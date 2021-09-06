Изувеченный в Черкассах 7-летний мальчик умер, не выходя из комы

Искалеченный в Черкассах мальчик 2014 года рождения, который находился в терминальной коме, умер вчера, 5 сентября, в 18:10.

Об этом сообщил директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Ранее, 24 августа, в реанимационное отделение Черкасской областной больницы был доставлен 7-летний мальчик. По словам медицинского директора Черкасской областной детской больницы Наталии Волчковой, у него многочисленные ссадины на теле разной степени заживления, гематома лобной части головы, рваная рана нижней губы и уха, дефекты тканей на левом бедре. Врачи обнаружили пролежни на теле ребенка.

Предварительно озвучивалась версия, что мальчика покусали собаки.

Бабушка утверждала, что он упал с кучи кирпича и травмировался. Родители ребенка во время трагедии находились в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении женщине из Черкасс, оставившую в опасности ребенка, который попал в больницу, - Нацполиция

Полиция открыла два уголовных производства.

31 августа Сосновский суд Черкасс постановил взять под стражу на 60 суток неродную бабушку мальчика, а 4 сентября - ее мужа. Обоим сообщили о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, что повлекло тяжелые последствия (ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины).