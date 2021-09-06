В Афганистане может начаться гражданская война, - генерал США Милли

Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает вероятным возникновение в Афганистане условий для гражданской войны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Fox News.

"По моим военным оценкам… скорее всего, возникнут условия гражданской войны. Я не знаю, сможет ли Талибан консолидировать власть и установить управление", - отметил генерал.

Милли обеспокоен тем, что террористические организации могут использовать беспорядки в Афганистане как возможность получить выгоду.

"Я думаю, что есть, по крайней мере, очень высокая вероятность более широкой гражданской войны, и это, в свою очередь, приведет к условиям, которые, по сути, могут привести к воссозданию Аль-Каиды или росту ИГИЛ или других бесчисленных террористических организаций", - подчеркнул он.

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