В Афганистане может начаться гражданская война, - генерал США Милли
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Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает вероятным возникновение в Афганистане условий для гражданской войны
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Fox News.
"По моим военным оценкам… скорее всего, возникнут условия гражданской войны. Я не знаю, сможет ли Талибан консолидировать власть и установить управление", - отметил генерал.
Милли обеспокоен тем, что террористические организации могут использовать беспорядки в Афганистане как возможность получить выгоду.
"Я думаю, что есть, по крайней мере, очень высокая вероятность более широкой гражданской войны, и это, в свою очередь, приведет к условиям, которые, по сути, могут привести к воссозданию Аль-Каиды или росту ИГИЛ или других бесчисленных террористических организаций", - подчеркнул он.
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А война там 40 лет идёт без перерыва.
И везде уши пуйла торчат.