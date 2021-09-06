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В Афганістані може початися громадянська війна, - генерал США Міллі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В Афганістані може початися громадянська війна, - генерал США Міллі

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі вважає ймовірним виникнення в Афганістані умов для громадянської війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

"За моїми військовими оцінками ... найімовірніше, виникнуть умови громадянської війни. Я не знаю, чи зможе Талібан консолідувати владу і встановити управління", - зазначив генерал.

Міллі стурбований тим, що терористичні організації можуть використовувати заворушення в Афганістані як можливість отримати вигоду.

"Я думаю, що є, принаймні, дуже висока ймовірність більш широкої громадянської війни, і це, своєю чергою, призведе до умов, які, по суті, можуть призвести до відтворення Аль-Каїди або зростання ІДІЛ або інших незліченних терористичних організацій", - підкреслив він.

Також дивіться: Таліби за допомогою сльозогінного газу розігнали в Кабулі акцію жінок за свої права. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
а сейчас там гражданский мир ? В Афганистане может начаться гражданская война, - генерал США Милли - Цензор.НЕТ 3053
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06.09.2021 09:45
+5
Проснулся. Уже давно бои идут между талибами и "северным альянсом".
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06.09.2021 09:45
+1
Да в Афганистане ни у кого ничего не получится.. это не Сирия с равнинным рельефом а идеальная для партизан горная страна.
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06.09.2021 10:08
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а сейчас там гражданский мир ? В Афганистане может начаться гражданская война, - генерал США Милли - Цензор.НЕТ 3053
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06.09.2021 09:45 Відповісти
За останні 42 роки громадянська війна й не припинялася. "Дебіли, бл..." (с)
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06.09.2021 12:01 Відповісти
Проснулся. Уже давно бои идут между талибами и "северным альянсом".
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06.09.2021 09:45 Відповісти
І хто перший скаже - Путін ввєді вайска?...
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06.09.2021 09:55 Відповісти
Нехай вводе. Це тільки всім нам на руку.
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06.09.2021 10:08 Відповісти
Да в Афганистане ни у кого ничего не получится.. это не Сирия с равнинным рельефом а идеальная для партизан горная страна.
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06.09.2021 10:08 Відповісти
А никто и не настаивает, что бы что-то у "кого-то" поулчилось.
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06.09.2021 10:26 Відповісти
Поэтому туда сейчас навряд ли кто то залезет.
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06.09.2021 10:29 Відповісти
Это будет второй капкан для медведя, вернее один и тот же сработавший дважды.
А война там 40 лет идёт без перерыва.
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06.09.2021 10:27 Відповісти
путлер конечно х-ло, но не идиот. Наоборот, это хитрая мразь. И я думаю он сейчас будет топить за талибов, чтобы их на уровне ООН перестали считать террористами.
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06.09.2021 10:34 Відповісти
Все вернулось к тому же самому состоянию что и было в 2001м году пока туда не залезли американцы.
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06.09.2021 10:06 Відповісти
Ага, "гражданская война", как же ! Наверное как в Грузии, Украине, Сирии...
И везде уши пуйла торчат.
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06.09.2021 10:16 Відповісти
Ну в Сирии вообще третья мировая война идет.. там совершенно официально находятся регулярные армии США, РФ, Турции.. Иранский КСИР, Ливанская Хезболла по которой время от времени наносят удары самолеты ВВС Израиля.. я уже молчу про радикально исламские группировки как ИГИЛ и Аль-Каида- там весь исламский интернационал со всего мира.
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06.09.2021 10:33 Відповісти
да, забыл.. Франции еще.
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06.09.2021 10:34 Відповісти
У кожній "громадянській війни" треба шукати кацапське коріння...
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06.09.2021 11:26 Відповісти
"У вас есть план мистер Фикс?"( За 80дн.вокруг света) "Да у меня есть план-все смешать в Афганистане,пусть перебьют друг-друга".
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06.09.2021 11:47 Відповісти
Кірбі вже заявив що, Пентагон не має планів підтримувати борців з Талібаном.Тож, скоріше за все, доля Амрулли Селлєха та Північного альянсу не завидна. Китаю потрібна тиша в Афгані аби будувати інфраструктуру до Ірана і Талібан має її забезпечити. Всяка лірика китайцям до спини, кщо таліби вважають що, когось треба різати то, хай ріжуть.
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06.09.2021 13:06 Відповісти
 
 