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Білоруська легкоатлетка Максимова відмовилася повертатися до Мінська з Німеччини

Білоруська легкоатлетка Максимова відмовилася повертатися до Мінська з Німеччини

Білоруська спортсменка Яна Максимова, яка виступає в багатоборстві, відмовилася повертатися в Білорусь і вирішила залишитися в Німеччині, де зараз перебуває разом із сім'єю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на опозиційне російське видання "Медуза".

"Довго думаючи і розмірковуючи, ми вирішили не повертатися в Білорусь. На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя ... Тут (у Німеччині. - Ред.) є можливість дихати на повні груди і бути одними з тих, хто бореться за свободу своїх людей, друзів, рідних і близьких. Ми обов'язково переможемо", - написала Максимова в соцмережах.

Разом з Максимовою в Німеччині перебуває її чоловік, Андрій Кравченко, який став срібним призером Олімпіади 2008 року в десятиборстві.

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У червні Яна Максимова виграла Кубок Білорусі з багатоборства, але не виконала олімпійський кваліфікаційний норматив, тому не брала участі в Олімпіаді в Токіо.

У 2013 році Яна Максимова стала срібним призером чемпіонату Європи в приміщенні в п'ятиборстві.

"Дуже сподіваюся, що моя спортивна кар'єра продовжиться і в мене буде можливість тренуватися і виступати, готуватися до наступних Олімпійських ігор", - зазначила спортсменка.

Автор: 

Білорусь (7925) спорт (1614)


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Топ коментарі
+27
когда даришь цветы силовикам зимой,
то летом, может появиться
страх перед неизвестностью
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03.08.2021 23:51
+20
отлично!.. пусть едет к Лукашенко, и живет там..
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03.08.2021 23:57
+19
Вчера на Прямом ватная шлюха Скороход рассказыввла, что в Беларусі всю отлично и бульбофюрера поддерживают 90 процентов. Таких сук вешатт надо
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03.08.2021 23:55
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Невдовзі і в нас це буде.
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03.08.2021 23:44 Відповісти
В Челябинске?
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03.08.2021 23:51 Відповісти
Паламарчук в Украине ,лучше спросите Рабиновича который поставил лайк кто он и где он
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04.08.2021 00:00 Відповісти
У вас не было и не будет, а на сегодня вы защищены мировой демократией почти на все 100 по крайней мере от этого
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03.08.2021 23:53 Відповісти
У вас, в чувашии уже так.
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03.08.2021 23:53 Відповісти
а ти з відкіля полудурок? Бо я Українець з України.
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03.08.2021 23:57 Відповісти
И кто тебя гнобит украинца в Украине?
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03.08.2021 23:59 Відповісти
та я це і не казав , що мене хтось гнабіт! хоча я знаю одного наркєта, якого дві Пані ********. знаєш цього патєрпєвшого криворогого?
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04.08.2021 00:02 Відповісти
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04.08.2021 00:13 Відповісти
Нет ,не знаю. Мне непонятны твои намёки с твоей подворотни.
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04.08.2021 01:02 Відповісти
Навряд чи . В Україні в будь-якій незрозумілій ситуації , першим ділом люди починають палити вату . І життя миттєво покращується , свободи стає ще більше .
Яскравий приклад - Одеса . Місто Герой .
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04.08.2021 07:12 Відповісти
Белорусская легкоатлетка Максимова отказалась возвращаться в Минск из Германии - Цензор.НЕТ 8828
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03.08.2021 23:44 Відповісти
я не здамся! та якось поцом бути щоб руки догори підняти.
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03.08.2021 23:49 Відповісти
Пішла вода в хату.
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03.08.2021 23:48 Відповісти
відключи водяну станцію.
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03.08.2021 23:49 Відповісти
Это говорит о том что таракан с катушек съехал окончательно и хочет повторить 37
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03.08.2021 23:49 Відповісти
когда даришь цветы силовикам зимой,
то летом, может появиться
страх перед неизвестностью
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03.08.2021 23:51 Відповісти
Ну да......выбрать колени перед куйло в глаза смотреть - это лучше.....землю лапти забрали и перестать стрелять это смело.... да не дай Бог Беларуси столько врагов предателей и терпил трусливых ((
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04.08.2021 05:32 Відповісти
в Минске жизни нет!.. там пропаганда и идиотизм!..
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03.08.2021 23:53 Відповісти
Вчера на Прямом ватная шлюха Скороход рассказыввла, что в Беларусі всю отлично и бульбофюрера поддерживают 90 процентов. Таких сук вешатт надо
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03.08.2021 23:55 Відповісти
отлично!.. пусть едет к Лукашенко, и живет там..
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03.08.2021 23:57 Відповісти
з гумовою палкою в дупі !
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04.08.2021 00:01 Відповісти
Причем как она отстаивала диктатора, блевать просто зотелось. Думаю секрет в том, чтотее гражданский муж кацапский бизнессмен
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04.08.2021 00:02 Відповісти
Так а что с ватным "Прямым" делать? Может его редакторов и спонсора тоже надо к Лукашенко отправить?

л
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04.08.2021 03:37 Відповісти
Это 90 % имелось в виду родственников ,10 всё же не поддерживают ,им стыдно что он таракан
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04.08.2021 00:03 Відповісти
Скороход раньше была "слугой", а сейчас представляет партию "за майбутне" (в народе "за Майбах") это карманная партейка Бени, поэтому все, что мелет с телеэкрана эта ватница санкционировано Беней, соответственно Беньчик сейчас со своими "слугами" распространяет тут тезисы раша-пропаганды относительно Беларуси в том числе...
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04.08.2021 09:37 Відповісти
Во как неожидано повернулось,пошла выступать а там случайно и вся ее семя оказалась,а свой патриотизм и борьбу из не нависной властью конечно всегда проводить из безопасной зоны.
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03.08.2021 23:55 Відповісти
Ну шо сказать - молодцы)))
Такими темпами скоро лукашеску сам со своим коленькой в Беларуси останется...
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03.08.2021 23:55 Відповісти
кацапы с удовольствием переедут с эрзянских ипиней в Минск.
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03.08.2021 23:58 Відповісти
О блин, там же срать на клумбы низя...
Шо они там делать будуть?
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04.08.2021 00:04 Відповісти
Перетворять по-європейськи чистий Мінськ на типову Мухосизрань... :с
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04.08.2021 00:21 Відповісти
коленька в Москве заложником учиться
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04.08.2021 00:00 Відповісти
Еще одна выбрала свободу) Процесс пошел
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03.08.2021 23:59 Відповісти
Правильно зробила, Янчик, не з'їдайся у жєлю великім, хоч то чорний туск і гризота. Аді, зара' смуча година Біларусь б'є - тож кождий такий вчинок то раз Тарганови трумнений цьвик.
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04.08.2021 00:11 Відповісти
Что значит "решила остаться"? Убежища попросила? Предоставили? Пол-планеты хотят в Германию.
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04.08.2021 00:25 Відповісти
По-перше, про підлогу планети, якій кортить в Німеччину - це ви перебільшуєте. По-друге, гідним людям у Біларусі зараз погрожують страшні борошна і тюремний висновок, тож у неї їсти реальні підстави для політичного сховища, чи ви так не рахуєте?
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04.08.2021 00:33 Відповісти
підлогу планети@@@.
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04.08.2021 08:55 Відповісти
страшні борошна і тюремний висновок,@@@
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04.08.2021 10:03 Відповісти
Напоминает выезды балета Большого театра и советских фигуристов за кордон. Кто не сбежал тот лох.
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04.08.2021 01:23 Відповісти
І через багато років знайдеться чимало ідіотів, які будуть зі слізьми на очах розповідати, як же ж добре жилось за Лукашенка, бо "порядок був"
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04.08.2021 01:36 Відповісти
Чьорт побери, прямо как кубинцы какие-то. Вот уж подфартило на беженство свалить.
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04.08.2021 02:01 Відповісти
Те ж мені подія.
Вона навіть в олімпіаді в Токіо не приймає участі. Просто була з чоловіком в Германії і вирішила не повертатись.
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04.08.2021 05:27 Відповісти
Нічаго дивного . Нормальні люди втікають від рашистських людожерів і вбивць . Ніхто не хоче жити в гімні рюзькага міра , де кругом ніщіта , а вся верхушка країни - терористи і подонки .
Правильне рішення . Єдино правильне . Ще одна сім'я вирвалась з пекла на волю .
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04.08.2021 06:59 Відповісти
А вона хочь зрозуміла, що все, що зараз діється в БілорусіЇ це все з простої фрази "росіянє наши братья, ми будєм дружить с німі", яку постійно говорили на так званому майданчику проти лукашенка. Якщо не зрозуміла то буде гукати "руський мір" в Німеччину.
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04.08.2021 07:04 Відповісти
Чык-чырык
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04.08.2021 08:43 Відповісти
Ну... как бы утверждение спорное. Вон, в Киеве достали например активиста. Она думает что в Германии не достанут? Хмм... мне бы её веру.
На самом деле, Луке не нужно напрягать своих силовиков. Можно - проще.
Спорт - дело добровольное. Государство спонсирует массовый спорт - то есть бесплатные любительские секции для детишек и взрослых. Профессиональный спорт - дело сугубо личное. Пусть сами (а не госбюджет РБ) себе оплачивают дополнительные тренировки, экипировку, сборы, поездки... и никто никуда не сбежит, потому что никто никуда не поедет.

А, если честно, такое двуличие бесит. То есть когда она получала блага от режима (см. выше - оплата доп. тренировок, экипировки, сборов, поездок, и т.д.) то вполне себе её все устраивало. А тут такая "я не такая"...
Если уж ты такая правильная - то не принимай подарков от кровавых тиранов.
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04.08.2021 10:17 Відповісти
шо ж ты так за бюджет РБ волнуешься, гэбнявый?
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04.08.2021 11:13 Відповісти
1) Сам ты гэбнявый.
2) Меня всегда бесит двуличие. Получать из тирана бабки и жить на них - это им совесть позволяет. Но она же не позволяет им за это его благодарить.
Раз такие правильные - не берите бабок, не? Отказывайтесь от благ, не?

А так, я вообще против профессионального спорта, хотя и ранее был спортсменом. Это бесполезная затея. Ничего для развития не делающая. Только массовый любительский.
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04.08.2021 11:25 Відповісти
 
 