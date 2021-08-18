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Білорусь (5971) спорт (1384)

Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко

Спортсменам заборонили виїжджати за кордон як на змагання, так і в особистих справах, навіть якщо поїздка фінансується за свій рахунок.

Про це повідомив в Інстаграмі легкоатлет Андрій Кравченко, срібний призер Пекіна-2008 у десятиборстві, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував листування з абонентом, ім'я якого приховав. "Шановні спортсмени, наказом Міністра спорту від сьогоднішнього дня припинені всі виїзди за кордон на змагання, це стосується і тих, хто перебуває у відпустці (ніяких виїздів навіть за свій рахунок)", - пише абонент.

Також у повідомленні зазначено, що за порушення цього наказу спортсменів звільнять.

"Як ми бачимо "Хата скраю" вже не працює! Залишилося тільки повідок із нашийником повісити на шию і рот пластирем заклеїти!" - прокоментував це сам Кравченко.

Міністерство спорту Білорусі поки не прокоментувало інформації про заборону.

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Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко 01

Нагадаємо, 1 серпня білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.

Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.

4 серпня Тимановська прибула до Польщі й отримала можливість продовжити спортивну кар'єру в цій країні.
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Топ коментарі
+45
Тo подарите зверям еще цветочков.....
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18.08.2021 19:07
+32
Ловушка захлопнулась.
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18.08.2021 19:07
+32
Спорт как всегда вне политики?
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18.08.2021 19:07
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Первый пошел. Усатый доль..** скоро всех закроет в раю Белоруском.
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18.08.2021 19:07 Відповісти
как там зебилы и ватники любят повторять: "а чё такого? спорт вне политики!" Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 5179
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18.08.2021 20:17 Відповісти
Скоро будут клятву на мощах шестилапого давать что обязуются вернуться, а еще можно родственников в заложники брать...
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18.08.2021 21:39 Відповісти
Ловушка захлопнулась.
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18.08.2021 19:07 Відповісти
бєлорусоловка
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18.08.2021 19:39 Відповісти
Странно, а спортсмены все как один рассказывали, что они "вне политики".
Оказывается, спорт очень даже в политике и даже сам есть политика!!!
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18.08.2021 21:23 Відповісти
Тo подарите зверям еще цветочков.....
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18.08.2021 19:07 Відповісти
Запросто!
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18.08.2021 19:38 Відповісти
и кросовки снимайте.
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18.08.2021 20:17 Відповісти
Некоторые наверное так и думают, типа мало мы наверное, цветов вынесли...
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18.08.2021 21:26 Відповісти
Не,не те цветы дарили.
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18.08.2021 21:48 Відповісти
Цветы может и те, но с цветами, нужно было вынести и тело. А про тело забыли, вот оно теперь и воняет, что цветами уже не поможешь Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 7488
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18.08.2021 22:02 Відповісти
Спорт как всегда вне политики?
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18.08.2021 19:07 Відповісти
А то, об чём речь! Белорусским спортсменам запретили выезжать из страны, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 5804
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18.08.2021 19:08 Відповісти
а почему только спортсменам?дискриминация какая то...даешь выездніе визы всем...и перенести опыт на кацапию
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18.08.2021 19:08 Відповісти
Вже...В знайомого дочка з України а чоловік її білорус. Так дочку з дітьми випустили з Білорусі а бульбаша назад в стійло завернули.Ось так.
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18.08.2021 19:27 Відповісти
Ясное дело - потенциальный беглец
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18.08.2021 21:25 Відповісти
В КНДР считаным особам разрешается выехать за границу и то в ограниченное число стран. А Беларусия строит общество по примеру КНДР.
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18.08.2021 19:08 Відповісти
Что значит осталось поводок на шею с ошейником и намордник на рот? Ошейник вы себе лет 20 тому назад одели. САМИ, поводок лет 15 сами к своему ошейнику прицепили. Намордник вы сами себе в 2020 году надели. Чего на что то и на кого то то спихивать то, что вы САМИ породили?
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18.08.2021 19:08 Відповісти
тоннели рыть не запретили...
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18.08.2021 19:11 Відповісти
дада, в болоте?
недавно смотрел - 80м. чудики прорыли, взяли пару тонн бабла, а потом 30 там чет допрашивали и почти всех взяли на зону - но блин, вопрос - рыли тоннель то 4 чувака вроде. то есть надо гуглить. в Бразилии вроде было. да и бабки думаю шо были как бы - .... ну там же номера есть то Белорусским спортсменам запретили выезжать из страны, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 7244
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18.08.2021 19:15 Відповісти
кароче ты за бразильские подводные лодки...
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18.08.2021 19:19 Відповісти
не ну прикинь что же сделали, то ролик я видел и там фильм походу сняли еще... респект - прокопали стока и потом еще пол бетонный прорезали. нехило домогались до бабла и таки домоглись Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 3841
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18.08.2021 19:23 Відповісти
просто мне жаль соседей...повальная толерастия к власти наказуема...
смотрящим за небесами на этой планете...
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18.08.2021 19:30 Відповісти
ну да, плоская планетка м?
или то шо Илон Маск сказал - типо инсталляция, то есть цыфровщина?
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18.08.2021 19:35 Відповісти
вейшнория стопудово без гор...плоская до не могу...
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18.08.2021 19:39 Відповісти
Невзоров говорил что была реклама типо - бери таракана и неси до Вулкана(фирма) - так зачистили всю рекламу и всех чудаков допросили - а кого вы имели в виду, назначили экспертизу - таракан на картинке на кого похож(не на Лучку ли?)
Невзоров мастер стеба, но говорил шо реально было так.
Так шо новость эта типо как бы Шах Ирана запретил носить на голове тряпку потолще чем у него самого Белорусским спортсменам запретили выезжать из страны, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 915
Поздравляю братьев - главное шоб не Майдан, да? братья? вои и и....дите сколько хотите, сорри, но у вас не Майдан, тот же Невзоров сказал - да там у них одна шина(Белазика) - как в Киеве 50 шин люби подвозили.
Ай да Пацька, ай да таракан., посадил на бутылку всех кроме мусоров
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18.08.2021 19:11 Відповісти
Знаєте.... жорстко. Аде ви сказали абсолютну правду. Вам РЕСПЕКТ!
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18.08.2021 19:16 Відповісти
Так чому жорстко?
я просто сказав то шо читав.
а за жорстко то є там сайти, до речі можна би зайти, про тих талібів та інших мущинок.
просто мені до біса дивитись на страти верблюдів абощо(впадлу просто - дебіл ріже верблюда)
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18.08.2021 19:19 Відповісти
Жорстко чи не жорстко - то суб'єктивне. Але ви чітко сказали те, що головне. Дійсно, білоруси весь час підкреслювали "аби не Майдан" - білоруси і отримали. Ганьба білорусам не за те, що вони ПРОСРАЛИ свою ВОЛЮ, ганьба білорусам за те, що вони ганьбили Український Майдан. Тому вам і респект!
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18.08.2021 19:23 Відповісти
не "ви", а "ти", я мужик і нібито шизофренії поки що ніт .... ой, хто тут? А це ви Наполєон, присідайте, тут хтось пише ось...
francurenen nastupaten eiren cavalerierefdkkkkkkuylfrl;i;iutrf(помогите, санитары, опять вломился этот ваш сщ второй палаты)
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18.08.2021 19:43 Відповісти
я ж з вам брудершафт не пив.
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18.08.2021 19:45 Відповісти
так я вас і не запрошував.
просто оце "ви" - тупо як то кажуть у німців взяла Катька-шлюшка.
у нас не було такого. ну просто особливо в інтернеті - ну що за дурниця? може ви наприклад школяр а я дідок дряхлий, як кацапи кажуть, але ніхто нікого не бачить, тож просто на "ти" можна а не на якусь "брудершафтське", до речі ви гуглив шо таке брудершафт? - німці жеруть пиво переплітаючи руки Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 488
мужні, агресивні, от вони й хай там на ви чи на ти-кають.
ну ладно, сам знаєш як шо та й кому сказать Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 534
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18.08.2021 20:35 Відповісти
Та я "тикаю" тільки дегенератам і хамам. Не можу я розумній людині "тикати". Перепрошую.
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18.08.2021 20:41 Відповісти
та я поняв, просто я більше схиляюсь до Заходу, хоча писало шо "you" то є якраз "ви", ну не знаю, просто досить смішно шо я тут без нікого, а мені не раз на "ви" кажуть.
просто це царичка запозичила, так як і букву недобукву "ё" - ненавиджу усе кацапське.
https://www.youtube.com/watch?v=tG4gF0svwGA
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18.08.2021 20:50 Відповісти
Ай, облиште. Примате все як воно є. Головне в цьому житті не втрачати честь, совість.... і не боятися.
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18.08.2021 21:00 Відповісти
ОК , конечный результат майдана : Зе с самым высоким рейтингом , слив секретной информации врагу , надо перестать стрелять и демократию мы строить больше не будем .
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18.08.2021 20:14 Відповісти
Баран, ЗЕ - результат анти-майдана и дебильного окацапленного населения, которому "какая разница", которое пускает сопли по кацапским сраным сериальчикам, по разным фрикам-Моргергшернам (или как там этого деграданта?) и которое "устало от войны". А конечный результат Майдана - то, что у нас нет на шее ни Януковоща, ни *****, ни Таракана, в отличие от вашего стада.
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18.08.2021 22:47 Відповісти
Погорельцам Якутии,Бурятии,Красноярского Края и Иркутской области выплатят денежную компенсацию 30 000 РЖУблей.... Белорусским спортсменам запретили выезжать из страны, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 9712прото денег сейчас нет...все отдано Талибанцам,не зря же они на Мацковию прилетали...
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18.08.2021 19:13 Відповісти
Мойша, я спадзяюся вы не спартсмен? Зрэшты вы ні дзе сваёй прысутнасцю паветра озонировать ня будзеце.
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18.08.2021 19:15 Відповісти
Белорусь остаточно превратилась в тюрьму.... для всего народа.
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18.08.2021 19:16 Відповісти
Красивое видео вбросили в Ютьюбе...падение в Подмосковье самолета ИЛ-112В,типа самый крутой военно-транспортный масалет РАБссии..аналоГОВНЕТ Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 138
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18.08.2021 19:18 Відповісти
ну можно провести ябатька-олимпиаду або конкурси з омоном !
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18.08.2021 19:20 Відповісти
правильно !
бегайте на лыжах по асфальту в Минске, с букетиками цветов ! Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 9640
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18.08.2021 19:20 Відповісти
Правильно. Не.ер вывозить природные ресурсы.
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18.08.2021 19:24 Відповісти
Начхати.
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18.08.2021 19:25 Відповісти
Шкода що не багато українців підтримують Вашу думку що до білорасєян, начхати, це саме те на що ці расєйські підлабузники заслуговують...
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18.08.2021 20:57 Відповісти
Мені на їх проблеми начхати- власних вистачає.
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18.08.2021 21:04 Відповісти
Вход рубль...выход два !
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18.08.2021 19:30 Відповісти
Це через те , що лукашенку не повісили за ноги на стовпі . Тепер пісець буде приходити до всіх . І мусора з кгбістами тут не вийняток . Скоро почнуть жерти один одного , підставляти , писати доноси за місце під сонцем . Таке вже було в історії.
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18.08.2021 19:32 Відповісти
Можно попробовать пока что в Вейшнорию съездить. Но не факт, что не съездят по репе... Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 5688
Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 6818
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18.08.2021 19:36 Відповісти
Ну ничего страшного, и в Северной Корее люди как-то живут, довольны все 😁😁😁😁
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18.08.2021 19:38 Відповісти
а кто не доволен, тот долго не живет.
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18.08.2021 20:27 Відповісти
Как говорил Виктор Хведорович - "Я вам не завидую")))))/
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18.08.2021 21:09 Відповісти
білоруси, як там дороги, краще ніж в Україні? Дебіли ви сумєрєчниє, білоруси.
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18.08.2021 19:40 Відповісти
то все сказки для приезжих
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18.08.2021 19:49 Відповісти
Це казки якраз для тих хто там ніколи не був...
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18.08.2021 20:53 Відповісти
а что адекватному человеку там делать?
достаточно отзывов тех, кто оттуда приехал.
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18.08.2021 21:11 Відповісти
телепню, адєкватних тотзивов тєбє ольгіно напише))) розрахунок саме на таких недоумків як ти...
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22.08.2021 16:47 Відповісти
ну и отлично. поздравляю
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18.08.2021 19:49 Відповісти
Талібан , кажете ,, Афган - печерні закони і рабство !? Ну ну . Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 5572 .
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18.08.2021 19:49 Відповісти
ежели чего и на цепь посадить можно . такие себе рабы 21-го века Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 9050
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18.08.2021 19:49 Відповісти
а Виктории Азаренко можно? Или звезду тенниса тоже записали в спарринг- партнёры лукашенко?)))
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18.08.2021 19:52 Відповісти
Все животные равны, но некоторые животные равнее других.
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18.08.2021 21:17 Відповісти
зато у них был мирный протест и они не майданутые
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18.08.2021 19:53 Відповісти
и не пуесоSSы, как ты... Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 8838
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18.08.2021 20:28 Відповісти
Северная Корея с усатым самодуром оказалась буквально за углом
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18.08.2021 19:55 Відповісти
нет, не прорваться стрелкам и штангистам ...
лыжники - смогут, но только к зиме Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 4406
если у вас в биографии чисто -сделают так, чтоб вы были в дерьме ! Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 7592
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18.08.2021 20:00 Відповісти
Що за проблема? Хай змагаються "змагары" через "Вай-Фай" Поки і його не заборонили... Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 2571
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18.08.2021 20:02 Відповісти
Концлагерь, а не страна .
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18.08.2021 20:10 Відповісти
А тобі що до них?))) їм любиться парядак...
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18.08.2021 20:51 Відповісти
дальше будет веселее.
запасайте цветочки и шарики, их очень много потребуется.
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18.08.2021 20:26 Відповісти
Сили безпеки Польщі зміцнюють польсько-білоруський кордон колючим дротом, щоб захиститися від напливу біженців з Іраку, Сирії та Афганістану, які намагаються потрапити до ЄС через Білорусь, повідомляє в середу Associated Press.
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18.08.2021 20:27 Відповісти
Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 5078 Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 8176
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18.08.2021 20:37 Відповісти
А в Україні скільки козлів очі під лоба пускали "нам такого вумнава батяню нада." Щоб картопляного вже бабки відспівали..
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18.08.2021 20:38 Відповісти
Чудово)) хай босоніж стоять на лавицях з квітами і кульками)) та розповідають світу як треба революції правити, нє то што на Україні...
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18.08.2021 20:49 Відповісти
Також у повідомленні зазначено, що за порушення цього наказу спортсменів звільнять.Джерело: https://censor.net/ua/n3283485
Ну і який сенс цього наказу?
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18.08.2021 21:03 Відповісти
Не пущать! От і весь сенс.
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18.08.2021 21:20 Відповісти
такий, що тобі не зрозуміти, начинка протухла.
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19.08.2021 08:06 Відповісти
КНДР, Эссср и Белорусь с лукашило близнецы братья, ***** движется к этому союзу тихой сапой, чтобы свабодное расейское "демократическое" общество не взбунтовалось.
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18.08.2021 21:10 Відповісти
та херня.... главное, что без Майдана......
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18.08.2021 21:13 Відповісти
Будут бегать и прыгать по Зуму.
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18.08.2021 21:15 Відповісти
Ну, освоят новый вид спорта - "бег с препятствиями" (через границу), но что-то мне подсказывает, что основной трафик будет не через белорусско-украинскую границу, а в Литву или Польшу! Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 1801
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18.08.2021 22:46 Відповісти
Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко - Цензор.НЕТ 6513
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18.08.2021 22:51 Відповісти
це томушо бульбашанські спортсмени самі спортивні і можуть всіх пабєдіть, якось невдобно буде
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19.08.2021 08:05 Відповісти
 
 