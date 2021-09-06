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Ще одній білоруській спортсменці надали гуманітарну візу Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ще одній білоруській спортсменці надали гуманітарну візу Польщі

Білоруська наїзниця Ольга Сафронова розкритикувала білоруських бюрократів від спорту і не потрапила на Олімпіаду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, Ольга Сафронова отримала гуманітарну візу, яка дає їй право на проживання в Польщі.

За даними польського державного інформагентства PAP, це сталося після того, як спортсменка зазнала різкої критики за виступ проти влади Білорусі.

У цій ситуації Сафронова послідувала прикладу іншої білоруської спортсменки, 24-річної бігунки Христини Тимановської, яка минулого місяці втекла до Польщі після того, як, за її словами, тренери віддали їй наказ вилетіти в Білорусь з Олімпійських ігор у Токіо.

Також читайте: Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко

У Білорусі тривають великомасштабні репресії проти учасників протестних виступів, що спалахнули минулого року через президентські вибори, результати яких викликали гостру критику в суспільстві.

За даними Tribuna.com, Сафронова в серпні 2020-го стала чемпіонкою країни, а незабаром підписала лист за чесні вибори, після чого ледь не втратила місце в збірній. Але керівники нацкоманди передумали і все-таки продовжили спортсменці контракт.

Сафронова вирушила до Польщі після того, як її виключили з білоруської команди наїзників незадовго до Олімпійських ігор у Токіо на тлі звинувачень у тому, що стосовно одного з її коней було висунуто підозру у використанні допінгу.

Пізніше Сафронова виступила проти білоруських чиновників у сфері спорту, а також проти Олександра Лукашенка. Після цього, як повідомляють польські ЗМІ, її внесли до списку зрадників держави Білорусь.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Дивно, що таких людей там ще не розстрілюють. Але все до цього йде.
Жыве Беларусь! Тримайтеся!
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06.09.2021 02:20
+4
6.9.1976 - пілот Віктор Беленко втік на винищувачі МіГ-25П в Японію, де попросив політичного притулку у США

Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши - Цензор.НЕТ 3009 Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши - Цензор.НЕТ 9336
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06.09.2021 05:32
+4
Ірландію не ображай! Ірландія сотні років кров"ю платила за право буть незалежною і говорить своєю мовою, а білоруси від всього самі відмовилися! Спочатку в угоду польській мові - "герої білоруського народу" Костюшко, Калиновський говорили лише "па-польску" а потім - їх "герої" размавлялі "па-руску" А білоруську вважали "мужіцкай" (десь так як наші вчорашні "селюки" - з 60-х років ХХ століття в українських містах! Мав "щастя" заговорить у 1979-му з "землячком" з Вінничини, в училищі, українською мовою Той очі витріщив: "Ты с какова села выскачил?" Я отетерів, а потім кажу: "Та моє "село" трішки відоміше ніж твоє - на карті Боплана вже було "сотенним містечком" , у творах Шевченка не раз згадується, а про твою "Голозадівку" я-б і не знав, якби ти там не народився!" А після випуску з училища довідався - саме він "стуконув" ротному, що я "Кобзар" у тумбочці зберігаю і регулярно читаю (подарунок учнів моєї школи - традиція була у нас така - курсантам військових училищ цю книгу дарувать, щоб не забували рідний край)
показати весь коментар
06.09.2021 07:24
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Дивно, що таких людей там ще не розстрілюють. Але все до цього йде.
Жыве Беларусь! Тримайтеся!
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06.09.2021 02:20 Відповісти
Згодзен!
Жыве Беларусь!!!
Слава Украіне!
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06.09.2021 04:30 Відповісти
Героям слава!!!
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06.09.2021 11:07 Відповісти
По сути Лукашеску разбрасывается ЦВЕТОМ нации ... через пару лет там будет тупейшее быдла как в Приднестровье или Северной Корее ...
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06.09.2021 03:03 Відповісти
Топ мов меншин Європи. Зверніть увагу на Білорусь
Мова нацменшини в Білорусі білоруська. В нас так теж могло б бути, якби не Майдан

Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши - Цензор.НЕТ 8124
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06.09.2021 04:21 Відповісти
дві їб@нуті країни Европи, білорусія і ірландія
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06.09.2021 04:25 Відповісти
Ірландію не ображай! Ірландія сотні років кров"ю платила за право буть незалежною і говорить своєю мовою, а білоруси від всього самі відмовилися! Спочатку в угоду польській мові - "герої білоруського народу" Костюшко, Калиновський говорили лише "па-польску" а потім - їх "герої" размавлялі "па-руску" А білоруську вважали "мужіцкай" (десь так як наші вчорашні "селюки" - з 60-х років ХХ століття в українських містах! Мав "щастя" заговорить у 1979-му з "землячком" з Вінничини, в училищі, українською мовою Той очі витріщив: "Ты с какова села выскачил?" Я отетерів, а потім кажу: "Та моє "село" трішки відоміше ніж твоє - на карті Боплана вже було "сотенним містечком" , у творах Шевченка не раз згадується, а про твою "Голозадівку" я-б і не знав, якби ти там не народився!" А після випуску з училища довідався - саме він "стуконув" ротному, що я "Кобзар" у тумбочці зберігаю і регулярно читаю (подарунок учнів моєї школи - традиція була у нас така - курсантам військових училищ цю книгу дарувать, щоб не забували рідний край)
показати весь коментар
06.09.2021 07:24 Відповісти
минус одна болотная фея в менцком улусе мордовской орды.
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06.09.2021 04:37 Відповісти
30.7.1840 - Микола І заборонив використання назви Білорусь, замінивши на «губернії Північно-Західного краю»
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06.09.2021 05:02 Відповісти
Так і слово "Литва" і назву "Велике князівство Литовське" було заборонено - ще при Катерині ІІ В Україні щезло місто "Звягіль" і з"явився Новоград-Волинський (кацапам важко було вимовлять "Звягиль") А Польщу назвали "Привислянский край"
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06.09.2021 07:28 Відповісти
Беларуская спортсменка с типичной московитской фамилией...
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06.09.2021 05:11 Відповісти
Цікаво, а як призвіщє Сєчін з українською на російську перекладається?) Мочєв?
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06.09.2021 05:17 Відповісти
6.9.1976 - пілот Віктор Беленко втік на винищувачі МіГ-25П в Японію, де попросив політичного притулку у США

Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши - Цензор.НЕТ 3009 Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши - Цензор.НЕТ 9336
показати весь коментар
06.09.2021 05:32 Відповісти
6.9.1891 - пароплавом «Орегон» перші українці - Іван Пилипів і Василь Єлиняк - прибули до Канади

Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши - Цензор.НЕТ 843
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06.09.2021 05:39 Відповісти
SKOFKA - ГЕТЬ ЗА ЗАБОР
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06.09.2021 06:53 Відповісти
Потужне гундосіння... Ну хоч свинособаки палають... Можна сальця смажити...
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06.09.2021 07:00 Відповісти
Скільки тамбовка не годуй, а в Гамерики все одно довший. Як я, файно сказав?
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06.09.2021 06:57 Відповісти
Гарный москаль - це мертвый москаль.
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06.09.2021 07:03 Відповісти
Игорь Кохановский.
«Закон диалектики»

Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых немолчащих.
Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.
В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,
Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность...
Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.
1989
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06.09.2021 07:44 Відповісти
Нічого дивного . Ну яка нормальна , здорова і до того ж освічена людина захоче жити в тоталітарно-фашистському режимі , який до того ж повністю залежний від московитів .
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06.09.2021 14:03 Відповісти
 
 