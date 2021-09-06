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Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Разумкова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Разумкова

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о возможной отставке председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет у нас никаких ни представлений, ни обсуждений внутри фракции (о возможной отставке Разумкова. - Ред.)... Когда будет вопрос по Разумкову, точно выйдем или сделаем совместный брифинг. Я напоминаю, что господин Разумков делегирован на кресло спикера от фракции "Слуга народа". И когда у нас будут с ним недоразумения, то мы выйдем и скажем об этом - и будем менять господина спикера. По состоянию на сейчас такой информации нет - у нас нормальные рабочие отношения", - сказал Арахамия.

Читайте: Самой большой "теркой" будет попытка ОП уволить Разумкова, "слуги" хотят, чтобы Рада работала не по регламенту, - нардеп "Голоса" Железняк

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
люба мавпочка Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Разумкова - Цензор.НЕТ 3704
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06.09.2021 21:16
+7
чув, шо Корнієнко та АраХамія пропонують зобразити на гербі сасну карабєльну...
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06.09.2021 21:23
+6
Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Разумкова - Цензор.НЕТ 5637
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06.09.2021 21:40
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люба мавпочка Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Разумкова - Цензор.НЕТ 3704
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06.09.2021 21:16 Ответить
Потрібно дивитись на проблему ширше! Влада зайнята кремлівсько-олігархічними холуями.
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06.09.2021 21:19 Ответить
Через ураган «Іда» в штаті Нью-Джерсі загинули щонайменше 25 осіб.
В сусідньому штаті Нью-Йорк - 18 осіб.
Через ураган в Нью-Йорку за 5 годин випало стільки опадів, що вдалось би наповнити 50 тисяч басейнів олімпійського розміру.

Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Разумкова - Цензор.НЕТ 1369
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06.09.2021 21:16 Ответить
Дик, кругом де наш бідоносець побував...Там одні катастрофи. Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Разумкова - Цензор.НЕТ 3411
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06.09.2021 22:15 Ответить
Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Разумкова - Цензор.НЕТ 2814
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06.09.2021 21:20 Ответить
чув, шо Корнієнко та АраХамія пропонують зобразити на гербі сасну карабєльну...
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06.09.2021 21:23 Ответить
Совсем без листьев...
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06.09.2021 21:35 Ответить
Ну цей же чувак -це ж і є істинна в останній ЗеЕстанції)
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06.09.2021 21:23 Ответить
Результати зустрічі Зеленського і Байдена в США на стільки потужні, що було вирішено відмовитись від усіх багатомільярдних інвестицій з Оману, відкинути найвеличніший у світі інвестфорум, та навіть забити на потік інвестицій з КНР!
Арахамія уже навіть купив цитатник Байдена!
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06.09.2021 21:24 Ответить
... й почали продовжувати посилати усіх у сраку й діяти як задумав Кремль? Чи олігархи?
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06.09.2021 21:28 Ответить
яка різниця?
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06.09.2021 21:30 Ответить
а насправді , саме він накидач інфоприводу у вигляді гівенного коментаря для випробовування думки вовиних рейтингодавачів , бо внього як в анекдоті ..." Шо таке напівавтомат?... а це коли піднімається вручну а падає сам..."
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06.09.2021 21:26 Ответить
А що , у арахаміі є мізки?
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06.09.2021 21:29 Ответить
У слугнелоха немає спікерів з мізками, є спікери з тестакми від ОПУ
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06.09.2021 21:33 Ответить
У відповідь на закиди щодо низького статусу візиту до США узеленського заявили, що головні переговори відбулись у кафе Матрьошка, де було досягнуто епохальних домовленостей з російським мафіозі Семеном Кісліним.
- Хахли, сасітє! -прокоментував подію голова фракції слуг Д.АрахаміяАрахамія спростував інформацію про можливу відставку Разумкова - Цензор.НЕТ 4375
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06.09.2021 21:27 Ответить
мрази пархатые, к украинскому телу, пьют нашу кровушку, фиКаломойские, Рабиновичи, Пинчуки....
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06.09.2021 21:52 Ответить
Порохоботы уже не знают какие фейки придумать. А Порошенко не причастный к партии регионов и Януковичу? Ведь он был министром экономики...
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07.09.2021 06:24 Ответить
Шановні вас просто хочуть розділить і властвоать над вами.. І разумков кажеться слабким місцем ...Ал це н так. Я бачу це так. Розумков поки не буде ні чого приймати коордінального бо звязаний домовлностями. Якими це тілки здогадки. Але що він персона Самостійна це не питання ... А от самостіна в чиїх інтересах це питання. Просто кажучі розумков поки ней тральний... Все почнеться перед виборами...От тут буде цікаво... Замануха ..Підставна чи Особистий . Чесно скажу для мене він мутний...а от для чого це цікаво
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06.09.2021 21:27 Ответить
як може бути мутним БУВШИЙ ГОЛОВА МОЛОДІЖКИ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ? ІДЕОЛОГ-ПОЛІТТЕХНОЛОГ ПРИВЕДЕННЯ ВИРОКУ УКРАЇНІ до влади?
Поясніть бд лск
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06.09.2021 21:31 Ответить
Дуже просто...Це як ви от наприклад...хоча і як багото інших... Мовчать коли потрібно для утримання цілей а бо капілу...( бо влада може роздіть до гола коли проти неї йти). Приймати сторону переможця ..(бо це вигідно для цілей або капіталу і влада не буде... ворогом нвіть буде партнером) ..Або...і перше і друге є цілью ...Амбіції або завдання. ПРосте питання " що роблять бариги коли голвний барига здох або пішов по єтапу??? Звісно дребанятьі вгамовують свої амбіції...Це тільки шпигуни виконують далі завдання
Я чомусь завжди у політиків виключаю просту стремління до любові до своєї країни.
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06.09.2021 21:52 Ответить
Игры бабуинов с мартышками в обезьяннике Коломойского.
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06.09.2021 21:28 Ответить
Хламі..., Хламіді..., а, Арахамія! Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Разумкова - Цензор.НЕТ 535
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06.09.2021 21:29 Ответить
Раз на 3-4 тижні в інформпросторі з'являється повідомлення про те, що в преЗЕдента немає підстав розпускати раду. Їх не було і у 2019-му, але ж це "узеленським" не завадило. До того ж це було не перше порушення законів "узеленськими".
Виникає питання: чого це вони так кіпєшують? Зрозуміло, що після призначення хоч якихось позачергових виборів (чи то ВРУ, чи то, як обіцяв ЗЕ, Президента), узурпація влади, як зараз, буде неможлива... Статки "поважних бізнесменів" та їхніх "інвістаційних нянь" стрімко підуть до відмітки "0"...
Чекаємо на закони, які унеможливлять вільнодумство?
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06.09.2021 21:29 Ответить
Завтра Зеленский, Ермак и Коломойский выступят и тоже опровергнут.
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06.09.2021 21:34 Ответить
Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Разумкова - Цензор.НЕТ 5637
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06.09.2021 21:40 Ответить
Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Разумкова - Цензор.НЕТ 785 Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Разумкова - Цензор.НЕТ 1296
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06.09.2021 21:42 Ответить
Давно це обсмоктане нічого не казало.
А квартальним служкам ще хтось вірить ?
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06.09.2021 21:47 Ответить
Розумков - это молодой Брежнев - типичный малорос с кацапскими корнями и фсбшной тайной 😀😀😀
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06.09.2021 22:38 Ответить
У Зеленых нет большинства в ВР - иначе Разумков бы так ни быковал.. Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Разумкова - Цензор.НЕТ 2387
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06.09.2021 23:47 Ответить
Розумков, готовся на виліт. тебе замовили. Аваков теж так вилітав, хоча довго вони його випихували. але чорна мітка видана!
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06.09.2021 23:49 Ответить
пацанам сказали, пацаны сделали ! чего там заморачиваться и слушать маркитанта.
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07.09.2021 07:47 Ответить
 
 