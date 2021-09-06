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Нелегальное кладбище организовали в садовом кооперативе под Львовом, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Нелегальное кладбище организовали в садовом кооперативе под Львовом, - полиция

Как сообщили участники кооператива, на их землях было организовано кладбище, где проводятся захоронения умерших людей на коммерческой основе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.

26 августа в полицию Львовщины поступило коллективное заявление от участников одного из садово-огородных кооперативов о самовольном захвате их земель, расположенных в селе Рясное Львовского района.

По словам заявителей, директор одной из общественных организаций, без ведома и согласования садоводов, организовал на их земельных участках кладбище и проводит захоронения умерших людей.

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По факту дознаватели отдела полиции №1 Львовского городского управления полиции №1 открыли уголовное производство по ч.1 ст.197-1 (Самовольное занятие земельного участка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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Ничего святого! Кладбищенская мафия непобедима! Сколько сломано копий ,а заниматься проблемой власть упорно не желает. Прямо ЗАГАДКА !??
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06.09.2021 17:31 Ответить
Да,скажу по опыту,цинизм многочисленных шарашек из похоронных инстанций просто зашкаливает.Причем сами похоронные агенства работают за свои деньги как положено,особенно наглые и коррумпируемые как раз гос. структуры и копатели на кладбище.
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06.09.2021 17:38 Ответить
А це ідея для львівської влади!Збиранці вже нема куди рости,а Рясне це практично Львів і там купа неосвоєної землі...Як їдеш по Кільцевій від Брюхович до Яворівської траси зліва сотні гектарів хащ,дебрів,поля що ніколи не засаджувались...
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06.09.2021 18:25 Ответить
хороший бизнес план, а то пиццерии кофейни
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06.09.2021 18:29 Ответить
Ділянку захопили...мізерний штраф!. Цікаво скільки на цієї ділянці поховано без документів та дозволів зниклих потерпілих та "братків"..."розслідувати" будуть аж районні слідчі- дівчата у яких міліцейська "бурса" та 23 роки життя досвіду взагалі...Львівську мафію саме це задовольняє!!
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06.09.2021 19:14 Ответить
Ну то ж довгоочікуванний ринок землі запрацював , чи ні ?
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07.09.2021 00:48 Ответить
 
 