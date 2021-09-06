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Мета МВС - до кінця року створити єдиний реєстр зброї, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Події

Мета МВС - до кінця року створити єдиний реєстр зброї, - Монастирський

Ще одним украй важливим проєктом для МВС є здійснення ефективного контролю за обігом зброї в Україні. Сьогодні процедура реєстрації цивільної зброї залишається бюрократизованою і досить складною для звичайного громадянина.

Про це заявив голова МВС Денис Монастирський сьогодні на презентації пріоритетних напрямків і проєктів МВС, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Зараз, щоб отримати дозвіл на зброю, людина спочатку має зібрати величезний пакет документів, пройти курси поводження зі зброєю та отримати дозвіл на придбання зброї. Після чого піти в магазин купити зброю, отримати довідку в експертній службі (якщо її не надали в магазині) і знову повертатися в поліцію, щоб зареєструвати куплене", - наголошує голова МВС.

Він також уточнив, що на багатьох із цих етапів будь-яку довідку можна фальсифікувати.

За його словами, процедура продовження дозволу на зброю також є хаотичною.

"Наша мета - до кінця року створити єдиний реєстр зброї і спільно з нашими колегами з ВР прийняти закон про зброю. Це одна з тих новацій, яка повинна бути забезпечена вже цього року", - уточнив Монастирський, додавши, що таким чином буде наведено порядок у цій сфері.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гадаю, восени Рада зможе ухвалити закон про обіг зброї, - Монастирський

Мета МВС - до кінця року створити єдиний реєстр зброї, - Монастирський 01
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Топ коментарі
+4
теперь все справки можно будет купить непосредственно в мвд, я правильно понимаю?
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06.09.2021 16:09
+2
Цікаво, як вони зможуть внести в реєстр мій особистий ЗРК ОСА АКМ?
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06.09.2021 16:09
+2
"Сейчас, чтобы получить разрешение на оружие, человек сначала должен собрать огромный пакет документов, пройти курсы обращения с оружием Источник: https://censor.net/ru/n3286618

Брехня. Довідка медична 128/o, якщо перший раз то навчання, страховка. Все.
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06.09.2021 17:56
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Цікаво, як вони зможуть внести в реєстр мій особистий ЗРК ОСА АКМ?
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06.09.2021 16:09 Відповісти
Гранаты не той системы.)))
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06.09.2021 16:23 Відповісти
теперь все справки можно будет купить непосредственно в мвд, я правильно понимаю?
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06.09.2021 16:09 Відповісти
в Дїї....
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06.09.2021 16:13 Відповісти
перфекто!
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06.09.2021 16:16 Відповісти
Завжди так і було.
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06.09.2021 17:00 Відповісти
так их там и так всегда можно было купить. говорю из личного опыта, как владелец 4-х легальных единиц оружия.
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06.09.2021 21:27 Відповісти
Обдрыстались ? Осень на носу....страшно....
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06.09.2021 16:13 Відповісти
Предшественник его раздавал налево направо, а этот теперь собирать будет.
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06.09.2021 16:14 Відповісти
Мета МВС - до кінця року створити єдиний реєстр зброї, - Монастирський - Цензор.НЕТ 5794
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06.09.2021 16:22 Відповісти
Мета МВС - до кінця року створити єдиний реєстр зброї, - Монастирський - Цензор.НЕТ 9188
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06.09.2021 16:22 Відповісти
Мета МВС - до кінця року створити єдиний реєстр зброї, - Монастирський - Цензор.НЕТ 2251
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06.09.2021 16:22 Відповісти
Так вот ты какая - "цель МВД" ... А я-то думал ...

Все как обычно: борьба с преступностью, порядок на дорогах ... фу, это так сложно и не интересно. А тут: раз, раз и PR на всю страну на хайповой теме.
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06.09.2021 16:23 Відповісти
Количество оружия в США превышает численность населения. Граждане США владеют 60% всего огнестрельного оружия в мире
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06.09.2021 16:23 Відповісти
Реестр оружия тоже из старья. Помню как наш начальник РАО мучался с внесением данных на каждый ствол со склада, а это более 1500 единиц. Армарсенал прога называлась. В открытом доступе не нашел ссылку. Но если просто вернут эту муть, то черт ногу сломит в таком учете.
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06.09.2021 16:27 Відповісти
бояться, що народ скоро почне стріляти зелених тварюк.
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06.09.2021 16:37 Відповісти
отакої! нарешті уряд в Україні зможе в будь-який момент максимально просто і швидко вилучити зброю у тих, хто їм не подобається. ура! ура! ура! Мета МВС - до кінця року створити єдиний реєстр зброї, - Монастирський - Цензор.НЕТ 7175
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06.09.2021 17:49 Відповісти
"Сейчас, чтобы получить разрешение на оружие, человек сначала должен собрать огромный пакет документов, пройти курсы обращения с оружием Источник: https://censor.net/ru/n3286618

Брехня. Довідка медична 128/o, якщо перший раз то навчання, страховка. Все.
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06.09.2021 17:56 Відповісти
Майже все. Ще оплата за послуги МВС. Але то несуттєво.
Суттєво, що ще місяць триває перевірка на предмет медичних протипоказань, непогашеної судимості, порушень громадського порядку, оголошення підозри (не рідкість), обмежень за аліменти (зовсім не рідкість).
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06.09.2021 19:23 Відповісти
и потом еще месяц ждешь само разрешения, после того, как оттащишь уже купленный ствол мусорам.
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06.09.2021 21:31 Відповісти
В мене швидко було. Подзвонили сказали забрати "зєльонку". Забрав, одразу купив зброю, привіз вони перевірили номери і відпустили із зброєю корочку віддали десь через тиждень. Все було без проблем. Все по цій інструкції. https://marshal.in.ua/poleznoe/oformlyaem-razreshenie-na-oruzhie-lichnaya-praktika.html
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07.09.2021 14:32 Відповісти
Пощастило.
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10.09.2021 16:53 Відповісти
Ствол-каждому,кто желает и имеет справку о вменяемости.А потом создавай реестр и все,что угодно.
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06.09.2021 18:21 Відповісти
 
 