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Нелегальне кладовище організували в садовому кооперативі під Львовом, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Нелегальне кладовище організували в садовому кооперативі під Львовом, - поліція

Як повідомили учасники кооперативу, на їхніх землях було організовано кладовище, де проводяться поховання померлих людей на комерційній основі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланянм на Відділ комунікації поліції Львівської області.

26 серпня в поліцію Львівщини надійшла колективна заява від учасників одного із садово-городніх кооперативів про самовільне захоплення їхніх земель, розташованих у селі Рясне Львівського району.

За словами заявників, директор однієї з громадських організацій, без відома і погодження садівників, організував на їхніх земельних ділянках кладовища і проводить поховання померлих людей.

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За фактом дізнавачі відділу поліції №1 Львівського міського управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
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Ничего святого! Кладбищенская мафия непобедима! Сколько сломано копий ,а заниматься проблемой власть упорно не желает. Прямо ЗАГАДКА !??
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06.09.2021 17:31 Відповісти
Да,скажу по опыту,цинизм многочисленных шарашек из похоронных инстанций просто зашкаливает.Причем сами похоронные агенства работают за свои деньги как положено,особенно наглые и коррумпируемые как раз гос. структуры и копатели на кладбище.
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06.09.2021 17:38 Відповісти
А це ідея для львівської влади!Збиранці вже нема куди рости,а Рясне це практично Львів і там купа неосвоєної землі...Як їдеш по Кільцевій від Брюхович до Яворівської траси зліва сотні гектарів хащ,дебрів,поля що ніколи не засаджувались...
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06.09.2021 18:25 Відповісти
хороший бизнес план, а то пиццерии кофейни
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06.09.2021 18:29 Відповісти
Ділянку захопили...мізерний штраф!. Цікаво скільки на цієї ділянці поховано без документів та дозволів зниклих потерпілих та "братків"..."розслідувати" будуть аж районні слідчі- дівчата у яких міліцейська "бурса" та 23 роки життя досвіду взагалі...Львівську мафію саме це задовольняє!!
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06.09.2021 19:14 Відповісти
Ну то ж довгоочікуванний ринок землі запрацював , чи ні ?
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07.09.2021 00:48 Відповісти
 
 