Заместитель председателя ОАСК Аблов ездит на "золотом" Porsche. ФОТО
Заместитель председателя Окружного админсуда Киева Евгений Аблов ездит на золотистом Porsche.
Соотвествующие фото журналистка "Слідства.Інфо" Евгения Моторевская выложила нас воей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Печерский суд. Утро.
Недалеко от крыльца паркуется золотистый Порше.
- Посмотри, какое жлобство, золотой Порше.
- Да. Интересно, из него появится.
...
- Так это же Аблов!
- Аааааа ... Аблов!!!
Заместитель председателя любимого Окружного админсуда Киева приехал в другой суд, вероятно, решать дела. Напомню, между тем в парламенте уже который месяц подряд пылится законопроект о ликвидации ОАСК. А нас и дальше держат за дураков", - отметила журналистка.
В свою очередь глава ЦПК Виталий Шабунин отметил: "От внесения Зеленским супер-пупер неотложного законопроекта о ликвидации ОАСК прошло два месяца. За это время законопроект не прошел даже профильный комитет Рады. Комитет, который, напоминаю, возглавляет человек Зеленского (А. Костин), и в котором у Зеленского большинство депутатов.
Председатель комитета Андрей Костин трижды не выносил неотложный законопроект Зеленского на повестку дня. Один раз - случайность, второй - совпадение, третий - закономерность.
В эту среду очередное заседание комитета Костина. Как думаете, Костин в четвертый раз не будет рассматривать этот вопрос? Я думаю, что не рассмотрит, потому что Банковой нужен подконтрольный ОАСК, чтобы снести конкурс на руководителя САП, из которого вылетели недобросовестные кандидаты ОП (среди которых сам Костин). Подскажите, кто больший рагуль: судья на золотом порше или политик, который его защищает?"
Как сообщалось, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК). Этот законопроект предполагает создание Киевского городского окружного админсуда.
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попросил депутат знакомого таможенника помочь ему выбрать тачку в автосалоне...
выбрали, купил, оформили...счастливый дпутат выезжают из салона на новеньком Maybach серебристого цвета... тут таможенники просит остановиться...и ушел...депутат ждет-ждет...и видит из салона выезжает точно такой Maybach серебристого цвета... открывается боковое окно и выглядывает счастливая рожа таможенника...
депутат разочарованно :
- ну ты совсем идиот...будем теперь как детдомовские ...
"Сумма, которую мы закладываем в проект бюджета на 2021 год, является достаточной для выполнения задач Государственной судебной администрацией.
Это даст возможность обеспечить зарплату в местном суде на уровне 106 тысяч грн.
В апелляционном суде - на уровне 212 тыс. грн.
Высшем антикорсуде - 227 тыс. грн в месяц.
Верховном Суде - 400 тыс. грн в месяц.
Конституционном Суде Украины - 430 тыс. грн в месяц."
Первый замминистра финансов Украины Денис Улютин
Как миллиардера за приобретение виллы за 70 миллионов прокуратура взяла за одно место ,
А в Украине Ахметов за 200 Лимонов купил виллу - и прокурорам хоть бы хны - у Ахметова в Дэтэк и Металинвест УБЫТКИ . Как такое может быть ? Ахметову кто-то за рубежом
200 Лимонов подарил ????
Для нього їздити на авто за 30000 долярів, це як для Насірова верблюжою ковдрою вкриватися - мімікрія.
А в загашніку в нього те саме що й у Вовка.
В чому полягає новина? В тому що у автор дальтонік і не відрізняє беж від золотого кольору?
1. Баблова знов застукали в неналежному місці під час роботи.
2. Естетичні смаки Баблова - це неоп*зд*цизм.
Щодо кольору, то якщо хтось є дальтоніком, то швидше ти а не автор посту.
Бо автівка Баблова дійсно золотавого (група металіків від жовто-коричневого до жовто-червоних відтінків) а не бежевого (світло коричневий з жовтуватим або сірим відтінком) кольору. А фото яке ти публікуєш для порівняння - це машина буквально покрита жовтим золотом.
Однак, я все ж таки думаю що ти не дальтоник, а лишень погано розбираєшся у колоруванні. Раджу попорпатися на сайті colorhexa і почитати літературу.
До речі, чисто заради приколу, без пошуку підказок спробуй відповісти на питання до якої групи кольорів належить оливковий? (жовтої чи зеленої)
Цей колір у Порше називається Luxor Beige і це один з 13 кольорів металік, якими фарбували панамера моделі Е2В в 12 році і ще два було неметалік це чорни і білий.
Тому сходи почитай літературу на той товчок на якому ти дупу свою, тією літературою витирав))
https://quto.ru/porsche/panamera/e2b/hatchback5d/colors
Ти ж зараз сам, *олопе, визнав що цей колір у Порше відноситься не до групи бежевих, а до групи золотавих кольорів (як жовто-коричневий металік).
Але дякую. Бо бач, я давно так не сміявся. Не кожного дня на цензорі таку комічну людину зустрінеш.
Раджу записатися до "Слуги Народу" є шанс потрапити якщо не до лав депутатів, то до лав корабельних сосен мінімум.
BH 0001 HB 27.02.2018 (последняя)2012 https://baza-gai.com.ua/make/porsche Porsche https://baza-gai.com.ua/catalog/porsche/panamera Panamera Бежевый, 3.6LДругое (Опер. 410, ТСЦ 5142)Одеська область/м.Одеса, Одеса, Приморський
2657565грн...
Бежевый, на помойке у бомжей-дальтоников это значит - золотистый с рыночной ценой в тридцатку баксов))
Типа этой байды: BH 0001 HB - 27.02.2018 (последняя регистрация )2012 https://baza-gai.com.ua/make/porsche Porsche https://baza-gai.com.ua/catalog/porsche/panamera Panamera Бежевый, 3.6LДругое (Опер. 410, ТСЦ 5142)Одеська область/м.Одеса, Одеса, Приморський
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