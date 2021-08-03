РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10516 посетителей онлайн
Новости
18 242 53

Белорусская легкоатлетка Максимова отказалась возвращаться в Минск из Германии

Белорусская легкоатлетка Максимова отказалась возвращаться в Минск из Германии

Белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, отказалась возвращаться в Беларусь и решила остаться в Германии, где сейчас находится вместе с семьей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на оппозиционное российское издание "Медуза".

"Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни… Здесь (в Германии. - Ред.) есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим", - написала Максимова в соцсетях.

Вместе с Максимовой в Германии находится ее муж, Андрей Кравченко, который стал серебряным призером Олимпиады 2008 года в десятиборье.

Читайте: Сейчас в Беларуси для меня опасно: меня могут посадить в тюрьму, - спортсменка Тимановская

В июне Яна Максимова выиграла Кубок Беларуси по многоборью, но не выполнила олимпийский квалификационный норматив, поэтому не участвовала в Олимпиаде в Токио.

В 2013 году Яна Максимова стала серебряным призером чемпионата Европы в помещении в пятиборье.

"Очень надеюсь, что моя спортивная карьера продолжится и у меня будет возможность тренироваться и выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм", - отметила спортсменка.

Также читайте: Муж получившей убежище в Польше белорусской спортсменки Тимановской Зданевич выехал в Украину

Автор: 

Беларусь (7888) спорт (2421)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
когда даришь цветы силовикам зимой,
то летом, может появиться
страх перед неизвестностью
показать весь комментарий
03.08.2021 23:51
+20
отлично!.. пусть едет к Лукашенко, и живет там..
показать весь комментарий
03.08.2021 23:57
+19
Вчера на Прямом ватная шлюха Скороход рассказыввла, что в Беларусі всю отлично и бульбофюрера поддерживают 90 процентов. Таких сук вешатт надо
показать весь комментарий
03.08.2021 23:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невдовзі і в нас це буде.
показать весь комментарий
03.08.2021 23:44 Ответить
В Челябинске?
показать весь комментарий
03.08.2021 23:51 Ответить
Паламарчук в Украине ,лучше спросите Рабиновича который поставил лайк кто он и где он
показать весь комментарий
04.08.2021 00:00 Ответить
У вас не было и не будет, а на сегодня вы защищены мировой демократией почти на все 100 по крайней мере от этого
показать весь комментарий
03.08.2021 23:53 Ответить
У вас, в чувашии уже так.
показать весь комментарий
03.08.2021 23:53 Ответить
а ти з відкіля полудурок? Бо я Українець з України.
показать весь комментарий
03.08.2021 23:57 Ответить
И кто тебя гнобит украинца в Украине?
показать весь комментарий
03.08.2021 23:59 Ответить
та я це і не казав , що мене хтось гнабіт! хоча я знаю одного наркєта, якого дві Пані ********. знаєш цього патєрпєвшого криворогого?
показать весь комментарий
04.08.2021 00:02 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2021 00:13 Ответить
Нет ,не знаю. Мне непонятны твои намёки с твоей подворотни.
показать весь комментарий
04.08.2021 01:02 Ответить
Навряд чи . В Україні в будь-якій незрозумілій ситуації , першим ділом люди починають палити вату . І життя миттєво покращується , свободи стає ще більше .
Яскравий приклад - Одеса . Місто Герой .
показать весь комментарий
04.08.2021 07:12 Ответить
Белорусская легкоатлетка Максимова отказалась возвращаться в Минск из Германии - Цензор.НЕТ 8828
показать весь комментарий
03.08.2021 23:44 Ответить
я не здамся! та якось поцом бути щоб руки догори підняти.
показать весь комментарий
03.08.2021 23:49 Ответить
Пішла вода в хату.
показать весь комментарий
03.08.2021 23:48 Ответить
відключи водяну станцію.
показать весь комментарий
03.08.2021 23:49 Ответить
Это говорит о том что таракан с катушек съехал окончательно и хочет повторить 37
показать весь комментарий
03.08.2021 23:49 Ответить
когда даришь цветы силовикам зимой,
то летом, может появиться
страх перед неизвестностью
показать весь комментарий
03.08.2021 23:51 Ответить
Ну да......выбрать колени перед куйло в глаза смотреть - это лучше.....землю лапти забрали и перестать стрелять это смело.... да не дай Бог Беларуси столько врагов предателей и терпил трусливых ((
показать весь комментарий
04.08.2021 05:32 Ответить
в Минске жизни нет!.. там пропаганда и идиотизм!..
показать весь комментарий
03.08.2021 23:53 Ответить
Вчера на Прямом ватная шлюха Скороход рассказыввла, что в Беларусі всю отлично и бульбофюрера поддерживают 90 процентов. Таких сук вешатт надо
показать весь комментарий
03.08.2021 23:55 Ответить
отлично!.. пусть едет к Лукашенко, и живет там..
показать весь комментарий
03.08.2021 23:57 Ответить
з гумовою палкою в дупі !
показать весь комментарий
04.08.2021 00:01 Ответить
Причем как она отстаивала диктатора, блевать просто зотелось. Думаю секрет в том, чтотее гражданский муж кацапский бизнессмен
показать весь комментарий
04.08.2021 00:02 Ответить
Так а что с ватным "Прямым" делать? Может его редакторов и спонсора тоже надо к Лукашенко отправить?

л
показать весь комментарий
04.08.2021 03:37 Ответить
Это 90 % имелось в виду родственников ,10 всё же не поддерживают ,им стыдно что он таракан
показать весь комментарий
04.08.2021 00:03 Ответить
Скороход раньше была "слугой", а сейчас представляет партию "за майбутне" (в народе "за Майбах") это карманная партейка Бени, поэтому все, что мелет с телеэкрана эта ватница санкционировано Беней, соответственно Беньчик сейчас со своими "слугами" распространяет тут тезисы раша-пропаганды относительно Беларуси в том числе...
показать весь комментарий
04.08.2021 09:37 Ответить
Во как неожидано повернулось,пошла выступать а там случайно и вся ее семя оказалась,а свой патриотизм и борьбу из не нависной властью конечно всегда проводить из безопасной зоны.
показать весь комментарий
03.08.2021 23:55 Ответить
Ну шо сказать - молодцы)))
Такими темпами скоро лукашеску сам со своим коленькой в Беларуси останется...
показать весь комментарий
03.08.2021 23:55 Ответить
кацапы с удовольствием переедут с эрзянских ипиней в Минск.
показать весь комментарий
03.08.2021 23:58 Ответить
О блин, там же срать на клумбы низя...
Шо они там делать будуть?
показать весь комментарий
04.08.2021 00:04 Ответить
Перетворять по-європейськи чистий Мінськ на типову Мухосизрань... :с
показать весь комментарий
04.08.2021 00:21 Ответить
коленька в Москве заложником учиться
показать весь комментарий
04.08.2021 00:00 Ответить
Еще одна выбрала свободу) Процесс пошел
показать весь комментарий
03.08.2021 23:59 Ответить
Правильно зробила, Янчик, не з'їдайся у жєлю великім, хоч то чорний туск і гризота. Аді, зара' смуча година Біларусь б'є - тож кождий такий вчинок то раз Тарганови трумнений цьвик.
показать весь комментарий
04.08.2021 00:11 Ответить
Что значит "решила остаться"? Убежища попросила? Предоставили? Пол-планеты хотят в Германию.
показать весь комментарий
04.08.2021 00:25 Ответить
По-перше, про підлогу планети, якій кортить в Німеччину - це ви перебільшуєте. По-друге, гідним людям у Біларусі зараз погрожують страшні борошна і тюремний висновок, тож у неї їсти реальні підстави для політичного сховища, чи ви так не рахуєте?
показать весь комментарий
04.08.2021 00:33 Ответить
підлогу планети@@@.
показать весь комментарий
04.08.2021 08:55 Ответить
страшні борошна і тюремний висновок,@@@
показать весь комментарий
04.08.2021 10:03 Ответить
Напоминает выезды балета Большого театра и советских фигуристов за кордон. Кто не сбежал тот лох.
показать весь комментарий
04.08.2021 01:23 Ответить
І через багато років знайдеться чимало ідіотів, які будуть зі слізьми на очах розповідати, як же ж добре жилось за Лукашенка, бо "порядок був"
показать весь комментарий
04.08.2021 01:36 Ответить
Чьорт побери, прямо как кубинцы какие-то. Вот уж подфартило на беженство свалить.
показать весь комментарий
04.08.2021 02:01 Ответить
Те ж мені подія.
Вона навіть в олімпіаді в Токіо не приймає участі. Просто була з чоловіком в Германії і вирішила не повертатись.
показать весь комментарий
04.08.2021 05:27 Ответить
Нічаго дивного . Нормальні люди втікають від рашистських людожерів і вбивць . Ніхто не хоче жити в гімні рюзькага міра , де кругом ніщіта , а вся верхушка країни - терористи і подонки .
Правильне рішення . Єдино правильне . Ще одна сім'я вирвалась з пекла на волю .
показать весь комментарий
04.08.2021 06:59 Ответить
А вона хочь зрозуміла, що все, що зараз діється в БілорусіЇ це все з простої фрази "росіянє наши братья, ми будєм дружить с німі", яку постійно говорили на так званому майданчику проти лукашенка. Якщо не зрозуміла то буде гукати "руський мір" в Німеччину.
показать весь комментарий
04.08.2021 07:04 Ответить
Чык-чырык
показать весь комментарий
04.08.2021 08:43 Ответить
Ну... как бы утверждение спорное. Вон, в Киеве достали например активиста. Она думает что в Германии не достанут? Хмм... мне бы её веру.
На самом деле, Луке не нужно напрягать своих силовиков. Можно - проще.
Спорт - дело добровольное. Государство спонсирует массовый спорт - то есть бесплатные любительские секции для детишек и взрослых. Профессиональный спорт - дело сугубо личное. Пусть сами (а не госбюджет РБ) себе оплачивают дополнительные тренировки, экипировку, сборы, поездки... и никто никуда не сбежит, потому что никто никуда не поедет.

А, если честно, такое двуличие бесит. То есть когда она получала блага от режима (см. выше - оплата доп. тренировок, экипировки, сборов, поездок, и т.д.) то вполне себе её все устраивало. А тут такая "я не такая"...
Если уж ты такая правильная - то не принимай подарков от кровавых тиранов.
показать весь комментарий
04.08.2021 10:17 Ответить
шо ж ты так за бюджет РБ волнуешься, гэбнявый?
показать весь комментарий
04.08.2021 11:13 Ответить
1) Сам ты гэбнявый.
2) Меня всегда бесит двуличие. Получать из тирана бабки и жить на них - это им совесть позволяет. Но она же не позволяет им за это его благодарить.
Раз такие правильные - не берите бабок, не? Отказывайтесь от благ, не?

А так, я вообще против профессионального спорта, хотя и ранее был спортсменом. Это бесполезная затея. Ничего для развития не делающая. Только массовый любительский.
показать весь комментарий
04.08.2021 11:25 Ответить
 
 