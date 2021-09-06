Гадаю, восени Рада зможе ухвалити закон про обіг зброї, - Монастирський
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Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розраховує, що Верховна Рада протягом найближчих місяців зможе ухвалити закон, який дозволить врегулювати обіг зброї в Україні.
Про це глава МВС заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"У нас немає закону про обіг зброї, одного з тих базисних нормативних актів, який мав врегулювати процес видачі, реєстрації, обігу зброї в країні. Я є одним зі співавторів закону про зброю і прихильником того, що такий закон необхідний", - зазначив міністр.
Монастирський сподівається, що нардепи найближчими місяцями підтримають законопроєкт.
"Гадаю, цієї осені ми зможемо вийти на повторне голосування в Раді, і МВС однозначно підтримуватиме ухвалення зазначеного закону", - додав він.
Міністр нагадав, що законопроєкт передбачає створення реєстру законної зброї, введення сервісного порядку придбання зброї і регулює процедуру продовження дозволу на мисливську зброю.
"Я не є прихильником легалізації гладкоствольної вогнепальної зброї в країні - власне кажучи, роздачі пістолетів", - підсумував Монастирський.
Будь ласка, зачекайте...
другое дело что нет одного систематизированного Закона (тем более в свете войны и доступности самого оружия и наличии людей уже умеющих с ним обращаться)
Кримінальний кодекс України
Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
1. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу -караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
2. Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу - караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
3. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої
О каком интеллекте идёт речь?!
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Вы, плять, Трухина не можете привлечь к ответсвенности за пьяное ДТП! Какой, нах, "закон об обороте оружия"!
Очередная видимость работы, вместо работы.
До речі, законопроектом 5801, одним з авторів та головним лобістом якого є монастирський, передбачено закріплення за мвс права безконтрольного та необмеженого т.з. "нагородження" т.з. "іменною вогнепальною зброєю".
Ну и в чём новость? И что в законопроекте говорится про короткоствол? Или это обсуждать даже страшно?