показать весь комментарий
07.08.2021 19:47 Ответить
еще один....
читай между строк!
показать весь комментарий
07.08.2021 19:59 Ответить
Нуда, так би білору зайняли не 8 місце, а 7-ме, а як би ще вона марафон побігла...
показать весь комментарий
07.08.2021 19:24 Ответить
насколько я знаю, она согласилась бежать. Просто написала публикацию с критикой такого решения. А критика кое кому не понравилась
показать весь комментарий
07.08.2021 20:53 Ответить
= соґласілась= вона потім. Спочатку накалякала постик з = какого х***=. Чому видалила тоді, = борець з режимом=. Також писали, що її поставили на естафету лише як запасну. Вона не кваліфікувалася на 100, у понеділок була 200 метрівка, а естафета мала бути в четвер. Її основній дистанції не заважала і підготовку до неї не перебивала. Але = героїня= влаштувала сцену в соцмережах і виставила себе = невинною жертвою=.
показать весь комментарий
07.08.2021 21:18 Ответить
Крайне редко спринтеры 100м бегают 400м. Наоборот иногда бывает. На 400м нужна выносливость, которой у 100 метровиков нет. Борзов 400м не бегал никогда, а Брызгина 100м бегала- эстафету
показать весь комментарий
07.08.2021 19:00 Ответить
если курить с 7го класса то можно ваще бегать в ларек только за пивом
показать весь комментарий
07.08.2021 19:01 Ответить
Ув.форумчане,в этой истории удивляет очень многое...Как в детской сказке "...люди, спасите,я не умею читать и писать,а меня хотят царем сделать..."Конфликт разогнали тренера до спецслужб.А результат для пострадавшей получился вроде нормальный.Лишь бы она "не повесилась" в каком нибудь парке в Польше,из за тоски по родине.
показать весь комментарий
07.08.2021 19:59 Ответить
Так, результату від ґрандами ніхто не вимагав. Потрібна була просто участь.
показать весь комментарий
07.08.2021 21:31 Ответить
Щоб було зрозуміліше: ґранд-дами
показать весь комментарий
07.08.2021 21:31 Ответить
Панно, стуліть писок. Якби ви на власній шкурі відчули екзистенційний страх, то таких бздур не писали б.
показать весь комментарий
08.08.2021 18:14 Ответить
Да , если будет тренироваться на этой дистанции. Я так понял, вы сами без труда такой крутой, что , хоть завтра выйдете хоть на сто метров, хоть на марафон? И пробежите с олимпийским результатом?
показать весь комментарий
07.08.2021 18:51 Ответить
если команда и тренер попросили бы, то побежал из за всех сил ради своей команды и страны, пускай и пришел бы последним..
показать весь комментарий
07.08.2021 19:01 Ответить
володя, иди сибирь туши ради страны и команды!
показать весь комментарий
07.08.2021 19:13 Ответить
Ідіот!!! Ти хоч раз виходив на старт? (Крім уроків фізкультури?)
показать весь комментарий
07.08.2021 19:32 Ответить
нет дурень, не выходил на бег, НО в тяжелой командной работе участие принимал..
и прекрасно знаю что такое командная солидарность.
показать весь комментарий
07.08.2021 20:32 Ответить
Я знаю що таке "командна солідарність" - це коли у кожного є можливість "сачконуть"... А якщо серйозно, то тобі ідіоту, люди кажуть зовсім про інше - про спеціалізацію спортсмена! У мене колись був армійський 1 розряд, Не любив бігать на 1 км, Зате 3 км було "моє"! Я тоді вмів раціонально розподілить сили і давав "максимал", Так і у цієї дівчинки - вона чітко "заточена" на свою дистанцію!...
показать весь комментарий
07.08.2021 20:46 Ответить
пнх быдло
показать весь комментарий
07.08.2021 20:49 Ответить
Не хочу! Там тобою постійно місце зайняте! А я з такими як ти, придурками, "на одному кілометрі і срать не сяду !...
показать весь комментарий
07.08.2021 20:58 Ответить
Яр, здесь дело не только в любви. Универсальные спортсмены, может быть, где-то и есть. Но их мало и они точно не будут ставить рекорды. Здесь дело в физиологии. Есть быстрые мышечные волокна, которые абсолютно неэффективны с точки зрения расхода энергии. Они обеспечивают взрывную силу, топят максимум запасенной в них же энергии, но могут работать всего десяток-пару секунд. Вот это как раз про спринтеров. Их ноги порой напоминают ноги лифтеров или бодибилдеров . Они могут бежать очень быстро, но недолго. А при более длительных нагрузках эти самые ценные для спринтеров волокна становятся "топливом" для работы "долгих мышц". Организм при длительных нагрузках тупо палит мышцы, которые могут обеспечить максимальную скорость. Так что совместить это очень сложно. Нет, для человека, занимающегося спортом для себя, это даже нужно делать, чередуя нагрузки. Но если человек идет на рекорд, это, как минимум, тупо.
Ну и плюс то, что озвучили Вы. Человек на "своей" дистанции знает, как распределить усилия, чтобы выжать максимум. На 100м распределять нечего. Но нельзя пробежать 400м со скоростью 100-метровки.
Вы скорей всего это все и так понимаете, пусть даже на подсознательном уровне, ну а диванным экспертам, которые никогда дальше ближайшего магазина за пивом не бегали, это объяснять бесполезно.
показать весь комментарий
07.08.2021 21:26 Ответить
Я не медик (хоча тямлю в медицині набагато більше ніж тутешні "ікспьорди" - робота змушувала "знать") Однак я на дистанції "знав свій організм" Мені цього вистачало (Не любили мене хлопці за (як вони казали) "подлый бег") Я ставав після старту у хвіст і спокійно тягнувся за основною групою, не вириваючись і не відстаючи Через два км починав потроху набирать швидкість За півкілометра виходив у голову групи А метрів за триста до фінішу "включав форсаж" Це було для мене найефективніше
показать весь комментарий
07.08.2021 21:50 Ответить
В футболі трапляється, що польовий гравець стає у ворота, коли вилучають воротаря, а заміни вже вичерпані. Так, пропускає гол, але команда грає. Я після цієї ситуації прокрутила свій досвід на роботі. Буває різне, аврали, хворі колеги, ляпи начальства, а роботу виконувати потрібно. Заміняла я, заміняли мене, одного разу попросили просто побути в операційній залі, бо є правила, скільки працівників ( мінімум) повинно в ній перебувати. Я не касир, стояти за тією машиною не могла, займалася іншим. І у фейсбучику постики з матюками і істериками не виписувала. Нещодавно теж так сталося, що колеги нижчої категорії були в курсі нових тимчасових правил, які запровадила дирекція, а ми - ні. Так, були злі, але чекали повідомлення від керівництва. В фб ніхто не = боровся=. У нас строгі правила щодо соцмереж стосовно коментів щодо організації, в якій ми працюємо. І за таке, що влаштувала ця істеричка, звільнили б в той же день.
показать весь комментарий
07.08.2021 21:29 Ответить
Вы сравниваете несравнимые вещи. Спринтеры никогда не заменят марафонцев. И причина здесь физиологическая. Вы сравниваете обычных людей с чемпионами, а это неправильно.
показать весь комментарий
07.08.2021 21:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 - вот в вас я не сомневался

сколько бы НИКов (Лео Кот) мне не пришлось менять а в союзниках почти всегда..
- привет "старушка Цензора" - как дела?
показать весь комментарий
07.08.2021 21:39 Ответить
Драсті Вам.
Почнем з того, що хай буде =старожил ЦН= або =ветеран=, ок ?
Дякую, по-різному, але може бути. На роботі не піднімаю голови - дуже багато всього.
Решта: стежу за тим, що нам готують на осінь політики.
Тут влітку затишшя, а з вересня починають ворушитися.
Думаю, читаєте ж різні гілки: я активно коментую, як завжди.

Що у Вас ? Як здоров'я ? Чи оздоровлювалися десь ? Що доброго взагалі ?
Ви іноді кліпніть двічі, що це - Ви.
показать весь комментарий
07.08.2021 21:58 Ответить
оздоравливаюсь после Короновируса сейчас у себя сейчас дома, заливая бетоном двор и таская кирпичи - ремонт - дружину, детей и тещу отправил на Азовское море и появилось время взглянуть что там на Цензоре...
в личных делах более - менее, по стране вы сами в курсе - пипец все ближе и Клоун таки подпишет капитуляцию и воду в Крым даст под предлогом решений "Крымской платформы" я так думаю..... - и знаете что? Думаю особых волнений не будит - перегорел народ осознав свою тупость и импотентность...
Несколько митингов максимум - и тарифы проглотнут..
А что у вас дорогой ветеран такая запарка на работе - лето же?
Отпуска и все такое..
показать весь комментарий
07.08.2021 22:18 Ответить
О, яке оздоровлення ... Не перевтомлюйтеся тільки і на сонці довго не будьте. Я - серйозно.
Вважайте на себе.

Так клієнти нікуди не діваються. Зараз все онлайн, то рандеву і з інших провінцій, і з інших країн маємо. Вони у відпустках і банківські справи хочуть вирішити бігом, всім все горить, підписи - електронні. А оскільки ми теж по черзі йдемо у відпустку, то мусимо підміняти тих, хто відсутній + хто хворіє, при цьому працюючи над своїми файлами. От і нон-стоп виходить.

Я сильно тією платформою не цікавлюся (поки), як на мене - просто дискусійний майданчик, щоб привернути увагу до проблематики Криму, не хочу думати, що блазень посміє якісь там результати балаканини, закріплені на папірчиках, втілити в серйозні рішення.
Вважаю, що він боїться щодо води. Але я, звичайно, не в курсі, який зараз настрій серед людей. Хоча активний прошарок був і є. Побачимо.

Знервовані і змучені люди скрізь, знаєтє. Невизначеність, тиск, обмеження безкінечні. Тут це виливається у сплеск агресії, я стільки стрілянини в Монреалі (який був абсолютно спокійним і безпечним містом) не пам*ятаю за весь час, вбивства, напади з ножем ...
Ціни теж зросли відчутно. Найперше на продукти + на різні послуги. Зарплату якраз не підвищили на стільки, це - зрозуміло.

Ви пишіть, відпочивайте таким чином від бетонування і цегли.
Родина повернеться - будуть задоволені результатом.
показать весь комментарий
07.08.2021 22:53 Ответить
Дякую вам за добрые пожелания, но таскания тяжестей и тяжелая работа действительно оздоравливают после последствий этого чертого китайского вируса.
- вернулся тонус мышц и стало лучше с здоровьем..
Мир действительно меняется в худшую сторону и быстро - только слепой этого не видит, должно рвануть большой войной..
Я конечно гоню иногда на свой народ, НО в душе надеюсь на него конечно - все таки Бог нам помогает не смотря на все усилия этого народа похоронить свою державу..
Вам же желаю, если еще не были в отпуске хорошо отдохнуть - берегите себя..
до побачення на Цензоре..
пока..
показать весь комментарий
07.08.2021 23:14 Ответить
Дякую. Віримо. Зберігаймо спокій та залишаймося оптимістами.
До зустрічі.
показать весь комментарий
07.08.2021 23:35 Ответить
Яна Клочкова. Наша золотая Рыбка. Ей было похер сколькор дорожка иметеет метров. Она всегда брала золото. Еще вопросы, мудаки?
показать весь комментарий
07.08.2021 19:02 Ответить
Клочова, как раз, плавала комплекс.
показать весь комментарий
07.08.2021 19:16 Ответить
.
показать весь комментарий
07.08.2021 18:36 Ответить
выложили,шоб вы задумались...вот почему у бубы до сих пор нема нефтеперерабатывающей компании?оно бы с дивидендов грело всяки движухи околоземые...
показать весь комментарий
07.08.2021 18:42 Ответить
околоземные...клаву уволю
показать весь комментарий
07.08.2021 18:43 Ответить
Есть такая сборная беженцев. Она даст ей возможность выступать на международных соревнованиях.

Тимановская получила возможность продолжить спортивную карьеру в Польше - Цензор.НЕТ 8756
показать весь комментарий
07.08.2021 18:43 Ответить
Діваха наколядувала собі на паспорт громадянки ЄС. Дивно, що розіграла спектакль на тему "силового вивезення в білорашку", а не сексуальних домагань з боку тренера, чи тему свого лесбійства і дискримінації.
показать весь комментарий
07.08.2021 18:43 Ответить
Не заздри.
показать весь комментарий
07.08.2021 18:47 Ответить
Це мені стало зрозумілим ще після її скарги, що її переслідує режим Лукашенки, - Тихановська просто втекла до ЄС заради кращого життя. Молодець, вумна дівчинка.
показать весь комментарий
07.08.2021 18:44 Ответить
А чому вїжджали хакеїсти з СРСР в Канаду та США??? Лише для того щоб жити ,чи щоб грати ???)))
показать весь комментарий
07.08.2021 19:00 Ответить
На мою думку, з "тюрми народів" хтіли збігти - до гідного життя в "загнівающєм западє"
показать весь комментарий
08.08.2021 15:20 Ответить
ну не просто...дама ещё позаботилась о аудиодоказательствах тупого буллинга гебнявых тренеров...
показать весь комментарий
07.08.2021 18:52 Ответить
Ото така тобі замишлянка.
показать весь комментарий
07.08.2021 18:58 Ответить
Если так пойдет и дальше,то на следующей Олимпиаде придется Батьке самому и бегать,и прыгать.А в синхронном плавании и на байдарках сынуля поможет
показать весь комментарий
07.08.2021 19:12 Ответить
Молодчінка! Дівчина вибрала СВОБОДУ! А спортивна кар'єра ще налагодиться!
показать весь комментарий
07.08.2021 19:15 Ответить
При советах и Корчной слинял. А это непростой шахматст был. Чемпион Союза, играл матч за звание ЧМ с Карповым, на которого "трудилась"вся шахматная мысль Союза
показать весь комментарий
07.08.2021 19:20 Ответить
А фігуристи ,а скількі хокеїстів !!!))))
показать весь комментарий
07.08.2021 19:26 Ответить
Тем временем РАБссиянская ДурьДума предложила срочно ввести продовольственные Карточки,сообщают блогеры РАБссии Дима Камикадзе и Саша Сотник... Видать туго сапсем на РАБссии не толькол пожары тушить в Якутии СкреПОНОСсия в ауте...
показать весь комментарий
07.08.2021 19:41 Ответить
Что человеку Нужно , - Человеческое Отношение , быт и как спорсмену , тренировки
показать весь комментарий
07.08.2021 19:48 Ответить
Думаю такие как она выехать за границу могут в любое время без проблем, хотела бы, свалила давно, видимо этот грёбаный совок достал окончательно...
показать весь комментарий
07.08.2021 19:53 Ответить
Ну от,друзі,а ми оце недавно переживали тут: знайде Христина роботу,чи ні. Робота,слава Богу,сама знайшла її сама. Тепер, головне, від КГБістських собак оберігатись.
показать весь комментарий
07.08.2021 20:13 Ответить
Ну кто то продолжил,а кто то и нет.Кто то,пошёл на корм червям как Шишов.Вяжет себя Тимановская с Шишовым или нет?Осознаёт ли она связь?Или так брякнула о тараканах в столовке между прочим,пока её за базар не притянули по таракану.Осознаёт ли девочка,шо война или так,абы засветиться...
показать весь комментарий
07.08.2021 20:40 Ответить
На коммерческих стартах сможет участвовать, а чемпионаты Европы, мира, Олимпиада под вопросом. Или ей оперативно гражданство дадут, или под нейтральным флагом пустят. С другой стороны, получит известность.
показать весь комментарий
07.08.2021 20:51 Ответить
Я думаю, при таком мировом скандале, гражданство от президента Польши - это только вопрос очень короткого промежутка времени.
показать весь комментарий
07.08.2021 21:29 Ответить
Та чого всі так нею переймаєтесь ? Просто запитайте в неї чий Крим і чи руцкіє браття навек і все стане ясно ?
показать весь комментарий
07.08.2021 22:05 Ответить
Якщо політикою не цікавилась,то навряд чи зможе відповісти.
показать весь комментарий
07.08.2021 22:26 Ответить
Цікаво, що всі порохоботи (а особливо старалася панна з Канади) фактично підтримали здурілого вусатого цигана. Тьолку нічого хорошого вдома не чекало, могли б і до цюпи запроторити, от вона і всралася - так зрозуміло, бовдури? Вона не виставляла себе героїнею - просто злякалася за своє життя. І зробила вірний крок.
показать весь комментарий
08.08.2021 18:19 Ответить
 
 