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Кривой Рог (1126) Монастырский (332) Павлов Константин (28)

Криворожский горсовет ответил Монастырскому: Против нас дали команду "фас"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Криворожский горсовет ответил Монастырскому: Против нас дали команду

Весной 2021 года в Кривой Рог прибыла "зондер-команда" из 100 проверяющих. Но они проверяют период, когда Павлов еще не был мэром города.

Об этом говорится в комментарии начальника юридического управления Криворожского горисполкома Максима Кудина, опубликованном на официальном сайте горисполкома, сообщает Цензор.НЕТ.

"Весной 2021 года была дана команда "фас" против трех городов - Киева, Кривого Рога и Черкасс. К нам прибыла "зондер-команда" около 100 человек из всех областей Украины и всех существующих контролирующих органов. Особенно они активизировались после смерти Константина Юрьевича Павлова, в последние три недели", - заявил Кудин.

Он призвал главу МВД не пытаться связать эту проверку со смертью мэра.

""Зондер-команда" проводит проверку именно периода, когда Константин Юрьевич еще не был мэром и, соответственно, это не могло его касаться", - подчеркнул Кудин.

Читайте: Монастырский о гибели мэра Кривого Рога Павлова: Предварительно говорим о самоубийстве, обнаружены серьезные злоупотребления в бюджете города

Он также пока не видел окончательные акты по результатам проверки. Но пообещал позднее "публично прокомментировать каждую цифру".

Напомним, ранее министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что аудит бюджета Кривого Рога обнаружил серьезные злоупотребления. Он также отметил, что, по предварительным данным, Павлов покончил с собой.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Криворожский горсовет ответил Монастырскому: Против нас дали команду "фас" - Цензор.НЕТ 8003
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06.09.2021 16:50
+1
Вілкулів щемлять? І що, рижа мразь не заступиться?
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06.09.2021 17:13
+1
Вони в контрах з гудком.
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06.09.2021 17:25
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Криворожский горсовет ответил Монастырскому: Против нас дали команду "фас" - Цензор.НЕТ 8003
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06.09.2021 16:50 Ответить
уе паны
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06.09.2021 21:25 Ответить
Не волнуйтесь, один "фас" - не пид@р@с.
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06.09.2021 16:51 Ответить
Вілкулів щемлять? І що, рижа мразь не заступиться?
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06.09.2021 17:13 Ответить
Аваковские кадры занимаются просто саботажем. Выставили нового министра дураком, не доложив сути и периода проверок. Верните нам Авакова при нем не было таких позорищ.
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06.09.2021 17:18 Ответить
Вони в контрах з гудком.
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06.09.2021 17:25 Ответить
з яких пір? Та ну...
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06.09.2021 18:09 Ответить
Був жеж кандидат рудого, за якого топили ЗЕ!лені. Вілкули доволі самостійні гравці. Особливо малий. Старий - то мамалига.
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06.09.2021 18:38 Ответить
Команда .....Места!! Места!!! ....Стоп. Команда ...Сидеть!!! Сидеееть!!! ...Команда ..Сидеть!!! я сказал. Стоп!!!......Команда ...Лежааааать!!! команда ....Лежать!!!! Лежаааать!!!! команда былаааа.......
А теперь команда ...Фас!!! Фасс!!! Фасс!! Стоп......Команда .....Упал!!! Упал!!!

И вот так вся жизнь...Криворожского городского совета
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06.09.2021 17:58 Ответить
По факту усі ці перевірки Вілкулам по цимбалам, а 95 квартал їх завжди обслуговував, а зараз знову ставить до корита.
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06.09.2021 19:19 Ответить
Криворізька міськрада відповіла Монастирському: проти нас дали команду "фас" - Цензор.НЕТ 1604а петя помог вилкулу стать мєром в 2016м..
ну как помог.. закрыл глаза с прокурором главой цвк на нарушения да еще подписал мутный закон про мутные перевыборы.. тянул до последнего дня....но подписал..

п.с и даже при "патриот2 Пете его кум-прокурор Луценко тоже проверял..
ну раз "проффффесионалы-патриоты" не нашли то что вы хотите от команды ЗЕ??

ну куда им до "великого борца с рыгами " Порошенка...
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07.09.2021 00:28 Ответить
 
 