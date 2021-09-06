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Мариуполь (4063) Донецкая область (4923) Кубраков Александр (131) Большая стройка (717)

Новую железнодорожную магистраль планируют провести в Мариуполь, - Кубраков

Новости Цензор.НЕТ Общество

Новую железнодорожную магистраль планируют провести в Мариуполь, - Кубраков

В Мариуполь планируют провести новую железнодорожную магистраль Покровск - Курахово - Шахта "Южнодонбасская" - Волноваха - Мариуполь.

Об этом во время рабочего визита в Мариуполь заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ

"Сейчас в Мариуполь ведет единственная железнодорожная колея Запорожье - Камыш-Заря - Волноваха. Этот участок перегружен, не электрифицирован и частично одноколейный. Мы изучаем и оцениваем различные варианты решения. Один из вариантов - новая магистраль Покровск - Курахово - Шахта "Южнодонбасская" - Волноваха - Мариуполь", - рассказал глава Мининфраструктуры.

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Отмечается, что проект предусматривает электрификацию 46,5 км, достройку 20 км и реконструкцию 18 км путей, его стоимость составляет 2,6 млрд грн. Благодаря ему дорога в Харьков сократится на 6 часов.

Кроме того, в рамках президентской программы "Большая стройка" в регионе планируют завершить ремонт более 1 тыс. км дорог государственного значения. 

"На днях как раз завершено обновление 40 км дороги Т-08-20 Якимовка - Кирилловка. Эта дорога к морю последний раз ремонтировалась в 1981 году", - сообщил министр.

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Также, по словам Кубраков, в планах - развитие портовой инфраструктуры. Сейчас Министерство инфраструктуры работает над пересмотром дивидендной политики государственных стивидоров и привлекает частных инвесторов на проекты концессии портов, среди которых Мариупольский и Бердянский морские порты.

Обсуждается и возобновление работы аэропорта Мариуполя, которое затрудняет запрет полетов над Донбассом. "В тесном сотрудничестве с Генштабом, Минобороны, ВСУ разрабатываем решения, которое обеспечит безопасность полетов и защиту государственных интересов", - добавил министр.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, удобное транспортное сообщение является приоритетом программы "Большая стройка". Кроме масштабного обновления дорог, начинается обновление подвижного состава Укрзализныци и развитие системы пригородных поездов. Также в планах - развитие региональных аэропортов и создание национальной государственной авиакомпании.

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Новую железнодорожную магистраль планируют провести в Мариуполь, - Кубраков 01
Новую железнодорожную магистраль планируют провести в Мариуполь, - Кубраков 02

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Топ комментарии
+7
Може краще водогон побудувати? Щоб через ОРДіЛО воду не качати...
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06.09.2021 09:21
+2
давно уже об этом говорю. Один раз вложился и война закончена.
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06.09.2021 09:25
+2
А существующую ветку расширить и электрифицировать. Но дешевле - невыгодно этой власти
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06.09.2021 09:30
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Правила форума Совет форумчан
Може краще водогон побудувати? Щоб через ОРДіЛО воду не качати...
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06.09.2021 09:21 Ответить
давно уже об этом говорю. Один раз вложился и война закончена.
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06.09.2021 09:25 Ответить
а проложить ветку между Мариуполем и Бердянском 85 км по прямой в если по железке то как с Киева в Одессу через Магадан выходит...
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06.09.2021 11:31 Ответить
А существующую ветку расширить и электрифицировать. Но дешевле - невыгодно этой власти
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06.09.2021 09:30 Ответить
А как это - "ветку расширить"?😁 Сделать между рельсами 2 метра? Или 3? Или шпалы чаще уложить? Это же не автомобильная дорога.
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06.09.2021 09:38 Ответить
Написано же: "частично одноколейный"
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06.09.2021 09:56 Ответить
А можно 20 км построить и сократить путь на 6 часов, напрямик, и не трогать километры старых дорог. Вот лишь бы хаять.
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06.09.2021 10:09 Ответить
И так правильно. Это выгоднее, а может и дешевле.
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06.09.2021 10:15 Ответить
А что ж/д дороги из-за этого не надо строить? Вода водой, а дороги дорогами.
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06.09.2021 09:40 Ответить
Если ресурсов не ограниченно, то можно строить все и сразу. Но так не бывает.
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06.09.2021 10:00 Ответить
Водогін, це дуже добре. Але на воді розпил малий, а тут майже 3 лярди. Потім буде модернізація, оптимізація і ще якась ...ація- то і 10 буде мало.
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06.09.2021 09:54 Ответить
Запитайте будівельників. Найбільше грошей "закопано у землю". тобто розпиляно на земляних роботах. А обслуговування водогону - взагалі золота жила.
Але водогін в обхід ОРДіЛО таки потрібен.
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06.09.2021 11:42 Ответить
Хорошая новость. Но пока это намерение.
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06.09.2021 09:35 Ответить
Если Ахмет строит там новый завод на 2 млрд долларов - нужна туда дарога или нет?
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06.09.2021 09:46 Ответить
нащо йому дорога на північ? Він торгує з рф?
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06.09.2021 12:09 Ответить
А сырьё ему не нужно?
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06.09.2021 12:57 Ответить
время движения поезда Мариуполь - Киев до конца года должно уменьшиться до 12 часов, а дорога до Харькова будет занимать 6 часов.

Сейчас дорога до Киева из Мариуполя занимает 14-19 часов, а до Харькова - 14 часов.
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06.09.2021 10:05 Ответить
Хтось розуміє нащо будувати дорогу вздовж лінії розмежування коли очевидно, що більш економічно обгрунтованим було б будівництво вздовж Азовського узбережжя?
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06.09.2021 11:25 Ответить
А? Что сказал? Ты о чем споришь? О направлениях? Что из Мариуполя на Харьков и Киев строить не надо, а на Бердянск и Одессу надо? Так что ли?
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06.09.2021 11:51 Ответить
да. Нащо вкладати гроші в залізницю яку легко може захопити або перерізати ворог?
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09.09.2021 16:39 Ответить
закапывать в землю бабки рядом с линией разграничения это диверсия.
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06.09.2021 12:54 Ответить
"дорога к морю последний раз ремонтировалась в 1981 году" - что, реально? Нову залізничну магістраль планують провести в Маріуполь, - Кубраков - Цензор.НЕТ 3255 за 40 лет ни разу? там уже лунный пейзаж был бы вместо дороги Нову залізничну магістраль планують провести в Маріуполь, - Кубраков - Цензор.НЕТ 1713
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06.09.2021 14:45 Ответить
Да в наглую пистят))) Где, где, а в Запорожской области этот участок от Мелитополя и до Кирилловки постоянно ремонтировался)
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06.09.2021 18:05 Ответить
Они сейчас в Геническе сняли асфальт на самом лучшем участке дороги и кладут новый) А какая разница где ремонтировать)
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06.09.2021 18:10 Ответить
Багато років захоплює Маріуполь, і тому певен - йому необхідний і водогін, і ще одна залізниця. Але зараз становище може швидко змінитись: якщо Путлер провалиться в Україні, то й Пушилін з Пасічником, разом зі своїми кодлами, будуть тікати з України (1-й вже пробував тікати в кінці травня 2014). За буквою закону, в Україну мають повернутись не лише Донецьк і Луганськ, але й Таганрог, Шахти, Суджа, Стародубщина та Берестейщина, які "братня Росія" нахабно відібрала в України у різний час.
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26.02.2022 00:30 Ответить
 
 