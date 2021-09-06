Заступника голови ОАСК Аблова дозволили доставити в суд примусово

Вищий антикорупційний суд дозволив примусово доставити на засідання скандального суддю Євгена Аблова.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

У понеділок мало відбутися засідання з обрання запобіжного заходу заступнику голови суду. Підозрюваний, незважаючи на виклик, на судове засідання не з'явився. Сторона захисту повідомила, що він перебуває на лікарняному.

"Відповідно до ст. 138 КПК України, факт лікування особи за змістом не є поважною причиною неявки за викликом слідчого судді. Водночас у слідчого судді ВАКС відсутні відомості про наявність у підозрюваного важкої хвороби або неможливість покинути заклад охорони здоров'я, в якому він лікується", - сказано в повідомленні суду.

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Тому слідчий суддя ВАКС ухвалив примусово привести підозрюваного на судове засідання 15 вересня. Рішення повинно виконати НАБУ, а проконтролювати його виконання - САП.

Постанова оскарженню не підлягає.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, НАБУ підозрює суддів Окружного адмінсуду Вовка, Аблова, Погрібніченка, Келеберду, Огурцова, Качура і Саніна в корупції і спробах захопити державну владу.

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