"Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Раду ждет рассмотрение проекта Госбюджета-2020, который будет чрезвычайно неоптимистичным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп "Европейской Солидарности" Николай Величкович в материале "Новый политсезон: бюджет, отставки и сюрпризы от власти".
"В конце лета мы уже увидели, что не хватает субсидий, поэтому придется пересматривать и бюджет на этот год. Также будут попытки большинства протянуть законопроект №5600, где речь идет об увеличении не только ренты на руду, но и налогов для граждан Украины. Планируют "залезть им в карман", чтобы получить около 40-50 миллиардов гривен", - объяснил парламентарий.
По его словам, из-за этого в Украине может быть экономический кризис.
"Что может привести к перезагрузке правительства. "Европейская Солидарность" выступает за то, что весь Кабмин Шмыгаля должен уйти в отставку. Он уже второй год работает без программы деятельности, из-за чего у членов Кабинета Министров нельзя спросить, что выполнено, а что - нет", - добавил нардеп.
Подробнее о старте работы Верховной Рады и ожидаемых к рассмотрению законопроектах читайте в материале Цензор.НЕТ.
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Всё будет украдено, а когда доворуют- разбегутся: кто в Израиль, кто в парашу.
Это как?
"Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук окреслив погляди "Слуги народу". Він назвав лібертаріанство, як основну ідеологію до якої тяжіє партія. "Я як заходив лібертаріанцем, так і залишаюсь, і від своїх слів не відхрещуюся. Для мене важливо, щоби держава врешті-решт стала державою - сервісом, щоби кожен громадянин нашої держави мав можливість реалізувати своє бачення", - сказав Стефанчук."
Вспомнился анекдот. Колхоз, собрание, решается вопрос как называться. Варианты "Красное дышло", "Последний путь Ильича" и "Коммунар" отклонили, как надоевшие. Тут поднимает руку дедок, по совместительству местный грамотей: "А давайте назовём колхоз имени Лопе де Вега".
Все такие: "ох нифига себе! А кто это?"
Дед: "Да хрен его знает, но очень уж похоже на ё.. твою мать!"
а конкретно ?
много граждан Украины продают по 3 квартиры и более в год?
Оскільки вона буде вилучена з доходів населення поточного року, то на цю ж суму впаде і внутрішній попит в економіці, який є складовою частиною ВВП.
А значить станеться шоковий спад в економіці.
А що, на вашу думку, з нею має статися, якщо величезну суму в 15 млрд дол на які люди збиралися купити квартир, машин, продуктів харчування, просто взяти і вилучити у них додатковими надподатками?
Де тут «повернення грошей в економіку» ?!= Михаил Кухар =