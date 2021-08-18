Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Спортсменам заборонили виїжджати за кордон як на змагання, так і в особистих справах, навіть якщо поїздка фінансується за свій рахунок.
Про це повідомив в Інстаграмі легкоатлет Андрій Кравченко, срібний призер Пекіна-2008 у десятиборстві, інформує Цензор.НЕТ.
Він опублікував листування з абонентом, ім'я якого приховав. "Шановні спортсмени, наказом Міністра спорту від сьогоднішнього дня припинені всі виїзди за кордон на змагання, це стосується і тих, хто перебуває у відпустці (ніяких виїздів навіть за свій рахунок)", - пише абонент.
Також у повідомленні зазначено, що за порушення цього наказу спортсменів звільнять.
"Як ми бачимо "Хата скраю" вже не працює! Залишилося тільки повідок із нашийником повісити на шию і рот пластирем заклеїти!" - прокоментував це сам Кравченко.
Міністерство спорту Білорусі поки не прокоментувало інформації про заборону.
Нагадаємо, 1 серпня білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.
Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.
Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.
4 серпня Тимановська прибула до Польщі й отримала можливість продовжити спортивну кар'єру в цій країні.
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Оказывается, спорт очень даже в политике и даже сам есть политика!!!
недавно смотрел - 80м. чудики прорыли, взяли пару тонн бабла, а потом 30 там чет допрашивали и почти всех взяли на зону - но блин, вопрос - рыли тоннель то 4 чувака вроде. то есть надо гуглить. в Бразилии вроде было. да и бабки думаю шо были как бы - .... ну там же номера есть то
смотрящим за небесами на этой планете...
или то шо Илон Маск сказал - типо инсталляция, то есть цыфровщина?
Невзоров мастер стеба, но говорил шо реально было так.
Так шо новость эта типо как бы Шах Ирана запретил носить на голове тряпку потолще чем у него самого
Поздравляю братьев - главное шоб не Майдан, да? братья? вои и и....дите сколько хотите, сорри, но у вас не Майдан, тот же Невзоров сказал - да там у них одна шина(Белазика) - как в Киеве 50 шин люби подвозили.
Ай да Пацька, ай да таракан., посадил на бутылку всех кроме мусоров
я просто сказав то шо читав.
а за жорстко то є там сайти, до речі можна би зайти, про тих талібів та інших мущинок.
просто мені до біса дивитись на страти верблюдів абощо(впадлу просто - дебіл ріже верблюда)
francurenen nastupaten eiren cavalerierefdkkkkkkuylfrl;i;iutrf(помогите, санитары, опять вломился этот ваш сщ второй палаты)
просто оце "ви" - тупо як то кажуть у німців взяла Катька-шлюшка.
у нас не було такого. ну просто особливо в інтернеті - ну що за дурниця? може ви наприклад школяр а я дідок дряхлий, як кацапи кажуть, але ніхто нікого не бачить, тож просто на "ти" можна а не на якусь "брудершафтське", до речі ви гуглив шо таке брудершафт? - німці жеруть пиво переплітаючи руки
мужні, агресивні, от вони й хай там на ви чи на ти-кають.
ну ладно, сам знаєш як шо та й кому сказать
просто це царичка запозичила, так як і букву недобукву "ё" - ненавиджу усе кацапське.
https://www.youtube.com/watch?v=tG4gF0svwGA
бегайте на лыжах по асфальту в Минске, с букетиками цветов !
достаточно отзывов тех, кто оттуда приехал.
лыжники - смогут, но только к зиме
если у вас в биографии чисто -сделают так, чтоб вы были в дерьме !
запасайте цветочки и шарики, их очень много потребуется.
Ну і який сенс цього наказу?