Заместитель председателя ОАСК Аблов ездит на "золотом" Porsche. ФОТО

Заместитель председателя Окружного админсуда Киева Евгений Аблов ездит на золотистом Porsche.

Соотвествующие фото журналистка "Слідства.Інфо" Евгения Моторевская выложила нас воей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Печерский суд. Утро.

Недалеко от крыльца паркуется золотистый Порше.

- Посмотри, какое жлобство, золотой Порше.

- Да. Интересно, из него появится.

...

- Так это же Аблов!

- Аааааа ... Аблов!!!

Заместитель председателя любимого Окружного админсуда Киева приехал в другой суд, вероятно, решать дела. Напомню, между тем в парламенте уже который месяц подряд пылится законопроект о ликвидации ОАСК. А нас и дальше держат за дураков", - отметила журналистка.

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В свою очередь глава ЦПК Виталий Шабунин отметил: "От внесения Зеленским супер-пупер неотложного законопроекта о ликвидации ОАСК прошло два месяца. За это время законопроект не прошел даже профильный комитет Рады. Комитет, который, напоминаю, возглавляет человек Зеленского (А. Костин), и в котором у Зеленского большинство депутатов.

Председатель комитета Андрей Костин трижды не выносил неотложный законопроект Зеленского на повестку дня. Один раз - случайность, второй - совпадение, третий - закономерность.

В эту среду очередное заседание комитета Костина. Как думаете, Костин в четвертый раз не будет рассматривать этот вопрос? Я думаю, что не рассмотрит, потому что Банковой нужен подконтрольный ОАСК, чтобы снести конкурс на руководителя САП, из которого вылетели недобросовестные кандидаты ОП (среди которых сам Костин). Подскажите, кто больший рагуль: судья на золотом порше или политик, который его защищает?"

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Как сообщалось, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК). Этот законопроект предполагает создание Киевского городского окружного админсуда.