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РФ отказала в допросе подозреваемых по делу МН17 Гиркина и Дубинского

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

РФ отказала в допросе подозреваемых по делу МН17 Гиркина и Дубинского

Российская Федерация отказала в допросе в качестве свидетелей двух обвиняемых по делу Боинга МН17 17 июля 2014, Игоря Гиркина и Сергея Дубинского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Суд получил от следственного судьи ответ на письмо с просьбой к российским властям, включая просьбу заслушать обвиняемых Гиркина, Дубинского и Харченко, если он находится в Российской Федерации, в качестве свидетелей по делу Пулатова. Российские власти отклонили эту просьбу", - заявил во время заседания в Гааге судья Фредерик Стейнхаус.

По его словам, Москва объяснила отказ тем, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ запрещает обвиняемому по уголовному делу выступать в качестве свидетеля по тому же делу.

Сейчас суд в Гааге рассматривает четыре дела в отношении обвиняемых как отдельные друг от друга.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Росіянці - вам же ні чого боятися...Це ж не ви збили літак !? Чи як ????
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06.09.2021 13:21 Ответить
Неожиданно, да?)
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06.09.2021 17:35 Ответить
Что, собственно говоря, ожидаемо.))
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06.09.2021 13:33 Ответить
Скрепоносцы, чего всрались то?
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06.09.2021 13:41 Ответить
Попыталь хоть но результат был очевиден.
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06.09.2021 13:41 Ответить
РФ відмовила в допиті підозрюваних у справі МН17 Гіркіна і Дубинського - Цензор.НЕТ 8736
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06.09.2021 13:46 Ответить
Им главное не мешать, сами справятся...
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06.09.2021 15:47 Ответить
На Расии у власти гопники другого ответа можно не ждать...
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06.09.2021 14:03 Ответить
еще пускай поведают каким боком УПК РФ к Гааге
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06.09.2021 14:07 Ответить
"...Кримінально-процесуальний кодекс РФ забороняє обвинуваченому у кримінальній справі виступати як свідок у тій самій справі." Це якщо справа впроваджується в Росії. Але ж справа відкрита в Нідерландах! Там це дозволяється.
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06.09.2021 14:08 Ответить
як вони опікуються виконанням законів, я аж розчулився)))
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06.09.2021 17:37 Ответить
РФ відмовила в допиті підозрюваних у справі МН17 Гіркіна і Дубинського - Цензор.НЕТ 527 РФ відмовила в допиті підозрюваних у справі МН17 Гіркіна і Дубинського - Цензор.НЕТ 998 РФ відмовила в допиті підозрюваних у справі МН17 Гіркіна і Дубинського - Цензор.НЕТ 590
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06.09.2021 19:34 Ответить
 
 