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Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Разумкова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Разумкова

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував інформацію про можливу відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Немає в нас ніяких ні подань, ні обговорень всередині фракції (про можливу відставку Разумкова. - ред.)... Коли буде питання щодо Разумкова, точно вийдемо або зробимо спільний брифінг. Я нагадую, що пан Разумков делегований на крісло спікера від фракції "Слуга народу". І коли в нас будуть із ним непорозуміння, то ми вийдемо і скажемо про це - і будемо міняти пана спікера. Станом на зараз такої інформації немає - у нас нормальні робочі відносини", - сказав Арахамія.

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Топ коментарі
+11
люба мавпочка Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Разумкова - Цензор.НЕТ 3704
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06.09.2021 21:16
+7
чув, шо Корнієнко та АраХамія пропонують зобразити на гербі сасну карабєльну...
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06.09.2021 21:23
+6
Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Разумкова - Цензор.НЕТ 5637
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06.09.2021 21:40
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люба мавпочка Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Разумкова - Цензор.НЕТ 3704
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06.09.2021 21:16 Відповісти
Потрібно дивитись на проблему ширше! Влада зайнята кремлівсько-олігархічними холуями.
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06.09.2021 21:19 Відповісти
Через ураган «Іда» в штаті Нью-Джерсі загинули щонайменше 25 осіб.
В сусідньому штаті Нью-Йорк - 18 осіб.
Через ураган в Нью-Йорку за 5 годин випало стільки опадів, що вдалось би наповнити 50 тисяч басейнів олімпійського розміру.

Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Разумкова - Цензор.НЕТ 1369
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06.09.2021 21:16 Відповісти
Дик, кругом де наш бідоносець побував...Там одні катастрофи. Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Разумкова - Цензор.НЕТ 3411
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06.09.2021 22:15 Відповісти
Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Разумкова - Цензор.НЕТ 2814
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06.09.2021 21:20 Відповісти
чув, шо Корнієнко та АраХамія пропонують зобразити на гербі сасну карабєльну...
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06.09.2021 21:23 Відповісти
Совсем без листьев...
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06.09.2021 21:35 Відповісти
Ну цей же чувак -це ж і є істинна в останній ЗеЕстанції)
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06.09.2021 21:23 Відповісти
Результати зустрічі Зеленського і Байдена в США на стільки потужні, що було вирішено відмовитись від усіх багатомільярдних інвестицій з Оману, відкинути найвеличніший у світі інвестфорум, та навіть забити на потік інвестицій з КНР!
Арахамія уже навіть купив цитатник Байдена!
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06.09.2021 21:24 Відповісти
... й почали продовжувати посилати усіх у сраку й діяти як задумав Кремль? Чи олігархи?
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06.09.2021 21:28 Відповісти
яка різниця?
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06.09.2021 21:30 Відповісти
а насправді , саме він накидач інфоприводу у вигляді гівенного коментаря для випробовування думки вовиних рейтингодавачів , бо внього як в анекдоті ..." Шо таке напівавтомат?... а це коли піднімається вручну а падає сам..."
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06.09.2021 21:26 Відповісти
А що , у арахаміі є мізки?
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06.09.2021 21:29 Відповісти
У слугнелоха немає спікерів з мізками, є спікери з тестакми від ОПУ
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06.09.2021 21:33 Відповісти
У відповідь на закиди щодо низького статусу візиту до США узеленського заявили, що головні переговори відбулись у кафе Матрьошка, де було досягнуто епохальних домовленостей з російським мафіозі Семеном Кісліним.
- Хахли, сасітє! -прокоментував подію голова фракції слуг Д.АрахаміяАрахамія спростував інформацію про можливу відставку Разумкова - Цензор.НЕТ 4375
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06.09.2021 21:27 Відповісти
мрази пархатые, к украинскому телу, пьют нашу кровушку, фиКаломойские, Рабиновичи, Пинчуки....
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06.09.2021 21:52 Відповісти
Порохоботы уже не знают какие фейки придумать. А Порошенко не причастный к партии регионов и Януковичу? Ведь он был министром экономики...
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07.09.2021 06:24 Відповісти
Шановні вас просто хочуть розділить і властвоать над вами.. І разумков кажеться слабким місцем ...Ал це н так. Я бачу це так. Розумков поки не буде ні чого приймати коордінального бо звязаний домовлностями. Якими це тілки здогадки. Але що він персона Самостійна це не питання ... А от самостіна в чиїх інтересах це питання. Просто кажучі розумков поки ней тральний... Все почнеться перед виборами...От тут буде цікаво... Замануха ..Підставна чи Особистий . Чесно скажу для мене він мутний...а от для чого це цікаво
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06.09.2021 21:27 Відповісти
як може бути мутним БУВШИЙ ГОЛОВА МОЛОДІЖКИ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ? ІДЕОЛОГ-ПОЛІТТЕХНОЛОГ ПРИВЕДЕННЯ ВИРОКУ УКРАЇНІ до влади?
Поясніть бд лск
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06.09.2021 21:31 Відповісти
Дуже просто...Це як ви от наприклад...хоча і як багото інших... Мовчать коли потрібно для утримання цілей а бо капілу...( бо влада може роздіть до гола коли проти неї йти). Приймати сторону переможця ..(бо це вигідно для цілей або капіталу і влада не буде... ворогом нвіть буде партнером) ..Або...і перше і друге є цілью ...Амбіції або завдання. ПРосте питання " що роблять бариги коли голвний барига здох або пішов по єтапу??? Звісно дребанятьі вгамовують свої амбіції...Це тільки шпигуни виконують далі завдання
Я чомусь завжди у політиків виключаю просту стремління до любові до своєї країни.
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06.09.2021 21:52 Відповісти
Игры бабуинов с мартышками в обезьяннике Коломойского.
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06.09.2021 21:28 Відповісти
Хламі..., Хламіді..., а, Арахамія! Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Разумкова - Цензор.НЕТ 535
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06.09.2021 21:29 Відповісти
Раз на 3-4 тижні в інформпросторі з'являється повідомлення про те, що в преЗЕдента немає підстав розпускати раду. Їх не було і у 2019-му, але ж це "узеленським" не завадило. До того ж це було не перше порушення законів "узеленськими".
Виникає питання: чого це вони так кіпєшують? Зрозуміло, що після призначення хоч якихось позачергових виборів (чи то ВРУ, чи то, як обіцяв ЗЕ, Президента), узурпація влади, як зараз, буде неможлива... Статки "поважних бізнесменів" та їхніх "інвістаційних нянь" стрімко підуть до відмітки "0"...
Чекаємо на закони, які унеможливлять вільнодумство?
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06.09.2021 21:29 Відповісти
Завтра Зеленский, Ермак и Коломойский выступят и тоже опровергнут.
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06.09.2021 21:34 Відповісти
Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Разумкова - Цензор.НЕТ 5637
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06.09.2021 21:40 Відповісти
Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Разумкова - Цензор.НЕТ 785 Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Разумкова - Цензор.НЕТ 1296
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06.09.2021 21:42 Відповісти
Давно це обсмоктане нічого не казало.
А квартальним служкам ще хтось вірить ?
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06.09.2021 21:47 Відповісти
Розумков - это молодой Брежнев - типичный малорос с кацапскими корнями и фсбшной тайной 😀😀😀
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06.09.2021 22:38 Відповісти
У Зеленых нет большинства в ВР - иначе Разумков бы так ни быковал.. Арахамія спростував інформацію про можливу відставку Разумкова - Цензор.НЕТ 2387
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06.09.2021 23:47 Відповісти
Розумков, готовся на виліт. тебе замовили. Аваков теж так вилітав, хоча довго вони його випихували. але чорна мітка видана!
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06.09.2021 23:49 Відповісти
пацанам сказали, пацаны сделали ! чего там заморачиваться и слушать маркитанта.
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07.09.2021 07:47 Відповісти
 
 