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Заступника голови ОАСК Аблова дозволили доставити в суд примусово

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступника голови ОАСК Аблова дозволили доставити в суд примусово

Вищий антикорупційний суд дозволив примусово доставити на засідання скандального суддю Євгена Аблова.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

У понеділок мало відбутися засідання з обрання запобіжного заходу заступнику голови суду. Підозрюваний, незважаючи на виклик, на судове засідання не з'явився. Сторона захисту повідомила, що він перебуває на лікарняному.

"Відповідно до ст. 138 КПК України, факт лікування особи за змістом не є поважною причиною неявки за викликом слідчого судді. Водночас у слідчого судді ВАКС відсутні відомості про наявність у підозрюваного важкої хвороби або неможливість покинути заклад охорони здоров'я, в якому він лікується", - сказано в повідомленні суду.

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Тому слідчий суддя ВАКС ухвалив примусово привести підозрюваного на судове засідання 15 вересня. Рішення повинно виконати НАБУ, а проконтролювати його виконання - САП.

Постанова оскарженню не підлягає.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, НАБУ підозрює суддів Окружного адмінсуду Вовка, Аблова, Погрібніченка, Келеберду, Огурцова, Качура і Саніна в корупції і спробах захопити державну владу.

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цікаво, якщо правда.
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06.09.2021 20:01 Відповісти
а хто доставить, якщо з нього недоторканність не знята?
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06.09.2021 20:11 Відповісти
"...Поэтому следственный судья ВАКС постановил принудительно привести подозреваемого на судебное заседание 15 сентября..."

А потім додав:"Краще частинами".
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06.09.2021 20:18 Відповісти
Судей попереть решили? Ох и представление нам покажут! Заступника голови ОАСК Аблова дозволили доставити в суд примусово - Цензор.НЕТ 7679
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06.09.2021 20:51 Відповісти
15 сентября оно уже будет лечиться за рубежом причём очень долго, бабла у него достаточно.
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06.09.2021 21:37 Відповісти
А Вовка примусово тримають на роботі, щоби він продовжував заробляти на общак та виконувати вказівки...А Аблову надали строк до 15 у Маямі улетіти...на подальше лікування....Дуже круто.
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06.09.2021 21:47 Відповісти
Хто ж цю мерзоту посадить?
Воно ж таке само, як усі інші із "судейських".
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07.09.2021 10:12 Відповісти
 
 