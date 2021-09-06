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УКР ГПУ передала до суду справу щодо ексбійця "Омеги" Косенка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

УКР ГПУ передала до суду справу щодо ексбійця

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно ексбійця спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС України "Омега" Володимир Косенка.

Про це в коментарі для Цензор.НЕТ повідомив прокурор Офісу генпрокурора Ігор Земсков.

"Передали до суду обвинувальний акт щодо Косенка", - повідомив прокурор Земсков. Нагадаємо, Володимира Косенка затримали у лютому 2019 року, тоді Печерський суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За версією слідства зі зброї ексбійця "Омеги" вбили євромайданівця Олега Ушневича та поранили Віталія Гукова. Також Косенко свідчив у справі щодо колишніх бійців "Беркуту", яка слухається у Святошинському суді Києва, щодо вбивства та поранення мітингувальників в центрі Києва 20 лютого 2014 року.

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Сотрудниками т.н. "черной роты" Беркута являлись сотрудники ФСБ рабсии, прибывшие в Киев специальным бортом. Все, следствие срочно закрываем потому что зеледенту надо в глазик тупину посмотреть где-то посередине?
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06.09.2021 17:07 Відповісти
местные были, штурмовая рота беркута во главе с садовником
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06.09.2021 17:57 Відповісти
Живите дальше в своем мире иллюзий. Наверное в военкомат в 14 очередь занимали?
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06.09.2021 18:36 Відповісти
При всій повазі до Майдану, хреновий кулеметник з нього, коли він стріляв з кулемета на ураження по натовпу.
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06.09.2021 17:13 Відповісти
 
 