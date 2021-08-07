Тимановская получила возможность продолжить спортивную карьеру в Польше

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться в Беларусь после попытки властей страны силой вывезти ее из Токио в Минск, получила в Польше возможность продолжить спортивную карьеру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 6 августа заявили в министерстве культуры, национального наследия и спорта Польши, сообщает "Немецкая волна".



Тимановскую вчера проинформировали об этой возможности и существующих вариантах. На этой неделе у спортсменки запланирован ряд встреч, но глава правления крупнейшей в Польше нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen Даниэль Обайтек уже предложил ей спонсорскую поддержку.



"Для нас будет честью, если она примет предложение", – написал он в Twitter.

Напомним, белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.

Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.

4 августа Тимановская прибыла в Польшу.