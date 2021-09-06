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Новости Политика Украины
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Монастырский о нарушениях на акциях протеста: Никаким общественным или политическим движениям индульгенций быть не может

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Монастырский о нарушениях на акциях протеста: Никаким общественным или политическим движениям индульгенций быть не может

Полиция будет пресекать проявление насилия на массовых акциях и привлекать к ответственности виновных вне зависимости от общественной или политической принадлежности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, подходы к обеспечению безопасности на массовых акциях меняться ну будут, так как "скандинавская модель" с участием полиции диалога хорошо себя зарекомендовала.

"Безусловно, главное – это обеспечить конституционное право на мирный протест. И ключевое слово – мирный. К сожалению, у нас есть случаи, когда протесты имеют искусственный характер, в том числе из-за манипулирования общественным мнением или из-за попыток манипулирования. Часто это приводит к организации проплаченных митингов", - отметил глава МВД.

В этом контексте он продолжил: "Мы четко разделяем мирный протест и переход границ, определенных законом. Никаких индульгенций никакому общественному или политическому движению быть не может. Если будет происходить насилие, полиция будет реагировать незамедлительно. И реагировать не только в плане пресечения незаконного действия, но и в дальнейшем привлечении к ответственности".

Монастырский заверил, что в тех случаях, когда пострадали журналисты или правоохранители, будут обвинительные акты и решения суда.

Читайте также: "Убежден, что из ОП поступила команда не пустить", - Билецкий о субботнем протесте Нацкорпуса на Банковой

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
После обещания служить буратине Коломойского естественным есть обещание разгонять неугодных кодлану Коломойского к едреде фене.
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06.09.2021 12:43
+5
Монастырский о нарушениях на акциях протеста: Никаким общественным или политическим движениям индульгенций быть не может.Будем наказывать как в Беларуси.

Что вздумали-нарушать покой воров зе-команды
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06.09.2021 12:33
+5
ЗЕлібан, як тут хтось написав. Монастырский о нарушениях на акциях протеста: Никаким общественным или политическим движениям индульгенций быть не может - Цензор.НЕТ 2946
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06.09.2021 12:34
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А шо там з дверями Вова лох?
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06.09.2021 12:32 Ответить
Тітушка Ілля Пустовгар, що облив Порошенка зеленкою, недоторканий ?
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06.09.2021 12:57 Ответить
"Мальчик хочет в Ростов..." Монастирський про порушення на акціях протесту: Жодним громадським чи політичним рухам індульгенцій бути не може - Цензор.НЕТ 2720
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06.09.2021 12:58 Ответить
местный Талибан
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06.09.2021 12:32 Ответить
ЗЕлібан, як тут хтось написав. Монастырский о нарушениях на акциях протеста: Никаким общественным или политическим движениям индульгенций быть не может - Цензор.НЕТ 2946
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06.09.2021 12:34 Ответить
ага акцию протеста проводит СЛУЖИВЫЕ ИЛИ ОПЗЖ товарсчи ваше слово "главный мусор??!!!" насчет индульгенций- и что все равны перед законом и нет более равных чем иные???!!!! Монастирський про порушення на акціях протесту: Жодним громадським чи політичним рухам індульгенцій бути не може - Цензор.НЕТ 3471
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06.09.2021 12:53 Ответить
Монастырский о нарушениях на акциях протеста: Никаким общественным или политическим движениям индульгенций быть не может.Будем наказывать как в Беларуси.

Что вздумали-нарушать покой воров зе-команды
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06.09.2021 12:33 Ответить
Значить, будуть "коктейлі молотова", якщо немає індульгенцій. "Так це ж було вже" (с)
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06.09.2021 12:34 Ответить
об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Источник: https://censor.net/ru/n3286553\\\\\\\\

А чо не Рашка-тупей?
И потом - Трупина, или как там это, Тхорин шоле? - тоже недавно отмазывали невзирая на общ. статус, да?
А че - Монастырский-чорт, звучит неплохо)
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06.09.2021 12:35 Ответить
"у нас есть случаи, когда протесты имеют искусственный характер, в том числе из-за манипулирования общественным мнением или из-за попыток манипулирования. Часто это приводит к организации проплаченных митингов" - цікаво тільки, хто визначає спеціально для відома Монастирського, що мітинг є проплаченим, що суспільна думка є зманіпульованою, що той чи інший протест має штучний характер, тощо?
Якби він відповів, що це визначає Єрмак, чи Подоляк, еtс чи навіть сам беня - я би погодився... було б зрозуміло.
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06.09.2021 12:37 Ответить
Саме про це Монастирський і казав, коли говорив, що "всі ключові питання" він "узгоджує" з президентом!
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06.09.2021 15:59 Ответить
Це було б правильно при умові, що влада не порушує закон.
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06.09.2021 12:38 Ответить
Якщо я порушу закон - я піду сам. Який піаніст, такий і оркестр у нього.
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06.09.2021 12:45 Ответить
Полиция будет пресекать проявление насилия на массовых акциях и привлекать к ответственности виновных вне зависимости от общественной или политической принадлежности.Источник: https://censor.net/ru/n3286553 в тесном сотрудничестве с ОПой (следует из вот этой новости: Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский)
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06.09.2021 12:42 Ответить
После обещания служить буратине Коломойского естественным есть обещание разгонять неугодных кодлану Коломойского к едреде фене.
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06.09.2021 12:43 Ответить
я б хотів не сумувати ще й з цього приводу, але воно щось там вже заявляє
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06.09.2021 12:43 Ответить
Никаким общественным или политическим движениям индульгенций быть не может.-Кроме хасидов.
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06.09.2021 12:46 Ответить
То есть протестующие должны мирно выйти, мирно чего-то там промычать, и мирно разойтись, а власть и дальше воровать и грабить. Этот монастырский чёрт перепутал страну?
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06.09.2021 14:09 Ответить
А таким індульгенція буде ??? https://www.youtube.com/watch?v=xQGGrR4TLGI
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06.09.2021 14:13 Ответить
А про індульгенцію Майдану у 2014-му що пробекаєш? Якщо тоді можна, чому зараз не мажна, гнида зеленопика?
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06.09.2021 15:41 Ответить
 
 