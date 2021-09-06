Новую железнодорожную магистраль планируют провести в Мариуполь, - Кубраков

В Мариуполь планируют провести новую железнодорожную магистраль Покровск - Курахово - Шахта "Южнодонбасская" - Волноваха - Мариуполь.

Об этом во время рабочего визита в Мариуполь заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ

"Сейчас в Мариуполь ведет единственная железнодорожная колея Запорожье - Камыш-Заря - Волноваха. Этот участок перегружен, не электрифицирован и частично одноколейный. Мы изучаем и оцениваем различные варианты решения. Один из вариантов - новая магистраль Покровск - Курахово - Шахта "Южнодонбасская" - Волноваха - Мариуполь", - рассказал глава Мининфраструктуры.

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Отмечается, что проект предусматривает электрификацию 46,5 км, достройку 20 км и реконструкцию 18 км путей, его стоимость составляет 2,6 млрд грн. Благодаря ему дорога в Харьков сократится на 6 часов.

Кроме того, в рамках президентской программы "Большая стройка" в регионе планируют завершить ремонт более 1 тыс. км дорог государственного значения.

"На днях как раз завершено обновление 40 км дороги Т-08-20 Якимовка - Кирилловка. Эта дорога к морю последний раз ремонтировалась в 1981 году", - сообщил министр.

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Также, по словам Кубраков, в планах - развитие портовой инфраструктуры. Сейчас Министерство инфраструктуры работает над пересмотром дивидендной политики государственных стивидоров и привлекает частных инвесторов на проекты концессии портов, среди которых Мариупольский и Бердянский морские порты.

Обсуждается и возобновление работы аэропорта Мариуполя, которое затрудняет запрет полетов над Донбассом. "В тесном сотрудничестве с Генштабом, Минобороны, ВСУ разрабатываем решения, которое обеспечит безопасность полетов и защиту государственных интересов", - добавил министр.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, удобное транспортное сообщение является приоритетом программы "Большая стройка". Кроме масштабного обновления дорог, начинается обновление подвижного состава Укрзализныци и развитие системы пригородных поездов. Также в планах - развитие региональных аэропортов и создание национальной государственной авиакомпании.

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