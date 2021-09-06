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МВД (9221) оружие (9379) разрешение (93) Монастырский (332)

Цель МВД - до конца года создать единый реестр оружия, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Еще одним крайне важным проектом для МВД является осуществление эффективного контроля за оборотом оружия в Украине. Сегодня процедура регистрации гражданского оружия остается бюрократизированной и достаточно сложной для обычного гражданина.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский сегодня на презентации приоритетных направлений и проектов МВД, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сейчас, чтобы получить разрешение на оружие, человек сначала должен собрать огромный пакет документов, пройти курсы обращения с оружием и получить разрешение на приобретение оружия. После чего пойти в магазин купить оружие, получить справку в экспертной службе (если такое не предоставили в магазине) и снова возвращаться в полицию, чтобы зарегистрировать приобретенное устройство", - подчеркивает глава МВД.

Он также уточнил, что на многих из этих этапов любую справку можно фальсифицировать. 

По его словам, процедура продления разрешения на оружие также является хаотичной. 

"Наша цель - к концу года создать единый реестр оружия и совместно с нашими коллегами из ВР принять закон об оружии. Это одна из тех новаций, которая должна быть обеспечена уже в этом году", - уточнил Монастырский, добавив, что таким образом будет наведен порядок в данной сфере.

Читайте также: Думаю, осенью Рада сможет принять закон об обороте оружия, - Монастырский

Цель МВД - до конца года создать единый реестр оружия, - Монастырский 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
теперь все справки можно будет купить непосредственно в мвд, я правильно понимаю?
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06.09.2021 16:09
+2
Цікаво, як вони зможуть внести в реєстр мій особистий ЗРК ОСА АКМ?
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06.09.2021 16:09
+2
"Сейчас, чтобы получить разрешение на оружие, человек сначала должен собрать огромный пакет документов, пройти курсы обращения с оружием Источник: https://censor.net/ru/n3286618

Брехня. Довідка медична 128/o, якщо перший раз то навчання, страховка. Все.
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06.09.2021 17:56
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Цікаво, як вони зможуть внести в реєстр мій особистий ЗРК ОСА АКМ?
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06.09.2021 16:09 Ответить
Гранаты не той системы.)))
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06.09.2021 16:23 Ответить
теперь все справки можно будет купить непосредственно в мвд, я правильно понимаю?
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06.09.2021 16:09 Ответить
в Дїї....
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06.09.2021 16:13 Ответить
перфекто!
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06.09.2021 16:16 Ответить
Завжди так і було.
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06.09.2021 17:00 Ответить
так их там и так всегда можно было купить. говорю из личного опыта, как владелец 4-х легальных единиц оружия.
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06.09.2021 21:27 Ответить
Обдрыстались ? Осень на носу....страшно....
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06.09.2021 16:13 Ответить
Предшественник его раздавал налево направо, а этот теперь собирать будет.
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06.09.2021 16:14 Ответить
Мета МВС - до кінця року створити єдиний реєстр зброї, - Монастирський - Цензор.НЕТ 5794
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06.09.2021 16:22 Ответить
Мета МВС - до кінця року створити єдиний реєстр зброї, - Монастирський - Цензор.НЕТ 9188
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06.09.2021 16:22 Ответить
Мета МВС - до кінця року створити єдиний реєстр зброї, - Монастирський - Цензор.НЕТ 2251
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06.09.2021 16:22 Ответить
Так вот ты какая - "цель МВД" ... А я-то думал ...

Все как обычно: борьба с преступностью, порядок на дорогах ... фу, это так сложно и не интересно. А тут: раз, раз и PR на всю страну на хайповой теме.
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06.09.2021 16:23 Ответить
Количество оружия в США превышает численность населения. Граждане США владеют 60% всего огнестрельного оружия в мире
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06.09.2021 16:23 Ответить
Реестр оружия тоже из старья. Помню как наш начальник РАО мучался с внесением данных на каждый ствол со склада, а это более 1500 единиц. Армарсенал прога называлась. В открытом доступе не нашел ссылку. Но если просто вернут эту муть, то черт ногу сломит в таком учете.
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06.09.2021 16:27 Ответить
бояться, що народ скоро почне стріляти зелених тварюк.
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06.09.2021 16:37 Ответить
отакої! нарешті уряд в Україні зможе в будь-який момент максимально просто і швидко вилучити зброю у тих, хто їм не подобається. ура! ура! ура! Мета МВС - до кінця року створити єдиний реєстр зброї, - Монастирський - Цензор.НЕТ 7175
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06.09.2021 17:49 Ответить
"Сейчас, чтобы получить разрешение на оружие, человек сначала должен собрать огромный пакет документов, пройти курсы обращения с оружием Источник: https://censor.net/ru/n3286618

Брехня. Довідка медична 128/o, якщо перший раз то навчання, страховка. Все.
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06.09.2021 17:56 Ответить
Майже все. Ще оплата за послуги МВС. Але то несуттєво.
Суттєво, що ще місяць триває перевірка на предмет медичних протипоказань, непогашеної судимості, порушень громадського порядку, оголошення підозри (не рідкість), обмежень за аліменти (зовсім не рідкість).
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06.09.2021 19:23 Ответить
и потом еще месяц ждешь само разрешения, после того, как оттащишь уже купленный ствол мусорам.
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06.09.2021 21:31 Ответить
В мене швидко було. Подзвонили сказали забрати "зєльонку". Забрав, одразу купив зброю, привіз вони перевірили номери і відпустили із зброєю корочку віддали десь через тиждень. Все було без проблем. Все по цій інструкції. https://marshal.in.ua/poleznoe/oformlyaem-razreshenie-na-oruzhie-lichnaya-praktika.html
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07.09.2021 14:32 Ответить
Пощастило.
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10.09.2021 16:53 Ответить
Ствол-каждому,кто желает и имеет справку о вменяемости.А потом создавай реестр и все,что угодно.
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06.09.2021 18:21 Ответить
 
 