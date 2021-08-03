Білоруська легкоатлетка Максимова відмовилася повертатися до Мінська з Німеччини
Білоруська спортсменка Яна Максимова, яка виступає в багатоборстві, відмовилася повертатися в Білорусь і вирішила залишитися в Німеччині, де зараз перебуває разом із сім'єю.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на опозиційне російське видання "Медуза".
"Довго думаючи і розмірковуючи, ми вирішили не повертатися в Білорусь. На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя ... Тут (у Німеччині. - Ред.) є можливість дихати на повні груди і бути одними з тих, хто бореться за свободу своїх людей, друзів, рідних і близьких. Ми обов'язково переможемо", - написала Максимова в соцмережах.
Разом з Максимовою в Німеччині перебуває її чоловік, Андрій Кравченко, який став срібним призером Олімпіади 2008 року в десятиборстві.
У червні Яна Максимова виграла Кубок Білорусі з багатоборства, але не виконала олімпійський кваліфікаційний норматив, тому не брала участі в Олімпіаді в Токіо.
У 2013 році Яна Максимова стала срібним призером чемпіонату Європи в приміщенні в п'ятиборстві.
"Дуже сподіваюся, що моя спортивна кар'єра продовжиться і в мене буде можливість тренуватися і виступати, готуватися до наступних Олімпійських ігор", - зазначила спортсменка.
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Яскравий приклад - Одеса . Місто Герой .
то летом, может появиться
страх перед неизвестностью
л
Такими темпами скоро лукашеску сам со своим коленькой в Беларуси останется...
Шо они там делать будуть?
Вона навіть в олімпіаді в Токіо не приймає участі. Просто була з чоловіком в Германії і вирішила не повертатись.
Правильне рішення . Єдино правильне . Ще одна сім'я вирвалась з пекла на волю .
На самом деле, Луке не нужно напрягать своих силовиков. Можно - проще.
Спорт - дело добровольное. Государство спонсирует массовый спорт - то есть бесплатные любительские секции для детишек и взрослых. Профессиональный спорт - дело сугубо личное. Пусть сами (а не госбюджет РБ) себе оплачивают дополнительные тренировки, экипировку, сборы, поездки... и никто никуда не сбежит, потому что никто никуда не поедет.
А, если честно, такое двуличие бесит. То есть когда она получала блага от режима (см. выше - оплата доп. тренировок, экипировки, сборов, поездок, и т.д.) то вполне себе её все устраивало. А тут такая "я не такая"...
Если уж ты такая правильная - то не принимай подарков от кровавых тиранов.
2) Меня всегда бесит двуличие. Получать из тирана бабки и жить на них - это им совесть позволяет. Но она же не позволяет им за это его благодарить.
Раз такие правильные - не берите бабок, не? Отказывайтесь от благ, не?
А так, я вообще против профессионального спорта, хотя и ранее был спортсменом. Это бесполезная затея. Ничего для развития не делающая. Только массовый любительский.