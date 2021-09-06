"Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович

Раду ждет рассмотрение проекта Госбюджета-2020, который будет чрезвычайно неоптимистичным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп "Европейской Солидарности" Николай Величкович в материале "Новый политсезон: бюджет, отставки и сюрпризы от власти".

"В конце лета мы уже увидели, что не хватает субсидий, поэтому придется пересматривать и бюджет на этот год. Также будут попытки большинства протянуть законопроект №5600, где речь идет об увеличении не только ренты на руду, но и налогов для граждан Украины. Планируют "залезть им в карман", чтобы получить около 40-50 миллиардов гривен", - объяснил парламентарий.

По его словам, из-за этого в Украине может быть экономический кризис.

"Что может привести к перезагрузке правительства. "Европейская Солидарность" выступает за то, что весь Кабмин Шмыгаля должен уйти в отставку. Он уже второй год работает без программы деятельности, из-за чего у членов Кабинета Министров нельзя спросить, что выполнено, а что - нет", - добавил нардеп.

Подробнее о старте работы Верховной Рады и ожидаемых к рассмотрению законопроектах читайте в материале Цензор.НЕТ.

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