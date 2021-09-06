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Ахметов (2002) олигарх (1016) Мендель (232)

Программу "Большая деолигархизация" на канале Ахметова закрыли: "исчез предмет рассмотрения"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Программу

Экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель утверждает, что закрытие проекта никак не связано с ней лично.

О закрытии программы сообщила пресс-служба телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ. Последняя серия проекта вышла в понедельник, 6 сентября.

На телеканале закрытие проекта связывают с тем, что уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова сделала официальный вывод о том, что законопроект об олигархах (№5599) не соответствует Конституции.

"Мы вынуждены констатировать, если законопроект 5599 неконституционный, то и деолигархизация в Украине выглядит завершенной, а раз так - у программы "Большая деолигархизация" исчезает предмет рассмотрения", - прокомментировал ведущий программы Дмитрий Белянский.

Читайте: Стефанчук о законопроекте об олигархах: Вероятность его принятия очень высокая

Экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель на своей странице в Фейсбуке прокомментировала закрытие программы так: "Авторы программы принимали решение о прекращении ее работы сами, это не связано с моим участием в проекте. Объяснение было такое: "Исчезает сам предмет рассмотрения".

Она добавила, что ей было приятно работать с телеканалом.

"Я участвовала в нем (в проекте. - Ред.) в качестве независимого обозревателя, колумниста. Сама выбирала тему, и мои тексты не поддавались цензуре", - написала Мендель.

Также читайте: К законопроекту об олигархах подали 1257 правок, - нардеп "Голоса" Железняк

Напомним, программа "Большая деолигархизация" выходила на телеканале "Украина 24" с июля.

Белянский обещал, что ее выпуски будут выходить каждую неделю вплоть до "принятия закона", "вступления закона в силу" или "завершения реформы".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+34
Тиждень у мендельвоші почався хреново )

Программу "Большая деолигархизация" на канале Ахметова закрыли: "исчез предмет рассмотрения" - Цензор.НЕТ 8356
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06.09.2021 18:31
+25
Олигархов побороли. Слався Зе, ты велик!!!!
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06.09.2021 18:30
+19
Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду" - Цензор.НЕТ 2455
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06.09.2021 18:51
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Правила форума Совет форумчан
Олигархов побороли. Слався Зе, ты велик!!!!
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06.09.2021 18:30 Ответить
От дійсно саме так і було Программу "Большая деолигархизация" на канале Ахметова закрыли: "исчез предмет рассмотрения" - Цензор.НЕТ 9183 Программу "Большая деолигархизация" на канале Ахметова закрыли: "исчез предмет рассмотрения" - Цензор.НЕТ 9183 Программу "Большая деолигархизация" на канале Ахметова закрыли: "исчез предмет рассмотрения" - Цензор.НЕТ 9183

Программу "Большая деолигархизация" на канале Ахметова закрыли: "исчез предмет рассмотрения" - Цензор.НЕТ 474
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06.09.2021 18:31 Ответить
независимого колумниста поперли с ахметовского канала . осталось узнать шо это за птица така колумнист Программу "Большая деолигархизация" на канале Ахметова закрыли: "исчез предмет рассмотрения" - Цензор.НЕТ 7329
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06.09.2021 18:37 Ответить
Те ж саме що і хімія у найкоротшого. Кварталівська фєня.
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06.09.2021 18:57 Ответить
Це птиця з родини бурундукових !!!)))
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06.09.2021 19:04 Ответить
То виходить По - зовсім лайно, навіть не намагався бороти олігархів. Виходить він чмо більше чим Зе.
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06.09.2021 20:25 Ответить
Тиждень у мендельвоші почався хреново )

Программу "Большая деолигархизация" на канале Ахметова закрыли: "исчез предмет рассмотрения" - Цензор.НЕТ 8356
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06.09.2021 18:31 Ответить
👍👍👍
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06.09.2021 18:50 Ответить
🤓🤓🤓😇😇😇😼😼😼🤐🤐🤐🤫🤫🤫🤡🤡🤡🤡🤑🤑🤑🤑👽👽👽🤮🤮🤮🤮💥💥💥💥💥🧐🧐🧐🧐🧐🚑🚑🚑🚑🚑🥵🥵🥵😄😄😄😄
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06.09.2021 18:36 Ответить
Юлька,где ж ты теперь столоваться-то будешь?)
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06.09.2021 18:37 Ответить
Вона продовжує працювати на "велічайшего" і отримувати хрін знає скільки десятків чи сотень тисяч зарплатні від "мудрого" наріду.
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06.09.2021 18:40 Ответить
Ну это уже на рассмотрение вяликой первой *лэди ленки-впопучленки!)
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06.09.2021 18:47 Ответить
а вроде бы ж ее как переходящее красное знамя всучили дерьмаку в консультанты? не?
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06.09.2021 18:46 Ответить
Та шота в анамнезе д'ерьмака лица женского полу замечены не были. Не, я не на шо не намекаю...)))
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06.09.2021 18:50 Ответить
блин...зря чёли она его "родовитым аристократом" обозвала?...перестаралась )))
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06.09.2021 18:53 Ответить
Спасибо, посмеялся
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06.09.2021 18:43 Ответить
Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду" - Цензор.НЕТ 2455
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06.09.2021 18:51 Ответить
О как. Это что выходит исчезли наши олигархи? Мда. Наверное я сильно что-то пропустил. Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду" - Цензор.НЕТ 7522
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06.09.2021 18:48 Ответить
Мудрому нариду по телеку сказали, что победили олигархов они и поверят.
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06.09.2021 18:50 Ответить
Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду" - Цензор.НЕТ 9947
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06.09.2021 18:53 Ответить
не Вы один...олигархи сами в шоке))))
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06.09.2021 18:50 Ответить
многостаночница ты наша...то она журналистов за бубочку колошматит...то она книги кропает...то она олигархов пугает... а она ж еще и выпекает хренпоймишо...
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06.09.2021 18:50 Ответить
Угу, отак відразу після поїздки Шмарклі до США відразу й "предмет розгляду зник". Декорації з лозунгами про деолігархізацію можна знімати, повертаємося до сірих олігархічних буднів. Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду" - Цензор.НЕТ 4538
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06.09.2021 18:50 Ответить
Все, до чого причетна дєвачка рано чи пізно таки накривається м"яко кажучи її, якщо зовсім "інасказатєльно" , МЄДНИМ ТАЗОМ )
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06.09.2021 18:51 Ответить
Наакрывается тем самым органом, которым она и строила себе "карьеру". Все, что она может рассказать, так это какой на вкус х.й зедауна и ахметова
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06.09.2021 18:58 Ответить
тепер новий Мендель вже хворіє на цю тему? так бідолга хворіє, що у всьому бачить отой самий орган ) А чому б й ні, він же пербував, як й уся команда вови, не в тому ранзі дипломатичного візиту до США - Тарас Чорновіл добе усе розповів . Він їздив до США ще з бувшим завбазою Плющем.
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06.09.2021 19:16 Ответить
Лялькова вистава триває !!! Дії змінюють одна другу !!!))) )))
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06.09.2021 18:51 Ответить
Из олигархов у зебилов остался только один Порох. Или два Пороха. Или три...
Порохов у зебилов много не бывает. Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду" - Цензор.НЕТ 2178
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06.09.2021 18:52 Ответить
так що чекаємо її на ПРЯМОМУ?
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06.09.2021 18:54 Ответить
Кому это ничтожество там нужно? Даже Даша Щаслива и то умнее
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06.09.2021 18:59 Ответить
В Україні ,під керівництвом найвеличнішего, все велике-крадівництво,лісництво ,деолігархізація !!!)))
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06.09.2021 18:54 Ответить
Комплекс маленької людини.
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06.09.2021 19:01 Ответить
Схоже у кремлівського недомірка !!!)))
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06.09.2021 19:06 Ответить
клоунада продолжается, но одну вышедную в тираж клоунессу решили слить)))
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06.09.2021 19:00 Ответить
На канале олигарха рассматривать деяния наших многоименитых воров не лучшая идея.
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06.09.2021 19:00 Ответить
Олігарахи сі скінчились, законопроекту злякались)))
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06.09.2021 19:04 Ответить
Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду" - Цензор.НЕТ 7985
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06.09.2021 19:07 Ответить
вова попросив Ахмєтку ПРистроіть дєвачку - нє падашла, не дивлячись на обязаловки вови перед олігархатом з ТВканалами, працючими на нього.
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06.09.2021 19:10 Ответить
Впору писать повесть "Судьба зебобика, или повесть о настоящем зебилоиде". Зебобики, я напишу такую повесть. Ради вас я постараюсь на совесть, опишу вас такими, какими вы есть. Осталось понять, купите ли вы это)
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06.09.2021 19:11 Ответить
КЛОУНАДА !! ЛЯЛЬКА юля олігарха бені на каналі олігарха рені в передачі " велика деолігархізація" намагалася бомбити "олігарха " ПОРОХА .ВИЙШОВ ПШИК , ЯК І ЗАВЖДИ У ЗЕ КОМАНДИ .
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06.09.2021 19:14 Ответить
Ай да Мендель! Тремя передачами поборола олигархов.
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06.09.2021 19:16 Ответить
То ви ще її двох твіттів не бачили!)
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06.09.2021 19:24 Ответить
Ну правильно, чего уже стесняться, нужен грандиозный проект "Большая олигархизация". На нем зебилам будут объяснять как правильно выполнять команды и куда нести деньги. А иначе, о боже, Порох прийдет и все заберет.
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06.09.2021 19:18 Ответить
"исчез предмет рассмотрения".....

Ахметыч шо ли куда то слинял?)

Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду" - Цензор.НЕТ 5950
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06.09.2021 19:48 Ответить
Что именно исчезло в качестве предмета рассмотрения? Олигархи или деолигархизация?
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06.09.2021 19:55 Ответить
ржу Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду" - Цензор.НЕТ 7414
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06.09.2021 20:03 Ответить
Шо? Уже побороли олигархов?
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06.09.2021 20:43 Ответить
Скоро в продаже появится книга талантливой писательницы многостаночницы Мендель "Мы все великие олигархи". Не забудьте купить!
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06.09.2021 21:52 Ответить
Зазеркалье. Передача о деолигархизации на канале самого главного олигарха.

Прямо как в сказках Джанни Родари.

Олигархи уже в открытую стебутся с мудрого нарида.
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06.09.2021 22:22 Ответить
номинация на шутку года
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06.09.2021 22:55 Ответить
ЛЯЛЬКА юля олігарха бені на каналі олігарха рені в передачі " велика деолігархізація" намагалася бомбити "олігарха " ПОРОХА . ВСЕ закінчилося ПШИКОМ , як завжди в зе-команді.
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07.09.2021 10:46 Ответить
 
 