"Слуги" намагатимуться протягнути законопроєкт №5600, що збільшує податки для громадян, - Величкович

Раду чекає розгляд проєкту Держбюджету-2020 року, який буде надзвичайно неоптимістичним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Європейської Солідарності" Микола Величкович у матеріалі "Новий політсезон: бюджет, відставки і сюрпризи від влади".

"Наприкінці літа ми вже побачили, що бракує субсидій, тому доведеться переглядати й бюджет на цей рік. Також будуть спроби більшості протягнути законопроєкт №5600, де йдеться про збільшення не лише ренти на руду, а й податків для громадян України. Планують "залізти їм у кишеню", щоб отримати близько 40-50 мільярдів гривень", - пояснив парламентарій.

За його словами, через це в Україні може бути економічна криза.

"Що може призвести до перезавантаження уряду. "Європейська Солідарність" виступає за те, що весь Кабмін Шмигаля має піти у відставку. Він уже другий рік працює без програми діяльності, через що з членів Кабінету Міністрів не можна спитати, що виконано, а що - ні", - додав нардеп.

Детальніше про старт роботи Верховної Ради й очікувані до розгляду законопроєкти читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

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