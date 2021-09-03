Вітренко: "Північний потік-2" буде добудований. Але не факт, що запрацює
Для того, щоб газопровід "Північний потік-2" почав роботу, потрібно, щоб його сертифікував німецький регулятор, а потім ця сертифікація була підтверджена Єврокомісією.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Північний потік-2" не має запрацювати зовсім... Тому що зараз Росія не готова грати за європейськими правилами, вона продовжує використовувати газ як геополітичну зброю, і тому зараз немає передумов для того, щоб "Північний потік-2" запрацював у комерційному режимі, щоб Німеччина дозволила це зробити", - сказав Вітренко.
Коментуючи заяву голови "Газпрому" Міллера про те, що "Північний потік-2" запрацює вже до кінця року, Вітренко сказав, що технічно газопровід "буде добудований найближчими тижнями, але це не означає, що йому дозволять працювати в комерційному режимі".
"Тобто технічно труба буде готова, вони пустять газ, щоб протестувати, що газ дійсно може по ній йти... У комерційному режимі цей проєкт не зможе працювати доти, поки його не сертифікує німецький регулятор. І це ще має бути підтверджено Європейською комісією", - резюмував Вітренко.
Будь ласка, зачекайте...
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Так само і наша "труба". Якщо буде менше 45 млрд. (чи 15) на рік - буде збиткова.
- северный поток - заработал,
но на факт, что надолго ...
(кароче ссать всем в глаза и делать вид что кацапы конечно не правы, но и вы тоже хороши, ни фуя ж не делали )
🤗
Дослухатися до думок сина чиканутої комуністки-алкоголічки, що сидить на ключовій державній посаді, яка має стратегічне значення - то є здраво?
И исчезнет единственная причина - почему уже почти законсервированная РФ открыто не нападает на Украину.
В очередной раз мечтаю ошибаться!!!
Зимою не закачують, бо дорогий.
в нем ничего не сказано об исключительной роли СССР в победе над Японией....НИ СЛОВА....
Сралин Гопник и Вор был уже тогда,если коротко...
-возможно не заработает
А потом что?
По СП2 идет самый грязный в мире газ! Перемога команды Зедебилов!
Але дещо незрозуміло. Допускати треба іноземні компанії, мабуть.