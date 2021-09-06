РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14100 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика Санкции России против Украины
1 576 19
МВФ (3297) Россия (91213) санкции (10610) США (23161) Минэкономразвития (625) Любченко Алексей (80)

Украина реализует масштабную санкционную политику против РФ. Заинтересованы в синхронизации данного вопроса с США, - Любченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина реализует масштабную санкционную политику против РФ. Заинтересованы в синхронизации данного вопроса с США, - Любченко

Украина заинтересована в максимально возможной синхронизации санкционной политики с США в отношении РФ.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко на встрече с руководством Министерства финансов США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики. 

"Украина, со своей стороны, реализует масштабную санкционную политику против РФ в ответ на российскую агрессию. Алексей Любченко заявил о заинтересованности в более тесном сотрудничестве по вопросам практической имплементации санкций, в частности в максимально возможной синхронизации санкционной политики, в том числе для внедрения вторичных ограничительных мер", – следует из сообщения Министерства экономики об итогах встречи Любченко с замминистра финансов США Энди Бауколом, советником министра финансов Девидом Липтоном и главой Офиса технической помощи Ферисом Финком.

Помимо этого, Любченко подтвердил стремление Украины продолжать программы сотрудничества.

"Мы рассматриваем наше сотрудничество с МВФ не только с точки зрения получения дополнительного финансирования, что, бесспорно, важно для дальнейшего устойчивого развития экономики Украины, но и с учетом того сигнала, который предоставляет наше эффективное взаимодействие с МВФ другим международным инвесторам", – цитирует пресс-служба министерства Любченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в США заручилась гарантиями по введению санкций против РФ, если она будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие, - Витренко

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Україна реалізує масштабну санкційну політику проти РФ. Зацікавлені в синхронізації цього питання зі США, - Любченко - Цензор.НЕТ 7454
показать весь комментарий
06.09.2021 12:48
+1
Україна реалізує масштабну санкційну політику проти РФ. Зацікавлені в синхронізації цього питання зі США, - Любченко - Цензор.НЕТ 1154
показать весь комментарий
06.09.2021 11:21
+1
Санкції проти РФ Україна вводила й розширяла з 2015 по 2018 роки. Зараз їх продовжують, інша справа, що ті санкції не є достатньо жорсткими -- то факт.
показать весь комментарий
06.09.2021 12:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да хотя бы визовый режим введите, как у США.
А то война идет восьмой год уже, а кацапы шастают туда-сюда как к себе домой !
показать весь комментарий
06.09.2021 11:01 Ответить
а что толку? у диверсантов и прочей нечисти вот как раз-то никаких проблем и не будет. А условные внуки к бабушке хер поедут - и зачем это нагнетание истерии?
показать весь комментарий
06.09.2021 11:23 Ответить
Если внуки едут к бабушке - давай приглашение от бабушки, заверенное украинским нотариусом, и всё - виза будет одобрена. А вот всяких "туристов" из рашки здесь быть не должно - нех шастать ! Валите в свою родную ссысрань.
показать весь комментарий
06.09.2021 11:31 Ответить
Ввести эмбарго на нефть, газ и уголь. И требовать от США сделать аналогично. После этого путлер на коленях приползёт и отдаст и Крым и Донбасс.
показать весь комментарий
06.09.2021 11:03 Ответить
Представь, что ты конгрессмен США или депутат в Германии, Франции и т.п.
И вот ты говоришь - "хорошо, Украина, мы готовы ввести все такие же санкции, что ввели и вы".
И что ответит Украина, не вводившая НИКАКИХ РЕАЛЬНЫХ экономических санкций?
показать весь комментарий
06.09.2021 11:26 Ответить
Ну так и я об этом ! Украина по факту не ввела никаких санкций против агрессора. Более того, мы продолжаем активную торговлю, как ни в чем не бывало. И те же немцы логично рассуждают - если им можно, то почему нам нельзя ?
показать весь комментарий
06.09.2021 11:29 Ответить
Ото ж...
Перед каждыми выборами нам рассказывают, что мы можем обеспечить население газом, а потом КАЖДЫЙ РАЗ рассказывают про цены на газ на мировом рынке и курсе доллара.
А про уголь вообще молчу. Своим шахтерам не платим зарплату, а на херзнаетчто+ находится!
В итоге всех санкций - ну, запретили НАРОДУ российское ТВ и самолеты. Олигархи же как не испытывали никаких проблем с обеспечением своих заводов, ТЭЦ газом, углем, так и не испытывают.
показать весь комментарий
06.09.2021 11:36 Ответить
Санкції проти РФ Україна вводила й розширяла з 2015 по 2018 роки. Зараз їх продовжують, інша справа, що ті санкції не є достатньо жорсткими -- то факт.
показать весь комментарий
06.09.2021 12:30 Ответить
Украина заинтересована в максимально возможной синхронизации с США санкционной политики в отношении РФ, - Любченко - Цензор.НЕТ 3279Украина заинтересована в максимально возможной синхронизации с США санкционной политики в отношении РФ, - Любченко - Цензор.НЕТ 4168 Украина заинтересована в максимально возможной синхронизации с США санкционной политики в отношении РФ, - Любченко - Цензор.НЕТ 8345
показать весь комментарий
06.09.2021 11:10 Ответить
Україна реалізує масштабну санкційну політику проти РФ. Зацікавлені в синхронізації цього питання зі США, - Любченко - Цензор.НЕТ 1154
показать весь комментарий
06.09.2021 11:21 Ответить
Ну почему, есть товары и для поцриотов Нагрудный знак За ранение Вермахт 3рейх . Ремень 3 рейха СС оригинал.
показать весь комментарий
06.09.2021 12:07 Ответить
антикварные вещи всегда были предметом продаж, без привязки к идеологии. У коллекционера спокойно рядом лежат и фрицевские награды, и советские.
А сегодняшняя поделка - это чистая пропаганда.
Лет через 50 после развала Рашки и гражданской войны в ней - да, это тоже будет антиквариат.
показать весь комментарий
06.09.2021 12:52 Ответить
Схоже шо найвеличніший отримав пенделя від Штатів.
показать весь комментарий
06.09.2021 11:33 Ответить
Украина реализует масштабную санкционную политику против РФ???

А украинцы об этом не знают
показать весь комментарий
06.09.2021 11:37 Ответить
Да, бери выше - россияне об этом тоже не знают.
Хорошо хоть Любченко просветил!
показать весь комментарий
06.09.2021 12:24 Ответить
Они просто тупые в большинстве своем, а тем временем еды и жиров в масле на всех дАрАгих рАсисян уже не хватает ,дальше будет...
показать весь комментарий
06.09.2021 13:00 Ответить
Беню синхронизируйте сначала.
показать весь комментарий
06.09.2021 11:41 Ответить
Україна реалізує масштабну санкційну політику проти РФ. Зацікавлені в синхронізації цього питання зі США, - Любченко - Цензор.НЕТ 7454
показать весь комментарий
06.09.2021 12:48 Ответить
Україна реалізує масштабну санкційну політику проти РФ. Зацікавлені в синхронізації цього питання зі США, - Любченко - Цензор.НЕТ 7602
показать весь комментарий
06.09.2021 12:57 Ответить
 
 