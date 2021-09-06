"Северный поток-2" заработает уже через несколько дней, - Лавров

Газопровод "Северный поток 2" достроят в ближайшие дни, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Он достроен будет через несколько дней, работать начнет", - сказал Лавров в Петербурге в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне текущего года.

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