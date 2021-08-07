Тимановська отримала можливість продовжити спортивну кар'єру в Польщі

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яка відмовилася повертатися у Білорусь після спроби влади країни силою вивезти її з Токіо до Мінська, отримала в Польщі можливість продовжити спортивну кар'єру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 6 серпня заявили в Міністерстві культури, національної спадщини і спорту Польщі, повідомляє "Німецька хвиля".

Тимановську учора поінформували про цю можливість та наявні варіанти. Цього тижня у спортсменки запланована низка зустрічей, але глава правління найбільшої у Польщі нафтопереробної компанії PKN Orlen Даніель Обайтек вже запропонував їй спонсорську підтримку.

"Для нас буде честю, якщо вона прийме пропозицію", - написав він у твітері.

Нагадаємо, білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.

Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав із Білорусі в Україну.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.

4 серпня Тимановська прибула до Польщі.