РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15696 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
7 944 34
ВР (28724) налоги (3181)

"Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Раду ждет рассмотрение проекта Госбюджета-2020, который будет чрезвычайно неоптимистичным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп "Европейской Солидарности" Николай Величкович в материале  "Новый политсезон: бюджет, отставки и сюрпризы от власти".

"В конце лета мы уже увидели, что не хватает субсидий, поэтому придется пересматривать и бюджет на этот год. Также будут попытки большинства протянуть законопроект №5600, где речь идет об увеличении не только ренты на руду, но и налогов для граждан Украины. Планируют "залезть им в карман", чтобы получить около 40-50 миллиардов гривен", - объяснил парламентарий.

По его словам, из-за этого в Украине может быть экономический кризис.

"Что может привести к перезагрузке правительства. "Европейская Солидарность" выступает за то, что весь Кабмин Шмыгаля должен уйти в отставку. Он уже второй год работает без программы деятельности, из-за чего у членов Кабинета Министров нельзя спросить, что выполнено, а что - нет", - добавил нардеп.

Подробнее о старте работы Верховной Рады и ожидаемых к рассмотрению законопроектах читайте в материале Цензор.НЕТ.

Читайте: Порошенко: власть уже посчитала, что у людей можно вытянуть 50-100 млрд долларов, а люди после ковида едва сводят концы с концами

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
"Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович - Цензор.НЕТ 7513
показать весь комментарий
06.09.2021 15:23
+23
"Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович - Цензор.НЕТ 3816
показать весь комментарий
06.09.2021 15:14
+19
А я "ЗА" этот закон. С одной поправкой к нему. Касаться он должен только тех, кто проголосовал в 2019 году за Зеленского и партию "Слуга народа", с обязательной постановкой на их лбах штампа
"Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович - Цензор.НЕТ 6629
показать весь комментарий
06.09.2021 15:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович - Цензор.НЕТ 3816
показать весь комментарий
06.09.2021 15:14 Ответить
так они давят не быдло73 никчемное тупое и нищее, они будут давить тех, кто работает, и хоть что то создает, платит в бюджет.
показать весь комментарий
06.09.2021 15:34 Ответить
Податки на доходи фізичних осіб в Європі сягають 90% для мільйонерів, а в Україні податки на доходи обмежені розміром 17%, це абсолютно неправильно! Саме громадяни України мають нести головний тягар оподаткування, а не підприємства! Розмір оподаткування громадян потрібно збільшувати а розмір оподаткування бізнесу потрібно зменшувати! Тільки так можна побудувати здорову державу! Виборці мають розуміти що влада витрачає їхні кошти, а не якісь кошти державних компаній! Податок на доходи фізосіб потрібно підняти до 30% і далі поступово збільшувати до 40%!
показать весь комментарий
06.09.2021 18:45 Ответить
куда должны идти эти твои 40%
показать весь комментарий
06.09.2021 21:27 Ответить
"Слуги" намагатимуться протягнути законопроєкт №5600, що збільшує податки для громадян, - Величкович - Цензор.НЕТ 270
показать весь комментарий
06.09.2021 21:51 Ответить
Никаких налогов, тем более "новых" зебилью не платите.
Всё будет украдено, а когда доворуют- разбегутся: кто в Израиль, кто в парашу. "Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович - Цензор.НЕТ 7918
показать весь комментарий
06.09.2021 15:15 Ответить
"Слуги" намагатимуться протягнути законопроєкт №5600, що збільшує податки для громадян, - Величкович - Цензор.НЕТ 1015
показать весь комментарий
06.09.2021 15:42 Ответить
Раду ждет рассмотрение проекта Госбюджета-2020, который будет чрезвычайно неоптимистичным.



Это как? "Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович - Цензор.НЕТ 6062

"Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович - Цензор.НЕТ 8776
показать весь комментарий
06.09.2021 15:17 Ответить
_Но нет! Назад в 1933. Если народ ограбить и довести до нищеты - у него всё время и силы будут уходить на выживание, а в это время бандиты беспрепятственно установят диктатуру.
показать весь комментарий
06.09.2021 15:21 Ответить
Лучше бы протянули закон, уменьшающий кол-во депутов, а то народ слишком много в их "голодные" пасти засовывает.
показать весь комментарий
06.09.2021 15:19 Ответить
это закон, сокращающий бенины расходы на парламент
показать весь комментарий
06.09.2021 15:44 Ответить
Не будут пытаться - они протянут все нужные им законы. Зеленые дебилы "зробили себе разом".
показать весь комментарий
06.09.2021 15:20 Ответить
Слуги нічого просто так не роблять. Якась тварина їм буде платити за це.
показать весь комментарий
06.09.2021 15:20 Ответить
Д'ерьмак.
показать весь комментарий
06.09.2021 15:24 Ответить
Тише,тише. Слышите? "Эпоха благополучия" наступила.
показать весь комментарий
06.09.2021 15:20 Ответить
Это точно. На кладбище субсидии не нужны и налоги платить не надо. И тишина...
показать весь комментарий
06.09.2021 15:28 Ответить
А я "ЗА" этот закон. С одной поправкой к нему. Касаться он должен только тех, кто проголосовал в 2019 году за Зеленского и партию "Слуга народа", с обязательной постановкой на их лбах штампа
"Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович - Цензор.НЕТ 6629
показать весь комментарий
06.09.2021 15:22 Ответить
"Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович - Цензор.НЕТ 7513
показать весь комментарий
06.09.2021 15:23 Ответить
"Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович - Цензор.НЕТ 5881 Слуги ... народу.
показать весь комментарий
06.09.2021 15:29 Ответить
треба буде подивитися, як голосуватимуть лібертаріанці, які, зокрема, ратують за зменшення рівня оподаткування.
"Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук окреслив погляди "Слуги народу". Він назвав лібертаріанство, як основну ідеологію до якої тяжіє партія. "Я як заходив лібертаріанцем, так і залишаюсь, і від своїх слів не відхрещуюся. Для мене важливо, щоби держава врешті-решт стала державою - сервісом, щоби кожен громадянин нашої держави мав можливість реалізувати своє бачення", - сказав Стефанчук."
показать весь комментарий
06.09.2021 15:30 Ответить
Либер-тари-хто?

Вспомнился анекдот. Колхоз, собрание, решается вопрос как называться. Варианты "Красное дышло", "Последний путь Ильича" и "Коммунар" отклонили, как надоевшие. Тут поднимает руку дедок, по совместительству местный грамотей: "А давайте назовём колхоз имени Лопе де Вега".
Все такие: "ох нифига себе! А кто это?"
Дед: "Да хрен его знает, но очень уж похоже на ё.. твою мать!"
показать весь комментарий
06.09.2021 16:38 Ответить
Зебобикам это в радость. Что может быть приятней и милей зебобиковскому сердцу чем остаться без субсидии и с платежкой в несколько тысяч за хрущевскую конуру? Это же радость, все-равно как на концерт квартала сходил
показать весь комментарий
06.09.2021 15:39 Ответить
Ура-ура! Экономический кризис! Полгода только прошло, а бюджета уже нет! Теперь этот Порошенко не отвертится! "Слуги" намагатимуться протягнути законопроєкт №5600, що збільшує податки для громадян, - Величкович - Цензор.НЕТ 9356
показать весь комментарий
06.09.2021 15:40 Ответить
поддерживаю. у нас во всем виноваты папередники или порох. а то что госдолг при моне за 2 года стал на 25 ярдов больше, вообще кравчук виноват или покойный черновол, а еще точнее, то горбачев.
показать весь комментарий
06.09.2021 16:04 Ответить
Давно пора повысить налоги до 102% от доходов!
показать весь комментарий
06.09.2021 15:44 Ответить
Завдяки Г + Г, за активним сприянням кремля, вкрай тупе населення повірило у єврейську геніальність і порядність містечкового пройдисвіта. Сумний підсумок цього вибору, закономірний. Далі буде ще "краще".
показать весь комментарий
06.09.2021 16:03 Ответить
"Рятуйте свої діти, бо за рульом бандити..." (с) Кузьма
показать весь комментарий
06.09.2021 16:11 Ответить
это очень плохо
показать весь комментарий
06.09.2021 16:23 Ответить
" законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан"

а конкретно ?
много граждан Украины продают по 3 квартиры и более в год?
показать весь комментарий
06.09.2021 16:50 Ответить
зебіл Koshserg, це оподаткування не тільки грндона та смішко зачепить.
показать весь комментарий
06.09.2021 17:01 Ответить
Зелоное дерь.о хочет устроить продразверздку...
показать весь комментарий
06.09.2021 16:52 Ответить
Спасібо жителям Кривбаса за *********** підараса.
показать весь комментарий
06.09.2021 17:09 Ответить
"Слуги" намагатимуться протягнути законопроєкт №5600, що збільшує податки для громадян, - Величкович - Цензор.НЕТ 4693
показать весь комментарий
06.09.2021 17:28 Ответить
" Одноразова конфіскація третини заощаджень населення - це не «повернути в економіку», а якраз навпаки: конфіскувати раніше накопичені заощадження, щоб «прогнати» одноразово гігантську суму через бюджет.
Оскільки вона буде вилучена з доходів населення поточного року, то на цю ж суму впаде і внутрішній попит в економіці, який є складовою частиною ВВП.
А значить станеться шоковий спад в економіці.
А що, на вашу думку, з нею має статися, якщо величезну суму в 15 млрд дол на які люди збиралися купити квартир, машин, продуктів харчування, просто взяти і вилучити у них додатковими надподатками?
Де тут «повернення грошей в економіку» ?!= Михаил Кухар =
показать весь комментарий
06.09.2021 17:30 Ответить
 
 