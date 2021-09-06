Россия нарушает правила, подрывает ключевые соглашения и наращивает ядерный потенциал, - Столтенберг

НАТО должно сохранять трансатлантическое единство для сохранения стратегической стабильности и продолжения политики контроля над вооружением, по разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения и для преодоления вызовов в этой сфере, в частности, из-за агрессивного поведения России.

Как сообщает Укринформ, об этом во время виртуального выступления на ежегодной конференции НАТО по контролю над вооружениями, по разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ. Данное мероприятие состоялось в столице Дании - Копенгагене.

"Мы должны держать глаза открытыми на вызовы, стоящие перед нами. Россия продолжает игнорировать и нарушать правила. Она подрывает ключевые соглашения. Россия также модернизирует способности двойного назначения и ядерные возможности, включая межконтинентальные баллистические ракеты. Ее гиперзвуковой планирующий носитель уже готов к действию. Она (Россия. - Ред.) испытала новые баллистические ракеты воздушного базирования, а также крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой", - сказал генеральный секретарь НАТО.

Среди других вызовов в сфере контроля над ядерным оружием он назвал быстрое наращивание ядерного арсенала Китая, увеличение им количества имеющихся ядерных боеголовок и совершенствование систем их доставки. Кроме того, по словам руководителя НАТО, Китай ныне строит большое количество шахтных пусковых установок, что может значительно усилить ядерные возможности этой страны.

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Есть и другие международные игроки, которые разворачивают ядерное оружие и создают развитые ракетные системы, распространяют опасные технологии. В качестве примера Столтенберг привел Северную Корею и Иран, которые откровенно игнорируют или нарушают глобальные правила.

"Все это происходит без каких-либо ограничений или сдерживания, при полной нехватке прозрачности... Поэтому мир быстро превращается в более непредсказуемый, более конкурентный и более опасный. НАТО адаптируется к этому меняющемуся миру", - добавил руководитель Альянса.