Тимановская получила возможность продолжить спортивную карьеру в Польше
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться в Беларусь после попытки властей страны силой вывезти ее из Токио в Минск, получила в Польше возможность продолжить спортивную карьеру.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 6 августа заявили в министерстве культуры, национального наследия и спорта Польши, сообщает "Немецкая волна".
Тимановскую вчера проинформировали об этой возможности и существующих вариантах. На этой неделе у спортсменки запланирован ряд встреч, но глава правления крупнейшей в Польше нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen Даниэль Обайтек уже предложил ей спонсорскую поддержку.
"Для нас будет честью, если она примет предложение", – написал он в Twitter.
Напомним, белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.
Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.
Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.
4 августа Тимановская прибыла в Польшу.
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на тебе пример - я приехал боксировать в весовой категории до 63 кг, а мне говорят - стань с соперником 90 кг!
читай между строк!
и прекрасно знаю что такое командная солидарность.
Ну и плюс то, что озвучили Вы. Человек на "своей" дистанции знает, как распределить усилия, чтобы выжать максимум. На 100м распределять нечего. Но нельзя пробежать 400м со скоростью 100-метровки.
Вы скорей всего это все и так понимаете, пусть даже на подсознательном уровне, ну а диванным экспертам, которые никогда дальше ближайшего магазина за пивом не бегали, это объяснять бесполезно.
сколько бы НИКов (Лео Кот) мне не пришлось менять а в союзниках почти всегда..
- привет "старушка Цензора" - как дела?
Почнем з того, що хай буде =старожил ЦН= або =ветеран=, ок ?
Дякую, по-різному, але може бути. На роботі не піднімаю голови - дуже багато всього.
Решта: стежу за тим, що нам готують на осінь політики.
Тут влітку затишшя, а з вересня починають ворушитися.
Думаю, читаєте ж різні гілки: я активно коментую, як завжди.
Що у Вас ? Як здоров'я ? Чи оздоровлювалися десь ? Що доброго взагалі ?
Ви іноді кліпніть двічі, що це - Ви.
в личных делах более - менее, по стране вы сами в курсе - пипец все ближе и Клоун таки подпишет капитуляцию и воду в Крым даст под предлогом решений "Крымской платформы" я так думаю..... - и знаете что? Думаю особых волнений не будит - перегорел народ осознав свою тупость и импотентность...
Несколько митингов максимум - и тарифы проглотнут..
А что у вас дорогой ветеран такая запарка на работе - лето же?
Отпуска и все такое..
Вважайте на себе.
Так клієнти нікуди не діваються. Зараз все онлайн, то рандеву і з інших провінцій, і з інших країн маємо. Вони у відпустках і банківські справи хочуть вирішити бігом, всім все горить, підписи - електронні. А оскільки ми теж по черзі йдемо у відпустку, то мусимо підміняти тих, хто відсутній + хто хворіє, при цьому працюючи над своїми файлами. От і нон-стоп виходить.
Я сильно тією платформою не цікавлюся (поки), як на мене - просто дискусійний майданчик, щоб привернути увагу до проблематики Криму, не хочу думати, що блазень посміє якісь там результати балаканини, закріплені на папірчиках, втілити в серйозні рішення.
Вважаю, що він боїться щодо води. Але я, звичайно, не в курсі, який зараз настрій серед людей. Хоча активний прошарок був і є. Побачимо.
Знервовані і змучені люди скрізь, знаєтє. Невизначеність, тиск, обмеження безкінечні. Тут це виливається у сплеск агресії, я стільки стрілянини в Монреалі (який був абсолютно спокійним і безпечним містом) не пам*ятаю за весь час, вбивства, напади з ножем ...
Ціни теж зросли відчутно. Найперше на продукти + на різні послуги. Зарплату якраз не підвищили на стільки, це - зрозуміло.
Ви пишіть, відпочивайте таким чином від бетонування і цегли.
Родина повернеться - будуть задоволені результатом.
- вернулся тонус мышц и стало лучше с здоровьем..
Мир действительно меняется в худшую сторону и быстро - только слепой этого не видит, должно рвануть большой войной..
Я конечно гоню иногда на свой народ, НО в душе надеюсь на него конечно - все таки Бог нам помогает не смотря на все усилия этого народа похоронить свою державу..
Вам же желаю, если еще не были в отпуске хорошо отдохнуть - берегите себя..
до побачення на Цензоре..
пока..
До зустрічі.