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Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Разумкова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о возможной отставке председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нет у нас никаких ни представлений, ни обсуждений внутри фракции (о возможной отставке Разумкова. - Ред.)... Когда будет вопрос по Разумкову, точно выйдем или сделаем совместный брифинг. Я напоминаю, что господин Разумков делегирован на кресло спикера от фракции "Слуга народа". И когда у нас будут с ним недоразумения, то мы выйдем и скажем об этом - и будем менять господина спикера. По состоянию на сейчас такой информации нет - у нас нормальные рабочие отношения", - сказал Арахамия.
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В сусідньому штаті Нью-Йорк - 18 осіб.
Через ураган в Нью-Йорку за 5 годин випало стільки опадів, що вдалось би наповнити 50 тисяч басейнів олімпійського розміру.
Арахамія уже навіть купив цитатник Байдена!
- Хахли, сасітє! -прокоментував подію голова фракції слуг Д.Арахамія
Поясніть бд лск
Я чомусь завжди у політиків виключаю просту стремління до любові до своєї країни.
Виникає питання: чого це вони так кіпєшують? Зрозуміло, що після призначення хоч якихось позачергових виборів (чи то ВРУ, чи то, як обіцяв ЗЕ, Президента), узурпація влади, як зараз, буде неможлива... Статки "поважних бізнесменів" та їхніх "інвістаційних нянь" стрімко підуть до відмітки "0"...
Чекаємо на закони, які унеможливлять вільнодумство?
А квартальним служкам ще хтось вірить ?