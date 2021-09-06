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Міносвіти спростовує фейк про переведення всіх шкіл на "дистанційку"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міносвіти спростовує фейк про переведення всіх шкіл на

Міністерство освіти і науки України зазначає, що інформація в соціальних мережах про запровадження дистанційного навчання на території всієї України є недостовірною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Зазначається, що в 2021/2022 навчальному році освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується з неухильним дотриманням протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря № 9, постановою Кабінету Міністрів України № 1236, а також згідно з Рекомендаціями щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти.

Залежно від епідситуації на території України встановлюються рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Також читайте: Лише 29% колективів шкіл повністю вакциновані проти COVID-19, - Міносвіти

"Рівень епідемічної небезпеки встановлюється одночасно на території всіх регіонів рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативою Міністра охорони здоров'я. Рішення розміщується на офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів України", - йдеться в повідомленні.

Також на вимогу МОЗ для очного навчання потрібно 80% провакцинованих співробітників у колективі навчального закладу (у разі встановлення "жовтого" або "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки).

Автор: Анастасія Потіха
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Конечно фейк!
На дистанционку перейдут только те школы, где вакцинировано меньше 110% учителей.
Міносвіти спростовує фейк про переведення всіх шкіл на "дистанційку" - Цензор.НЕТ 4712
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06.09.2021 13:38 Відповісти
одна курка ляпнуля, друга підхопила. отак цтакі фейки народжуються.
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06.09.2021 16:31 Відповісти
краще б МОН розказало, допоки отакі будуть із нового покоління робити собі подібних недороблених: вчителька каже за побори, за закупку меблів за премії вчителів, а директор з нерозумілою орієнтацією (по голосу не зрозумієш, чи баба чи мужик, але по мислям, що генерує - дибіл повний), а усе педкороноване стадо кричить у відповідь "ми будемо звертатися у депут-копус за захистом". від чого захищатися? здивуєтесь, зовсім не від куплі меблів за кошт вчителів, а від вчительки, яка проти цього!!!!!!!!!!! таких треба від дітей подалі!!!
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06.09.2021 16:39 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/972084796669694/posts/1000665960478244/

-зато мужик за всьо харошеє.
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06.09.2021 16:40 Відповісти
жесть, мужик із бабським голосом - психолог!!!
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06.09.2021 16:46 Відповісти
 
 