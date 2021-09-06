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Новости Политика Украины
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В польском Катовице открылся Информационный центр для иностранцев, - посол Дещица

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В польском городе Катовице открылся Информационный центр для иностранцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Facebook.

"Во время региональной поездки в г.Катовице вместе с мэром города Марцином Крупой, Почетным консулом Украины Ярославом Вечоркем и Фондом "InCorpore" открыли Информационный центр для иностранцев", - написал Дещица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина направила Польше ноту из-за гибели украинца Никифоренко во Вроцлаве, - посол Дещица

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