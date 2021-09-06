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РФ відмовила в допиті підозрюваних у справі МН17 Гіркіна і Дубинського

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

РФ відмовила в допиті підозрюваних у справі МН17 Гіркіна і Дубинського

Російська Федерація відмовила в допиті як свідків двох обвинувачених у справі про збиття Боїнга МН17 17 липня 2014 року, Ігоря Гіркіна і Сергія Дубинського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Суд отримав від слідчого судді відповідь на лист з проханням до російської влади, включаючи прохання заслухати співобвинувачених Гіркіна, Дубинського і Харченка, якщо він перебуває в Російській Федерації, як свідків у справі Пулатова. Російська влада відхилила це прохання", — заявив під час засідання в Гаазі суддя Фредерік Стейнхаус.

За його словами, Москва пояснила відмову тим, що Кримінально-процесуальний кодекс РФ забороняє обвинуваченому у кримінальній справі виступати як свідок у тій самій справі.

Наразі суд в Гаазі розглядає чотири справи щодо обвинувачених як окремі одна від одної.

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Автор: Наталя Джума
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Росіянці - вам же ні чого боятися...Це ж не ви збили літак !? Чи як ????
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06.09.2021 13:21 Відповісти
Неожиданно, да?)
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06.09.2021 17:35 Відповісти
Что, собственно говоря, ожидаемо.))
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06.09.2021 13:33 Відповісти
Скрепоносцы, чего всрались то?
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06.09.2021 13:41 Відповісти
Попыталь хоть но результат был очевиден.
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06.09.2021 13:41 Відповісти
РФ відмовила в допиті підозрюваних у справі МН17 Гіркіна і Дубинського - Цензор.НЕТ 8736
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06.09.2021 13:46 Відповісти
Им главное не мешать, сами справятся...
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06.09.2021 15:47 Відповісти
На Расии у власти гопники другого ответа можно не ждать...
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06.09.2021 14:03 Відповісти
еще пускай поведают каким боком УПК РФ к Гааге
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06.09.2021 14:07 Відповісти
"...Кримінально-процесуальний кодекс РФ забороняє обвинуваченому у кримінальній справі виступати як свідок у тій самій справі." Це якщо справа впроваджується в Росії. Але ж справа відкрита в Нідерландах! Там це дозволяється.
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06.09.2021 14:08 Відповісти
як вони опікуються виконанням законів, я аж розчулився)))
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06.09.2021 17:37 Відповісти
РФ відмовила в допиті підозрюваних у справі МН17 Гіркіна і Дубинського - Цензор.НЕТ 527 РФ відмовила в допиті підозрюваних у справі МН17 Гіркіна і Дубинського - Цензор.НЕТ 998 РФ відмовила в допиті підозрюваних у справі МН17 Гіркіна і Дубинського - Цензор.НЕТ 590
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06.09.2021 19:34 Відповісти
 
 