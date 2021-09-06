Программу "Большая деолигархизация" на канале Ахметова закрыли: "исчез предмет рассмотрения"

Экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель утверждает, что закрытие проекта никак не связано с ней лично.

О закрытии программы сообщила пресс-служба телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ. Последняя серия проекта вышла в понедельник, 6 сентября.

На телеканале закрытие проекта связывают с тем, что уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова сделала официальный вывод о том, что законопроект об олигархах (№5599) не соответствует Конституции.

"Мы вынуждены констатировать, если законопроект 5599 неконституционный, то и деолигархизация в Украине выглядит завершенной, а раз так - у программы "Большая деолигархизация" исчезает предмет рассмотрения", - прокомментировал ведущий программы Дмитрий Белянский.

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Экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель на своей странице в Фейсбуке прокомментировала закрытие программы так: "Авторы программы принимали решение о прекращении ее работы сами, это не связано с моим участием в проекте. Объяснение было такое: "Исчезает сам предмет рассмотрения".

Она добавила, что ей было приятно работать с телеканалом.

"Я участвовала в нем (в проекте. - Ред.) в качестве независимого обозревателя, колумниста. Сама выбирала тему, и мои тексты не поддавались цензуре", - написала Мендель.

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Напомним, программа "Большая деолигархизация" выходила на телеканале "Украина 24" с июля.

Белянский обещал, что ее выпуски будут выходить каждую неделю вплоть до "принятия закона", "вступления закона в силу" или "завершения реформы".