Міносвіти спростовує фейк про переведення всіх шкіл на "дистанційку"

Міністерство освіти і науки України зазначає, що інформація в соціальних мережах про запровадження дистанційного навчання на території всієї України є недостовірною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Зазначається, що в 2021/2022 навчальному році освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується з неухильним дотриманням протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря № 9, постановою Кабінету Міністрів України № 1236, а також згідно з Рекомендаціями щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти.

Залежно від епідситуації на території України встановлюються рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Також читайте: Лише 29% колективів шкіл повністю вакциновані проти COVID-19, - Міносвіти

"Рівень епідемічної небезпеки встановлюється одночасно на території всіх регіонів рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативою Міністра охорони здоров'я. Рішення розміщується на офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів України", - йдеться в повідомленні.

Також на вимогу МОЗ для очного навчання потрібно 80% провакцинованих співробітників у колективі навчального закладу (у разі встановлення "жовтого" або "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки).