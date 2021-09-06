УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4489 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
8 805 25
Маріуполь (2816) Донецька область (5677) Кубраков Олександр (249) Велике будівництво (718)

Нову залізничну магістраль планують провести в Маріуполь, - Кубраков

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Нову залізничну магістраль планують провести в Маріуполь, - Кубраков

У Маріуполь планують провести нову залізничну магістраль Покровськ - Курахове - Шахта "Південнодонбаська" - Волноваха - Маріуполь.

Про це під час робочого візиту до Маріуполя заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ

"Зараз до Маріуполя веде єдина залізнична колія Запоріжжя – Комиш-Зоря – Волноваха. Ця ділянка вантажонапружена, неелектрифікована і частково одноколійна. Ми вивчаємо і оцінюємо різні варіанти вирішення. Один з варіантів - нова магістраль Покровськ - Курахове – Шахта "Південнодонбаська" - Волноваха - Маріуполь", - розповів глава Мінінфраструктури.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Зазначається, що проєкт передбачає електрифікацію 46,5 км, добудову 20 км і реконструкцію 18 км шляхів, його вартість становить 2,6 млрд грн. Завдяки йому дорога до Харкова скоротиться на 6 годин.

Крім того, в межах президентської програми "Велике будівництво" в регіоні планують завершити ремонт понад 1 тис. км доріг державного значення.

"Днями якраз завершено оновлення 40 км дороги Т-08-20 Якимівка - Кирилівка. Ця дорога до моря востаннє ремонтувалася в 1981 році", - повідомив міністр.

Також дивіться: Ремонт дороги, що веде до кордону з Румунією, стартував у Чернівецькій області, - ОДА. ФОТО

Також, за словами Кубракова, у планах - розвиток портової інфраструктури. Зараз Міністерство інфраструктури працює над переглядом дивідендної політики державних стивідорів і залучає приватних інвесторів на проєкти концесії портів, серед яких Маріупольський і Бердянський морські порти.

Обговорюється і відновлення роботи аеропорту Маріуполя, що ускладнює заборона польотів над Донбасом. "У тісній співпраці з Генштабом, Міноборони, ЗСУ розробляємо рішення, яке забезпечить безпеку польотів і захист державних інтересів", - додав міністр.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, зручне транспортне сполучення є пріоритетом програми "Велике будівництво". Крім масштабного оновлення доріг, починається оновлення рухомого складу "Укрзалізниці" та розвиток системи приміських поїздів. Також у планах - розвиток регіональних аеропортів та створення національної державної авіакомпанії.

Дивіться: Реконструйоване приймальне відділення відкрили в Конотопській ЦРЛ на Сумщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Нову залізничну магістраль планують провести в Маріуполь, - Кубраков 01
Нову залізничну магістраль планують провести в Маріуполь, - Кубраков 02

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Може краще водогон побудувати? Щоб через ОРДіЛО воду не качати...
показати весь коментар
06.09.2021 09:21
+2
давно уже об этом говорю. Один раз вложился и война закончена.
показати весь коментар
06.09.2021 09:25
+2
А существующую ветку расширить и электрифицировать. Но дешевле - невыгодно этой власти
показати весь коментар
06.09.2021 09:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може краще водогон побудувати? Щоб через ОРДіЛО воду не качати...
показати весь коментар
06.09.2021 09:21 Відповісти
давно уже об этом говорю. Один раз вложился и война закончена.
показати весь коментар
06.09.2021 09:25 Відповісти
а проложить ветку между Мариуполем и Бердянском 85 км по прямой в если по железке то как с Киева в Одессу через Магадан выходит...
показати весь коментар
06.09.2021 11:31 Відповісти
А существующую ветку расширить и электрифицировать. Но дешевле - невыгодно этой власти
показати весь коментар
06.09.2021 09:30 Відповісти
А как это - "ветку расширить"?😁 Сделать между рельсами 2 метра? Или 3? Или шпалы чаще уложить? Это же не автомобильная дорога.
показати весь коментар
06.09.2021 09:38 Відповісти
Написано же: "частично одноколейный"
показати весь коментар
06.09.2021 09:56 Відповісти
А можно 20 км построить и сократить путь на 6 часов, напрямик, и не трогать километры старых дорог. Вот лишь бы хаять.
показати весь коментар
06.09.2021 10:09 Відповісти
И так правильно. Это выгоднее, а может и дешевле.
показати весь коментар
06.09.2021 10:15 Відповісти
А что ж/д дороги из-за этого не надо строить? Вода водой, а дороги дорогами.
показати весь коментар
06.09.2021 09:40 Відповісти
Если ресурсов не ограниченно, то можно строить все и сразу. Но так не бывает.
показати весь коментар
06.09.2021 10:00 Відповісти
Водогін, це дуже добре. Але на воді розпил малий, а тут майже 3 лярди. Потім буде модернізація, оптимізація і ще якась ...ація- то і 10 буде мало.
показати весь коментар
06.09.2021 09:54 Відповісти
Запитайте будівельників. Найбільше грошей "закопано у землю". тобто розпиляно на земляних роботах. А обслуговування водогону - взагалі золота жила.
Але водогін в обхід ОРДіЛО таки потрібен.
показати весь коментар
06.09.2021 11:42 Відповісти
Хорошая новость. Но пока это намерение.
показати весь коментар
06.09.2021 09:35 Відповісти
Если Ахмет строит там новый завод на 2 млрд долларов - нужна туда дарога или нет?
показати весь коментар
06.09.2021 09:46 Відповісти
нащо йому дорога на північ? Він торгує з рф?
показати весь коментар
06.09.2021 12:09 Відповісти
А сырьё ему не нужно?
показати весь коментар
06.09.2021 12:57 Відповісти
время движения поезда Мариуполь - Киев до конца года должно уменьшиться до 12 часов, а дорога до Харькова будет занимать 6 часов.

Сейчас дорога до Киева из Мариуполя занимает 14-19 часов, а до Харькова - 14 часов.
показати весь коментар
06.09.2021 10:05 Відповісти
Хтось розуміє нащо будувати дорогу вздовж лінії розмежування коли очевидно, що більш економічно обгрунтованим було б будівництво вздовж Азовського узбережжя?
показати весь коментар
06.09.2021 11:25 Відповісти
А? Что сказал? Ты о чем споришь? О направлениях? Что из Мариуполя на Харьков и Киев строить не надо, а на Бердянск и Одессу надо? Так что ли?
показати весь коментар
06.09.2021 11:51 Відповісти
да. Нащо вкладати гроші в залізницю яку легко може захопити або перерізати ворог?
показати весь коментар
09.09.2021 16:39 Відповісти
закапывать в землю бабки рядом с линией разграничения это диверсия.
показати весь коментар
06.09.2021 12:54 Відповісти
"дорога к морю последний раз ремонтировалась в 1981 году" - что, реально? Нову залізничну магістраль планують провести в Маріуполь, - Кубраков - Цензор.НЕТ 3255 за 40 лет ни разу? там уже лунный пейзаж был бы вместо дороги Нову залізничну магістраль планують провести в Маріуполь, - Кубраков - Цензор.НЕТ 1713
показати весь коментар
06.09.2021 14:45 Відповісти
Да в наглую пистят))) Где, где, а в Запорожской области этот участок от Мелитополя и до Кирилловки постоянно ремонтировался)
показати весь коментар
06.09.2021 18:05 Відповісти
Они сейчас в Геническе сняли асфальт на самом лучшем участке дороги и кладут новый) А какая разница где ремонтировать)
показати весь коментар
06.09.2021 18:10 Відповісти
Багато років захоплює Маріуполь, і тому певен - йому необхідний і водогін, і ще одна залізниця. Але зараз становище може швидко змінитись: якщо Путлер провалиться в Україні, то й Пушилін з Пасічником, разом зі своїми кодлами, будуть тікати з України (1-й вже пробував тікати в кінці травня 2014). За буквою закону, в Україну мають повернутись не лише Донецьк і Луганськ, але й Таганрог, Шахти, Суджа, Стародубщина та Берестейщина, які "братня Росія" нахабно відібрала в України у різний час.
показати весь коментар
26.02.2022 00:30 Відповісти
 
 