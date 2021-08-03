Білоруська легкоатлетка Максимова відмовилася повертатися до Мінська з Німеччини

Білоруська спортсменка Яна Максимова, яка виступає в багатоборстві, відмовилася повертатися в Білорусь і вирішила залишитися в Німеччині, де зараз перебуває разом із сім'єю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на опозиційне російське видання "Медуза".

"Довго думаючи і розмірковуючи, ми вирішили не повертатися в Білорусь. На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя ... Тут (у Німеччині. - Ред.) є можливість дихати на повні груди і бути одними з тих, хто бореться за свободу своїх людей, друзів, рідних і близьких. Ми обов'язково переможемо", - написала Максимова в соцмережах.

Разом з Максимовою в Німеччині перебуває її чоловік, Андрій Кравченко, який став срібним призером Олімпіади 2008 року в десятиборстві.

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У червні Яна Максимова виграла Кубок Білорусі з багатоборства, але не виконала олімпійський кваліфікаційний норматив, тому не брала участі в Олімпіаді в Токіо.

У 2013 році Яна Максимова стала срібним призером чемпіонату Європи в приміщенні в п'ятиборстві.

"Дуже сподіваюся, що моя спортивна кар'єра продовжиться і в мене буде можливість тренуватися і виступати, готуватися до наступних Олімпійських ігор", - зазначила спортсменка.