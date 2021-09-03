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Вітренко: "Північний потік-2" буде добудований. Але не факт, що запрацює

Вітренко:

Для того, щоб газопровід "Північний потік-2" почав роботу, потрібно, щоб його сертифікував німецький регулятор, а потім ця сертифікація була підтверджена Єврокомісією.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Північний потік-2" не має запрацювати зовсім... Тому що зараз Росія не готова грати за європейськими правилами, вона продовжує використовувати газ як геополітичну зброю, і тому зараз немає передумов для того, щоб "Північний потік-2" запрацював у комерційному режимі, щоб Німеччина дозволила це зробити", - сказав Вітренко.

Коментуючи заяву голови "Газпрому" Міллера про те, що "Північний потік-2" запрацює вже до кінця року, Вітренко сказав, що технічно газопровід "буде добудований найближчими тижнями, але це не означає, що йому дозволять працювати в комерційному режимі".

"Тобто технічно труба буде готова, вони пустять газ, щоб протестувати, що газ дійсно може по ній йти... У комерційному режимі цей проєкт не зможе працювати доти, поки його не сертифікує німецький регулятор. І це ще має бути підтверджено Європейською комісією", - резюмував Вітренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коли замість відсічі будуються "Північні потоки", то у Росії виникає почуття безкарності, - Резніков

шоу Шустера (309) Північний потік (2461) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+17
Как надоела эта нудятина. Ну не может не заработать достроенная многомиллиардная труба.
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03.09.2021 23:29
+13
дальше будет :
- северный поток - заработал,
но на факт, что надолго ...
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03.09.2021 23:36
+11
Ну это песни из того же цикла, что и про мост : "не построят, не поедут, зиму не простоит..." и про ЧМ по футболу : "не допустят, не проведут, никто не поедет..." Вот теперь очередная Ванга вылезла... И вы думаете этот дятел извинится, когда СП-2 заработает на полную катушку ? Даже и не вспомнит про свой публичный прогноз. Брякнул и забыл. Тоже самое и с остальными нашими политиками и чиновниками : сидят черти в высоких кабинетах, направо-налево щедрые посулы, заверения и радужные прогнозы раздают. За слова же свои никто никогда не отвечает. Хоть бы одного за язык прихватить и наказать жёстко за враньё.. Тогда, глядишь, другие подобные п#здоболы, поаккуратнее слова подбирали и поостереглись бы несбыточные обещания раздавать.
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04.09.2021 01:46
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По ходу Вітренко не хоче ставати на біржу праці
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03.09.2021 23:27 Відповісти
Нащо йому ? Він собі на старість вже заробив.
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04.09.2021 10:51 Відповісти
Как надоела эта нудятина. Ну не может не заработать достроенная многомиллиардная труба.
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03.09.2021 23:29 Відповісти
Комерційний проект розрахований на прокачку певних об*ємів.
Так само і наша "труба". Якщо буде менше 45 млрд. (чи 15) на рік - буде збиткова.
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04.09.2021 10:53 Відповісти
..я понял одно - в этом Мире пора забыть о мире и справедливости! Скоро начнётся жестокий бой за выживание. Все - против всех. Нас к этому подводят. Причем все это произойдёт гораздо быстрее чем мы все этого ожидаем.(с)
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03.09.2021 23:34 Відповісти
в этом мире никогда этого не было, иудеи вокруг за гешефт сражаются
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03.09.2021 23:36 Відповісти
Дійсно. У цьому світі миру ніколи і не було.
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04.09.2021 10:54 Відповісти
дальше будет :
- северный поток - заработал,
но на факт, что надолго ...
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03.09.2021 23:36 Відповісти
Ну это песни из того же цикла, что и про мост : "не построят, не поедут, зиму не простоит..." и про ЧМ по футболу : "не допустят, не проведут, никто не поедет..." Вот теперь очередная Ванга вылезла... И вы думаете этот дятел извинится, когда СП-2 заработает на полную катушку ? Даже и не вспомнит про свой публичный прогноз. Брякнул и забыл. Тоже самое и с остальными нашими политиками и чиновниками : сидят черти в высоких кабинетах, направо-налево щедрые посулы, заверения и радужные прогнозы раздают. За слова же свои никто никогда не отвечает. Хоть бы одного за язык прихватить и наказать жёстко за враньё.. Тогда, глядишь, другие подобные п#здоболы, поаккуратнее слова подбирали и поостереглись бы несбыточные обещания раздавать.
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04.09.2021 01:46 Відповісти
Запуск СП-2 сейчас невыгоден прежде всего самому Газпрому, так как резко упадут цены на газ.
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03.09.2021 23:38 Відповісти
именно относительная дешевизна кацапских ископаемых ресурсов ввиду их наличия и достаточного объёма (запасов) - позволяет капиталу покупать у них и одновременно манипулировать Украиной в глазах мировой общественности, утешая жертву, как кидалы - напёрсточники...
(кароче ссать всем в глаза и делать вид что кацапы конечно не правы, но и вы тоже хороши, ни фуя ж не делали )
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03.09.2021 23:50 Відповісти
То, что газ дорогой, заставляет инвесторов искать другие источники газа. И Европа вынуждена слезать с газовой иглы РФ. Так что палка о двух концах. Именно дешевизна российского газа не давала Европе искать альтернативнвных поставщиков. Сейчас этого нет.
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04.09.2021 06:36 Відповісти
газ сейчас везде дорогой, потому что мало,зима холодная ,лето жаркое а те же кацапы лишнее не дают, а спг все в азию прут там еще дороже и ближе, вот цены и бьют рекорд за рекордом
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05.09.2021 21:25 Відповісти
Такое мнение реально есть, это сделано для того что бы дать инвесторам завершить строительный проект и получить свои деньги. А вот будет ли через него прокачка газа - вопрос открытый
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03.09.2021 23:41 Відповісти
Инвесторы должны получать деньги с транзита а не с достройки.))
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03.09.2021 23:45 Відповісти
Я имел ввиду подрядчиков, которые строят, там ещё много фирм сейчас задействовано, санкции сняты в угоду завершения ими работ. Просто нечестно по отношению к ним получается. Как ни крути.
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04.09.2021 23:33 Відповісти
Ich habe drei Kinder. Nicht schießen!
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03.09.2021 23:42 Відповісти
Це до чого ??
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04.09.2021 11:04 Відповісти
Балабол.
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03.09.2021 23:54 Відповісти
Скоро всё достроят, и сертифицируют, и Еврокомисия в том числе. И цена не упадёт, она очень высокая сегодня и так. А если понизится, то перекроют объёмом большим разницу. Скоро холодная зима в этот раз. И нефть давно рекорды бьёт по цене. И знаем мы это тоже. И давно пора не сказки себе рассказывать и тем более в них верить. Мир давно живёт сверх-рационально. Сначала о себе думают---а потом делают вид что за других. Всё правильно кстати. Есть старинная мужская пословица---её все знают---особенно футболисты. *Бери мяч и +издячь!* А пока не станем---куй вдоль ноги протянем.
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03.09.2021 23:57 Відповісти
Не ЕС, а Меркель. Для ЕС есть украинская ГТС, И ТАНАП.
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04.09.2021 06:40 Відповісти
Там вже є СП-1, до речі. І вже труба є з півдня.
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04.09.2021 11:06 Відповісти
Боюсь, что мнение Юры Витренко вряд ли спросят.
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04.09.2021 00:10 Відповісти
Вискочив як Пилип з конопель...
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04.09.2021 00:15 Відповісти
Старая детская загадка. Сидели трое на трубе и ели. Если бы они имели, то что ели, они бы там не сидели. Кто эти трое, где они сидели и что они ели?
🤗
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04.09.2021 00:25 Відповісти
Питання просте:
Дослухатися до думок сина чиканутої комуністки-алкоголічки, що сидить на ключовій державній посаді, яка має стратегічне значення - то є здраво?
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04.09.2021 01:59 Відповісти
Нуу ... Вона каже, що у них світоглядий конфлікт. Вітренко-син прозахідник, юрист і комерс частково. І навіть патріот, але по факту наші деякі видатні патріоти, якісь дивні патріоти.
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04.09.2021 11:10 Відповісти
а шо такие грусные ??? а вот вам зеленый шарик !!! во палитеееееел !!! сатри сатри кааак красииивааааа......
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04.09.2021 02:05 Відповісти
Вангую: "грязный газ" через Украину пойдёт в объёме - 5-15 процентов от нынешнего объема, "поломки" магистрального трубопровода в том числе - и по причине терактов участятся. Украина, в качестве надежного транзитёра, будет умножена на ноль.
И исчезнет единственная причина - почему уже почти законсервированная РФ открыто не нападает на Украину.

В очередной раз мечтаю ошибаться!!!
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04.09.2021 02:06 Відповісти
А правда что в газовые хранилища через подставные фирмы летом кочают дешёвый газ а зимой пихают в разы дороже Европе на миллиарды долларов?... Да и хотел бы сказать что с виртуальным реверсом круто придумали зачем газ покупать у России если можно по бумагам покупать у Европы через прокладку и стричь русских за виртуальный транзит..
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04.09.2021 03:45 Відповісти
РФ знижує прокачку через нашу трубу. Тому закачувати "реверсно" нічого буде.
Зимою не закачують, бо дорогий.
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04.09.2021 11:13 Відповісти
Задача русских загрузить украинскую гтс на 100 процентов.. Да ещё сделать так что бы их это заставили сделать.. Но сначала они загрузят северный поток... Да и вообще кто там знает сколько реально по трубе идёт.. По бумагам Россия потребляет газа в год больше чем все европейские страны вместе взятые.. При этом нихрена не производят..
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04.09.2021 04:02 Відповісти
Які 100 % ?? У них стільки газу нема.
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04.09.2021 11:14 Відповісти
Газ в Украине есть но не факт что мы будем увеличивать его добычу...
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04.09.2021 04:54 Відповісти
А придется.
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04.09.2021 06:42 Відповісти
Гопников Путлера ни одна страховая компания Мира уважающая себя не захочет попасть под это дерьмо этих негодяев....
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04.09.2021 05:11 Відповісти
Сертифікують - меркелішрьодери та інші саркозімакрони коштують недорого для грязьпрома...
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04.09.2021 07:16 Відповісти
Да плевать на этот поток,краснопузые и коричневые могут делать любой гешефт какой пожелают,нам нужно перестать болтать об этом,а заняться развитием своей экономики и своего ядоружия.
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04.09.2021 07:23 Відповісти
Нарвался на один исторический интересный документ...Капитуляция империалистической Японии 2 сентября 1945 года....
в нем ничего не сказано об исключительной роли СССР в победе над Японией....НИ СЛОВА....
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04.09.2021 07:34 Відповісти
у меня в памяти - вроде 3-го была подписана капитуляция. Не?
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04.09.2021 09:10 Відповісти
А я догадался почему ничего нет...ИХТАМНЕТы Сралина захватили Японские острова на халяву уже после бомбардировок американцами Хирошимы и Нагасаки...6 и 9 августа 1945 года...,удачно использовав ситуацию когда Император Японии приказал прекроатить сопротивление своим войскам...
Сралин Гопник и Вор был уже тогда,если коротко...
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04.09.2021 07:42 Відповісти
Роки правління: 25 грудня 1926-7 січня 1989. Прижиттєве ім'я - Хірохі́то.
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04.09.2021 11:21 Відповісти
-возможно не достроят
-возможно не заработает
А потом что?
По СП2 идет самый грязный в мире газ! Перемога команды Зедебилов!
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04.09.2021 09:09 Відповісти
Если не будет прямых санкций, то есть прямого запрета на работу СП-2, ни у Германии, ни у Еврокомиссии нет оснований отказать в сертификации газопровода. Они могут цепляться за формальности, если повод будет, но не смогут отказать из-за отсутствия правовых преград. Все, что они смогут - это контроль за исполнением правил, то есть это не более 50% доступа к трубе одному поставщику. Но россияне уже обсуждают этот обход. Идут (непростые) межклановые переговоры о допуске Роснефти на европейский рынок газа путем подключения к трубам "северных потоков". В таком случае россияне вполне законно смогут заполнять "потоки" не на половину, а на все 100%.
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04.09.2021 10:18 Відповісти
+5
Але дещо незрозуміло. Допускати треба іноземні компанії, мабуть.
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04.09.2021 11:23 Відповісти
Господи, какую пургу он гонит. У кого-то еще есть сомнения что немецкий регулятор этот газопровод сертифицирует а Еврокомиссия подтвердит сертификат? Новый топменеджер грязьпрома фрау Меркель этому поспособствует.
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04.09.2021 20:20 Відповісти
Профи хорошо разбирается в вопросе и хочет сказать, что Украина может использовать европейскую бюрократию, которую всегда использовала РФ легально и эффективно теперь против самой РФ.
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05.09.2021 11:21 Відповісти
 
 