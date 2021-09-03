Витренко: "Северный поток-2" будет достроен. Но не факт, что заработает

Для того, чтобы газопровод "Северный поток-2" начал работу, нужно, чтобы его сертифицировал немецкий регулятор, а после эта сертификация была подтверждена Еврокомиссией.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Северный поток-2" не должен заработать совсем... Потому что сейчас Россия не готова играть по европейским правилам, она продолжает использовать газ как геополитическое оружие, и поэтому сейчас нет предпосылок для того, чтобы "Северный поток-2" заработал в коммерческом режиме, чтобы Германия позволила это сделать", - сказал Витренко.

Комментируя заявление главы "Газпрома" Миллера о том, что "Северный поток-2" заработает уже до конца года, Витренко сказал, что технически газопровод "будет достроен в ближайшие недели, но это не значит, что ему позволят работать в коммерческом режиме".

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"То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти. ... В коммерческом режиме этот проект не сможет работать до тех пор, пока его не сертифицирует немецкий регулятор. И это еще должно быть подтверждено Европейской комиссией", - резюмировал Витренко.