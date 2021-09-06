В Афганістані може початися громадянська війна, - генерал США Міллі

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі вважає ймовірним виникнення в Афганістані умов для громадянської війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

"За моїми військовими оцінками ... найімовірніше, виникнуть умови громадянської війни. Я не знаю, чи зможе Талібан консолідувати владу і встановити управління", - зазначив генерал.

Міллі стурбований тим, що терористичні організації можуть використовувати заворушення в Афганістані як можливість отримати вигоду.

"Я думаю, що є, принаймні, дуже висока ймовірність більш широкої громадянської війни, і це, своєю чергою, призведе до умов, які, по суті, можуть призвести до відтворення Аль-Каїди або зростання ІДІЛ або інших незліченних терористичних організацій", - підкреслив він.

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