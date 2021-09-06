Цель МВД - до конца года создать единый реестр оружия, - Монастырский
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Еще одним крайне важным проектом для МВД является осуществление эффективного контроля за оборотом оружия в Украине. Сегодня процедура регистрации гражданского оружия остается бюрократизированной и достаточно сложной для обычного гражданина.
Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский сегодня на презентации приоритетных направлений и проектов МВД, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сейчас, чтобы получить разрешение на оружие, человек сначала должен собрать огромный пакет документов, пройти курсы обращения с оружием и получить разрешение на приобретение оружия. После чего пойти в магазин купить оружие, получить справку в экспертной службе (если такое не предоставили в магазине) и снова возвращаться в полицию, чтобы зарегистрировать приобретенное устройство", - подчеркивает глава МВД.
Он также уточнил, что на многих из этих этапов любую справку можно фальсифицировать.
По его словам, процедура продления разрешения на оружие также является хаотичной.
"Наша цель - к концу года создать единый реестр оружия и совместно с нашими коллегами из ВР принять закон об оружии. Это одна из тех новаций, которая должна быть обеспечена уже в этом году", - уточнил Монастырский, добавив, что таким образом будет наведен порядок в данной сфере.
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