Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду"

Експрессекретар президента Юлія Мендель стверджує, що закриття проєкту ніяк не пов'язане з нею особисто.

Про закриття програми повідомила пресслужба телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ. Остання серія проєкту вийшла в понеділок, 6 вересня.

На телеканалі закриття проєкту пов'язують із тим, що уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова зробила офіційний висновок про те, що законопроєкт про олігархів (№5599) не відповідає Конституції.

"Ми змушені констатувати, якщо законопроєкт 5599 неконституційний, то і деолігархізація в Україні має завершений вигляд, а раз так - у програми "Велика деолігархізація" зникає предмет розгляду", - прокоментував ведучий програми Дмитро Белянський.

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Експрессекретар президента Юлія Мендель на своїй сторінці у Фейсбуці прокоментувала закриття програми так: "Автори програми приймали рішення про припинення її роботи самі, це не пов'язано з моєю участю в проєкті. Пояснення було таке: "Зникає сам предмет розгляду".

Вона додала, що їй було приємно працювати з телеканалом.

"Я брала участь у ньому (в проєкті. - ред.) як незалежний оглядач, колумніст. Сама вибирала тему, і мої тексти не піддавалися цензурі", - написала Мендель.

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Нагадаємо, програма "Велика деолігархізація" виходила на телеканалі "Україна 24" з липня.

Белянський обіцяв, що її випуски виходитимуть щотижня аж до "прийняття закону", "вступу закону в силу" або "завершення реформи".