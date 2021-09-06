Украина реализует масштабную санкционную политику против РФ. Заинтересованы в синхронизации данного вопроса с США, - Любченко
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Украина заинтересована в максимально возможной синхронизации санкционной политики с США в отношении РФ.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко на встрече с руководством Министерства финансов США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
"Украина, со своей стороны, реализует масштабную санкционную политику против РФ в ответ на российскую агрессию. Алексей Любченко заявил о заинтересованности в более тесном сотрудничестве по вопросам практической имплементации санкций, в частности в максимально возможной синхронизации санкционной политики, в том числе для внедрения вторичных ограничительных мер", – следует из сообщения Министерства экономики об итогах встречи Любченко с замминистра финансов США Энди Бауколом, советником министра финансов Девидом Липтоном и главой Офиса технической помощи Ферисом Финком.
Помимо этого, Любченко подтвердил стремление Украины продолжать программы сотрудничества.
"Мы рассматриваем наше сотрудничество с МВФ не только с точки зрения получения дополнительного финансирования, что, бесспорно, важно для дальнейшего устойчивого развития экономики Украины, но и с учетом того сигнала, который предоставляет наше эффективное взаимодействие с МВФ другим международным инвесторам", – цитирует пресс-служба министерства Любченко.
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А то война идет восьмой год уже, а кацапы шастают туда-сюда как к себе домой !
И вот ты говоришь - "хорошо, Украина, мы готовы ввести все такие же санкции, что ввели и вы".
И что ответит Украина, не вводившая НИКАКИХ РЕАЛЬНЫХ экономических санкций?
Перед каждыми выборами нам рассказывают, что мы можем обеспечить население газом, а потом КАЖДЫЙ РАЗ рассказывают про цены на газ на мировом рынке и курсе доллара.
А про уголь вообще молчу. Своим шахтерам не платим зарплату, а на херзнаетчто+ находится!
В итоге всех санкций - ну, запретили НАРОДУ российское ТВ и самолеты. Олигархи же как не испытывали никаких проблем с обеспечением своих заводов, ТЭЦ газом, углем, так и не испытывают.
А сегодняшняя поделка - это чистая пропаганда.
Лет через 50 после развала Рашки и гражданской войны в ней - да, это тоже будет антиквариат.
А украинцы об этом не знают
Хорошо хоть Любченко просветил!