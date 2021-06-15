Заступник голови ОАСК Аблов їздить на "золотому" Porsche. ФОТО
Заступник голови Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов їздить на золотистому Porsche.
Відповідні фото журналістка "Слідства.Інфо" Євгенія Моторевська виклала на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Печерський суд. Ранок.
Недалеко від ґанку паркується золотистий Порше.
- Подивися, яке жлобство, золотий Порше.
- Ага. Аж цікаво, хто з нього вийде.
...
- Так це ж Аблов!
- Аааааа...Аблов!!!
Заступник голови улюбленого Окружного адмінсуду Києва приїхав в інший суд, ймовірно, буде рішати. Нагадаю, між тим у парламенті вже котрий місяць поспіль припадає пилом законопроєкт про ліквідацію ОАСК. А нас і далі тримають за дурнів", - зазначила журналістка.
У свою чергу глава ЦПК Віталій Шабунін зазначив: "Від внесення Зеленським супер-пупер невідкладного законопроєкту про ліквідацію ОАСК пройшло ДВА місяці. За цей час законопроєкт не пройшов навіть профільний комітет Ради. Комітет, який, нагадую, очолює людина Зеленського (А. Костін), і в якому у Зеленського більшість депутатів.
Голова комітету Андрій Костін ТРИЧІ не виносив невідкладний законопроєкт Зеленського на порядок денний. Один раз - випадковість, другий - збіг обставин, третій - закономірність. У цю середу чергове засідання комітету Костіна. Як думаєте, Костін ВЧЕТВЕРТЕ не розглядатиме це питання? Я думаю, що не розгляне, бо Банковій треба підконтрольний ОАСК, щоб знести конкурс на керівника САП, з якого вилетіли недоброчесні кандидати ОП (серед яких сам Костін). Підкажіть, хто більший рагуль: суддя на золотому порше чи політик, який його захищає?"
Як повідомлялося, 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" (ОАСК). Цей законопроєкт передбачає створення Київського міського окружного адмінсуду.
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попросил депутат знакомого таможенника помочь ему выбрать тачку в автосалоне...
выбрали, купил, оформили...счастливый дпутат выезжают из салона на новеньком Maybach серебристого цвета... тут таможенники просит остановиться...и ушел...депутат ждет-ждет...и видит из салона выезжает точно такой Maybach серебристого цвета... открывается боковое окно и выглядывает счастливая рожа таможенника...
депутат разочарованно :
- ну ты совсем идиот...будем теперь как детдомовские ...
"Сумма, которую мы закладываем в проект бюджета на 2021 год, является достаточной для выполнения задач Государственной судебной администрацией.
Это даст возможность обеспечить зарплату в местном суде на уровне 106 тысяч грн.
В апелляционном суде - на уровне 212 тыс. грн.
Высшем антикорсуде - 227 тыс. грн в месяц.
Верховном Суде - 400 тыс. грн в месяц.
Конституционном Суде Украины - 430 тыс. грн в месяц."
Первый замминистра финансов Украины Денис Улютин
Как миллиардера за приобретение виллы за 70 миллионов прокуратура взяла за одно место ,
А в Украине Ахметов за 200 Лимонов купил виллу - и прокурорам хоть бы хны - у Ахметова в Дэтэк и Металинвест УБЫТКИ . Как такое может быть ? Ахметову кто-то за рубежом
200 Лимонов подарил ????
Для нього їздити на авто за 30000 долярів, це як для Насірова верблюжою ковдрою вкриватися - мімікрія.
А в загашніку в нього те саме що й у Вовка.
В чому полягає новина? В тому що у автор дальтонік і не відрізняє беж від золотого кольору?
1. Баблова знов застукали в неналежному місці під час роботи.
2. Естетичні смаки Баблова - це неоп*зд*цизм.
Щодо кольору, то якщо хтось є дальтоніком, то швидше ти а не автор посту.
Бо автівка Баблова дійсно золотавого (група металіків від жовто-коричневого до жовто-червоних відтінків) а не бежевого (світло коричневий з жовтуватим або сірим відтінком) кольору. А фото яке ти публікуєш для порівняння - це машина буквально покрита жовтим золотом.
Однак, я все ж таки думаю що ти не дальтоник, а лишень погано розбираєшся у колоруванні. Раджу попорпатися на сайті colorhexa і почитати літературу.
До речі, чисто заради приколу, без пошуку підказок спробуй відповісти на питання до якої групи кольорів належить оливковий? (жовтої чи зеленої)
Цей колір у Порше називається Luxor Beige і це один з 13 кольорів металік, якими фарбували панамера моделі Е2В в 12 році і ще два було неметалік це чорни і білий.
Тому сходи почитай літературу на той товчок на якому ти дупу свою, тією літературою витирав))
https://quto.ru/porsche/panamera/e2b/hatchback5d/colors
Ти ж зараз сам, *олопе, визнав що цей колір у Порше відноситься не до групи бежевих, а до групи золотавих кольорів (як жовто-коричневий металік).
Але дякую. Бо бач, я давно так не сміявся. Не кожного дня на цензорі таку комічну людину зустрінеш.
Раджу записатися до "Слуги Народу" є шанс потрапити якщо не до лав депутатів, то до лав корабельних сосен мінімум.
BH 0001 HB 27.02.2018 (последняя)2012 https://baza-gai.com.ua/make/porsche Porsche https://baza-gai.com.ua/catalog/porsche/panamera Panamera Бежевый, 3.6LДругое (Опер. 410, ТСЦ 5142)Одеська область/м.Одеса, Одеса, Приморський
2657565грн...
Бежевый, на помойке у бомжей-дальтоников это значит - золотистый с рыночной ценой в тридцатку баксов))
Типа этой байды: BH 0001 HB - 27.02.2018 (последняя регистрация )2012 https://baza-gai.com.ua/make/porsche Porsche https://baza-gai.com.ua/catalog/porsche/panamera Panamera Бежевый, 3.6LДругое (Опер. 410, ТСЦ 5142)Одеська область/м.Одеса, Одеса, Приморський
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