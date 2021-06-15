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Заместитель председателя ОАСК Аблов ездит на "золотом" Porsche. ФОТО

Заместитель председателя Окружного админсуда Киева Евгений Аблов ездит на золотистом Porsche.

Соотвествующие фото журналистка "Слідства.Інфо" Евгения Моторевская выложила нас воей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Печерский суд. Утро.
Недалеко от крыльца паркуется золотистый Порше.
- Посмотри, какое жлобство, золотой Порше.
- Да. Интересно, из него появится.
...
- Так это же Аблов!
- Аааааа ... Аблов!!!

Заместитель председателя любимого Окружного админсуда Киева приехал в другой суд, вероятно, решать дела. Напомню, между тем в парламенте уже который месяц подряд пылится законопроект о ликвидации ОАСК. А нас и дальше держат за дураков", - отметила журналистка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья ОАСК Аблов решил, что 9-этажка на Батыевой горе является 4-этажным зданием с антресолями, - СМИ. ФОТО

Заместитель председателя ОАСК Аблов ездит на золотом Porsche 01
Заместитель председателя ОАСК Аблов ездит на золотом Porsche 02

Также читайте: Судья ОАСК Аблов еще в 2016-м запретил проверять "судью Майдана" Кицюка на предмет люстрации, - Маселко

В свою очередь глава ЦПК Виталий Шабунин отметил: "От внесения Зеленским супер-пупер неотложного законопроекта о ликвидации ОАСК прошло два месяца. За это время законопроект не прошел даже профильный комитет Рады. Комитет, который, напоминаю, возглавляет человек Зеленского (А. Костин), и в котором у Зеленского большинство депутатов.
Председатель комитета Андрей Костин трижды не выносил неотложный законопроект Зеленского на повестку дня. Один раз - случайность, второй - совпадение, третий - закономерность.

В эту среду очередное заседание комитета Костина. Как думаете, Костин в четвертый раз не будет рассматривать этот вопрос? Я думаю, что не рассмотрит, потому что Банковой нужен подконтрольный ОАСК, чтобы снести конкурс на руководителя САП, из которого вылетели недобросовестные кандидаты ОП (среди которых сам Костин). Подскажите, кто больший рагуль: судья на золотом порше или политик, который его защищает?"

Также читайте: Неликвидация ОАСК - это ответственность Зеленского, ОП должен объяснить "слугам народа" критичность принятия данного решения, - Шабунин

Как сообщалось, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК). Этот законопроект предполагает создание Киевского городского окружного админсуда.

суд (25093) Евгений Аблов (22) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+24
Прикольно😉Это верный путь в НАТО вот с такими товарищами.
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15.06.2021 15:25
+17
Йому Порошенко підкинув, правда, Бігус?
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15.06.2021 15:26
+15
ну вроде всё правильно...что бы среди коллег не выделяться...
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15.06.2021 15:23
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Непорядок, должен на платиновом, исправим.
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15.06.2021 15:23 Ответить
говорят, круче всего щас в цинке ездить
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15.06.2021 15:26 Ответить
Незнаю, с загробным миром нет связи.
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15.06.2021 15:29 Ответить
надо этому аблову сделать презент. потом расскажет
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15.06.2021 15:33 Ответить
ну вроде всё правильно...что бы среди коллег не выделяться...
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15.06.2021 15:23 Ответить
анекдот:
***
попросил депутат знакомого таможенника помочь ему выбрать тачку в автосалоне...
выбрали, купил, оформили...счастливый дпутат выезжают из салона на новеньком Maybach серебристого цвета... тут таможенники просит остановиться...и ушел...депутат ждет-ждет...и видит из салона выезжает точно такой Maybach серебристого цвета... открывается боковое окно и выглядывает счастливая рожа таможенника...
депутат разочарованно :
- ну ты совсем идиот...будем теперь как детдомовские ...
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15.06.2021 15:36 Ответить
Заберу Ваш серебристый Майбах на АВТОТЕМУ 😀😀😀
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15.06.2021 15:38 Ответить
без проблем ))))
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15.06.2021 16:06 Ответить
Прикольно😉Это верный путь в НАТО вот с такими товарищами.
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15.06.2021 15:25 Ответить
ну так оаск свій в доску, а свій то не барига!тож які у вас притензії до чесного судді
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15.06.2021 15:26 Ответить
Йому Порошенко підкинув, правда, Бігус?
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15.06.2021 15:26 Ответить
да ты шо? не может такого быть! во времена порошенко этот "судья" аблов на метро ездил и в коммуналке жил!
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15.06.2021 16:14 Ответить
Бігус с дядей генералом ФСБ окуєть скільки гєєв навкруги, починаючи Бігусом, закінчуючи віслюком
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15.06.2021 20:42 Ответить
какое дело крепостным холопам на чем ездят их хозяева?
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15.06.2021 15:27 Ответить
Рашкован, это ты о своем недонародишке в гавноимперии?
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15.06.2021 15:37 Ответить
ну что ж, раньше были золотые батоны, теперь порши, аппетиты растут.. и самое главное все непосильным трудом мамы, папы, брата, жены, детей все они родненькие , а судья живет чисто на зарплату, ну что вы что вы, чисто зарплата, от получки до получки , бедняге еле хватает на топливо.... УРОДЫ! и судьи и те кто их должен контролировать!
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15.06.2021 15:29 Ответить
зато взяток не берут!)
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15.06.2021 15:30 Ответить
И любит бубачку всем сэрцэм! Ну и татарова с портновым. Куда ж без них, сцук овощных?!
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15.06.2021 15:31 Ответить
Борьба с коррупцией 85- й LVL😁😁😁😁
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15.06.2021 15:31 Ответить
...95-й LVL..
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15.06.2021 15:34 Ответить
Успешный, состоявшийся человек. На чем он должен ездить, может на Ланосе, чтобы не раздражать пролетариат?
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15.06.2021 15:32 Ответить
какая официальная зарплата у этого "человека" как госслужащего?
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15.06.2021 15:52 Ответить
видимо хорошая, раз на "порш" хватает. ведь в Украине вагон и маленькая тележка всяких мелких и крупных антикоррупционных органов и органочков и ни у кого вопросов к этому "судье" не возникло.
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15.06.2021 16:17 Ответить
Вероятно, что и у представителей этих "органов" свои "порше" имеются. Ворон ворону, как говориться. Коррупционеры-чиновники процветают и конца этому не видно.
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15.06.2021 16:52 Ответить
Блин , ну в какой стране это возможно ? «Заместитель председателя Окружного админсуда Киева Евгений Аблов ездит на золотистомИсточник: https://censor.net/ru/p3271575»
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15.06.2021 15:34 Ответить
В России.
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15.06.2021 15:38 Ответить
В московии
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15.06.2021 15:40 Ответить
Ну да где такое возможно! 9 летний порше панамера за 30 000 баксов причём с легальной зарплатой судьи )))

"Сумма, которую мы закладываем в проект бюджета на 2021 год, является достаточной для выполнения задач Государственной судебной администрацией.
Это даст возможность обеспечить зарплату в местном суде на уровне 106 тысяч грн.
В апелляционном суде - на уровне 212 тыс. грн.
Высшем антикорсуде - 227 тыс. грн в месяц.
Верховном Суде - 400 тыс. грн в месяц.
Конституционном Суде Украины - 430 тыс. грн в месяц."
Первый замминистра финансов Украины Денис Улютин
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15.06.2021 15:52 Ответить
Вообще то существует ещё и протокол поведения госслужащего , тем более судьи
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15.06.2021 15:56 Ответить
.......существует ещё и протокол поведения госслужащего , тем более судьи... - где существует?
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15.06.2021 16:01 Ответить
В цивилизованных странах
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15.06.2021 16:01 Ответить
Не протокол а кодекс.
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15.06.2021 16:06 Ответить
Рекомендую сериал Миллиардеры (США)
Как миллиардера за приобретение виллы за 70 миллионов прокуратура взяла за одно место ,
А в Украине Ахметов за 200 Лимонов купил виллу - и прокурорам хоть бы хны - у Ахметова в Дэтэк и Металинвест УБЫТКИ . Как такое может быть ? Ахметову кто-то за рубежом
200 Лимонов подарил ????
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15.06.2021 15:59 Ответить
Ахметов мудак не спорю.
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15.06.2021 16:02 Ответить
Це ж старий "бєспрєдєльщік" Баблов.
Для нього їздити на авто за 30000 долярів, це як для Насірова верблюжою ковдрою вкриватися - мімікрія.
А в загашніку в нього те саме що й у Вовка.
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15.06.2021 16:12 Ответить
Але це аби як сколихнуло місцеве болото. Все забулькало и зашкварчало, повалив дим і почувся тріск палаючих дуп) Цей хрін получає від держави офіційно три таких порше за рік.
В чому полягає новина? В тому що у автор дальтонік і не відрізняє беж від золотого кольору?
Заступник голови ОАСК Аблов їздить на "золотому" Porsche - Цензор.НЕТ 2604
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15.06.2021 16:19 Ответить
В топі дві відомості:
1. Баблова знов застукали в неналежному місці під час роботи.
2. Естетичні смаки Баблова - це неоп*зд*цизм.
Щодо кольору, то якщо хтось є дальтоніком, то швидше ти а не автор посту.
Бо автівка Баблова дійсно золотавого (група металіків від жовто-коричневого до жовто-червоних відтінків) а не бежевого (світло коричневий з жовтуватим або сірим відтінком) кольору. А фото яке ти публікуєш для порівняння - це машина буквально покрита жовтим золотом.
Однак, я все ж таки думаю що ти не дальтоник, а лишень погано розбираєшся у колоруванні. Раджу попорпатися на сайті colorhexa і почитати літературу.
До речі, чисто заради приколу, без пошуку підказок спробуй відповісти на питання до якої групи кольорів належить оливковий? (жовтої чи зеленої)
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16.06.2021 10:22 Ответить
Петренко йди краще своїм свиням цицки крути, колоріст сільський!
Цей колір у Порше називається Luxor Beige і це один з 13 кольорів металік, якими фарбували панамера моделі Е2В в 12 році і ще два було неметалік це чорни і білий.
Тому сходи почитай літературу на той товчок на якому ти дупу свою, тією літературою витирав))
https://quto.ru/porsche/panamera/e2b/hatchback5d/colors
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05.07.2021 15:18 Ответить
Це ж треба було думати майже місяць для того щоб виставити себе на посміховисько )))
Ти ж зараз сам, *олопе, визнав що цей колір у Порше відноситься не до групи бежевих, а до групи золотавих кольорів (як жовто-коричневий металік).
Але дякую. Бо бач, я давно так не сміявся. Не кожного дня на цензорі таку комічну людину зустрінеш.
Раджу записатися до "Слуги Народу" є шанс потрапити якщо не до лав депутатів, то до лав корабельних сосен мінімум.
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05.07.2021 16:12 Ответить
Власне, головна відмінність золотавого з коричневим відтінком від бежевого з жовтуватим - це те що золотавий - насичений металік, а бежевий - пастель без металевого ефекту. Буквально бежевий - це колір нефарбованої вовни.
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16.06.2021 10:28 Ответить
А ви знаєте, що Порше куплений не 9 років тому новим?
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15.06.2021 19:21 Ответить
Все нажито непосильным трудом...
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15.06.2021 15:35 Ответить
Реформа судебная от Зельца: "В неделю буду снимать одну мантию"
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15.06.2021 15:38 Ответить
Так он ещё при Пепе его купил))) Или при пепе можно было ездить?
BH 0001 HB 27.02.2018 (последняя)2012 https://baza-gai.com.ua/make/porsche Porsche https://baza-gai.com.ua/catalog/porsche/panamera Panamera Бежевый, 3.6LДругое (Опер. 410, ТСЦ 5142)Одеська область/м.Одеса, Одеса, Приморський
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15.06.2021 16:06 Ответить
Напали на Евгения Аблова! То его бабушка козу продала и купила машинку, а цвет под телефончик...
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15.06.2021 15:39 Ответить
Кулеба, сколько реформ надо, чтобы такие уроды не ездили на Порше ?
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15.06.2021 15:39 Ответить
Этот вопрос переадресуй к Зельцу
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15.06.2021 15:41 Ответить
Бери раніш! Пепцу)
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15.06.2021 16:20 Ответить
Ой да ладно, старая панама за тридцатку а раздули как будто это новый ролс
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15.06.2021 15:42 Ответить
Вся эта многолетняя борьба с украинскими коррупционерами похожа на борьбу с ветряными мельницами.к сожалению
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15.06.2021 15:43 Ответить
Коррупционеры - последыши Бланка и Кагановича (не такие уж и украинцы).
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15.06.2021 15:49 Ответить
73% - вы купили этот золотой Porsche ему вместе!
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15.06.2021 15:44 Ответить
Він купив його в 2018 коли в країні був діабетік гетьманом.
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15.06.2021 16:21 Ответить
Ясен пень-положение обязывает,раньше заработал,да?
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15.06.2021 15:44 Ответить
ему еще прививку от "красивой жизни" коррупционер и взяточница венидиктова не сделала
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15.06.2021 15:45 Ответить
Заместитель председателя ОАСК Аблов ездит на "золотом" Porsche - Цензор.НЕТ 1772
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15.06.2021 15:46 Ответить
Это тип этой байды?
Заместитель председателя ОАСК Аблов ездит на "золотом" Porsche - Цензор.НЕТ 1104 2657565грн...
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15.06.2021 15:46 Ответить
Зачем это Вам Владимир? Это 9 летний бежевый 3.6 литровый бомжатский порше панамера.
Бежевый, на помойке у бомжей-дальтоников это значит - золотистый с рыночной ценой в тридцатку баксов))
Типа этой байды: BH 0001 HB - 27.02.2018 (последняя регистрация )2012 https://baza-gai.com.ua/make/porsche Porsche https://baza-gai.com.ua/catalog/porsche/panamera Panamera Бежевый, 3.6LДругое (Опер. 410, ТСЦ 5142)Одеська область/м.Одеса, Одеса, Приморський
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15.06.2021 15:59 Ответить
СПАСИБО)
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15.06.2021 19:10 Ответить
Уберите всех СКОТОВ как ЭТОТ а тогда ИСТЕРИКУЙТЕ о НАТО.
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15.06.2021 16:07 Ответить
Ты прав. Но пока главСкота вызывают в Вашингтон. Через месяц-полтора. Там будет видно...
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15.06.2021 16:12 Ответить
Суддя Баблов виїхав перетерти про бабло.
Типова справа.
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15.06.2021 16:08 Ответить
Он и будет решать вопросы по просьбе Ермака. И Porsche сразу станет платиновый
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15.06.2021 16:11 Ответить
А в это время аферист гетьманович свистит в уши косоворотчику мелодию про то,что страну обворовывает малый бизнес.
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15.06.2021 16:16 Ответить
Та ладно вам. За 5-7 тыс евро можно в Германии купить порш кайен с пробегом.
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15.06.2021 16:27 Ответить
Ото він "шифрується".Ну що там якийсь зачуханий "Порше",який дістався йому у спадок від бабці,що мешкала у Гарбузівці і ціле життя пропрацювала у місцевому колгоспі. Якби не перспкектива взяття за жопу, то катався би він на золотому "Ролс-ройсі" А так приходиться "шифруватись" під "середнячка"
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15.06.2021 17:21 Ответить
 
 