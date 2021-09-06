УКР ГПУ передала до суду справу щодо ексбійця "Омеги" Косенка

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно ексбійця спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС України "Омега" Володимир Косенка.

Про це в коментарі для Цензор.НЕТ повідомив прокурор Офісу генпрокурора Ігор Земсков.

"Передали до суду обвинувальний акт щодо Косенка", - повідомив прокурор Земсков. Нагадаємо, Володимира Косенка затримали у лютому 2019 року, тоді Печерський суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За версією слідства зі зброї ексбійця "Омеги" вбили євромайданівця Олега Ушневича та поранили Віталія Гукова. Також Косенко свідчив у справі щодо колишніх бійців "Беркуту", яка слухається у Святошинському суді Києва, щодо вбивства та поранення мітингувальників в центрі Києва 20 лютого 2014 року.

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