Оккупационный суд арестовал отца и братьев Ахтемовых, задержанных 3-4 сентября

В Крыму на 60 суток арестовали братьев Азиза и Асана Ахтемовых, задержанных в ходе обысков 3-4 сентября. Также были арестованы двое их родственников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Отца задержанного Азиза Ахтемова Эскендера арестовали на 10 суток. Еще один сын Эскендера, Арсен Ахтемов, получил 15 суток ареста. Эскендер и Арсен получили сроки за "неповиновение полиции". Их задержали 4 сентября у здания ФСБ в Крыму.

Адвокат Сафие Шабанова увиделась с Азизом Ахтемовым перед судебным заседанием по избранию ему меры пресечения. Она сообщила корреспонденту Крым.Реалии, что Азиз Ахтемов отказался от нее как от адвоката по соглашению.

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"Они оба - Азиз и Асан явно сильно запуганы, не поднимают голову. Она опущена. Они не идут ни на какие контакты, видно, что они в шоке. И следователь (речь идет о следователе ФСБ Виталие Власове. - Ред.) стоит как цербер, строго так спрашивает: "Тебе нужны адвокаты по соглашению?" Я считаю, что они находятся под каким-то, если не физическим, то под психологическим воздействием точно, потому что ведут себя абсолютно неадекватно", - сообщила Шабанова.

Она не заметила следов пыток, но уточнила, что Азиза в суд привезли в закрытой одежде с длинным рукавом.

"Они очень осунувшиеся, на все вопросы опускают глаза. И на вопросы, по какой причине ты отказываешься, он написал мне на листе: "Потому что изначально был другой адвокат", - сообщила она.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

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Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее. Они были доставлены в "Железнодорожное" и "Центральное" РОВД, их будут защищать адвокаты "Крымской солидарности", задержанным выдвинули обвинение в неповиновении полиции и невыполнении правил поведения при ЧС.

Заместителя лидера Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых обвиняют в диверсии. 23 августа, в день проведения саммита "Крымской платформы", в Крыму якобы произошло механическое повреждение газопровода в районе села Перевальное Симферопольского района (он обеспечивал подачу газа в воинскую часть в Перевальном).