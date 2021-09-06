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Талибы заявили, что война в Афганистане закончена

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Талибы заявили, что война в Афганистане закончена

Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил в понедельник, что война в Афганистане закончена, и что движение рассчитывает добиться стабильности в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид в ходе пресс-конференции в Кабуле заявил, что война закончена, и что они рассчитывают иметь стабильность в Афганистане, а любой, кто возьмет оружие в руки является врагом народа и страны", - сообщает канал Tolo News.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Афганистане может начаться гражданская война, - генерал США Милли

Ранее в понедельник Муджахид заявил, что провинция Панджшер полностью находится под их контролем. В Фронте сопротивления опровергли эту информацию и заявили, что контролируют стратегические позиции провинции.

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Топ комментарии
+6
там нечего бомбить. стратегических объектов нет а постоянно горы бомбить бессмысленно.
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06.09.2021 10:38
+5
Афганистан ещё никто не покорил из завоевателей... Но внутренняя война там перманентно идёт.
Талибы заявили, что война в Афганистане закончена - Цензор.НЕТ 5781
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06.09.2021 10:34
+5
Таліби заявили, що війну в Афганістані завершено - Цензор.НЕТ 1256
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06.09.2021 10:47
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Двигателем антизападной позиции является ислам
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06.09.2021 12:18 Ответить
Как пишут пользователи, Пандшер - единственная провинция (кстати, самая малочисленная и маленькая), которая кинула вызов многократно превосходящим силам тьмы и мрака.
Пандшир был единственным лучём света во мраке тьмы, в который погрузился Афганистан с приходом Талибов.
Панджер, хоть и без единственного шанса и надежды на победу, в одиночку оказал очень серьёзное сопротивление и нанёс Талибану такой урон, который Талибан не испытывал за последние годы.
33 провинции Афганистана сдались без боя талибам и лишь маленький Пандшир больше недели оказывал вооружённое сопротивление превосходящим силам талибов, в то время когда все сдались а запад плюнул на Пандшер и не оказал никакой поддержке ему.
И сопротивление не закончено, даже с захватом талибами Пандшера.
Силу духа пандшерцев, талибы почувствуют ещё на своей шкуре, когда будет гореть земля под талибами в Пандшере во время будущей партизанской войны.
Таліби заявили, що війну в Афганістані завершено - Цензор.НЕТ 2101
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06.09.2021 12:22 Ответить
Нажаль, сьогоднішній демократичний уряд США та Китай проти борців з Талібаном. То ж, союзникі у них не має.
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06.09.2021 13:34 Ответить
Може-таки, Таджикистан і Узбекистан знову підключаться ?
В статті у лівій колонці автор розказує про минулу боротьбу.
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07.09.2021 01:33 Ответить
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