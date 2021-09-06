"Північний потік-2" запрацює вже через кілька днів, - Лавров

Газопровід "Північний потік-2" добудують найближчими днями, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Він добудований буде через кілька днів, працювати почне", - сказав Лавров у Петербурзі в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

2 вересня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що перші поставки "Північним потоком-2" можуть бути здійснені вже в опалювальному сезоні поточного року.

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