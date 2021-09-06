ГПУ передала в суд дело в отношении экс-бойца "Омеги" Косенко

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины "Омега" Владимира Косенко.

Об этом в комментарии для Цензор.НЕТ сообщил прокурор Офиса генпрокурора Игорь Земсков.

"Передали в суд обвинительный акт по Косенко", - сообщил прокурор Земсков.

Напомним, Владимира Косенко задержали в феврале 2019 года, тогда Печерский суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия из оружия экс-бойца "Омеги" убили евромайдановця Олега Ушневича и поранили Виталия Гукова. Также Косенко свидетельствовал по делу в отношении бывших бойцов "Беркута", которая слушается в Святошинском суде Киева, по убийству и ранения митингующих в центре Киева 20 февраля 2014.

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