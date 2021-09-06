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Кривий Ріг (809) Монастирський (367) Павлов Костянтин (28)

Криворізька міськрада відповіла Монастирському: проти нас дали команду "фас"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Криворізька міськрада відповіла Монастирському: проти нас дали команду

Навесні 2021 року в Кривий Ріг прибула "зондер-команда" зі 100 перевіряючих. Але вони перевіряють період, коли Павлов ще не був мером міста.

Про це йдеться в коментарі начальника юридичного управління Криворізького міськвиконкому Максима Кудіна, опублікованому на офіційному сайті міськвиконкому, інформує Цензор.НЕТ.

"Навесні 2021 року було дано команду "фас" проти трьох міст - Києва, Кривого Рогу та Черкас. До нас прибула "зондер-команда" близько 100 осіб з усіх областей України та всіх існуючих контролюючих органів. Особливо вони активізувалися після смерті Костянтина Юрійовича Павлова, в останні три тижні", - заявив Кудін.

Він закликав голову МВС не намагатися пов'язати цю перевірку зі смертю мера.

""Зондер-команда" проводить перевірку саме періоду, коли Костянтин Юрійович ще не був мером і, відповідно, це не могло його стосуватися", - наголосив Кудін.

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Він також поки не бачив остаточних актів за результатами перевірки. Але пообіцяв пізніше "публічно прокоментувати кожну цифру".

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що аудит бюджету Кривого Рогу виявив серйозні зловживання. Він також зазначив, що, за попередніми даними, Павлов наклав на себе руки.
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Топ коментарі
+7
Криворожский горсовет ответил Монастырскому: Против нас дали команду "фас" - Цензор.НЕТ 8003
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06.09.2021 16:50
+1
Вілкулів щемлять? І що, рижа мразь не заступиться?
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06.09.2021 17:13
+1
Вони в контрах з гудком.
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06.09.2021 17:25
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Криворожский горсовет ответил Монастырскому: Против нас дали команду "фас" - Цензор.НЕТ 8003
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06.09.2021 16:50 Відповісти
уе паны
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06.09.2021 21:25 Відповісти
Не волнуйтесь, один "фас" - не пид@р@с.
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06.09.2021 16:51 Відповісти
Вілкулів щемлять? І що, рижа мразь не заступиться?
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06.09.2021 17:13 Відповісти
Аваковские кадры занимаются просто саботажем. Выставили нового министра дураком, не доложив сути и периода проверок. Верните нам Авакова при нем не было таких позорищ.
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06.09.2021 17:18 Відповісти
Вони в контрах з гудком.
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06.09.2021 17:25 Відповісти
з яких пір? Та ну...
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06.09.2021 18:09 Відповісти
Був жеж кандидат рудого, за якого топили ЗЕ!лені. Вілкули доволі самостійні гравці. Особливо малий. Старий - то мамалига.
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06.09.2021 18:38 Відповісти
Команда .....Места!! Места!!! ....Стоп. Команда ...Сидеть!!! Сидеееть!!! ...Команда ..Сидеть!!! я сказал. Стоп!!!......Команда ...Лежааааать!!! команда ....Лежать!!!! Лежаааать!!!! команда былаааа.......
А теперь команда ...Фас!!! Фасс!!! Фасс!! Стоп......Команда .....Упал!!! Упал!!!

И вот так вся жизнь...Криворожского городского совета
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06.09.2021 17:58 Відповісти
По факту усі ці перевірки Вілкулам по цимбалам, а 95 квартал їх завжди обслуговував, а зараз знову ставить до корита.
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06.09.2021 19:19 Відповісти
Криворізька міськрада відповіла Монастирському: проти нас дали команду "фас" - Цензор.НЕТ 1604а петя помог вилкулу стать мєром в 2016м..
ну как помог.. закрыл глаза с прокурором главой цвк на нарушения да еще подписал мутный закон про мутные перевыборы.. тянул до последнего дня....но подписал..

п.с и даже при "патриот2 Пете его кум-прокурор Луценко тоже проверял..
ну раз "проффффесионалы-патриоты" не нашли то что вы хотите от команды ЗЕ??

ну куда им до "великого борца с рыгами " Порошенка...
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07.09.2021 00:28 Відповісти
 
 