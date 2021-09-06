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Новости За рубежом
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Россия (91225) ядерное оружие (1132) ядерная безопасность (429) Столтенберг (1412)

Россия нарушает правила, подрывает ключевые соглашения и наращивает ядерный потенциал, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия нарушает правила, подрывает ключевые соглашения и наращивает ядерный потенциал, - Столтенберг

НАТО должно сохранять трансатлантическое единство для сохранения стратегической стабильности и продолжения политики контроля над вооружением, по разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения и для преодоления вызовов в этой сфере, в частности, из-за агрессивного поведения России.

Как сообщает Укринформ, об этом во время виртуального выступления на ежегодной конференции НАТО по контролю над вооружениями, по разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ. Данное мероприятие состоялось в столице Дании - Копенгагене.

"Мы должны держать глаза открытыми на вызовы, стоящие перед нами. Россия продолжает игнорировать и нарушать правила. Она подрывает ключевые соглашения. Россия также модернизирует способности двойного назначения и ядерные возможности, включая межконтинентальные баллистические ракеты. Ее гиперзвуковой планирующий носитель уже готов к действию. Она (Россия. - Ред.) испытала новые баллистические ракеты воздушного базирования, а также крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой", - сказал генеральный секретарь НАТО.

Среди других вызовов в сфере контроля над ядерным оружием он назвал быстрое наращивание ядерного арсенала Китая, увеличение им количества имеющихся ядерных боеголовок и совершенствование систем их доставки. Кроме того, по словам руководителя НАТО, Китай ныне строит большое количество шахтных пусковых установок, что может значительно усилить ядерные возможности этой страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия продолжает наращивать ядерный потенциал в оккупированном Крыму, - Кулеба

Есть и другие международные игроки, которые разворачивают ядерное оружие и создают развитые ракетные системы, распространяют опасные технологии. В качестве примера Столтенберг привел Северную Корею и Иран, которые откровенно игнорируют или нарушают глобальные правила.

"Все это происходит без каких-либо ограничений или сдерживания, при полной нехватке прозрачности... Поэтому мир быстро превращается в более непредсказуемый, более конкурентный и более опасный. НАТО адаптируется к этому меняющемуся миру", - добавил руководитель Альянса.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Стройте ещё один поток, завалите ***** деньгами, сдайте несколько стран в оккупацию - вдруг поможет? Россия нарушает правила, подрывает ключевые соглашения и наращивает ядерный потенциал, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3017
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06.09.2021 21:37
+6
Россия нарушает... Так давайте и вы шевелите задницами, господа европейцы, пока не поздно.
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06.09.2021 21:36
+4
Они нарушают а вы у них газ/нефть покупать не брезгуете .
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06.09.2021 21:53
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Россия нарушает... Так давайте и вы шевелите задницами, господа европейцы, пока не поздно.
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06.09.2021 21:36 Ответить
От і все. ЗЕлені тварі знищили повністю антиросійську коаліцію.
На зустріч міністрів закордонних справ G7, яка відбудеться через 2 дня, запрошена підаросія. 7 років такий формат був спільним рішенням заблокований, "поки не буде відновлена територіальна цілісність України"
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06.09.2021 21:46 Ответить
Это какая ещё "антироссийская коалиция"? Та , которая помогала мост в крым строить или та, которая турбины и насосы в Крым посылала, или та, которая новые автомобильные заводы под москвой открывала или та, которая северный поток запустила, а может та, которая все Украине не может скифское золото вернуть? Скорее всего та, которая предложила для Украины пораженченскую формулу штангенциркуля, отказалась наотрез ПРОДОВАТЬ оружие?
Не было никогда международной антипутинской коалиции. Это одна из главных ошибок Порошенко, что, по сути, доверилсэя аферистам по отношению к Украине. И да для тех же США Афганистан судя по вложениям и вооружению туда, реально был союзником.
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06.09.2021 22:02 Ответить
Ти за кого голосував?
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06.09.2021 22:34 Ответить
В 2005 - Ющенко
В 2010 - Тимошенко
В 2014 - Порошенко
В 2019 - не ходил
И да, вышеперечисленные факты о, так называемой, "антироссийской коалиции" в период от 2014 года до президенства членограя.
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06.09.2021 22:39 Ответить
Росія порушує правила, підриває ключові угоди і нарощує ядерний потенціал, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9897
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06.09.2021 22:46 Ответить
Стройте ещё один поток, завалите ***** деньгами, сдайте несколько стран в оккупацию - вдруг поможет? Россия нарушает правила, подрывает ключевые соглашения и наращивает ядерный потенциал, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3017
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06.09.2021 21:37 Ответить
сдайте несколько стран в оккупацию

+100!
особенно Украину с ее ВПК и машиностроением, тогда рашке никакие эмбарго не страшны
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06.09.2021 21:41 Ответить
Боюсь что этого уже не долго ждать осталось. СП2 по сути кацапам развязывает руки для продолжения агрессии.
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06.09.2021 22:47 Ответить
"Все это происходит без каких-либо ограничений или сдерживания, при" полном параличе воли у ничтожеств, чьи работа и обязанность - сдерживание и противодействие!
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06.09.2021 21:38 Ответить
не за свои, заметьте, ядерные боеголовки делают, а за ваши, гейропейские деньги, которые вы платите гаспрому Россия нарушает правила, подрывает ключевые соглашения и наращивает ядерный потенциал, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8523
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06.09.2021 21:39 Ответить
Что вы говорите? Я и не знал. Россия нарушает правила, подрывает ключевые соглашения и наращивает ядерный потенциал, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3897
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06.09.2021 21:45 Ответить
Росія порушує правила, підриває ключові угоди і нарощує ядерний потенціал, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3776
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06.09.2021 22:48 Ответить
Для чого його нарощувати, якщо вже зараз можна повністю знищити Землю, як планету. Для чого?
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06.09.2021 21:49 Ответить
Что вы говорите ? Нарушают ? Кто бы мог подумать ! Чеснейшие люди же .
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06.09.2021 21:51 Ответить
Україна ,як член НАТО,дала б непогані можливості для НАТО,але ви проти активної політики.
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06.09.2021 21:52 Ответить
Они нарушают а вы у них газ/нефть покупать не брезгуете .
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06.09.2021 21:53 Ответить
Коммунист и верный сын Норвежской рабочей партии Столтенберг... А в бурной юности еще и агент КГБ "Стеклов".... Пока его не сдал перебежчик, Михаил Бутков... Ну с кем не бывает, у нас половина элитки оттуда же....
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06.09.2021 22:01 Ответить
Если бы не ядерное оружие, давно бы уже была и третья и четвертая и пятая мировые войны. Люди настолько безмозглые существа, что когда-нибудь все равно все кончится истреблением человечества.
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06.09.2021 22:22 Ответить
Терміново необхідно висловити з цього приводу глибоку стурбованість та занепокоєння, придбати в кацапів ще на десятки мільярдів газу і продовжувати не вкладати нічого в обороноздатність ЄС - нехай США про це турбується. І звісно, не допомагати Україні, Грузії, Молдові зброєю - бо це може спровокувати Лаптєстан. А кацапи з китайцями і далі озброюватимуться з бабло західного світу, знищити який їх давня мрія.
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06.09.2021 22:22 Ответить
Росія порушує правила, підриває ключові угоди і нарощує ядерний потенціал, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8237
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06.09.2021 22:25 Ответить
я думаю...два раза здохнуть нельзя...хай нарощуюць
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06.09.2021 22:27 Ответить
такое впечатление что нато дрочит и кончает когда срусня что то нарушает
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06.09.2021 22:39 Ответить
ну что фуйло, крикни что ли в ухо этому тупице столтенбергу, что еврики полученные из сп-2, пойдут не только на разрушение вашего трансатлантического "единства " и наращивание ядерного потенциала фуйлостана , но и на подкуп еврочиновников и их сраных продажных партий
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06.09.2021 22:48 Ответить
Давай наложим эмбарго на российские углеводороды! Только тогда промышленные страны придут к упадку экономики и соответственно своего военного потенциала. Их тогда голыми руками можно брать будет. А мировая цена на газ какой тогда будет?
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10.09.2021 21:01 Ответить
Озабочен, одним словом
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06.09.2021 23:44 Ответить
А СМЫСЛ ЕГО НАРАЩИВАТЬ, ЕСЛИ ЕГО УЖЕ КАК ГОВНА !!!??? ЕСЛИ ТОЛЬКО РОССИЯНИ С ИНОПЛАНЕТЯНАМИ БУДУТ ВОЕВАТЬ !)
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07.09.2021 07:46 Ответить
Столтенберг бесполезное дно.
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07.09.2021 13:36 Ответить
 
 