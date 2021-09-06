Ще одній білоруській спортсменці надали гуманітарну візу Польщі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білоруська наїзниця Ольга Сафронова розкритикувала білоруських бюрократів від спорту і не потрапила на Олімпіаду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, Ольга Сафронова отримала гуманітарну візу, яка дає їй право на проживання в Польщі.
За даними польського державного інформагентства PAP, це сталося після того, як спортсменка зазнала різкої критики за виступ проти влади Білорусі.
У цій ситуації Сафронова послідувала прикладу іншої білоруської спортсменки, 24-річної бігунки Христини Тимановської, яка минулого місяці втекла до Польщі після того, як, за її словами, тренери віддали їй наказ вилетіти в Білорусь з Олімпійських ігор у Токіо.
У Білорусі тривають великомасштабні репресії проти учасників протестних виступів, що спалахнули минулого року через президентські вибори, результати яких викликали гостру критику в суспільстві.
За даними Tribuna.com, Сафронова в серпні 2020-го стала чемпіонкою країни, а незабаром підписала лист за чесні вибори, після чого ледь не втратила місце в збірній. Але керівники нацкоманди передумали і все-таки продовжили спортсменці контракт.
Сафронова вирушила до Польщі після того, як її виключили з білоруської команди наїзників незадовго до Олімпійських ігор у Токіо на тлі звинувачень у тому, що стосовно одного з її коней було висунуто підозру у використанні допінгу.
Пізніше Сафронова виступила проти білоруських чиновників у сфері спорту, а також проти Олександра Лукашенка. Після цього, як повідомляють польські ЗМІ, її внесли до списку зрадників держави Білорусь.
Будь ласка, зачекайте...
Жыве Беларусь! Тримайтеся!
Жыве Беларусь!!!
Слава Украіне!
Мова нацменшини в Білорусі білоруська. В нас так теж могло б бути, якби не Майдан
«Закон диалектики»
Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых немолчащих.
Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.
В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,
Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность...
Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.
1989