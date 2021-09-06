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Новини Політика України
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"Слуги" намагатимуться протягнути законопроєкт №5600, що збільшує податки для громадян, - Величкович

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Раду чекає розгляд проєкту Держбюджету-2020 року, який буде надзвичайно неоптимістичним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Європейської Солідарності" Микола Величкович у матеріалі "Новий політсезон: бюджет, відставки і сюрпризи від влади".

"Наприкінці літа ми вже побачили, що бракує субсидій, тому доведеться переглядати й бюджет на цей рік. Також будуть спроби більшості протягнути законопроєкт №5600, де йдеться про збільшення не лише ренти на руду, а й податків для громадян України. Планують "залізти їм у кишеню", щоб отримати близько 40-50 мільярдів гривень", - пояснив парламентарій.

За його словами, через це в Україні може бути економічна криза.

"Що може призвести до перезавантаження уряду. "Європейська Солідарність" виступає за те, що весь Кабмін Шмигаля має піти у відставку. Він уже другий рік працює без програми діяльності, через що з членів Кабінету Міністрів не можна спитати, що виконано, а що - ні", - додав нардеп.

Детальніше про старт роботи Верховної Ради й очікувані до розгляду законопроєкти читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Також читайте: Порошенко: Влада вже порахувала, що у людей можна витягнути 50-100 млрд доларів, а люди після ковіду ледве зводять кінці з кінцям

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
"Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович - Цензор.НЕТ 7513
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06.09.2021 15:23
+23
"Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович - Цензор.НЕТ 3816
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06.09.2021 15:14
+19
А я "ЗА" этот закон. С одной поправкой к нему. Касаться он должен только тех, кто проголосовал в 2019 году за Зеленского и партию "Слуга народа", с обязательной постановкой на их лбах штампа
"Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович - Цензор.НЕТ 6629
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06.09.2021 15:22
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"Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович - Цензор.НЕТ 3816
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06.09.2021 15:14 Відповісти
так они давят не быдло73 никчемное тупое и нищее, они будут давить тех, кто работает, и хоть что то создает, платит в бюджет.
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06.09.2021 15:34 Відповісти
Податки на доходи фізичних осіб в Європі сягають 90% для мільйонерів, а в Україні податки на доходи обмежені розміром 17%, це абсолютно неправильно! Саме громадяни України мають нести головний тягар оподаткування, а не підприємства! Розмір оподаткування громадян потрібно збільшувати а розмір оподаткування бізнесу потрібно зменшувати! Тільки так можна побудувати здорову державу! Виборці мають розуміти що влада витрачає їхні кошти, а не якісь кошти державних компаній! Податок на доходи фізосіб потрібно підняти до 30% і далі поступово збільшувати до 40%!
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06.09.2021 18:45 Відповісти
куда должны идти эти твои 40%
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06.09.2021 21:27 Відповісти
"Слуги" намагатимуться протягнути законопроєкт №5600, що збільшує податки для громадян, - Величкович - Цензор.НЕТ 270
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06.09.2021 21:51 Відповісти
Никаких налогов, тем более "новых" зебилью не платите.
Всё будет украдено, а когда доворуют- разбегутся: кто в Израиль, кто в парашу. "Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович - Цензор.НЕТ 7918
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06.09.2021 15:15 Відповісти
"Слуги" намагатимуться протягнути законопроєкт №5600, що збільшує податки для громадян, - Величкович - Цензор.НЕТ 1015
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06.09.2021 15:42 Відповісти
Раду ждет рассмотрение проекта Госбюджета-2020, который будет чрезвычайно неоптимистичным.



Это как? "Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович - Цензор.НЕТ 6062

"Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович - Цензор.НЕТ 8776
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06.09.2021 15:17 Відповісти
_Но нет! Назад в 1933. Если народ ограбить и довести до нищеты - у него всё время и силы будут уходить на выживание, а в это время бандиты беспрепятственно установят диктатуру.
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06.09.2021 15:21 Відповісти
Лучше бы протянули закон, уменьшающий кол-во депутов, а то народ слишком много в их "голодные" пасти засовывает.
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06.09.2021 15:19 Відповісти
это закон, сокращающий бенины расходы на парламент
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06.09.2021 15:44 Відповісти
Не будут пытаться - они протянут все нужные им законы. Зеленые дебилы "зробили себе разом".
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06.09.2021 15:20 Відповісти
Слуги нічого просто так не роблять. Якась тварина їм буде платити за це.
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06.09.2021 15:20 Відповісти
Д'ерьмак.
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06.09.2021 15:24 Відповісти
Тише,тише. Слышите? "Эпоха благополучия" наступила.
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06.09.2021 15:20 Відповісти
Это точно. На кладбище субсидии не нужны и налоги платить не надо. И тишина...
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06.09.2021 15:28 Відповісти
А я "ЗА" этот закон. С одной поправкой к нему. Касаться он должен только тех, кто проголосовал в 2019 году за Зеленского и партию "Слуга народа", с обязательной постановкой на их лбах штампа
"Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович - Цензор.НЕТ 6629
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06.09.2021 15:22 Відповісти
"Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович - Цензор.НЕТ 7513
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06.09.2021 15:23 Відповісти
"Слуги" будут пытаться протянуть законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан, - Величкович - Цензор.НЕТ 5881 Слуги ... народу.
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06.09.2021 15:29 Відповісти
треба буде подивитися, як голосуватимуть лібертаріанці, які, зокрема, ратують за зменшення рівня оподаткування.
"Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук окреслив погляди "Слуги народу". Він назвав лібертаріанство, як основну ідеологію до якої тяжіє партія. "Я як заходив лібертаріанцем, так і залишаюсь, і від своїх слів не відхрещуюся. Для мене важливо, щоби держава врешті-решт стала державою - сервісом, щоби кожен громадянин нашої держави мав можливість реалізувати своє бачення", - сказав Стефанчук."
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06.09.2021 15:30 Відповісти
Либер-тари-хто?

Вспомнился анекдот. Колхоз, собрание, решается вопрос как называться. Варианты "Красное дышло", "Последний путь Ильича" и "Коммунар" отклонили, как надоевшие. Тут поднимает руку дедок, по совместительству местный грамотей: "А давайте назовём колхоз имени Лопе де Вега".
Все такие: "ох нифига себе! А кто это?"
Дед: "Да хрен его знает, но очень уж похоже на ё.. твою мать!"
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06.09.2021 16:38 Відповісти
Зебобикам это в радость. Что может быть приятней и милей зебобиковскому сердцу чем остаться без субсидии и с платежкой в несколько тысяч за хрущевскую конуру? Это же радость, все-равно как на концерт квартала сходил
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06.09.2021 15:39 Відповісти
Ура-ура! Экономический кризис! Полгода только прошло, а бюджета уже нет! Теперь этот Порошенко не отвертится! "Слуги" намагатимуться протягнути законопроєкт №5600, що збільшує податки для громадян, - Величкович - Цензор.НЕТ 9356
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06.09.2021 15:40 Відповісти
поддерживаю. у нас во всем виноваты папередники или порох. а то что госдолг при моне за 2 года стал на 25 ярдов больше, вообще кравчук виноват или покойный черновол, а еще точнее, то горбачев.
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06.09.2021 16:04 Відповісти
Давно пора повысить налоги до 102% от доходов!
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06.09.2021 15:44 Відповісти
Завдяки Г + Г, за активним сприянням кремля, вкрай тупе населення повірило у єврейську геніальність і порядність містечкового пройдисвіта. Сумний підсумок цього вибору, закономірний. Далі буде ще "краще".
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06.09.2021 16:03 Відповісти
"Рятуйте свої діти, бо за рульом бандити..." (с) Кузьма
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06.09.2021 16:11 Відповісти
это очень плохо
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06.09.2021 16:23 Відповісти
" законопроект №5600, увеличивающий налоги для граждан"

а конкретно ?
много граждан Украины продают по 3 квартиры и более в год?
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06.09.2021 16:50 Відповісти
зебіл Koshserg, це оподаткування не тільки грндона та смішко зачепить.
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06.09.2021 17:01 Відповісти
Зелоное дерь.о хочет устроить продразверздку...
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06.09.2021 16:52 Відповісти
Спасібо жителям Кривбаса за *********** підараса.
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06.09.2021 17:09 Відповісти
"Слуги" намагатимуться протягнути законопроєкт №5600, що збільшує податки для громадян, - Величкович - Цензор.НЕТ 4693
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06.09.2021 17:28 Відповісти
" Одноразова конфіскація третини заощаджень населення - це не «повернути в економіку», а якраз навпаки: конфіскувати раніше накопичені заощадження, щоб «прогнати» одноразово гігантську суму через бюджет.
Оскільки вона буде вилучена з доходів населення поточного року, то на цю ж суму впаде і внутрішній попит в економіці, який є складовою частиною ВВП.
А значить станеться шоковий спад в економіці.
А що, на вашу думку, з нею має статися, якщо величезну суму в 15 млрд дол на які люди збиралися купити квартир, машин, продуктів харчування, просто взяти і вилучити у них додатковими надподатками?
Де тут «повернення грошей в економіку» ?!= Михаил Кухар =
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06.09.2021 17:30 Відповісти
 
 