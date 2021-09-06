813 0
В польском Катовице открылся Информационный центр для иностранцев, - посол Дещица
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В польском городе Катовице открылся Информационный центр для иностранцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Facebook.
"Во время региональной поездки в г.Катовице вместе с мэром города Марцином Крупой, Почетным консулом Украины Ярославом Вечоркем и Фондом "InCorpore" открыли Информационный центр для иностранцев", - написал Дещица.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...