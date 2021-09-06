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Таліби заявили, що війну в Афганістані завершено

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Таліби заявили, що війну в Афганістані завершено

Представник руху "Талібан" Забіулла Муджахід заявив у понеділок, що війна в Афганістані завершена, і що рух розраховує домогтися стабільності в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Представник Талібану Забіулла Муджахід у ході пресконференції в Кабулі заявив, що війна завершена, і що вони розраховують мати стабільність в Афганістані, а будь-хто, хто візьме зброю в руки, є ворогом народу і країни", - повідомляє канал Tolo News.

Раніше в понеділок Муджахід заявив, що провінція Панджшер повністю перебуває під їхнім контролем. У Фронті опору спростували цю інформацію і заявили, що контролюють стратегічні позиції провінції.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
там нечего бомбить. стратегических объектов нет а постоянно горы бомбить бессмысленно.
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06.09.2021 10:38
+5
Афганистан ещё никто не покорил из завоевателей... Но внутренняя война там перманентно идёт.
Талибы заявили, что война в Афганистане закончена - Цензор.НЕТ 5781
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06.09.2021 10:34
+5
Таліби заявили, що війну в Афганістані завершено - Цензор.НЕТ 1256
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06.09.2021 10:47
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06.09.2021 12:18 Відповісти
Как пишут пользователи, Пандшер - единственная провинция (кстати, самая малочисленная и маленькая), которая кинула вызов многократно превосходящим силам тьмы и мрака.
Пандшир был единственным лучём света во мраке тьмы, в который погрузился Афганистан с приходом Талибов.
Панджер, хоть и без единственного шанса и надежды на победу, в одиночку оказал очень серьёзное сопротивление и нанёс Талибану такой урон, который Талибан не испытывал за последние годы.
33 провинции Афганистана сдались без боя талибам и лишь маленький Пандшир больше недели оказывал вооружённое сопротивление превосходящим силам талибов, в то время когда все сдались а запад плюнул на Пандшер и не оказал никакой поддержке ему.
И сопротивление не закончено, даже с захватом талибами Пандшера.
Силу духа пандшерцев, талибы почувствуют ещё на своей шкуре, когда будет гореть земля под талибами в Пандшере во время будущей партизанской войны.
Таліби заявили, що війну в Афганістані завершено - Цензор.НЕТ 2101
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06.09.2021 12:22 Відповісти
Нажаль, сьогоднішній демократичний уряд США та Китай проти борців з Талібаном. То ж, союзникі у них не має.
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06.09.2021 13:34 Відповісти
Може-таки, Таджикистан і Узбекистан знову підключаться ?
В статті у лівій колонці автор розказує про минулу боротьбу.
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07.09.2021 01:33 Відповісти
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