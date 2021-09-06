Минобразования опровергает фейк о переводе всех школ на "дистанционку"

Министерство образования и науки Украины отмечает, что информация в социальных сетях о введении дистанционного обучения на территории всей Украины является недостоверной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Отмечается, что в 2021/2022 учебном году образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования организуется с неукоснительным соблюдением противоэпидемических мероприятий в учреждениях образования на период карантина, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача № 9, постановлением Кабинета Министров Украины № 1236, а также в соответствии с Рекомендациями по организации работы заведений общего среднего образования.

В зависимости от эпидситуации на территории Украины устанавливаются уровни эпидемической опасности распространения COVID-19.

"Уровень эпидемической опасности устанавливается одновременно на территории всех регионов решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе министра здравоохранения. Решение размещается на официальном информационном портале Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.

Также по требованию Минздрава для очного обучения нужно 80% провакцинированных сотрудников в коллективе учебного заведения (в случае установления "желтого" или "оранжевого" уровня эпидемической опасности).

Читайте: 10 украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире, - Минобразования