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Заступник голови ОАСК Аблов їздить на "золотому" Porsche. ФОТО

Заступник голови Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов їздить на золотистому Porsche.

Відповідні фото журналістка "Слідства.Інфо" Євгенія Моторевська виклала на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Печерський суд. Ранок.

Недалеко від ґанку паркується золотистий Порше.

- Подивися, яке жлобство, золотий Порше.

- Ага. Аж цікаво, хто з нього вийде.

...

- Так це ж Аблов!

- Аааааа...Аблов!!!

Заступник голови улюбленого Окружного адмінсуду Києва приїхав в інший суд, ймовірно, буде рішати. Нагадаю, між тим у парламенті вже котрий місяць поспіль припадає пилом законопроєкт про ліквідацію ОАСК. А нас і далі тримають за дурнів", - зазначила журналістка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із дня внесення законопроєкту про ліквідацію ОАСК минуло два місяці, його тричі не виносили на засідання комітету, - Шабунін

Заступник голови ОАСК Аблов їздить на золотому Porsche 01
Заступник голови ОАСК Аблов їздить на золотому Porsche 02

У свою чергу глава ЦПК Віталій Шабунін зазначив: "Від внесення Зеленським супер-пупер невідкладного законопроєкту про ліквідацію ОАСК пройшло ДВА місяці. За цей час законопроєкт не пройшов навіть профільний комітет Ради. Комітет, який, нагадую, очолює людина Зеленського (А. Костін), і в якому у Зеленського більшість депутатів.

Голова комітету Андрій Костін ТРИЧІ не виносив невідкладний законопроєкт Зеленського на порядок денний. Один раз - випадковість, другий - збіг обставин, третій - закономірність. У цю середу чергове засідання комітету Костіна. Як думаєте, Костін ВЧЕТВЕРТЕ не розглядатиме це питання? Я думаю, що не розгляне, бо Банковій треба підконтрольний ОАСК, щоб знести конкурс на керівника САП, з якого вилетіли недоброчесні кандидати ОП (серед яких сам Костін). Підкажіть, хто більший рагуль: суддя на золотому порше чи політик, який його захищає?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя ОАСК Аблов вирішив, що 9-поверхівка на Батиєвій горі є 4-поверховою будівлею з антресолями, - ЗМІ. ФОТО

Як повідомлялося, 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" (ОАСК). Цей законопроєкт передбачає створення Київського міського окружного адмінсуду.

Автор: 

суд (11676) Євген Аблов (24) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+24
Прикольно😉Это верный путь в НАТО вот с такими товарищами.
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15.06.2021 15:25
+17
Йому Порошенко підкинув, правда, Бігус?
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15.06.2021 15:26
+15
ну вроде всё правильно...что бы среди коллег не выделяться...
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15.06.2021 15:23
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Непорядок, должен на платиновом, исправим.
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15.06.2021 15:23 Відповісти
говорят, круче всего щас в цинке ездить
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15.06.2021 15:26 Відповісти
Незнаю, с загробным миром нет связи.
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15.06.2021 15:29 Відповісти
надо этому аблову сделать презент. потом расскажет
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15.06.2021 15:33 Відповісти
ну вроде всё правильно...что бы среди коллег не выделяться...
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15.06.2021 15:23 Відповісти
анекдот:
***
попросил депутат знакомого таможенника помочь ему выбрать тачку в автосалоне...
выбрали, купил, оформили...счастливый дпутат выезжают из салона на новеньком Maybach серебристого цвета... тут таможенники просит остановиться...и ушел...депутат ждет-ждет...и видит из салона выезжает точно такой Maybach серебристого цвета... открывается боковое окно и выглядывает счастливая рожа таможенника...
депутат разочарованно :
- ну ты совсем идиот...будем теперь как детдомовские ...
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15.06.2021 15:36 Відповісти
Заберу Ваш серебристый Майбах на АВТОТЕМУ 😀😀😀
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15.06.2021 15:38 Відповісти
без проблем ))))
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15.06.2021 16:06 Відповісти
Прикольно😉Это верный путь в НАТО вот с такими товарищами.
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15.06.2021 15:25 Відповісти
ну так оаск свій в доску, а свій то не барига!тож які у вас притензії до чесного судді
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15.06.2021 15:26 Відповісти
Йому Порошенко підкинув, правда, Бігус?
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15.06.2021 15:26 Відповісти
да ты шо? не может такого быть! во времена порошенко этот "судья" аблов на метро ездил и в коммуналке жил!
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15.06.2021 16:14 Відповісти
Бігус с дядей генералом ФСБ окуєть скільки гєєв навкруги, починаючи Бігусом, закінчуючи віслюком
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15.06.2021 20:42 Відповісти
какое дело крепостным холопам на чем ездят их хозяева?
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15.06.2021 15:27 Відповісти
Рашкован, это ты о своем недонародишке в гавноимперии?
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15.06.2021 15:37 Відповісти
ну что ж, раньше были золотые батоны, теперь порши, аппетиты растут.. и самое главное все непосильным трудом мамы, папы, брата, жены, детей все они родненькие , а судья живет чисто на зарплату, ну что вы что вы, чисто зарплата, от получки до получки , бедняге еле хватает на топливо.... УРОДЫ! и судьи и те кто их должен контролировать!
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15.06.2021 15:29 Відповісти
зато взяток не берут!)
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15.06.2021 15:30 Відповісти
И любит бубачку всем сэрцэм! Ну и татарова с портновым. Куда ж без них, сцук овощных?!
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15.06.2021 15:31 Відповісти
Борьба с коррупцией 85- й LVL😁😁😁😁
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15.06.2021 15:31 Відповісти
...95-й LVL..
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15.06.2021 15:34 Відповісти
Успешный, состоявшийся человек. На чем он должен ездить, может на Ланосе, чтобы не раздражать пролетариат?
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15.06.2021 15:32 Відповісти
какая официальная зарплата у этого "человека" как госслужащего?
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15.06.2021 15:52 Відповісти
видимо хорошая, раз на "порш" хватает. ведь в Украине вагон и маленькая тележка всяких мелких и крупных антикоррупционных органов и органочков и ни у кого вопросов к этому "судье" не возникло.
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15.06.2021 16:17 Відповісти
Вероятно, что и у представителей этих "органов" свои "порше" имеются. Ворон ворону, как говориться. Коррупционеры-чиновники процветают и конца этому не видно.
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15.06.2021 16:52 Відповісти
Блин , ну в какой стране это возможно ? «Заместитель председателя Окружного админсуда Киева Евгений Аблов ездит на золотистомИсточник: https://censor.net/ru/p3271575»
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15.06.2021 15:34 Відповісти
В России.
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15.06.2021 15:38 Відповісти
В московии
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15.06.2021 15:40 Відповісти
Ну да где такое возможно! 9 летний порше панамера за 30 000 баксов причём с легальной зарплатой судьи )))

"Сумма, которую мы закладываем в проект бюджета на 2021 год, является достаточной для выполнения задач Государственной судебной администрацией.
Это даст возможность обеспечить зарплату в местном суде на уровне 106 тысяч грн.
В апелляционном суде - на уровне 212 тыс. грн.
Высшем антикорсуде - 227 тыс. грн в месяц.
Верховном Суде - 400 тыс. грн в месяц.
Конституционном Суде Украины - 430 тыс. грн в месяц."
Первый замминистра финансов Украины Денис Улютин
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15.06.2021 15:52 Відповісти
Вообще то существует ещё и протокол поведения госслужащего , тем более судьи
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15.06.2021 15:56 Відповісти
.......существует ещё и протокол поведения госслужащего , тем более судьи... - где существует?
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15.06.2021 16:01 Відповісти
В цивилизованных странах
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15.06.2021 16:01 Відповісти
Не протокол а кодекс.
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15.06.2021 16:06 Відповісти
Рекомендую сериал Миллиардеры (США)
Как миллиардера за приобретение виллы за 70 миллионов прокуратура взяла за одно место ,
А в Украине Ахметов за 200 Лимонов купил виллу - и прокурорам хоть бы хны - у Ахметова в Дэтэк и Металинвест УБЫТКИ . Как такое может быть ? Ахметову кто-то за рубежом
200 Лимонов подарил ????
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15.06.2021 15:59 Відповісти
Ахметов мудак не спорю.
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15.06.2021 16:02 Відповісти
Це ж старий "бєспрєдєльщік" Баблов.
Для нього їздити на авто за 30000 долярів, це як для Насірова верблюжою ковдрою вкриватися - мімікрія.
А в загашніку в нього те саме що й у Вовка.
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15.06.2021 16:12 Відповісти
Але це аби як сколихнуло місцеве болото. Все забулькало и зашкварчало, повалив дим і почувся тріск палаючих дуп) Цей хрін получає від держави офіційно три таких порше за рік.
В чому полягає новина? В тому що у автор дальтонік і не відрізняє беж від золотого кольору?
Заступник голови ОАСК Аблов їздить на "золотому" Porsche - Цензор.НЕТ 2604
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15.06.2021 16:19 Відповісти
В топі дві відомості:
1. Баблова знов застукали в неналежному місці під час роботи.
2. Естетичні смаки Баблова - це неоп*зд*цизм.
Щодо кольору, то якщо хтось є дальтоніком, то швидше ти а не автор посту.
Бо автівка Баблова дійсно золотавого (група металіків від жовто-коричневого до жовто-червоних відтінків) а не бежевого (світло коричневий з жовтуватим або сірим відтінком) кольору. А фото яке ти публікуєш для порівняння - це машина буквально покрита жовтим золотом.
Однак, я все ж таки думаю що ти не дальтоник, а лишень погано розбираєшся у колоруванні. Раджу попорпатися на сайті colorhexa і почитати літературу.
До речі, чисто заради приколу, без пошуку підказок спробуй відповісти на питання до якої групи кольорів належить оливковий? (жовтої чи зеленої)
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16.06.2021 10:22 Відповісти
Петренко йди краще своїм свиням цицки крути, колоріст сільський!
Цей колір у Порше називається Luxor Beige і це один з 13 кольорів металік, якими фарбували панамера моделі Е2В в 12 році і ще два було неметалік це чорни і білий.
Тому сходи почитай літературу на той товчок на якому ти дупу свою, тією літературою витирав))
https://quto.ru/porsche/panamera/e2b/hatchback5d/colors
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05.07.2021 15:18 Відповісти
Це ж треба було думати майже місяць для того щоб виставити себе на посміховисько )))
Ти ж зараз сам, *олопе, визнав що цей колір у Порше відноситься не до групи бежевих, а до групи золотавих кольорів (як жовто-коричневий металік).
Але дякую. Бо бач, я давно так не сміявся. Не кожного дня на цензорі таку комічну людину зустрінеш.
Раджу записатися до "Слуги Народу" є шанс потрапити якщо не до лав депутатів, то до лав корабельних сосен мінімум.
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05.07.2021 16:12 Відповісти
Власне, головна відмінність золотавого з коричневим відтінком від бежевого з жовтуватим - це те що золотавий - насичений металік, а бежевий - пастель без металевого ефекту. Буквально бежевий - це колір нефарбованої вовни.
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16.06.2021 10:28 Відповісти
А ви знаєте, що Порше куплений не 9 років тому новим?
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15.06.2021 19:21 Відповісти
Все нажито непосильным трудом...
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15.06.2021 15:35 Відповісти
Реформа судебная от Зельца: "В неделю буду снимать одну мантию"
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15.06.2021 15:38 Відповісти
Так он ещё при Пепе его купил))) Или при пепе можно было ездить?
BH 0001 HB 27.02.2018 (последняя)2012 https://baza-gai.com.ua/make/porsche Porsche https://baza-gai.com.ua/catalog/porsche/panamera Panamera Бежевый, 3.6LДругое (Опер. 410, ТСЦ 5142)Одеська область/м.Одеса, Одеса, Приморський
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15.06.2021 16:06 Відповісти
Напали на Евгения Аблова! То его бабушка козу продала и купила машинку, а цвет под телефончик...
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15.06.2021 15:39 Відповісти
Кулеба, сколько реформ надо, чтобы такие уроды не ездили на Порше ?
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15.06.2021 15:39 Відповісти
Этот вопрос переадресуй к Зельцу
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15.06.2021 15:41 Відповісти
Бери раніш! Пепцу)
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15.06.2021 16:20 Відповісти
Ой да ладно, старая панама за тридцатку а раздули как будто это новый ролс
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15.06.2021 15:42 Відповісти
Вся эта многолетняя борьба с украинскими коррупционерами похожа на борьбу с ветряными мельницами.к сожалению
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15.06.2021 15:43 Відповісти
Коррупционеры - последыши Бланка и Кагановича (не такие уж и украинцы).
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15.06.2021 15:49 Відповісти
73% - вы купили этот золотой Porsche ему вместе!
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15.06.2021 15:44 Відповісти
Він купив його в 2018 коли в країні був діабетік гетьманом.
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15.06.2021 16:21 Відповісти
Ясен пень-положение обязывает,раньше заработал,да?
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15.06.2021 15:44 Відповісти
ему еще прививку от "красивой жизни" коррупционер и взяточница венидиктова не сделала
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15.06.2021 15:45 Відповісти
Заместитель председателя ОАСК Аблов ездит на "золотом" Porsche - Цензор.НЕТ 1772
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15.06.2021 15:46 Відповісти
Это тип этой байды?
Заместитель председателя ОАСК Аблов ездит на "золотом" Porsche - Цензор.НЕТ 1104 2657565грн...
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15.06.2021 15:46 Відповісти
Зачем это Вам Владимир? Это 9 летний бежевый 3.6 литровый бомжатский порше панамера.
Бежевый, на помойке у бомжей-дальтоников это значит - золотистый с рыночной ценой в тридцатку баксов))
Типа этой байды: BH 0001 HB - 27.02.2018 (последняя регистрация )2012 https://baza-gai.com.ua/make/porsche Porsche https://baza-gai.com.ua/catalog/porsche/panamera Panamera Бежевый, 3.6LДругое (Опер. 410, ТСЦ 5142)Одеська область/м.Одеса, Одеса, Приморський
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15.06.2021 15:59 Відповісти
СПАСИБО)
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15.06.2021 19:10 Відповісти
Уберите всех СКОТОВ как ЭТОТ а тогда ИСТЕРИКУЙТЕ о НАТО.
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15.06.2021 16:07 Відповісти
Ты прав. Но пока главСкота вызывают в Вашингтон. Через месяц-полтора. Там будет видно...
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15.06.2021 16:12 Відповісти
Суддя Баблов виїхав перетерти про бабло.
Типова справа.
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15.06.2021 16:08 Відповісти
Он и будет решать вопросы по просьбе Ермака. И Porsche сразу станет платиновый
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15.06.2021 16:11 Відповісти
А в это время аферист гетьманович свистит в уши косоворотчику мелодию про то,что страну обворовывает малый бизнес.
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15.06.2021 16:16 Відповісти
Та ладно вам. За 5-7 тыс евро можно в Германии купить порш кайен с пробегом.
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15.06.2021 16:27 Відповісти
Ото він "шифрується".Ну що там якийсь зачуханий "Порше",який дістався йому у спадок від бабці,що мешкала у Гарбузівці і ціле життя пропрацювала у місцевому колгоспі. Якби не перспкектива взяття за жопу, то катався би він на золотому "Ролс-ройсі" А так приходиться "шифруватись" під "середнячка"
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15.06.2021 17:21 Відповісти
 
 