Заступник голови ОАСК Аблов їздить на "золотому" Porsche. ФОТО

Заступник голови Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов їздить на золотистому Porsche.

Відповідні фото журналістка "Слідства.Інфо" Євгенія Моторевська виклала на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Печерський суд. Ранок.

Недалеко від ґанку паркується золотистий Порше.

- Подивися, яке жлобство, золотий Порше.

- Ага. Аж цікаво, хто з нього вийде.

...

- Так це ж Аблов!

- Аааааа...Аблов!!!

Заступник голови улюбленого Окружного адмінсуду Києва приїхав в інший суд, ймовірно, буде рішати. Нагадаю, між тим у парламенті вже котрий місяць поспіль припадає пилом законопроєкт про ліквідацію ОАСК. А нас і далі тримають за дурнів", - зазначила журналістка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із дня внесення законопроєкту про ліквідацію ОАСК минуло два місяці, його тричі не виносили на засідання комітету, - Шабунін





У свою чергу глава ЦПК Віталій Шабунін зазначив: "Від внесення Зеленським супер-пупер невідкладного законопроєкту про ліквідацію ОАСК пройшло ДВА місяці. За цей час законопроєкт не пройшов навіть профільний комітет Ради. Комітет, який, нагадую, очолює людина Зеленського (А. Костін), і в якому у Зеленського більшість депутатів.

Голова комітету Андрій Костін ТРИЧІ не виносив невідкладний законопроєкт Зеленського на порядок денний. Один раз - випадковість, другий - збіг обставин, третій - закономірність. У цю середу чергове засідання комітету Костіна. Як думаєте, Костін ВЧЕТВЕРТЕ не розглядатиме це питання? Я думаю, що не розгляне, бо Банковій треба підконтрольний ОАСК, щоб знести конкурс на керівника САП, з якого вилетіли недоброчесні кандидати ОП (серед яких сам Костін). Підкажіть, хто більший рагуль: суддя на золотому порше чи політик, який його захищає?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя ОАСК Аблов вирішив, що 9-поверхівка на Батиєвій горі є 4-поверховою будівлею з антресолями, - ЗМІ. ФОТО

Як повідомлялося, 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" (ОАСК). Цей законопроєкт передбачає створення Київського міського окружного адмінсуду.