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Минобразования (1684) фейк (613) дистанционное обучение (108)

Минобразования опровергает фейк о переводе всех школ на "дистанционку"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минобразования опровергает фейк о переводе всех школ на

Министерство образования и науки Украины отмечает, что информация в социальных сетях о введении дистанционного обучения на территории всей Украины является недостоверной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Отмечается, что в 2021/2022 учебном году образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования организуется с неукоснительным соблюдением противоэпидемических мероприятий в учреждениях образования на период карантина, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача № 9, постановлением Кабинета Министров Украины № 1236, а также в соответствии с Рекомендациями по организации работы заведений общего среднего образования.

В зависимости от эпидситуации на территории Украины устанавливаются уровни эпидемической опасности распространения COVID-19.

"Уровень эпидемической опасности устанавливается одновременно на территории всех регионов решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе министра здравоохранения. Решение размещается на официальном информационном портале Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.

Также по требованию Минздрава для очного обучения нужно 80% провакцинированных сотрудников в коллективе учебного заведения (в случае установления "желтого" или "оранжевого" уровня эпидемической опасности).

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Автор: Богдан Гуньковський
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Конечно фейк!
На дистанционку перейдут только те школы, где вакцинировано меньше 110% учителей.
Міносвіти спростовує фейк про переведення всіх шкіл на "дистанційку" - Цензор.НЕТ 4712
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06.09.2021 13:38 Ответить
одна курка ляпнуля, друга підхопила. отак цтакі фейки народжуються.
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06.09.2021 16:31 Ответить
краще б МОН розказало, допоки отакі будуть із нового покоління робити собі подібних недороблених: вчителька каже за побори, за закупку меблів за премії вчителів, а директор з нерозумілою орієнтацією (по голосу не зрозумієш, чи баба чи мужик, але по мислям, що генерує - дибіл повний), а усе педкороноване стадо кричить у відповідь "ми будемо звертатися у депут-копус за захистом". від чого захищатися? здивуєтесь, зовсім не від куплі меблів за кошт вчителів, а від вчительки, яка проти цього!!!!!!!!!!! таких треба від дітей подалі!!!
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06.09.2021 16:39 Ответить
https://www.facebook.com/groups/972084796669694/posts/1000665960478244/

-зато мужик за всьо харошеє.
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06.09.2021 16:40 Ответить
жесть, мужик із бабським голосом - психолог!!!
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06.09.2021 16:46 Ответить
 
 