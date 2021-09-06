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У польському Катовіце відкрився Інформаційний центр для іноземців, - посол Дещиця

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У польському місті Катовіце відкрився Інформаційний центр для іноземців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця у Facebook.

"Під час регіональної поїздки в м.Катовіце разом з мером міста Марціном Крупою, Почесним консулом України Ярославом Вєчоркєм та Фондом "InCorpore" відкрили Інформаційний центр для іноземців", - написав Дещица.

Також читайте: Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця

Автор: Наталя Джума
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