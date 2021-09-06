Талибы заявили, что война в Афганистане закончена

Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил в понедельник, что война в Афганистане закончена, и что движение рассчитывает добиться стабильности в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид в ходе пресс-конференции в Кабуле заявил, что война закончена, и что они рассчитывают иметь стабильность в Афганистане, а любой, кто возьмет оружие в руки является врагом народа и страны", - сообщает канал Tolo News.

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Ранее в понедельник Муджахид заявил, что провинция Панджшер полностью находится под их контролем. В Фронте сопротивления опровергли эту информацию и заявили, что контролируют стратегические позиции провинции.