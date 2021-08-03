Белорусская легкоатлетка Максимова отказалась возвращаться в Минск из Германии
Белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, отказалась возвращаться в Беларусь и решила остаться в Германии, где сейчас находится вместе с семьей.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на оппозиционное российское издание "Медуза".
"Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни… Здесь (в Германии. - Ред.) есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим", - написала Максимова в соцсетях.
Вместе с Максимовой в Германии находится ее муж, Андрей Кравченко, который стал серебряным призером Олимпиады 2008 года в десятиборье.
В июне Яна Максимова выиграла Кубок Беларуси по многоборью, но не выполнила олимпийский квалификационный норматив, поэтому не участвовала в Олимпиаде в Токио.
В 2013 году Яна Максимова стала серебряным призером чемпионата Европы в помещении в пятиборье.
"Очень надеюсь, что моя спортивная карьера продолжится и у меня будет возможность тренироваться и выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм", - отметила спортсменка.
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Яскравий приклад - Одеса . Місто Герой .
то летом, может появиться
страх перед неизвестностью
л
Такими темпами скоро лукашеску сам со своим коленькой в Беларуси останется...
Шо они там делать будуть?
Вона навіть в олімпіаді в Токіо не приймає участі. Просто була з чоловіком в Германії і вирішила не повертатись.
Правильне рішення . Єдино правильне . Ще одна сім'я вирвалась з пекла на волю .
На самом деле, Луке не нужно напрягать своих силовиков. Можно - проще.
Спорт - дело добровольное. Государство спонсирует массовый спорт - то есть бесплатные любительские секции для детишек и взрослых. Профессиональный спорт - дело сугубо личное. Пусть сами (а не госбюджет РБ) себе оплачивают дополнительные тренировки, экипировку, сборы, поездки... и никто никуда не сбежит, потому что никто никуда не поедет.
А, если честно, такое двуличие бесит. То есть когда она получала блага от режима (см. выше - оплата доп. тренировок, экипировки, сборов, поездок, и т.д.) то вполне себе её все устраивало. А тут такая "я не такая"...
Если уж ты такая правильная - то не принимай подарков от кровавых тиранов.
2) Меня всегда бесит двуличие. Получать из тирана бабки и жить на них - это им совесть позволяет. Но она же не позволяет им за это его благодарить.
Раз такие правильные - не берите бабок, не? Отказывайтесь от благ, не?
А так, я вообще против профессионального спорта, хотя и ранее был спортсменом. Это бесполезная затея. Ничего для развития не делающая. Только массовый любительский.