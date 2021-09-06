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В Афганистане может начаться гражданская война, - генерал США Милли

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Афганистане может начаться гражданская война, - генерал США Милли

Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает вероятным возникновение в Афганистане условий для гражданской войны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Fox News.

"По моим военным оценкам… скорее всего, возникнут условия гражданской войны. Я не знаю, сможет ли Талибан консолидировать власть и установить управление", - отметил генерал.

Милли обеспокоен тем, что террористические организации могут использовать беспорядки в Афганистане как возможность получить выгоду.

"Я думаю, что есть, по крайней мере, очень высокая вероятность более широкой гражданской войны, и это, в свою очередь, приведет к условиям, которые, по сути, могут привести к воссозданию Аль-Каиды или росту ИГИЛ или других бесчисленных террористических организаций", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+7
а сейчас там гражданский мир ? В Афганистане может начаться гражданская война, - генерал США Милли - Цензор.НЕТ 3053
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06.09.2021 09:45
+5
Проснулся. Уже давно бои идут между талибами и "северным альянсом".
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06.09.2021 09:45
+1
Да в Афганистане ни у кого ничего не получится.. это не Сирия с равнинным рельефом а идеальная для партизан горная страна.
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06.09.2021 10:08
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а сейчас там гражданский мир ? В Афганистане может начаться гражданская война, - генерал США Милли - Цензор.НЕТ 3053
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06.09.2021 09:45 Ответить
За останні 42 роки громадянська війна й не припинялася. "Дебіли, бл..." (с)
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06.09.2021 12:01 Ответить
Проснулся. Уже давно бои идут между талибами и "северным альянсом".
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06.09.2021 09:45 Ответить
І хто перший скаже - Путін ввєді вайска?...
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06.09.2021 09:55 Ответить
Нехай вводе. Це тільки всім нам на руку.
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06.09.2021 10:08 Ответить
Да в Афганистане ни у кого ничего не получится.. это не Сирия с равнинным рельефом а идеальная для партизан горная страна.
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06.09.2021 10:08 Ответить
А никто и не настаивает, что бы что-то у "кого-то" поулчилось.
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06.09.2021 10:26 Ответить
Поэтому туда сейчас навряд ли кто то залезет.
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06.09.2021 10:29 Ответить
Это будет второй капкан для медведя, вернее один и тот же сработавший дважды.
А война там 40 лет идёт без перерыва.
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06.09.2021 10:27 Ответить
путлер конечно х-ло, но не идиот. Наоборот, это хитрая мразь. И я думаю он сейчас будет топить за талибов, чтобы их на уровне ООН перестали считать террористами.
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06.09.2021 10:34 Ответить
Все вернулось к тому же самому состоянию что и было в 2001м году пока туда не залезли американцы.
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06.09.2021 10:06 Ответить
Ага, "гражданская война", как же ! Наверное как в Грузии, Украине, Сирии...
И везде уши пуйла торчат.
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06.09.2021 10:16 Ответить
Ну в Сирии вообще третья мировая война идет.. там совершенно официально находятся регулярные армии США, РФ, Турции.. Иранский КСИР, Ливанская Хезболла по которой время от времени наносят удары самолеты ВВС Израиля.. я уже молчу про радикально исламские группировки как ИГИЛ и Аль-Каида- там весь исламский интернационал со всего мира.
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06.09.2021 10:33 Ответить
да, забыл.. Франции еще.
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06.09.2021 10:34 Ответить
У кожній "громадянській війни" треба шукати кацапське коріння...
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06.09.2021 11:26 Ответить
"У вас есть план мистер Фикс?"( За 80дн.вокруг света) "Да у меня есть план-все смешать в Афганистане,пусть перебьют друг-друга".
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06.09.2021 11:47 Ответить
Кірбі вже заявив що, Пентагон не має планів підтримувати борців з Талібаном.Тож, скоріше за все, доля Амрулли Селлєха та Північного альянсу не завидна. Китаю потрібна тиша в Афгані аби будувати інфраструктуру до Ірана і Талібан має її забезпечити. Всяка лірика китайцям до спини, кщо таліби вважають що, когось треба різати то, хай ріжуть.
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06.09.2021 13:06 Ответить
 
 