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"Північний потік-2" запрацює вже через кілька днів, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Газопровід "Північний потік-2" добудують найближчими днями, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Він добудований буде через кілька днів, працювати почне", - сказав Лавров у Петербурзі в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

2 вересня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що перші поставки "Північним потоком-2" можуть бути здійснені вже в опалювальному сезоні поточного року.

Читайте: Вітренко: "Північний потік-2" буде добудований. Але не факт, що запрацює

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
+ ОБСЕ вгнали нах с границы между дырой и федераской + большие "учения"....пазлы складываются...
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06.09.2021 15:43
+10
То что, скоро наступление?
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06.09.2021 15:42
+7
Ангела счастлива....будут теперь с Пуйлом целоваться взасос...
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06.09.2021 15:42
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То что, скоро наступление?
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06.09.2021 15:42 Відповісти
+ ОБСЕ вгнали нах с границы между дырой и федераской + большие "учения"....пазлы складываются...
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06.09.2021 15:43 Відповісти
я за#ба#ся ждать, когда путин нападёт "Північний потік-2" запрацює вже через кілька днів, - Лавров - Цензор.НЕТ 5204
попкорн скрок годности истикает
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06.09.2021 16:34 Відповісти
Ты все пропустил, ваши урюки давно на гноярнике...
"Північний потік-2" запрацює вже через кілька днів, - Лавров - Цензор.НЕТ 8331
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06.09.2021 18:14 Відповісти
Ангела счастлива....будут теперь с Пуйлом целоваться взасос...
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06.09.2021 15:42 Відповісти
Лошадка была бы не лошадкой если бы не с3,14здела. Достроить то его может и достроят,но что бы он заработал, его еще надо сертифицировать.
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06.09.2021 19:11 Відповісти
Ну это вообще плевое дело. За немцами не заржавеет. "Північний потік-2" запрацює вже через кілька днів, - Лавров - Цензор.НЕТ 9713 Не зря же фрау Риббентроп все это время так этот поток лелеяла.
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06.09.2021 19:19 Відповісти
как там с сертификацией дела обстоят? февраль уже кончается. долго еще ждать?
кстати, прием извинений с 08:00 утра
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26.02.2022 01:27 Відповісти
с такими обьемами газа в хранилищах немцы что хошь подпишут, что хошь сертифицируют и выведут из газовых деректив,вы помните как с первым потоком было? газа не хватало, разрешили типо в тестовом режиме, на полную мощь запустить , а потом и вовсе из газовой директивы вывели, кацапы же специально лишний газ не продают, они сразу сказали, весь газ, что помимо контракта только по сп 2, ща мороз треснет ух как там все забегают.
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06.09.2021 22:07 Відповісти
наконец то отмучались. Зовите скрепных будем отпевать.
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06.09.2021 15:44 Відповісти
Ну і що?
Реально цей газопровід несе небезпеку лише тим хто "піднімає бабки" на транзиті російського газу........ та експорті українського (таке також існує).
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06.09.2021 15:45 Відповісти
Скажите лошади, что есть еще волшебное слово "сертификация". "Північний потік-2" запрацює вже через кілька днів, - Лавров - Цензор.НЕТ 1939
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06.09.2021 15:49 Відповісти
Сертификация чего ? Оператора СП-2 как независимого поставщика, чтобы можно было его загружать на 100%. А запустить газогон это им не помешает. Только он сможет работать на 50% его пропускной способности.
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06.09.2021 15:54 Відповісти
Почитай.
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06.09.2021 16:01 Відповісти
Поросюк, на свинарник и на бутылку
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06.09.2021 16:15 Відповісти
ты эксперт по бутылкам? или почему постояна другим преглошаеш? оставь свою любовь при себе
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06.09.2021 16:42 Відповісти
Пшла вон кацапская падла
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06.09.2021 17:26 Відповісти
ПрЕглОшаешЬ, безграмотное тупое лаптеногое, у вас там на свинособакии, шо, последню школу закрыли? Двухклассную
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06.09.2021 17:50 Відповісти
преглошаеш



*********, скажи, как ты умудрился в одном слове сделать аж три ошибки?
на каких сранях-рязанях вас,таких убогих вОнюшек, клепают, ась?
запомни, кацапсина под прокси, прИглАшаешЬ, от другого рассеянскага слова прИглАшение.
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06.09.2021 18:11 Відповісти
Вы наивные еще верите что в етом мире бумажка что то значит?
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06.09.2021 16:30 Відповісти
я понимаю, в это трудно поверить, но у нас, в Германии, верить можно даже обычному слову. это в том смысле, что слово РЕАЛЬНО имеет юридическую силу точно такую же, как и письменный договор. это я говорю по собственному опыту. у нас и на письменных договорах печатей, практически, не ставят. подпись же есть! чего еще надо?
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26.02.2022 01:37 Відповісти
нічого він не заробить ні через декілька днів, ні через декілька років
він буде довго й нудно відробляти витрачені кошти
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06.09.2021 15:50 Відповісти
про міст теж так казали "Північний потік-2" запрацює вже через кілька днів, - Лавров - Цензор.НЕТ 3533
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06.09.2021 17:13 Відповісти
А этот мост тебя накормил? Денег тебе добавил? Дебил зауральский
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06.09.2021 17:51 Відповісти
а чого тебе так взрочив цей факт? шо, не построєний? шо не бігали такі рівнем розвитку, як ти, не казали, що не построять? так чого ти зараз на ті самі грабі наступаєш? час покаже. а твої хотєлки залишуться або хотєлками, або справдяться.
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06.09.2021 18:03 Відповісти
У тебя шо, на зауралье уже снег выпал? Или бутылка выскочила? Лапти завяжи, для начала, и переводчик смени, а мост и нам пригодится
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06.09.2021 19:15 Відповісти
"Північний потік-2" запрацює вже через кілька днів, - Лавров - Цензор.НЕТ 9684
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06.09.2021 15:52 Відповісти
Лавров уверен, что стратегии и тактики Кремля в ПРИНУЖДЕНИИ Европы к еще большей покорности принесут успех. Северний поток 2 - «Быть или не быть… Достойно ль Смиряться под ударами судьбы, Иль надо оказать сопротивленье..(с).

Вот вопрос для Германии и всей ЕС

Суд в Дюссельдорфе решил*, что на газопровод должны распространяться действующие правила ЕС:

"Северный поток - 2" должен быть независимым от "Газпрома". Компания, которая транспортирует газ, должна продавать свои мощности третьим сторонам.
Однако т.н. немецкий политолог Александр Рар, который за свои про-российские взгляды считается в Германии рупором Газпрома,
усомнился в жизнеспособности решения суда в Дюссельдорфе не выводить газопровод «Северный поток - 2» из-под действия газовой директивы Евросоюза; от требований для «Северного потока - 2» - уверен, что ... легко откажутся в случае необходимости, к примеру, в условиях предстоящей холодной зимы.
«Я вас уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс в отношении прокачки газа» - Александр Рар.
«Эксперт" Александр Рар снова повторил старый нарратив Кремля о том, ГТС Украины устарела морально и физически и связанный с этим на риски в транспортировке природного газа по ГТС Украины.
И «тогда оба "Северных потока" - первый и второй - станут для Европы спасением» ЕС, нуждающийся в больших объемах природного газа, начнет судорожно его закупать, несмотря на свои ограничения и рестрикции.
Вот как откровенно о стратегии и тактики Кремля в ПРИНУЖДЕНИИ Европы к еще большей покорности.
Часть тактических задач достигнута: снижение поставок природного газа в ЕС в сезон наполнения газовых хранилищ и, связанный с этим тактическим ходом Газпрома, стремительный рост цен, - дефицит газа для заполнения хранилищ привел к росту цен за 600 долларов США за 1000 м.куб..
Теперь осталась самая малость: «оказать братскую помощь Украине в организации» взрыва на ГТС Украины в самый оптимальный момент.
---------------------------------------------------------------------------
Примечание *Высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу оператора «Северного потока - 2» Nord Stream 2 AG на решение регулятора ФРГ не выводить проект из-под действия обновленных нормативов. Они гласят, что входящий на территорию ЕС газопровод частично заполняется альтернативным поставщиком или его фрагмент на европейской территории должен принадлежать сторонней компании.
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06.09.2021 15:54 Відповісти
Что мешает создать отдельную компанию для транспортировки?
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06.09.2021 18:43 Відповісти
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-pridumala-sposob-oboyti-evropeyskie-zaprety-na-severny-potok-2-1030779863 "Північний потік-2" запрацює вже через кілька днів, - Лавров - Цензор.НЕТ 1163 .

Российские власти в авральном режиме ищут способы спасти многострадальный проект «Северный поток-2».........

Разрешить экспорт газа вопреки закрепленной законом монополии «Газпрома» попросил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Как сообщает «Коммерсант», он обратился с письмом к президенту Владимиру Путину, .......... По идее Сечина, формально отменять экспортний монополизм «Газпрома» не потребуется: он сможет стать агентом по продаже газа «Роснефти»................
Против схемы Сечина, впрочем, выступает «Газпром».......
Проиграв суд в Дюссельдорфе, компания предпринимает еще одну попытку пробить брешь в европейской юридической обороне. Для этого она попробует зарегистрировать свою 100-процентную дочку - Nord Stream 2 AG - в качестве независимого поставщика.
Решение должен принять регулятор газового рынка ФРГ - Федеральное сетевое агентство. Однако ему требуется одобрение министерства экономики, которое может оказаться недоступно, если после сентябрьских выборов во главе ведомства встанет представитель «зеленых».
 Чиновники Еврокомиссии настаивают на том, чтобы «Газпром» продал «Северный поток-2», рассказали источники Frankfurter Allgemeine Zeitung в Брюсселе.  По их словам, в ЕК не видят другого способа для России выполнить нормы ЕС.
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06.09.2021 21:33 Відповісти
а зачем ? есть роснефть и новотэк они спят и видят кусок трубы отгрызть и газпром потеснить
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06.09.2021 22:13 Відповісти
Это сугубо "бизнес-проект" и там нет никакой политики - поэтому завершение строительства комментирует министр иностранных дел...
Гы-гы-гы......
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06.09.2021 15:57 Відповісти
А как дело с страховкой ?
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06.09.2021 15:59 Відповісти
"Північний потік-2" запрацює вже через кілька днів, - Лавров - Цензор.НЕТ 8724
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06.09.2021 16:00 Відповісти
Ще на ру.пєдію чи чєбурнєт сцьіль дай, москалику.
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06.09.2021 16:15 Відповісти
Тема достройки СП-2 себя уже отжила если честно) уже даже скучно ее комментировать "Північний потік-2" запрацює вже через кілька днів, - Лавров - Цензор.НЕТ 8362
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06.09.2021 16:20 Відповісти
Достроен будет.. а на счет мощности там еще будут бодаться.
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06.09.2021 16:24 Відповісти
Пиши быстрее,у тебя мало времени 😂🌷×××
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06.09.2021 16:24 Відповісти
Нарешті, запускайте вже і несіть 10 лярдів євриків німцям, класний бізнес у москалів, ще нічого не прокачали, а на 10 млрд вже попали.
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06.09.2021 16:35 Відповісти
Он достроен будет через несколько дней, работать начнет .- Лавров не в курсе дела. Витренко: "Северный поток-2" …..не факт, что заработает.
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06.09.2021 17:13 Відповісти
Заработает. Никуда не денется. Причем в ближайшее время. В этом к сожалению унылой лошади можно верить.
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06.09.2021 19:26 Відповісти
Добудувати - ще не значить - почати пропускати по ньому газ "Північний потік-2" запрацює вже через кілька днів, - Лавров - Цензор.НЕТ 3103
І страхуваня , і сертифікація , отимання необхідних дозволів + уже згадуване рішення суду - усе це необхідно виконувати "Північний потік-2" запрацює вже через кілька днів, - Лавров - Цензор.НЕТ 1694
І нічого кричати - що гряде люта зима - то десь тут чи в РФ може бути аргументом - а там - воно не пройде "Північний потік-2" запрацює вже через кілька днів, - Лавров - Цензор.НЕТ 8774
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06.09.2021 23:27 Відповісти
...сказонула пєчальная лошадь лавров,і радісно заіржала ...
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06.09.2021 17:21 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

19 мин. ·

А тем временем Путин искусственно взвинтил цену на газ в Европе уже до 670 долларов за тысячу кубов.

Это прямой шантаж: или запускаете «Северный поток-2», или будете покупать газ по таким ценам, что в ваших странах начнутся протесты.

Впрочем, европейцы получили то, на что и заслуживают. Попытка заигрывать с Путиным заканчивается именно так…
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06.09.2021 18:21 Відповісти
с такими ценами я думаю и поток не надо запускать ,смысл продавать больше а денег получать меньше.
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06.09.2021 22:15 Відповісти
лавруха? а чЁ... твою трубу уже сертифицировали?
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06.09.2021 20:37 Відповісти
Треба визнати, що нікуди європа не дінеться від російського газу. Скоро зима. Ціна лише зростатиме. Через Україну рф має право не качати на повну потужність труби. Які варіанти для європи?
Замість того, щоб заключати контракти і качати через Україну як раніше, почали гратися у власний бізнес на трубопроводах. Отримали ціну під 700 доларів за тисячу кубометрів. У вигоді лише рф. І не скажеш, що європейці такі тупі. Але ось факт.
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06.09.2021 21:50 Відповісти
Если мотор машины завести, он работает. Но, чтобы она поехала, нужно ещё кое-что. Так и с СП. Слушайте Витренко
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07.09.2021 19:27 Відповісти
 
 