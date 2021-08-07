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Новини Олімпіада-2020
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Тимановська отримала можливість продовжити спортивну кар'єру в Польщі

Тимановська отримала можливість продовжити спортивну кар'єру в Польщі

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яка відмовилася повертатися у Білорусь після спроби влади країни силою вивезти її з Токіо до Мінська, отримала в Польщі можливість продовжити спортивну кар'єру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 6 серпня заявили в Міністерстві культури, національної спадщини і спорту Польщі, повідомляє "Німецька хвиля".

Тимановську учора поінформували про цю можливість та наявні варіанти. Цього тижня у спортсменки запланована низка зустрічей, але глава правління найбільшої у Польщі нафтопереробної компанії PKN Orlen Даніель Обайтек вже запропонував їй спонсорську підтримку.

"Для нас буде честю, якщо вона прийме пропозицію", - написав він у твітері.

Нагадаємо, білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.

Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав із Білорусі в Україну.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.

4 серпня Тимановська прибула до Польщі.

Автор: 

Олімпіада (687) Польща (8489) Тимановська Христина (12)


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Топ коментарі
+18
иди картоху копай! ну или на Сибирь пожары тушить! "подставила команду" - после того что ей по телефону плели (а там версия не на 3 минуты, а на 15 или больше) при чем тут команда, Алеша?
на тебе пример - я приехал боксировать в весовой категории до 63 кг, а мне говорят - стань с соперником 90 кг!
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07.08.2021 19:08
+14
володя, иди сибирь туши ради страны и команды!
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07.08.2021 19:13
+11
Молодчінка! Дівчина вибрала СВОБОДУ! А спортивна кар'єра ще налагодиться!
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07.08.2021 19:15
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на 400 метров бегать будет как миленькая...
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07.08.2021 18:33 Відповісти
тоже не пойму, ну пробежишь на 100 метров, пробеги на 300 метров больше, тем более там можно біло просто прибежать пешком єтим беларусам
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07.08.2021 18:49 Відповісти
А ты попробуй сама, побегай. Может тогда поймешь разницу.
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07.08.2021 18:52 Відповісти
я за дудляром и моренгой бегаю по четыре раза на день, если это выхадной, шоб держать вас, кацапов, в тонусе
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07.08.2021 18:54 Відповісти
Логічно, можеш кинути ядро, кинеш і молот, стрибаєш у висоту, стрибнеш у довжину, нащо бовдури розділили ці дисципліни.
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07.08.2021 19:22 Відповісти
Буков,так кто "бовдур"?Ты что действительно ничего не знаешь ни о пятиборье ни о десятиборье?Там еще на лошади можно покататься...
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07.08.2021 19:45 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что "бовдур" - не он. "Универсал" никогда не поставит спринтерский рекорд!
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07.08.2021 21:41 Відповісти
да она просто стерва если говорить честно - подставила свою команду и страну на ровном месте, что не отменяет того факта что Лука свихнувшийся диктатор и палач..
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07.08.2021 18:53 Відповісти
Толпой и Бацку бить легче
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07.08.2021 18:55 Відповісти
иди картоху копай! ну или на Сибирь пожары тушить! "подставила команду" - после того что ей по телефону плели (а там версия не на 3 минуты, а на 15 или больше) при чем тут команда, Алеша?
на тебе пример - я приехал боксировать в весовой категории до 63 кг, а мне говорят - стань с соперником 90 кг!
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07.08.2021 19:08 Відповісти
А мене хотіли заставить шпагу в руки взять! А я - "еспадронщик"
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07.08.2021 19:30 Відповісти
опасный ты парень, эспадронщик!
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07.08.2021 19:39 Відповісти
Колись був! Я покинув займаться ще у 83-му! Бо у степу з ховрахами не пофехтуєш! Та й часу не було - приходив додому і валився спать! Дитина батька не бачила! Приходив - уже спить! Іду - ще спить!
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07.08.2021 19:46 Відповісти
ну тогда посмотри Капитан Алатристе! вспомни молодость, испанскую терцию и очень не плохие фехтовальные этюды https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5
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07.08.2021 19:58 Відповісти
А-а! Не хочу! Одна справа - фехтувать - інша - дивиться! Дивишся і сіпаєшся - думаєш що ти-б зробив "не так"! Тому перестав дивиться і по телевізору!
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07.08.2021 20:15 Відповісти
Сережа,будь спортсменом,а не болтуном...Как ты взвесишься в 90?А ведь в боксе, на Олимпиаде, нет "абсолютки"...
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07.08.2021 19:47 Відповісти
еще один....
читай между строк!
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07.08.2021 19:59 Відповісти
Нуда, так би білору зайняли не 8 місце, а 7-ме, а як би ще вона марафон побігла...
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07.08.2021 19:24 Відповісти
насколько я знаю, она согласилась бежать. Просто написала публикацию с критикой такого решения. А критика кое кому не понравилась
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07.08.2021 20:53 Відповісти
= соґласілась= вона потім. Спочатку накалякала постик з = какого х***=. Чому видалила тоді, = борець з режимом=. Також писали, що її поставили на естафету лише як запасну. Вона не кваліфікувалася на 100, у понеділок була 200 метрівка, а естафета мала бути в четвер. Її основній дистанції не заважала і підготовку до неї не перебивала. Але = героїня= влаштувала сцену в соцмережах і виставила себе = невинною жертвою=.
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07.08.2021 21:18 Відповісти
Крайне редко спринтеры 100м бегают 400м. Наоборот иногда бывает. На 400м нужна выносливость, которой у 100 метровиков нет. Борзов 400м не бегал никогда, а Брызгина 100м бегала- эстафету
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07.08.2021 19:00 Відповісти
если курить с 7го класса то можно ваще бегать в ларек только за пивом
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07.08.2021 19:01 Відповісти
Ув.форумчане,в этой истории удивляет очень многое...Как в детской сказке "...люди, спасите,я не умею читать и писать,а меня хотят царем сделать..."Конфликт разогнали тренера до спецслужб.А результат для пострадавшей получился вроде нормальный.Лишь бы она "не повесилась" в каком нибудь парке в Польше,из за тоски по родине.
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07.08.2021 19:59 Відповісти
Так, результату від ґрандами ніхто не вимагав. Потрібна була просто участь.
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07.08.2021 21:31 Відповісти
Щоб було зрозуміліше: ґранд-дами
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07.08.2021 21:31 Відповісти
Панно, стуліть писок. Якби ви на власній шкурі відчули екзистенційний страх, то таких бздур не писали б.
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08.08.2021 18:14 Відповісти
Да , если будет тренироваться на этой дистанции. Я так понял, вы сами без труда такой крутой, что , хоть завтра выйдете хоть на сто метров, хоть на марафон? И пробежите с олимпийским результатом?
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07.08.2021 18:51 Відповісти
если команда и тренер попросили бы, то побежал из за всех сил ради своей команды и страны, пускай и пришел бы последним..
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07.08.2021 19:01 Відповісти
володя, иди сибирь туши ради страны и команды!
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07.08.2021 19:13 Відповісти
Ідіот!!! Ти хоч раз виходив на старт? (Крім уроків фізкультури?)
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07.08.2021 19:32 Відповісти
нет дурень, не выходил на бег, НО в тяжелой командной работе участие принимал..
и прекрасно знаю что такое командная солидарность.
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07.08.2021 20:32 Відповісти
Я знаю що таке "командна солідарність" - це коли у кожного є можливість "сачконуть"... А якщо серйозно, то тобі ідіоту, люди кажуть зовсім про інше - про спеціалізацію спортсмена! У мене колись був армійський 1 розряд, Не любив бігать на 1 км, Зате 3 км було "моє"! Я тоді вмів раціонально розподілить сили і давав "максимал", Так і у цієї дівчинки - вона чітко "заточена" на свою дистанцію!...
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07.08.2021 20:46 Відповісти
пнх быдло
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07.08.2021 20:49 Відповісти
Не хочу! Там тобою постійно місце зайняте! А я з такими як ти, придурками, "на одному кілометрі і срать не сяду !...
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07.08.2021 20:58 Відповісти
Яр, здесь дело не только в любви. Универсальные спортсмены, может быть, где-то и есть. Но их мало и они точно не будут ставить рекорды. Здесь дело в физиологии. Есть быстрые мышечные волокна, которые абсолютно неэффективны с точки зрения расхода энергии. Они обеспечивают взрывную силу, топят максимум запасенной в них же энергии, но могут работать всего десяток-пару секунд. Вот это как раз про спринтеров. Их ноги порой напоминают ноги лифтеров или бодибилдеров . Они могут бежать очень быстро, но недолго. А при более длительных нагрузках эти самые ценные для спринтеров волокна становятся "топливом" для работы "долгих мышц". Организм при длительных нагрузках тупо палит мышцы, которые могут обеспечить максимальную скорость. Так что совместить это очень сложно. Нет, для человека, занимающегося спортом для себя, это даже нужно делать, чередуя нагрузки. Но если человек идет на рекорд, это, как минимум, тупо.
Ну и плюс то, что озвучили Вы. Человек на "своей" дистанции знает, как распределить усилия, чтобы выжать максимум. На 100м распределять нечего. Но нельзя пробежать 400м со скоростью 100-метровки.
Вы скорей всего это все и так понимаете, пусть даже на подсознательном уровне, ну а диванным экспертам, которые никогда дальше ближайшего магазина за пивом не бегали, это объяснять бесполезно.
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07.08.2021 21:26 Відповісти
Я не медик (хоча тямлю в медицині набагато більше ніж тутешні "ікспьорди" - робота змушувала "знать") Однак я на дистанції "знав свій організм" Мені цього вистачало (Не любили мене хлопці за (як вони казали) "подлый бег") Я ставав після старту у хвіст і спокійно тягнувся за основною групою, не вириваючись і не відстаючи Через два км починав потроху набирать швидкість За півкілометра виходив у голову групи А метрів за триста до фінішу "включав форсаж" Це було для мене найефективніше
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07.08.2021 21:50 Відповісти
В футболі трапляється, що польовий гравець стає у ворота, коли вилучають воротаря, а заміни вже вичерпані. Так, пропускає гол, але команда грає. Я після цієї ситуації прокрутила свій досвід на роботі. Буває різне, аврали, хворі колеги, ляпи начальства, а роботу виконувати потрібно. Заміняла я, заміняли мене, одного разу попросили просто побути в операційній залі, бо є правила, скільки працівників ( мінімум) повинно в ній перебувати. Я не касир, стояти за тією машиною не могла, займалася іншим. І у фейсбучику постики з матюками і істериками не виписувала. Нещодавно теж так сталося, що колеги нижчої категорії були в курсі нових тимчасових правил, які запровадила дирекція, а ми - ні. Так, були злі, але чекали повідомлення від керівництва. В фб ніхто не = боровся=. У нас строгі правила щодо соцмереж стосовно коментів щодо організації, в якій ми працюємо. І за таке, що влаштувала ця істеричка, звільнили б в той же день.
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07.08.2021 21:29 Відповісти
Вы сравниваете несравнимые вещи. Спринтеры никогда не заменят марафонцев. И причина здесь физиологическая. Вы сравниваете обычных людей с чемпионами, а это неправильно.
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07.08.2021 21:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 - вот в вас я не сомневался

сколько бы НИКов (Лео Кот) мне не пришлось менять а в союзниках почти всегда..
- привет "старушка Цензора" - как дела?
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07.08.2021 21:39 Відповісти
Драсті Вам.
Почнем з того, що хай буде =старожил ЦН= або =ветеран=, ок ?
Дякую, по-різному, але може бути. На роботі не піднімаю голови - дуже багато всього.
Решта: стежу за тим, що нам готують на осінь політики.
Тут влітку затишшя, а з вересня починають ворушитися.
Думаю, читаєте ж різні гілки: я активно коментую, як завжди.

Що у Вас ? Як здоров'я ? Чи оздоровлювалися десь ? Що доброго взагалі ?
Ви іноді кліпніть двічі, що це - Ви.
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07.08.2021 21:58 Відповісти
оздоравливаюсь после Короновируса сейчас у себя сейчас дома, заливая бетоном двор и таская кирпичи - ремонт - дружину, детей и тещу отправил на Азовское море и появилось время взглянуть что там на Цензоре...
в личных делах более - менее, по стране вы сами в курсе - пипец все ближе и Клоун таки подпишет капитуляцию и воду в Крым даст под предлогом решений "Крымской платформы" я так думаю..... - и знаете что? Думаю особых волнений не будит - перегорел народ осознав свою тупость и импотентность...
Несколько митингов максимум - и тарифы проглотнут..
А что у вас дорогой ветеран такая запарка на работе - лето же?
Отпуска и все такое..
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07.08.2021 22:18 Відповісти
О, яке оздоровлення ... Не перевтомлюйтеся тільки і на сонці довго не будьте. Я - серйозно.
Вважайте на себе.

Так клієнти нікуди не діваються. Зараз все онлайн, то рандеву і з інших провінцій, і з інших країн маємо. Вони у відпустках і банківські справи хочуть вирішити бігом, всім все горить, підписи - електронні. А оскільки ми теж по черзі йдемо у відпустку, то мусимо підміняти тих, хто відсутній + хто хворіє, при цьому працюючи над своїми файлами. От і нон-стоп виходить.

Я сильно тією платформою не цікавлюся (поки), як на мене - просто дискусійний майданчик, щоб привернути увагу до проблематики Криму, не хочу думати, що блазень посміє якісь там результати балаканини, закріплені на папірчиках, втілити в серйозні рішення.
Вважаю, що він боїться щодо води. Але я, звичайно, не в курсі, який зараз настрій серед людей. Хоча активний прошарок був і є. Побачимо.

Знервовані і змучені люди скрізь, знаєтє. Невизначеність, тиск, обмеження безкінечні. Тут це виливається у сплеск агресії, я стільки стрілянини в Монреалі (який був абсолютно спокійним і безпечним містом) не пам*ятаю за весь час, вбивства, напади з ножем ...
Ціни теж зросли відчутно. Найперше на продукти + на різні послуги. Зарплату якраз не підвищили на стільки, це - зрозуміло.

Ви пишіть, відпочивайте таким чином від бетонування і цегли.
Родина повернеться - будуть задоволені результатом.
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07.08.2021 22:53 Відповісти
Дякую вам за добрые пожелания, но таскания тяжестей и тяжелая работа действительно оздоравливают после последствий этого чертого китайского вируса.
- вернулся тонус мышц и стало лучше с здоровьем..
Мир действительно меняется в худшую сторону и быстро - только слепой этого не видит, должно рвануть большой войной..
Я конечно гоню иногда на свой народ, НО в душе надеюсь на него конечно - все таки Бог нам помогает не смотря на все усилия этого народа похоронить свою державу..
Вам же желаю, если еще не были в отпуске хорошо отдохнуть - берегите себя..
до побачення на Цензоре..
пока..
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07.08.2021 23:14 Відповісти
Дякую. Віримо. Зберігаймо спокій та залишаймося оптимістами.
До зустрічі.
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07.08.2021 23:35 Відповісти
Яна Клочкова. Наша золотая Рыбка. Ей было похер сколькор дорожка иметеет метров. Она всегда брала золото. Еще вопросы, мудаки?
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07.08.2021 19:02 Відповісти
Клочова, как раз, плавала комплекс.
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07.08.2021 19:16 Відповісти
.
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07.08.2021 18:36 Відповісти
выложили,шоб вы задумались...вот почему у бубы до сих пор нема нефтеперерабатывающей компании?оно бы с дивидендов грело всяки движухи околоземые...
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07.08.2021 18:42 Відповісти
околоземные...клаву уволю
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07.08.2021 18:43 Відповісти
Есть такая сборная беженцев. Она даст ей возможность выступать на международных соревнованиях.

Тимановская получила возможность продолжить спортивную карьеру в Польше - Цензор.НЕТ 8756
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07.08.2021 18:43 Відповісти
Діваха наколядувала собі на паспорт громадянки ЄС. Дивно, що розіграла спектакль на тему "силового вивезення в білорашку", а не сексуальних домагань з боку тренера, чи тему свого лесбійства і дискримінації.
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07.08.2021 18:43 Відповісти
Не заздри.
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07.08.2021 18:47 Відповісти
Це мені стало зрозумілим ще після її скарги, що її переслідує режим Лукашенки, - Тихановська просто втекла до ЄС заради кращого життя. Молодець, вумна дівчинка.
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07.08.2021 18:44 Відповісти
А чому вїжджали хакеїсти з СРСР в Канаду та США??? Лише для того щоб жити ,чи щоб грати ???)))
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07.08.2021 19:00 Відповісти
На мою думку, з "тюрми народів" хтіли збігти - до гідного життя в "загнівающєм западє"
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08.08.2021 15:20 Відповісти
ну не просто...дама ещё позаботилась о аудиодоказательствах тупого буллинга гебнявых тренеров...
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07.08.2021 18:52 Відповісти
Ото така тобі замишлянка.
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07.08.2021 18:58 Відповісти
Если так пойдет и дальше,то на следующей Олимпиаде придется Батьке самому и бегать,и прыгать.А в синхронном плавании и на байдарках сынуля поможет
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07.08.2021 19:12 Відповісти
Молодчінка! Дівчина вибрала СВОБОДУ! А спортивна кар'єра ще налагодиться!
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07.08.2021 19:15 Відповісти
При советах и Корчной слинял. А это непростой шахматст был. Чемпион Союза, играл матч за звание ЧМ с Карповым, на которого "трудилась"вся шахматная мысль Союза
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07.08.2021 19:20 Відповісти
А фігуристи ,а скількі хокеїстів !!!))))
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07.08.2021 19:26 Відповісти
Тем временем РАБссиянская ДурьДума предложила срочно ввести продовольственные Карточки,сообщают блогеры РАБссии Дима Камикадзе и Саша Сотник... Видать туго сапсем на РАБссии не толькол пожары тушить в Якутии СкреПОНОСсия в ауте...
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07.08.2021 19:41 Відповісти
Что человеку Нужно , - Человеческое Отношение , быт и как спорсмену , тренировки
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07.08.2021 19:48 Відповісти
Думаю такие как она выехать за границу могут в любое время без проблем, хотела бы, свалила давно, видимо этот грёбаный совок достал окончательно...
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07.08.2021 19:53 Відповісти
Ну от,друзі,а ми оце недавно переживали тут: знайде Христина роботу,чи ні. Робота,слава Богу,сама знайшла її сама. Тепер, головне, від КГБістських собак оберігатись.
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07.08.2021 20:13 Відповісти
Ну кто то продолжил,а кто то и нет.Кто то,пошёл на корм червям как Шишов.Вяжет себя Тимановская с Шишовым или нет?Осознаёт ли она связь?Или так брякнула о тараканах в столовке между прочим,пока её за базар не притянули по таракану.Осознаёт ли девочка,шо война или так,абы засветиться...
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07.08.2021 20:40 Відповісти
На коммерческих стартах сможет участвовать, а чемпионаты Европы, мира, Олимпиада под вопросом. Или ей оперативно гражданство дадут, или под нейтральным флагом пустят. С другой стороны, получит известность.
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07.08.2021 20:51 Відповісти
Я думаю, при таком мировом скандале, гражданство от президента Польши - это только вопрос очень короткого промежутка времени.
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07.08.2021 21:29 Відповісти
Та чого всі так нею переймаєтесь ? Просто запитайте в неї чий Крим і чи руцкіє браття навек і все стане ясно ?
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07.08.2021 22:05 Відповісти
Якщо політикою не цікавилась,то навряд чи зможе відповісти.
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07.08.2021 22:26 Відповісти
Цікаво, що всі порохоботи (а особливо старалася панна з Канади) фактично підтримали здурілого вусатого цигана. Тьолку нічого хорошого вдома не чекало, могли б і до цюпи запроторити, от вона і всралася - так зрозуміло, бовдури? Вона не виставляла себе героїнею - просто злякалася за своє життя. І зробила вірний крок.
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08.08.2021 18:19 Відповісти
 
 