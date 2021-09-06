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"Північний потік-2" запрацює вже через кілька днів, - Лавров
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Газопровід "Північний потік-2" добудують найближчими днями, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
"Він добудований буде через кілька днів, працювати почне", - сказав Лавров у Петербурзі в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
2 вересня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що перші поставки "Північним потоком-2" можуть бути здійснені вже в опалювальному сезоні поточного року.
Топ коментарі
+16 Рома Маестро
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+7 товарищ Маузер 2
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Будь ласка, зачекайте...
попкорн скрок годности истикает
кстати, прием извинений с 08:00 утра
Реально цей газопровід несе небезпеку лише тим хто "піднімає бабки" на транзиті російського газу........ та експорті українського (таке також існує).
*********, скажи, как ты умудрился в одном слове сделать аж три ошибки?
на каких сранях-рязанях вас,таких убогих вОнюшек, клепают, ась?
запомни, кацапсина под прокси, прИглАшаешЬ, от другого рассеянскага слова прИглАшение.
він буде довго й нудно відробляти витрачені кошти
Вот вопрос для Германии и всей ЕС
Суд в Дюссельдорфе решил*, что на газопровод должны распространяться действующие правила ЕС:
"Северный поток - 2" должен быть независимым от "Газпрома". Компания, которая транспортирует газ, должна продавать свои мощности третьим сторонам.
Однако т.н. немецкий политолог Александр Рар, который за свои про-российские взгляды считается в Германии рупором Газпрома,
усомнился в жизнеспособности решения суда в Дюссельдорфе не выводить газопровод «Северный поток - 2» из-под действия газовой директивы Евросоюза; от требований для «Северного потока - 2» - уверен, что ... легко откажутся в случае необходимости, к примеру, в условиях предстоящей холодной зимы.
«Я вас уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс в отношении прокачки газа» - Александр Рар.
«Эксперт" Александр Рар снова повторил старый нарратив Кремля о том, ГТС Украины устарела морально и физически и связанный с этим на риски в транспортировке природного газа по ГТС Украины.
И «тогда оба "Северных потока" - первый и второй - станут для Европы спасением» ЕС, нуждающийся в больших объемах природного газа, начнет судорожно его закупать, несмотря на свои ограничения и рестрикции.
Вот как откровенно о стратегии и тактики Кремля в ПРИНУЖДЕНИИ Европы к еще большей покорности.
Часть тактических задач достигнута: снижение поставок природного газа в ЕС в сезон наполнения газовых хранилищ и, связанный с этим тактическим ходом Газпрома, стремительный рост цен, - дефицит газа для заполнения хранилищ привел к росту цен за 600 долларов США за 1000 м.куб..
Теперь осталась самая малость: «оказать братскую помощь Украине в организации» взрыва на ГТС Украины в самый оптимальный момент.
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Примечание *Высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу оператора «Северного потока - 2» Nord Stream 2 AG на решение регулятора ФРГ не выводить проект из-под действия обновленных нормативов. Они гласят, что входящий на территорию ЕС газопровод частично заполняется альтернативным поставщиком или его фрагмент на европейской территории должен принадлежать сторонней компании.
Российские власти в авральном режиме ищут способы спасти многострадальный проект «Северный поток-2».........
Разрешить экспорт газа вопреки закрепленной законом монополии «Газпрома» попросил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Как сообщает «Коммерсант», он обратился с письмом к президенту Владимиру Путину, .......... По идее Сечина, формально отменять экспортний монополизм «Газпрома» не потребуется: он сможет стать агентом по продаже газа «Роснефти»................
Против схемы Сечина, впрочем, выступает «Газпром».......
Проиграв суд в Дюссельдорфе, компания предпринимает еще одну попытку пробить брешь в европейской юридической обороне. Для этого она попробует зарегистрировать свою 100-процентную дочку - Nord Stream 2 AG - в качестве независимого поставщика.
Решение должен принять регулятор газового рынка ФРГ - Федеральное сетевое агентство. Однако ему требуется одобрение министерства экономики, которое может оказаться недоступно, если после сентябрьских выборов во главе ведомства встанет представитель «зеленых».
Чиновники Еврокомиссии настаивают на том, чтобы «Газпром» продал «Северный поток-2», рассказали источники Frankfurter Allgemeine Zeitung в Брюсселе. По их словам, в ЕК не видят другого способа для России выполнить нормы ЕС.
Гы-гы-гы......
І страхуваня , і сертифікація , отимання необхідних дозволів + уже згадуване рішення суду - усе це необхідно виконувати
І нічого кричати - що гряде люта зима - то десь тут чи в РФ може бути аргументом - а там - воно не пройде
19 мин. ·
А тем временем Путин искусственно взвинтил цену на газ в Европе уже до 670 долларов за тысячу кубов.
Это прямой шантаж: или запускаете «Северный поток-2», или будете покупать газ по таким ценам, что в ваших странах начнутся протесты.
Впрочем, европейцы получили то, на что и заслуживают. Попытка заигрывать с Путиным заканчивается именно так…
Замість того, щоб заключати контракти і качати через Україну як раніше, почали гратися у власний бізнес на трубопроводах. Отримали ціну під 700 доларів за тисячу кубометрів. У вигоді лише рф. І не скажеш, що європейці такі тупі. Але ось факт.