Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко

Спортсменам заборонили виїжджати за кордон як на змагання, так і в особистих справах, навіть якщо поїздка фінансується за свій рахунок.

Про це повідомив в Інстаграмі легкоатлет Андрій Кравченко, срібний призер Пекіна-2008 у десятиборстві, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував листування з абонентом, ім'я якого приховав. "Шановні спортсмени, наказом Міністра спорту від сьогоднішнього дня припинені всі виїзди за кордон на змагання, це стосується і тих, хто перебуває у відпустці (ніяких виїздів навіть за свій рахунок)", - пише абонент.

Також у повідомленні зазначено, що за порушення цього наказу спортсменів звільнять.

"Як ми бачимо "Хата скраю" вже не працює! Залишилося тільки повідок із нашийником повісити на шию і рот пластирем заклеїти!" - прокоментував це сам Кравченко.

Міністерство спорту Білорусі поки не прокоментувало інформації про заборону.

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Нагадаємо, 1 серпня білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.

Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.

4 серпня Тимановська прибула до Польщі й отримала можливість продовжити спортивну кар'єру в цій країні.