Вітренко: "Північний потік-2" буде добудований. Але не факт, що запрацює

Для того, щоб газопровід "Північний потік-2" почав роботу, потрібно, щоб його сертифікував німецький регулятор, а потім ця сертифікація була підтверджена Єврокомісією.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Північний потік-2" не має запрацювати зовсім... Тому що зараз Росія не готова грати за європейськими правилами, вона продовжує використовувати газ як геополітичну зброю, і тому зараз немає передумов для того, щоб "Північний потік-2" запрацював у комерційному режимі, щоб Німеччина дозволила це зробити", - сказав Вітренко.

Коментуючи заяву голови "Газпрому" Міллера про те, що "Північний потік-2" запрацює вже до кінця року, Вітренко сказав, що технічно газопровід "буде добудований найближчими тижнями, але це не означає, що йому дозволять працювати в комерційному режимі".

"Тобто технічно труба буде готова, вони пустять газ, щоб протестувати, що газ дійсно може по ній йти... У комерційному режимі цей проєкт не зможе працювати доти, поки його не сертифікує німецький регулятор. І це ще має бути підтверджено Європейською комісією", - резюмував Вітренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коли замість відсічі будуються "Північні потоки", то у Росії виникає почуття безкарності, - Резніков