Ще одній білоруській спортсменці надали гуманітарну візу Польщі

Білоруська наїзниця Ольга Сафронова розкритикувала білоруських бюрократів від спорту і не потрапила на Олімпіаду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, Ольга Сафронова отримала гуманітарну візу, яка дає їй право на проживання в Польщі.

За даними польського державного інформагентства PAP, це сталося після того, як спортсменка зазнала різкої критики за виступ проти влади Білорусі.

У цій ситуації Сафронова послідувала прикладу іншої білоруської спортсменки, 24-річної бігунки Христини Тимановської, яка минулого місяці втекла до Польщі після того, як, за її словами, тренери віддали їй наказ вилетіти в Білорусь з Олімпійських ігор у Токіо.

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У Білорусі тривають великомасштабні репресії проти учасників протестних виступів, що спалахнули минулого року через президентські вибори, результати яких викликали гостру критику в суспільстві.

За даними Tribuna.com, Сафронова в серпні 2020-го стала чемпіонкою країни, а незабаром підписала лист за чесні вибори, після чого ледь не втратила місце в збірній. Але керівники нацкоманди передумали і все-таки продовжили спортсменці контракт.

Сафронова вирушила до Польщі після того, як її виключили з білоруської команди наїзників незадовго до Олімпійських ігор у Токіо на тлі звинувачень у тому, що стосовно одного з її коней було висунуто підозру у використанні допінгу.

Пізніше Сафронова виступила проти білоруських чиновників у сфері спорту, а також проти Олександра Лукашенка. Після цього, як повідомляють польські ЗМІ, її внесли до списку зрадників держави Білорусь.

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