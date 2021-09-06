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Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Разумкова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував інформацію про можливу відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Немає в нас ніяких ні подань, ні обговорень всередині фракції (про можливу відставку Разумкова. - ред.)... Коли буде питання щодо Разумкова, точно вийдемо або зробимо спільний брифінг. Я нагадую, що пан Разумков делегований на крісло спікера від фракції "Слуга народу". І коли в нас будуть із ним непорозуміння, то ми вийдемо і скажемо про це - і будемо міняти пана спікера. Станом на зараз такої інформації немає - у нас нормальні робочі відносини", - сказав Арахамія.
Топ коментарі
+11 Шимус
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+7 Кіт Яша
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Будь ласка, зачекайте...
В сусідньому штаті Нью-Йорк - 18 осіб.
Через ураган в Нью-Йорку за 5 годин випало стільки опадів, що вдалось би наповнити 50 тисяч басейнів олімпійського розміру.
Арахамія уже навіть купив цитатник Байдена!
- Хахли, сасітє! -прокоментував подію голова фракції слуг Д.Арахамія
Поясніть бд лск
Я чомусь завжди у політиків виключаю просту стремління до любові до своєї країни.
Виникає питання: чого це вони так кіпєшують? Зрозуміло, що після призначення хоч якихось позачергових виборів (чи то ВРУ, чи то, як обіцяв ЗЕ, Президента), узурпація влади, як зараз, буде неможлива... Статки "поважних бізнесменів" та їхніх "інвістаційних нянь" стрімко підуть до відмітки "0"...
Чекаємо на закони, які унеможливлять вільнодумство?
А квартальним служкам ще хтось вірить ?