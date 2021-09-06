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Ахметов (788) олігарх (688) Мендель (228)

Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Програму

Експрессекретар президента Юлія Мендель стверджує, що закриття проєкту ніяк не пов'язане з нею особисто.

Про закриття програми повідомила пресслужба телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ. Остання серія проєкту вийшла в понеділок, 6 вересня.

На телеканалі закриття проєкту пов'язують із тим, що уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова зробила офіційний висновок про те, що законопроєкт про олігархів (№5599) не відповідає Конституції.

"Ми змушені констатувати, якщо законопроєкт 5599 неконституційний, то і деолігархізація в Україні має завершений вигляд, а раз так - у програми "Велика деолігархізація" зникає предмет розгляду", - прокоментував ведучий програми Дмитро Белянський.

.Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стефанчук щодо законопроєкту про олігархів: Вірогідність його ухвалення дуже висока

Експрессекретар президента Юлія Мендель на своїй сторінці у Фейсбуці прокоментувала закриття програми так: "Автори програми приймали рішення про припинення її роботи самі, це не пов'язано з моєю участю в проєкті. Пояснення було таке: "Зникає сам предмет розгляду".

Вона додала, що їй було приємно працювати з телеканалом.

"Я брала участь у ньому (в проєкті. - ред.) як незалежний оглядач, колумніст. Сама вибирала тему, і мої тексти не піддавалися цензурі", - написала Мендель.

Також читайте: У "ЄС" підтримують вимогу Денісової передати законопроєкт про олігархів на експертизу Венеціанської комісії

Нагадаємо, програма "Велика деолігархізація" виходила на телеканалі "Україна 24" з липня.

Белянський обіцяв, що її випуски виходитимуть щотижня аж до "прийняття закону", "вступу закону в силу" або "завершення реформи".
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Топ коментарі
+34
Тиждень у мендельвоші почався хреново )

Программу "Большая деолигархизация" на канале Ахметова закрыли: "исчез предмет рассмотрения" - Цензор.НЕТ 8356
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06.09.2021 18:31
+25
Олигархов побороли. Слався Зе, ты велик!!!!
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06.09.2021 18:30
+19
Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду" - Цензор.НЕТ 2455
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06.09.2021 18:51
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Олигархов побороли. Слався Зе, ты велик!!!!
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06.09.2021 18:30 Відповісти
От дійсно саме так і було Программу "Большая деолигархизация" на канале Ахметова закрыли: "исчез предмет рассмотрения" - Цензор.НЕТ 9183 Программу "Большая деолигархизация" на канале Ахметова закрыли: "исчез предмет рассмотрения" - Цензор.НЕТ 9183 Программу "Большая деолигархизация" на канале Ахметова закрыли: "исчез предмет рассмотрения" - Цензор.НЕТ 9183

Программу "Большая деолигархизация" на канале Ахметова закрыли: "исчез предмет рассмотрения" - Цензор.НЕТ 474
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06.09.2021 18:31 Відповісти
независимого колумниста поперли с ахметовского канала . осталось узнать шо это за птица така колумнист Программу "Большая деолигархизация" на канале Ахметова закрыли: "исчез предмет рассмотрения" - Цензор.НЕТ 7329
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06.09.2021 18:37 Відповісти
Те ж саме що і хімія у найкоротшого. Кварталівська фєня.
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06.09.2021 18:57 Відповісти
Це птиця з родини бурундукових !!!)))
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06.09.2021 19:04 Відповісти
То виходить По - зовсім лайно, навіть не намагався бороти олігархів. Виходить він чмо більше чим Зе.
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06.09.2021 20:25 Відповісти
Тиждень у мендельвоші почався хреново )

Программу "Большая деолигархизация" на канале Ахметова закрыли: "исчез предмет рассмотрения" - Цензор.НЕТ 8356
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06.09.2021 18:31 Відповісти
👍👍👍
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06.09.2021 18:50 Відповісти
🤓🤓🤓😇😇😇😼😼😼🤐🤐🤐🤫🤫🤫🤡🤡🤡🤡🤑🤑🤑🤑👽👽👽🤮🤮🤮🤮💥💥💥💥💥🧐🧐🧐🧐🧐🚑🚑🚑🚑🚑🥵🥵🥵😄😄😄😄
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06.09.2021 18:36 Відповісти
Юлька,где ж ты теперь столоваться-то будешь?)
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06.09.2021 18:37 Відповісти
Вона продовжує працювати на "велічайшего" і отримувати хрін знає скільки десятків чи сотень тисяч зарплатні від "мудрого" наріду.
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06.09.2021 18:40 Відповісти
Ну это уже на рассмотрение вяликой первой *лэди ленки-впопучленки!)
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06.09.2021 18:47 Відповісти
а вроде бы ж ее как переходящее красное знамя всучили дерьмаку в консультанты? не?
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06.09.2021 18:46 Відповісти
Та шота в анамнезе д'ерьмака лица женского полу замечены не были. Не, я не на шо не намекаю...)))
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06.09.2021 18:50 Відповісти
блин...зря чёли она его "родовитым аристократом" обозвала?...перестаралась )))
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06.09.2021 18:53 Відповісти
Спасибо, посмеялся
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06.09.2021 18:43 Відповісти
Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду" - Цензор.НЕТ 2455
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06.09.2021 18:51 Відповісти
О как. Это что выходит исчезли наши олигархи? Мда. Наверное я сильно что-то пропустил. Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду" - Цензор.НЕТ 7522
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06.09.2021 18:48 Відповісти
Мудрому нариду по телеку сказали, что победили олигархов они и поверят.
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06.09.2021 18:50 Відповісти
Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду" - Цензор.НЕТ 9947
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06.09.2021 18:53 Відповісти
не Вы один...олигархи сами в шоке))))
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06.09.2021 18:50 Відповісти
многостаночница ты наша...то она журналистов за бубочку колошматит...то она книги кропает...то она олигархов пугает... а она ж еще и выпекает хренпоймишо...
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06.09.2021 18:50 Відповісти
Угу, отак відразу після поїздки Шмарклі до США відразу й "предмет розгляду зник". Декорації з лозунгами про деолігархізацію можна знімати, повертаємося до сірих олігархічних буднів. Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду" - Цензор.НЕТ 4538
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06.09.2021 18:50 Відповісти
Все, до чого причетна дєвачка рано чи пізно таки накривається м"яко кажучи її, якщо зовсім "інасказатєльно" , МЄДНИМ ТАЗОМ )
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06.09.2021 18:51 Відповісти
Наакрывается тем самым органом, которым она и строила себе "карьеру". Все, что она может рассказать, так это какой на вкус х.й зедауна и ахметова
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06.09.2021 18:58 Відповісти
тепер новий Мендель вже хворіє на цю тему? так бідолга хворіє, що у всьому бачить отой самий орган ) А чому б й ні, він же пербував, як й уся команда вови, не в тому ранзі дипломатичного візиту до США - Тарас Чорновіл добе усе розповів . Він їздив до США ще з бувшим завбазою Плющем.
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06.09.2021 19:16 Відповісти
Лялькова вистава триває !!! Дії змінюють одна другу !!!))) )))
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06.09.2021 18:51 Відповісти
Из олигархов у зебилов остался только один Порох. Или два Пороха. Или три...
Порохов у зебилов много не бывает. Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду" - Цензор.НЕТ 2178
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06.09.2021 18:52 Відповісти
так що чекаємо її на ПРЯМОМУ?
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06.09.2021 18:54 Відповісти
Кому это ничтожество там нужно? Даже Даша Щаслива и то умнее
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06.09.2021 18:59 Відповісти
В Україні ,під керівництвом найвеличнішего, все велике-крадівництво,лісництво ,деолігархізація !!!)))
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06.09.2021 18:54 Відповісти
Комплекс маленької людини.
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06.09.2021 19:01 Відповісти
Схоже у кремлівського недомірка !!!)))
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06.09.2021 19:06 Відповісти
клоунада продолжается, но одну вышедную в тираж клоунессу решили слить)))
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06.09.2021 19:00 Відповісти
На канале олигарха рассматривать деяния наших многоименитых воров не лучшая идея.
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06.09.2021 19:00 Відповісти
Олігарахи сі скінчились, законопроекту злякались)))
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06.09.2021 19:04 Відповісти
Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду" - Цензор.НЕТ 7985
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06.09.2021 19:07 Відповісти
вова попросив Ахмєтку ПРистроіть дєвачку - нє падашла, не дивлячись на обязаловки вови перед олігархатом з ТВканалами, працючими на нього.
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06.09.2021 19:10 Відповісти
Впору писать повесть "Судьба зебобика, или повесть о настоящем зебилоиде". Зебобики, я напишу такую повесть. Ради вас я постараюсь на совесть, опишу вас такими, какими вы есть. Осталось понять, купите ли вы это)
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06.09.2021 19:11 Відповісти
КЛОУНАДА !! ЛЯЛЬКА юля олігарха бені на каналі олігарха рені в передачі " велика деолігархізація" намагалася бомбити "олігарха " ПОРОХА .ВИЙШОВ ПШИК , ЯК І ЗАВЖДИ У ЗЕ КОМАНДИ .
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06.09.2021 19:14 Відповісти
Ай да Мендель! Тремя передачами поборола олигархов.
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06.09.2021 19:16 Відповісти
То ви ще її двох твіттів не бачили!)
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06.09.2021 19:24 Відповісти
Ну правильно, чего уже стесняться, нужен грандиозный проект "Большая олигархизация". На нем зебилам будут объяснять как правильно выполнять команды и куда нести деньги. А иначе, о боже, Порох прийдет и все заберет.
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06.09.2021 19:18 Відповісти
"исчез предмет рассмотрения".....

Ахметыч шо ли куда то слинял?)

Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду" - Цензор.НЕТ 5950
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06.09.2021 19:48 Відповісти
Что именно исчезло в качестве предмета рассмотрения? Олигархи или деолигархизация?
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06.09.2021 19:55 Відповісти
ржу Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду" - Цензор.НЕТ 7414
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06.09.2021 20:03 Відповісти
Шо? Уже побороли олигархов?
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06.09.2021 20:43 Відповісти
Скоро в продаже появится книга талантливой писательницы многостаночницы Мендель "Мы все великие олигархи". Не забудьте купить!
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06.09.2021 21:52 Відповісти
Зазеркалье. Передача о деолигархизации на канале самого главного олигарха.

Прямо как в сказках Джанни Родари.

Олигархи уже в открытую стебутся с мудрого нарида.
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06.09.2021 22:22 Відповісти
номинация на шутку года
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06.09.2021 22:55 Відповісти
ЛЯЛЬКА юля олігарха бені на каналі олігарха рені в передачі " велика деолігархізація" намагалася бомбити "олігарха " ПОРОХА . ВСЕ закінчилося ПШИКОМ , як завжди в зе-команді.
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07.09.2021 10:46 Відповісти
 
 