Витренко: "Северный поток-2" будет достроен. Но не факт, что заработает
Для того, чтобы газопровод "Северный поток-2" начал работу, нужно, чтобы его сертифицировал немецкий регулятор, а после эта сертификация была подтверждена Еврокомиссией.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Северный поток-2" не должен заработать совсем... Потому что сейчас Россия не готова играть по европейским правилам, она продолжает использовать газ как геополитическое оружие, и поэтому сейчас нет предпосылок для того, чтобы "Северный поток-2" заработал в коммерческом режиме, чтобы Германия позволила это сделать", - сказал Витренко.
Комментируя заявление главы "Газпрома" Миллера о том, что "Северный поток-2" заработает уже до конца года, Витренко сказал, что технически газопровод "будет достроен в ближайшие недели, но это не значит, что ему позволят работать в коммерческом режиме".
"То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти. ... В коммерческом режиме этот проект не сможет работать до тех пор, пока его не сертифицирует немецкий регулятор. И это еще должно быть подтверждено Европейской комиссией", - резюмировал Витренко.
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Так само і наша "труба". Якщо буде менше 45 млрд. (чи 15) на рік - буде збиткова.
- северный поток - заработал,
но на факт, что надолго ...
(кароче ссать всем в глаза и делать вид что кацапы конечно не правы, но и вы тоже хороши, ни фуя ж не делали )
🤗
Дослухатися до думок сина чиканутої комуністки-алкоголічки, що сидить на ключовій державній посаді, яка має стратегічне значення - то є здраво?
И исчезнет единственная причина - почему уже почти законсервированная РФ открыто не нападает на Украину.
В очередной раз мечтаю ошибаться!!!
Зимою не закачують, бо дорогий.
в нем ничего не сказано об исключительной роли СССР в победе над Японией....НИ СЛОВА....
Сралин Гопник и Вор был уже тогда,если коротко...
-возможно не заработает
А потом что?
По СП2 идет самый грязный в мире газ! Перемога команды Зедебилов!
Але дещо незрозуміло. Допускати треба іноземні компанії, мабуть.