Криворожский горсовет ответил Монастырскому: Против нас дали команду "фас"

Весной 2021 года в Кривой Рог прибыла "зондер-команда" из 100 проверяющих. Но они проверяют период, когда Павлов еще не был мэром города.

Об этом говорится в комментарии начальника юридического управления Криворожского горисполкома Максима Кудина, опубликованном на официальном сайте горисполкома, сообщает Цензор.НЕТ.

"Весной 2021 года была дана команда "фас" против трех городов - Киева, Кривого Рога и Черкасс. К нам прибыла "зондер-команда" около 100 человек из всех областей Украины и всех существующих контролирующих органов. Особенно они активизировались после смерти Константина Юрьевича Павлова, в последние три недели", - заявил Кудин.

Он призвал главу МВД не пытаться связать эту проверку со смертью мэра.

""Зондер-команда" проводит проверку именно периода, когда Константин Юрьевич еще не был мэром и, соответственно, это не могло его касаться", - подчеркнул Кудин.

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Он также пока не видел окончательные акты по результатам проверки. Но пообещал позднее "публично прокомментировать каждую цифру".

Напомним, ранее министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что аудит бюджета Кривого Рога обнаружил серьезные злоупотребления. Он также отметил, что, по предварительным данным, Павлов покончил с собой.