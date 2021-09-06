Криворожский горсовет ответил Монастырскому: Против нас дали команду "фас"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Весной 2021 года в Кривой Рог прибыла "зондер-команда" из 100 проверяющих. Но они проверяют период, когда Павлов еще не был мэром города.
Об этом говорится в комментарии начальника юридического управления Криворожского горисполкома Максима Кудина, опубликованном на официальном сайте горисполкома, сообщает Цензор.НЕТ.
"Весной 2021 года была дана команда "фас" против трех городов - Киева, Кривого Рога и Черкасс. К нам прибыла "зондер-команда" около 100 человек из всех областей Украины и всех существующих контролирующих органов. Особенно они активизировались после смерти Константина Юрьевича Павлова, в последние три недели", - заявил Кудин.
Он призвал главу МВД не пытаться связать эту проверку со смертью мэра.
""Зондер-команда" проводит проверку именно периода, когда Константин Юрьевич еще не был мэром и, соответственно, это не могло его касаться", - подчеркнул Кудин.
Он также пока не видел окончательные акты по результатам проверки. Но пообещал позднее "публично прокомментировать каждую цифру".
Напомним, ранее министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что аудит бюджета Кривого Рога обнаружил серьезные злоупотребления. Он также отметил, что, по предварительным данным, Павлов покончил с собой.
Пожалуйста, подождите...
А теперь команда ...Фас!!! Фасс!!! Фасс!! Стоп......Команда .....Упал!!! Упал!!!
И вот так вся жизнь...Криворожского городского совета
ну как помог.. закрыл глаза с прокурором главой цвк на нарушения да еще подписал мутный закон про мутные перевыборы.. тянул до последнего дня....но подписал..
п.с и даже при "патриот2 Пете его кум-прокурор Луценко тоже проверял..
ну раз "проффффесионалы-патриоты" не нашли то что вы хотите от команды ЗЕ??
ну куда им до "великого борца с рыгами " Порошенка...