Белорусская легкоатлетка Максимова отказалась возвращаться в Минск из Германии

Белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, отказалась возвращаться в Беларусь и решила остаться в Германии, где сейчас находится вместе с семьей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на оппозиционное российское издание "Медуза".

"Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни… Здесь (в Германии. - Ред.) есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим", - написала Максимова в соцсетях.

Вместе с Максимовой в Германии находится ее муж, Андрей Кравченко, который стал серебряным призером Олимпиады 2008 года в десятиборье.

Читайте: Сейчас в Беларуси для меня опасно: меня могут посадить в тюрьму, - спортсменка Тимановская

В июне Яна Максимова выиграла Кубок Беларуси по многоборью, но не выполнила олимпийский квалификационный норматив, поэтому не участвовала в Олимпиаде в Токио.

В 2013 году Яна Максимова стала серебряным призером чемпионата Европы в помещении в пятиборье.

"Очень надеюсь, что моя спортивная карьера продолжится и у меня будет возможность тренироваться и выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм", - отметила спортсменка.

Также читайте: Муж получившей убежище в Польше белорусской спортсменки Тимановской Зданевич выехал в Украину