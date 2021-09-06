"Слуги" намагатимуться протягнути законопроєкт №5600, що збільшує податки для громадян, - Величкович
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Раду чекає розгляд проєкту Держбюджету-2020 року, який буде надзвичайно неоптимістичним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Європейської Солідарності" Микола Величкович у матеріалі "Новий політсезон: бюджет, відставки і сюрпризи від влади".
"Наприкінці літа ми вже побачили, що бракує субсидій, тому доведеться переглядати й бюджет на цей рік. Також будуть спроби більшості протягнути законопроєкт №5600, де йдеться про збільшення не лише ренти на руду, а й податків для громадян України. Планують "залізти їм у кишеню", щоб отримати близько 40-50 мільярдів гривень", - пояснив парламентарій.
За його словами, через це в Україні може бути економічна криза.
"Що може призвести до перезавантаження уряду. "Європейська Солідарність" виступає за те, що весь Кабмін Шмигаля має піти у відставку. Він уже другий рік працює без програми діяльності, через що з членів Кабінету Міністрів не можна спитати, що виконано, а що - ні", - додав нардеп.
Детальніше про старт роботи Верховної Ради й очікувані до розгляду законопроєкти читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.
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Всё будет украдено, а когда доворуют- разбегутся: кто в Израиль, кто в парашу.
Это как?
"Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук окреслив погляди "Слуги народу". Він назвав лібертаріанство, як основну ідеологію до якої тяжіє партія. "Я як заходив лібертаріанцем, так і залишаюсь, і від своїх слів не відхрещуюся. Для мене важливо, щоби держава врешті-решт стала державою - сервісом, щоби кожен громадянин нашої держави мав можливість реалізувати своє бачення", - сказав Стефанчук."
Вспомнился анекдот. Колхоз, собрание, решается вопрос как называться. Варианты "Красное дышло", "Последний путь Ильича" и "Коммунар" отклонили, как надоевшие. Тут поднимает руку дедок, по совместительству местный грамотей: "А давайте назовём колхоз имени Лопе де Вега".
Все такие: "ох нифига себе! А кто это?"
Дед: "Да хрен его знает, но очень уж похоже на ё.. твою мать!"
а конкретно ?
много граждан Украины продают по 3 квартиры и более в год?
Оскільки вона буде вилучена з доходів населення поточного року, то на цю ж суму впаде і внутрішній попит в економіці, який є складовою частиною ВВП.
А значить станеться шоковий спад в економіці.
А що, на вашу думку, з нею має статися, якщо величезну суму в 15 млрд дол на які люди збиралися купити квартир, машин, продуктів харчування, просто взяти і вилучити у них додатковими надподатками?
Де тут «повернення грошей в економіку» ?!= Михаил Кухар =