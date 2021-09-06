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Изувеченный в Черкассах 7-летний мальчик умер, не выходя из комы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Изувеченный в Черкассах 7-летний мальчик умер, не выходя из комы

Искалеченный в Черкассах мальчик 2014 года рождения, который находился в терминальной коме, умер вчера, 5 сентября, в 18:10.

Об этом сообщил директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Ранее, 24 августа, в реанимационное отделение Черкасской областной больницы был доставлен 7-летний мальчик. По словам медицинского директора Черкасской областной детской больницы Наталии Волчковой, у него многочисленные ссадины на теле разной степени заживления, гематома лобной части головы, рваная рана нижней губы и уха, дефекты тканей на левом бедре. Врачи обнаружили пролежни на теле ребенка.

Предварительно озвучивалась версия, что мальчика покусали собаки.

Бабушка утверждала, что он упал с кучи кирпича и травмировался. Родители ребенка во время трагедии находились в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении женщине из Черкасс, оставившую в опасности ребенка, который попал в больницу, - Нацполиция

Полиция открыла два уголовных производства.

31 августа Сосновский суд Черкасс постановил взять под стражу на 60 суток неродную бабушку мальчика, а 4 сентября - ее мужа. Обоим сообщили о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, что повлекло тяжелые последствия (ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины).

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Топ комментарии
+15
Царство небесне тобі янголятко,твої страждання закінчилися ,кріхітко..

Покалічений у Черкасах 7-річний хлопчик помер, так і не вийшовши з коми - Цензор.НЕТ 5228
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06.09.2021 10:41
+14
ну это каким нужно быть дебилом . что бы вот это - пролежни. ссадины различной степени заживления . гематома . дефекты тканей . списывать на собаку и в это верить
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06.09.2021 10:08
+13
Царствие небесное невинной душе....

Покалічений у Черкасах 7-річний хлопчик помер, так і не вийшовши з коми - Цензор.НЕТ 1871
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06.09.2021 10:34
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Правила форума Совет форумчан
Оставление в опасности?!! Мусора, вас там самих надо "в опасности" оставить!
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06.09.2021 10:01 Ответить
а мусор сидить у кожній хаті і може вчасно реагувати? посади тобі такого під дверима. ти ж почнеш орать. що тебе ущємляють в свободі. хоча по ко менту. русскій язьік тобі вже максимально мозок ущємив.
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06.09.2021 10:29 Ответить
Я о классификации преступления, дебил.
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06.09.2021 10:34 Ответить
нормальна кваліфікація для відкриття розслідування, рускомозглику. по першим фактам саме так і є. плюваться буеш. коли не перекваліфікують до суду.
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06.09.2021 10:39 Ответить
Нормальная классификация по трупу с явными повреждениями - умышленное убийство. Но где ж тебе это знать, немецкий любитель Украины.
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06.09.2021 12:02 Ответить
узькомозглику, трупа ще не було, коли діло відкривали. при відкритті діла було саме те, на що ти плюєшся. чи ти думаєш, що чекали, поки дитина помре, а потім відкриють діло по статті, на яку ти плюєшся? тебе чи укранська школа клепала?
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06.09.2021 16:13 Ответить
Что скажут защитнички шавок?
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06.09.2021 10:03 Ответить
ну это каким нужно быть дебилом . что бы вот это - пролежни. ссадины различной степени заживления . гематома . дефекты тканей . списывать на собаку и в это верить
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06.09.2021 10:08 Ответить
Ходи хоть с фингалом .хоть с очковой гематомой . если мозг не в состоянии осмысливать прочитанное то это ему не поможет .идиотизм шагает по стране
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06.09.2021 10:57 Ответить
Купи в кулинарии мозги, хотя бы куриные.
Пролежни от собак тоже? Все описанные увечья нанесены человеком, если его можно назвать человеком.
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06.09.2021 10:11 Ответить
ну собаки там теж могли постаратись. коли дитина валялась непритомна а псюрня бігала вольно.
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06.09.2021 10:30 Ответить
Да еще и голодная, скорее всего..
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06.09.2021 12:15 Ответить
два вопроса - бесхозные сабаки и бесхозные дети... куда смотрели власти?
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06.09.2021 10:05 Ответить
Смотрели в государственную казну. Всё украли, или можно ещё что-то потащить?
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06.09.2021 10:09 Ответить
звідки ти висрав цю інфу? собаки приватні і мати у дитини є. лише не тим людям віддала своє дитя на бебісітінг.
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06.09.2021 10:27 Ответить
Предлагаю всех защитников бездомных, и других собак, покусавших, и убивших людей, детей посадить на цепь.
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06.09.2021 10:07 Ответить
Григорий ДЕБИЛ конченный!! Собаки это обычные животные. Все претензии к взрослым которые не уделяли внимание ребенку! И пролежни тому доказательства, и то что не защищали ребенка. Нужно выяснять ВСЕ обстоятельства а не устраивать гонения на собак.. примитивное мышление убогого!!!
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06.09.2021 10:13 Ответить
та баба вирішила чужого онучка здихатися.
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06.09.2021 10:26 Ответить
Похоже, она его терпеть не могла.
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06.09.2021 12:16 Ответить
ну так, своя ж онучка то жива.
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06.09.2021 16:14 Ответить
а при чем иуи бездомньіе люди и собаки7 тьі б хоть прочитало предистрию. а потом гавкало: там баба-садістка с собаками живет в собственном доме. все соседи в шоке от семейки.
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06.09.2021 10:24 Ответить
А, где ты, гавкающее дыбыло увидело в моём комменте бездомных людей? Дегенерат.
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06.09.2021 11:20 Ответить
перечитай свій стартовий комент, узькомозглий.
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06.09.2021 11:28 Ответить
Ты с бутылки сначала попробуй встать Покалічений у Черкасах 7-річний хлопчик помер, так і не вийшовши з коми - Цензор.НЕТ 7867 Покалічений у Черкасах 7-річний хлопчик помер, так і не вийшовши з коми - Цензор.НЕТ 8419 А потом уже попробуешь кого то посадить Покалічений у Черкасах 7-річний хлопчик помер, так і не вийшовши з коми - Цензор.НЕТ 876
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06.09.2021 14:20 Ответить
Вот это и есть ваша «цивилизация»,а талибы дикари,так убогие?
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06.09.2021 10:17 Ответить
Ця неадекватна сімейна тримала 15 алабаїв, яких у них вилучили. Потім вони завели ще трьох. Про цю трагедію в інеті багато інформації.
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06.09.2021 10:21 Ответить
тільки коментаторам на то нас...
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06.09.2021 10:25 Ответить
Царствие небесное невинной душе....

Покалічений у Черкасах 7-річний хлопчик помер, так і не вийшовши з коми - Цензор.НЕТ 1871
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06.09.2021 10:34 Ответить
Над дитиною знущалися,бачила я відео з тою"бабусею" ,там така собака скажена,що навіть поліціянти ії боялися.От ця стара вовчиця і катувала дитину.Так, іноді рідні гірше за собак.Малесенький страждалець,невже серед оточуючих ніхто не спромігся захистити дитину?!!!Люди,люди... в який страшний час ми живемо...
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06.09.2021 10:35 Ответить
Она неродная бабушка.
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06.09.2021 12:18 Ответить
И что?
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06.09.2021 12:27 Ответить
Це дає ії право знущатися над дитиною?Вона вже по віку бабуся, але це не жінка,це діявольське створіння.
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06.09.2021 12:46 Ответить
ну може то і на краще. що не буде з таким психологічним досвідом і фізичними травмами мучатися.
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06.09.2021 10:35 Ответить
Біднятко.
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06.09.2021 10:37 Ответить
Царство небесне тобі янголятко,твої страждання закінчилися ,кріхітко..

Покалічений у Черкасах 7-річний хлопчик помер, так і не вийшовши з коми - Цензор.НЕТ 5228
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06.09.2021 10:41 Ответить
Царство небесне.
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06.09.2021 10:56 Ответить
Господи Иегова!
Упокой бедную, невинную душу.
Пошли ему новую, вечную жизнь в совершенном теле, и Царство Небесное.
Аминь!
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06.09.2021 11:30 Ответить
ДУМАЮ ЩО ДИТИНА ГУЛЯЛА В ДВОРІ І ТАМ БУЛИ НЕ ПРИВЯЗАНІ СОБАКИ, ЯКІ І НАПАЛИ НА ЦЮ ДИТИНУ, ТА КОЛИ ДОРОСЛІ ПРОГНАЛИ СОБАК, ТО ВИЯВИЛИ ЩО ДИТИНА ВСЯ ПОГРИЗЕНА. ВОНИ ЗЛЯКАЛИСЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І ПОЧАЛИ КОЄ ЯК ЛІКУВАТИ ПОДУМАВШИ ЩО І ТАК ЗАЖИВЕ. А ДИТИНА СЕРЙОЗНО ПОСТРАЖДАЛА І БУЛА В ПОЛУТЯМІ, ТА ЛЕЖАЛА МАБУТЬ ТАК БЕЗ ЛІКАРІВ ДОМА І НІХТО ТУ ДИТИНУ НЕ СПАСАВ ТОЛКОМ!!! ОТ ТУДА І ВИНИКЛИ ПРОЛЕЖНІ! А КОЛИ ХЛОПЧИК ЗОВСІМ ВИКЛЮЧИВСЯ І ДОВГО БУВ БЕЗ ТЯМИ, ТО ВОНИ ЗЛЯКАЛИСЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І ВИКЛИКАЛИ ШВИДКУ!!! УРОДСЬКА СІМЕЙКА!!! БІДНА ДИТИНА ДІСТАЛАСЯ ТАКИМ НЕЛЮДЯМ!!!
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06.09.2021 13:43 Ответить
менше думай, а читай більше, весь інет у цій темі: у баби кримінальний шлейф, собак вилучали, нових завела, дитина не свій онук, а приблуда для неї, як і його мамаша. у подружжя другий шлюб: онука своя, онук чужий. і перестанб писати капсом, як рогуля.
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06.09.2021 16:17 Ответить
Господи. Нещасне дитя, так намучилося.
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06.09.2021 19:55 Ответить
 
 