Нелегальное кладбище организовали в садовом кооперативе под Львовом, - полиция

Как сообщили участники кооператива, на их землях было организовано кладбище, где проводятся захоронения умерших людей на коммерческой основе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.

26 августа в полицию Львовщины поступило коллективное заявление от участников одного из садово-огородных кооперативов о самовольном захвате их земель, расположенных в селе Рясное Львовского района.

По словам заявителей, директор одной из общественных организаций, без ведома и согласования садоводов, организовал на их земельных участках кладбище и проводит захоронения умерших людей.

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По факту дознаватели отдела полиции №1 Львовского городского управления полиции №1 открыли уголовное производство по ч.1 ст.197-1 (Самовольное занятие земельного участка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.