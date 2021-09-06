Россия нарушает правила, подрывает ключевые соглашения и наращивает ядерный потенциал, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
НАТО должно сохранять трансатлантическое единство для сохранения стратегической стабильности и продолжения политики контроля над вооружением, по разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения и для преодоления вызовов в этой сфере, в частности, из-за агрессивного поведения России.
Как сообщает Укринформ, об этом во время виртуального выступления на ежегодной конференции НАТО по контролю над вооружениями, по разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ. Данное мероприятие состоялось в столице Дании - Копенгагене.
"Мы должны держать глаза открытыми на вызовы, стоящие перед нами. Россия продолжает игнорировать и нарушать правила. Она подрывает ключевые соглашения. Россия также модернизирует способности двойного назначения и ядерные возможности, включая межконтинентальные баллистические ракеты. Ее гиперзвуковой планирующий носитель уже готов к действию. Она (Россия. - Ред.) испытала новые баллистические ракеты воздушного базирования, а также крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой", - сказал генеральный секретарь НАТО.
Среди других вызовов в сфере контроля над ядерным оружием он назвал быстрое наращивание ядерного арсенала Китая, увеличение им количества имеющихся ядерных боеголовок и совершенствование систем их доставки. Кроме того, по словам руководителя НАТО, Китай ныне строит большое количество шахтных пусковых установок, что может значительно усилить ядерные возможности этой страны.
Есть и другие международные игроки, которые разворачивают ядерное оружие и создают развитые ракетные системы, распространяют опасные технологии. В качестве примера Столтенберг привел Северную Корею и Иран, которые откровенно игнорируют или нарушают глобальные правила.
"Все это происходит без каких-либо ограничений или сдерживания, при полной нехватке прозрачности... Поэтому мир быстро превращается в более непредсказуемый, более конкурентный и более опасный. НАТО адаптируется к этому меняющемуся миру", - добавил руководитель Альянса.
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На зустріч міністрів закордонних справ G7, яка відбудеться через 2 дня, запрошена підаросія. 7 років такий формат був спільним рішенням заблокований, "поки не буде відновлена територіальна цілісність України"
Не было никогда международной антипутинской коалиции. Это одна из главных ошибок Порошенко, что, по сути, доверилсэя аферистам по отношению к Украине. И да для тех же США Афганистан судя по вложениям и вооружению туда, реально был союзником.
В 2010 - Тимошенко
В 2014 - Порошенко
В 2019 - не ходил
И да, вышеперечисленные факты о, так называемой, "антироссийской коалиции" в период от 2014 года до президенства членограя.
+100!
особенно Украину с ее ВПК и машиностроением, тогда рашке никакие эмбарго не страшны