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У польському Катовіце відкрився Інформаційний центр для іноземців, - посол Дещиця
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У польському місті Катовіце відкрився Інформаційний центр для іноземців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця у Facebook.
"Під час регіональної поїздки в м.Катовіце разом з мером міста Марціном Крупою, Почесним консулом України Ярославом Вєчоркєм та Фондом "InCorpore" відкрили Інформаційний центр для іноземців", - написав Дещица.
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