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Замглавы ОАСК Аблова разрешили доставить в суд принудительно

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Замглавы ОАСК Аблова разрешили доставить в суд принудительно

Высший антикоррупционный суд разрешил принудительно доставить на заседание скандального судью Евгения Аблова.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

В понедельник должно было состояться заседание по избранию меры пресечения заместителю главы суда. Подозреваемый, несмотря на вызов, на судебное заседание не явился. Сторона защиты сообщила, что он находится на больничном.

"В соответствии со ст. 138 УПК Украины, факт лечения лица по содержанию не является уважительной причиной неявки по вызову следственного судьи. Вместе с тем у следственного судьи ВАКС отсутствуют сведения о наличии у подозреваемого тяжелой болезни или невозможности покинуть заведение здравоохранения, в котором он лечится", - сказано в сообщении суда.

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Поэтому следственный судья ВАКС постановил принудительно привести подозреваемого на судебное заседание 15 сентября. Решение должно выполнить НАБУ, а проконтролировать его выполнение - САП.

Постановление не подлежит обжалованию.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, НАБУ подозревает судей Окружного админсуда Вовка, Аблова, Погрибниченко, Келеберду, Огурцова, Качура и Санина в коррупции и попытках захватить государственную власть.

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Автор: Ольга Лузан
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цікаво, якщо правда.
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06.09.2021 20:01 Ответить
а хто доставить, якщо з нього недоторканність не знята?
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06.09.2021 20:11 Ответить
"...Поэтому следственный судья ВАКС постановил принудительно привести подозреваемого на судебное заседание 15 сентября..."

А потім додав:"Краще частинами".
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06.09.2021 20:18 Ответить
Судей попереть решили? Ох и представление нам покажут! Заступника голови ОАСК Аблова дозволили доставити в суд примусово - Цензор.НЕТ 7679
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06.09.2021 20:51 Ответить
15 сентября оно уже будет лечиться за рубежом причём очень долго, бабла у него достаточно.
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06.09.2021 21:37 Ответить
А Вовка примусово тримають на роботі, щоби він продовжував заробляти на общак та виконувати вказівки...А Аблову надали строк до 15 у Маямі улетіти...на подальше лікування....Дуже круто.
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06.09.2021 21:47 Ответить
Хто ж цю мерзоту посадить?
Воно ж таке само, як усі інші із "судейських".
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07.09.2021 10:12 Ответить
 
 