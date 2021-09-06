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ГПУ передала в суд дело в отношении экс-бойца "Омеги" Косенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ГПУ передала в суд дело в отношении экс-бойца

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины "Омега" Владимира Косенко.

Об этом в комментарии для Цензор.НЕТ сообщил прокурор Офиса генпрокурора Игорь Земсков.

"Передали в суд обвинительный акт по Косенко", - сообщил прокурор Земсков.

Напомним, Владимира Косенко задержали в феврале 2019 года, тогда Печерский суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия из оружия экс-бойца "Омеги" убили евромайдановця Олега Ушневича и поранили Виталия Гукова. Также Косенко свидетельствовал по делу в отношении бывших бойцов "Беркута", которая слушается в Святошинском суде Киева, по убийству и ранения митингующих в центре Киева 20 февраля 2014.

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Сотрудниками т.н. "черной роты" Беркута являлись сотрудники ФСБ рабсии, прибывшие в Киев специальным бортом. Все, следствие срочно закрываем потому что зеледенту надо в глазик тупину посмотреть где-то посередине?
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06.09.2021 17:07 Ответить
местные были, штурмовая рота беркута во главе с садовником
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06.09.2021 17:57 Ответить
Живите дальше в своем мире иллюзий. Наверное в военкомат в 14 очередь занимали?
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06.09.2021 18:36 Ответить
При всій повазі до Майдану, хреновий кулеметник з нього, коли він стріляв з кулемета на ураження по натовпу.
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06.09.2021 17:13 Ответить
 
 